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Сенатор-республиканец Грэм обрушился с критикой на Трампа из-за бунта его сторонников: Байден - законно избранный президент

Сенатор-республиканец Грэм обрушился с критикой на Трампа из-за бунта его сторонников: Байден - законно избранный президент

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет Сената США, заявил, что все достижения президента Дональда Трампа были "измараны" действиями его сторонников под Капитолием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Президент (Трамп. - Ред.) должен понимать, что его действия не являются решением проблемы. Вчерашний бунт был невиданным и вышел из под контроля, и мой хороший друг Руди Джулиани не помог", - отметил Грэм.

Он добавил, что отдал свой голос за законно избранного президента США Джо Байдена. Грэм также обвинил команду Трампа в "дезинформации, искажении фактов и необоснованных обвинениях".

"Это должно быть прекращено", - сказал Грэм, добавив ,что ожидает мирной передачи власти в ближайшие дни.

Смотрите также: Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену. ВИДЕО

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

протест (5862) США (27145) Трамп Дональд (5663) Линдси Грэм (83)


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Топ комментарии
+30
Сенатор-республиканец Грэм обрушился с критикой на Трампа из-за бунта его сторонников: Байден - законно избранный президент - Цензор.НЕТ 1938
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08.01.2021 11:48 Ответить
+24
Звісно, ті, хто увірвався до Капітолю нічого не змінять.
Але це ілюструє, що навіть розвинені демократії стають вразливими, коли з'являється вибухонебезпечна суміш популізму і натовпу.
Впевнений, з цією бідою у США впораються.
Вірю, що колись з популізмом і відвертою брехнею впораються і в Україні !!
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08.01.2021 11:53 Ответить
+24
Да Трампа уже вся республиканская партия проклинает -такую свинью он им подставил...
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08.01.2021 11:54 Ответить
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Сенатор-республиканец Грэм обрушился с критикой на Трампа из-за бунта его сторонников: Байден - законно избранный президент - Цензор.НЕТ 1938
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08.01.2021 11:48 Ответить
Сенатор-республиканец Грэм обрушился с критикой на Трампа из-за бунта его сторонников: Байден - законно избранный президент - Цензор.НЕТ 2096
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08.01.2021 11:56 Ответить
Це вона лобіює свого патрона, чи робить йому рекламу?
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08.01.2021 12:00 Ответить
Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент - Цензор.НЕТ 6643
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08.01.2021 12:27 Ответить
Відправте цю дурепку до школи, нехай вчиться грамоти...
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08.01.2021 17:53 Ответить
Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент - Цензор.НЕТ 2076
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08.01.2021 12:03 Ответить
Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент - Цензор.НЕТ 4161
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08.01.2021 12:30 Ответить
Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент - Цензор.НЕТ 730
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08.01.2021 12:55 Ответить
Ну наконец то - а то было похоже что все республиканцы какие то тормознутые - типа аутисты.
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08.01.2021 11:49 Ответить
Поздно. Кремлевские крысы уже поняли, что можно вот так запросто прорваться в Капитолий.
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08.01.2021 12:15 Ответить
Интересно, он и вправду не понимал, что последние четыре года активно поддерживал идиота?
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08.01.2021 11:50 Ответить
Не идиота, а гораздо хуже: вражеского агента и врага США он поддерживал!
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08.01.2021 11:52 Ответить
"...вышел из под контроля, и мой хороший друг Руди Джулиани не помог" - Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты! Ему и ***** друг.
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08.01.2021 11:51 Ответить
Импичмент!!! - такое емкое и информативное слово...
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08.01.2021 11:51 Ответить
- Мистер *****, а что с Трампом ?..
- Он утонул...
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08.01.2021 11:51 Ответить
У них сейчас глубокий внутренний кризис партии. Подумать только: Авраам Линкольн тоже был от Республиканской партии. А теперь - Трамп...
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08.01.2021 11:53 Ответить
А Демократична партія була партією рабовласників-плантаторів і білого населення Півдня США.
Раніше демократи-рабовласники контролювали негрів за допомогою фізичного примусу, а тепер, - використовуючи ЗМІ і соцмережі.
90% негрів голосують за демократів. Змінилися тільки засоби контролю.
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08.01.2021 13:20 Ответить
Колись південні штати були оплотом демократів саме з часів Громадянської війни. Але востаннє Південь проголосував за демократа коли обрали ДжейЕфКей. З тих пір ось вже 6 десятків років Південь - червоний. Все тече і все змінюється. Але Трампа я б виніс за рамки республіканської партії і всього американського демократичного процесу.
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08.01.2021 14:06 Ответить
Трамп - самозакоханий нарцис, але з іміджем "правдоруба", тіпа Олега Ляшка.
Республіканцям ще довго буде гикатися вся ця їхня епопея з Трампом.
Можливо, Трамп навіть якусь свою партію заснує, - вождистського типу. І назве її щось на кшталт "Патріоти Америки".
P.S. а демократи все одно колись були партією білих плантаторів-рабовласників (інформація для спамерів ).
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08.01.2021 14:32 Ответить
А що в цьому поганого?? Погано тільки, що не вивезли всіх негрів в ту ж Ліберію, свого часу...
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08.01.2021 17:57 Ответить
Президент Лінкольн збирався вислати негрів зі Сполучених Штатів.

