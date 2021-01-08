Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина

Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр для разрешения продавать российскую вакцину в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Степанов сообщил во время традиционного брифинга.

Министр отметил, что вокруг этого вопроса как всегда много политики: "Это единственный лекарственный препарат, российская вакцина "Спутник-V", напротив которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне, и сейчас это не исключение. Но здоровье украинцев не может быть поводом для таких информационных войн, которые распростаняются вокруг этой вакцины".

"Действительно, 6 января компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка. Далее они должны согласно законодательству Украины... подать еще регистрационную форму, досье, в котором должны четко показать результаты всех фаз клинических испытаний... Наконец, мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Далее по результатам поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и этой вакцины", - рассказал Степанов.

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Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

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Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

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