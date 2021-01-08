Сенатор-республиканец Грэм обрушился с критикой на Трампа из-за бунта его сторонников: Байден - законно избранный президент
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет Сената США, заявил, что все достижения президента Дональда Трампа были "измараны" действиями его сторонников под Капитолием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Президент (Трамп. - Ред.) должен понимать, что его действия не являются решением проблемы. Вчерашний бунт был невиданным и вышел из под контроля, и мой хороший друг Руди Джулиани не помог", - отметил Грэм.
Он добавил, что отдал свой голос за законно избранного президента США Джо Байдена. Грэм также обвинил команду Трампа в "дезинформации, искажении фактов и необоснованных обвинениях".
"Это должно быть прекращено", - сказал Грэм, добавив ,что ожидает мирной передачи власти в ближайшие дни.
В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.
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- Он утонул...
Раніше демократи-рабовласники контролювали негрів за допомогою фізичного примусу, а тепер, - використовуючи ЗМІ і соцмережі.
90% негрів голосують за демократів. Змінилися тільки засоби контролю.
Республіканцям ще довго буде гикатися вся ця їхня епопея з Трампом.
Можливо, Трамп навіть якусь свою партію заснує, - вождистського типу. І назве її щось на кшталт "Патріоти Америки".
P.S. а демократи все одно колись були партією білих плантаторів-рабовласників (інформація для спамерів ).
Президент США Авраам Линкольн, отменивший рабство, намеревался депортировать освобожденных негров из страны, заселив ими тогдашние британские колонии Белиз (на Латинском перешейке) и Гайану (на северо-восточном побережье Южной Америки). Разработку таких планов он начал в 1863 году, сразу после выпуска Прокламации об отмене рабства, и вел работу в этом направлении в течение минимум года. Целью президента было избавить страну от расовой напряженности.
Об этих намерениях Линкольна историкам было известно и раньше, но новая книга "Колонизация после эмансипации: Линкольн и движение по переселению чернокожих", которая выйдет на следующей неделе, содержит документы, доказывающие, что Линкольн не просто считал эту идею одним из вариантов, но и продвигал ее весьма серьезно, пишет газета The Washington Times.
http://www.xata.co.il/?n_id=12239
Але це ілюструє, що навіть розвинені демократії стають вразливими, коли з'являється вибухонебезпечна суміш популізму і натовпу.
Впевнений, з цією бідою у США впораються.
Вірю, що колись з популізмом і відвертою брехнею впораються і в Україні !!
- Вы что, хотите, как в Америке?
- Ну, в общем-то, да. Хотели бы.
Он сказал, "по Пенсильвания авеню идем на Капитолий", цензор не тупи.
Байден, обычно не очень активно комментирующий события, по поводу произошедшего сказал "Это не протесты. Это мятеж*. 'It's not protest. It's insurrection'
У него есть основания. В протоколе секретной службы по поводу применения оружия против Ashli Babbitt, сказано, что она создавала "угрозу первой степени". "Угроза первой степени" - это применение оружия. Следовательно она стреляла. Что еще расскажут 18 задержанных покажет время.
* Мятеж - вооруженное выступление, возникшее стихийно или в результате заговора против государственной власти.
так що ще е можливiсть спригнути - стоянка трохi менше 2х недiль, поспiшаймо дорогенькi, швидше, швидше...