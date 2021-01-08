Локдаун совпадает с завершением инкубационного периода COVID-19 у людей, заболевших на новогодние праздники, - Степанов

Действие в Украине локдауна с 8 по 24 января совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у тех людей, которые инфицировались во время новогодних праздников, отмечает министр здравоохранения Максим Степанов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Степанов сообщил во время традиционного брифинга.

"Период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года совпадает с завершением инкубационного периода заболевания COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников. Думаю, что всем понятно, когда происходит большое скопление людей, то, что было во время новогодних праздников, т.е. большое количество людей, которые выходили на новогодни праздники... понятно, что количество инфицированных при таких условиях растет", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что указанный инкубационный период в 14 дней будет выпадать на время действия усиленных карантинных мер.

Министр также добавил, что во время празднования новогодних праздников произошло активное перемещение граждан по территории Украины и за ее границами, что повысило риск распространения заболевания, и что в дальнейшем составит дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

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Также Степанов отметил, что на данный момент в Украине одна треть всех пациентов с COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии.

"Сейчас одна треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 — это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого резко возросло количество тяжелых больных и соответственно нагрузки на медицинскую систему, в частности на реанимационное отделение. Это связано еще с тем, что население Украины начало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавирусной болезни", - рассказал Степанов.