Президент США Авраам Линкольн, отменивший рабство, намеревался депортировать освобожденных негров из страны, заселив ими тогдашние британские колонии Белиз (на Латинском перешейке) и Гайану (на северо-восточном побережье Южной Америки). Разработку таких планов он начал в 1863 году, сразу после выпуска Прокламации об отмене рабства, и вел работу в этом направлении в течение минимум года. Целью президента было избавить страну от расовой напряженности.

Об этих намерениях Линкольна историкам было известно и раньше, но новая книга "Колонизация после эмансипации: Линкольн и движение по переселению чернокожих", которая выйдет на следующей неделе, содержит документы, доказывающие, что Линкольн не просто считал эту идею одним из вариантов, но и продвигал ее весьма серьезно, пишет газета The Washington Times.

http://www.xata.co.il/?n_id=12239
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08.01.2021 18:31 Ответить
Звісно, ті, хто увірвався до Капітолю нічого не змінять.
Але це ілюструє, що навіть розвинені демократії стають вразливими, коли з'являється вибухонебезпечна суміш популізму і натовпу.
Впевнений, з цією бідою у США впораються.
Вірю, що колись з популізмом і відвертою брехнею впораються і в Україні !!
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08.01.2021 11:53 Ответить
Да Трампа уже вся республиканская партия проклинает -такую свинью он им подставил...
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08.01.2021 11:54 Ответить
Саме цікаве, що вони тепер будуть у перших рядах тих, хто його будуть закопувати.
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08.01.2021 14:16 Ответить
И чем это отличается от украинской политики? "Хороший политик" меняет масть мгновенно)))
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08.01.2021 11:54 Ответить
чим це відрізняється від політики взагалі?
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08.01.2021 12:06 Ответить
Хороший политик остается верным своим убеждениям не зависимо от того, каким "зеТрампом" оказался лидер его партии.
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08.01.2021 12:06 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Вы что, хотите, как в Америке?
- Ну, в общем-то, да. Хотели бы.
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08.01.2021 11:57 Ответить
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08.01.2021 18:00 Ответить
Невже Ще є дурні, які вірять в ідейність Трампа, як республіканця. Він використав партійний квиток. Це звичайне шахрайство!
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08.01.2021 11:59 Ответить
Вспоминаю Богословскую и прочих регионалов в последние дни Майна.
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08.01.2021 11:59 Ответить
Ты бы лучше про них забыл... навсегда...
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08.01.2021 12:30 Ответить
Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент - Цензор.НЕТ 9932
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08.01.2021 12:49 Ответить
основна помилка Трампа - він не запросив Стрілкова-Гіркіна ))
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08.01.2021 12:13 Ответить
Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент - Цензор.НЕТ 286
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08.01.2021 12:21 Ответить
А на когда в США назначено публичное надругательство над остывающим телом рыжего дурака, хто в курсе ???
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08.01.2021 12:31 Ответить
20 января..))
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08.01.2021 18:02 Ответить
"Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.Источник: https://censor.net/ru/n3240721"

Он сказал, "по Пенсильвания авеню идем на Капитолий", цензор не тупи.
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08.01.2021 12:46 Ответить
Ну и танки шли На Берлин! Не?
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08.01.2021 13:12 Ответить
‎07.‎01.‎2021

