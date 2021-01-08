Киев будет соблюдать "карантин зимних каникул", правила должны быть едиными для всех, - Кличко
Киев будет придерживаться дополнительных усиленных карантинных ограничений, чтобы сберечь жизни людей и предотвратить возможный коллапс медицинской системы.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Киев, где динамика заболеваемости остается высокой, вынужден - нравится нам это или нет - соблюдать локдаун. Да, экономические последствия карантина будут неутешительными. Мы понимаем, насколько сейчас сложно бизнесу... Но сегодня главное - это здоровье и жизнь каждого из нас, наших родных и близких, наших друзей, здоровье и жизни украинцев. Очень важно предотвратить возможный коллапс медицинской системы", - написал Кличко на своей странице в Facebook.
Мэр Киева напомнил, что строгие ограничения ранее ввели и многие другие страны, и сегодня они их также продлили.
"Ключевое, если мы уже входим в локдаун, чтобы его правила были едиными для всех. Чтобы был справедливый контроль за их соблюдением. И чтобы это время суровых ограничений для граждан правительство использовало для приобретения вакцины. И после карантина начало массовую вакцинацию - в первую очередь, наиболее уязвимых к вирусу категорий людей", - добавил Кличко.
Также он обратился ко всем жителям с просьбой соблюдаем правила и заботится о своем здоровье и здоровье ближних.
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