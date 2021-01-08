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Новости Коронавирус и карантин
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Киев будет соблюдать "карантин зимних каникул", правила должны быть едиными для всех, - Кличко

Киев будет соблюдать

Киев будет придерживаться дополнительных усиленных карантинных ограничений, чтобы сберечь жизни людей и предотвратить возможный коллапс медицинской системы.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Киев, где динамика заболеваемости остается высокой, вынужден - нравится нам это или нет - соблюдать локдаун. Да, экономические последствия карантина будут неутешительными. Мы понимаем, насколько сейчас сложно бизнесу... Но сегодня главное - это здоровье и жизнь каждого из нас, наших родных и близких, наших друзей, здоровье и жизни украинцев. Очень важно предотвратить возможный коллапс медицинской системы", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

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Мэр Киева напомнил, что строгие ограничения ранее ввели и многие другие страны, и сегодня они их также продлили.

"Ключевое, если мы уже входим в локдаун, чтобы его правила были едиными для всех. Чтобы был справедливый контроль за их соблюдением. И чтобы это время суровых ограничений для граждан правительство использовало для приобретения вакцины. И после карантина начало массовую вакцинацию - в первую очередь, наиболее уязвимых к вирусу категорий людей", - добавил Кличко.

Также он обратился ко всем жителям с просьбой соблюдаем правила и заботится о своем здоровье и здоровье ближних.

Киев будет соблюдать карантин зимних каникул, правила должны быть едиными для всех, - Кличко 01

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И для "Велюра" с "Эпицентром"?
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08.01.2021 12:12 Ответить
Виявляється що цей "лох-даун" тепер називають "карантином канікул".
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08.01.2021 12:12 Ответить
почувствуй себя "колготками"
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08.01.2021 12:13 Ответить
влада в Україні завжди на 10-ліття відстає від народу. Нонсенс як роскосмос(((
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08.01.2021 12:15 Ответить
Умер олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев из Кременчуга,Полтавской обл.всего 64 года.Наверно тоже напишут ковид...
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08.01.2021 12:16 Ответить
Саме так, вчора у Києві...
Киев будет соблюдать "карантин зимних каникул", правила должны быть едиными для всех, - Кличко - Цензор.НЕТ 7262
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08.01.2021 12:21 Ответить
...Виталька на этот раз чуть какнул!)....мистер Джулиани пролетел как фанера и надо вести себя по пионерски. да и Микитась еще тут)
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08.01.2021 12:48 Ответить
ото, КИЯНИ, дивіться на ТЕРНОПІЛЬ і міркуйте ....
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08.01.2021 15:23 Ответить
 
 