Байден, обычно не очень активно комментирующий события, по поводу произошедшего сказал "Это не протесты. Это мятеж*. 'It's not protest. It's insurrection'
У него есть основания. В протоколе секретной службы по поводу применения оружия против Ashli Babbitt, сказано, что она создавала "угрозу первой степени". "Угроза первой степени" - это применение оружия. Следовательно она стреляла. Что еще расскажут 18 задержанных покажет время.
* Мятеж - вооруженное выступление, возникшее стихийно или в результате заговора против государственной власти.
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08.01.2021 13:07 Ответить
Чей Крым? Инглишмэн🐐🐐🐐
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08.01.2021 15:01 Ответить
Америка умная страна. Она умеет делать выводы из своих ошибок. Трамп был ошибкой. И Америка передала всю полноту власти ее полной противоположности - Байдену. Это урок нам всем в Украине. Сделаем правильные выводы - выживем. Не сделаем - не выживем. (с)
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08.01.2021 13:17 Ответить
более того Адольф Фюрер тоже был абсолютно законно избран простым народом германии,в ходе реальных демократических выборов.да и дуче муссолини выиграл выбры абсолютно чесно.и вообще прастый нарид любит поприкалываться.
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08.01.2021 13:18 Ответить
Прастый нарид нельзя и близко подпускать к избирательным участкам... наголосовали дебилы и в Германии, и в Италии, и в Украине...
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08.01.2021 18:09 Ответить
Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли на работу и стали делать массовые фейковые вбросы в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивали атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при пятнадцати градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до голова, издевались над пленником и снимали это на видео. Аксиома, не требующая подтверждений. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать Соглашение о сотрудничестве». Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами, коллаборант должен сидеть не в Раде в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613
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08.01.2021 13:28 Ответить
Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент - Цензор.НЕТ 5075
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08.01.2021 13:34 Ответить
Шановнi пассажири, наступна станцiя "рудий пiндец", а потiм депо..
так що ще е можливiсть спригнути - стоянка трохi менше 2х недiль, поспiшаймо дорогенькi, швидше, швидше...
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08.01.2021 13:40 Ответить
чему тут удивлятся, безприкословно выполняет указания своего ставленника путлера, неужели не понятно?
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08.01.2021 14:07 Ответить
Ліндсі, треба було послухати твого, світлої пам'яті, друга Джона...
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08.01.2021 14:35 Ответить
нескоро республиканцы теперь отмоются от прилипшей к подошве кучке дональдушки.
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08.01.2021 16:11 Ответить
Спектакль Трампа под названием «у меня украли выборы» закончен...
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08.01.2021 17:42 Ответить
Спектакль не трумпа, режиссёры в расие. А рыжее ипанько всего лишь исполнитель.
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08.01.2021 17:58 Ответить
Согласен..Трамп - плохой актер и приз за лучшую роль он не получит.. а получит срок !!!
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08.01.2021 18:07 Ответить
Потерять большинство в Конгрессе из-за истерики трампа...республиканцы этого никогда не простят клоуну...
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08.01.2021 18:12 Ответить
вот этого сенатора Грэма, кстати, в свое время прочили на место МкКейна
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08.01.2021 18:17 Ответить
он вместе с МкКейном приезжал на Майдан в 2014
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08.01.2021 18:19 Ответить
Monica Crowley, руководитель целевой группы лоббистов нанятых Пинчуком для продвижения интересов Зеленского в США, жалуется своему руководству, что не может связаться с администрацией Зеленского для обсуждения мероприятий. Естественно - это работа Ермака, которого Пинчук отодвигает от важнейшего канала влияния на Зеленского - связей в США. Ермак этот вопрос завалил полностью. Ермак попал к Зеленскому обещая лоббистов в США, но реально не сделал ничего. Предоставление группой Зеленского экономических преференций Пинчуку, активно поддерживавшего экс-президента США Дональда Трампа и осуществлявшего достаточно большие пожертвования в его избирательный фонд, было не самым умным действием Зеленского. После последних событий верить в возможность лоббирования Пинчуком интересов в США может только Зеленский. Но схватка над этим вопросом Пинчука с Ермаком может печально закончиться для последнего.
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08.01.2021 22:32 Ответить
 
 