Сенатор-республиканец Грэм обрушился с критикой на Трампа из-за бунта его сторонников: Байден - законно избранный президент

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет Сената США, заявил, что все достижения президента Дональда Трампа были "измараны" действиями его сторонников под Капитолием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Президент (Трамп. - Ред.) должен понимать, что его действия не являются решением проблемы. Вчерашний бунт был невиданным и вышел из под контроля, и мой хороший друг Руди Джулиани не помог", - отметил Грэм.

Он добавил, что отдал свой голос за законно избранного президента США Джо Байдена. Грэм также обвинил команду Трампа в "дезинформации, искажении фактов и необоснованных обвинениях".

"Это должно быть прекращено", - сказал Грэм, добавив ,что ожидает мирной передачи власти в ближайшие дни.

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В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.