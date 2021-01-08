Локдаун совпадает с завершением инкубационного периода COVID-19 у людей, заболевших на новогодние праздники, - Степанов
Действие в Украине локдауна с 8 по 24 января совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у тех людей, которые инфицировались во время новогодних праздников, отмечает министр здравоохранения Максим Степанов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Степанов сообщил во время традиционного брифинга.
"Период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года совпадает с завершением инкубационного периода заболевания COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников. Думаю, что всем понятно, когда происходит большое скопление людей, то, что было во время новогодних праздников, т.е. большое количество людей, которые выходили на новогодни праздники... понятно, что количество инфицированных при таких условиях растет", - сказал Степанов.
Он подчеркнул, что указанный инкубационный период в 14 дней будет выпадать на время действия усиленных карантинных мер.
Министр также добавил, что во время празднования новогодних праздников произошло активное перемещение граждан по территории Украины и за ее границами, что повысило риск распространения заболевания, и что в дальнейшем составит дополнительную нагрузку на медицинскую систему.
Также Степанов отметил, что на данный момент в Украине одна треть всех пациентов с COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии.
"Сейчас одна треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 — это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого резко возросло количество тяжелых больных и соответственно нагрузки на медицинскую систему, в частности на реанимационное отделение. Это связано еще с тем, что население Украины начало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавирусной болезни", - рассказал Степанов.
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Ї" і близько не було!😊
ну просто мне пофиг, но они меня заразят, заразившись в капищах - тебе это неинттересто, чертила?
чего, иди сам и побеснуйся в капище, черт.
да я говорю "черт" потому шо веруны думают шо это не выдумка, а что-то плохое.
Министра такого...... ну, я не гей. но надо бы.
озверели - сперва отбесновались верожопые, а теперь я имею вирус, или не имею, но это неважно - много человек-членов семей имеют уже. иди взад с лохдауном, в Европе все почти закрыли беснующихся.
чертила, иди на Путина.
Мы повеселились а теперь всем нужно по домам сидеть
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Вот это стратег! Вот это математик!
Математика от Степанова: 1+14=8
2.реєстрація без закінчення третьої фази клінічних випробувань(а з цим у рашці проблеми ) і міжнародної сертифікації "спутніка 5" -НЕЗАКОННА
але,на жаль,це означатиме,що РОСІЙСЬКИЙ ОКУПАНТ отримає виробничі потужності для себе у ХАркові.
ось для чого це робиться.
А щоб побороти спалах,закриємо ринки й промислові відділи,збільшивши втричі кількість людей на квадратний метр....
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" проходит официальную проверку в Украине. В Министерстве недовольны тем, что вокруг вопроса о данной вакцине так много политики. Там считают, что РФ использует данный повод для ведения гибридной войны в Украине.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса, но только тогда, когда ее действенность будет доказана на международном уровне. При этом Минздрав не рассматривает этот вариант сейчас, а ведет переговоры с международными поставщиками.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-nachal-dejstvovat-vtoroj-*******-chto-sleduet-znat-ob-ogranicheniyah
https://medicover.ua/koronavirus/symptomy.html Через скільки днів з`являються симптоми коронавірусу?
У людей, інфікованих SARS-COV-2, симптоми захворювання, як правило, проявляються через 5-6 днів з моменту контакту з вірусом. Інкубаційний період становить 1-14 днів, а це означає, що були випадки, коли симптоми проявлялися на другий день після зареження, а в інших випадках майже через 2 тижні. На даний момент Головна санітарна інспекція рекомендує 14-денний карантинний період . Варто пам'ятати, що COVID-19 також може протікати безсимптомно.ТОбто локдаун треба було вводити хоча б 3-тього січня,особливо враховуючи нову мутацію з Англії...
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия тоже похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!