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Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина

Степанов отреагировал на заявку о регистрации

Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр для разрешения продавать российскую вакцину в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Степанов сообщил во время традиционного брифинга.

Министр отметил, что вокруг этого вопроса как всегда много политики: "Это единственный лекарственный препарат, российская вакцина "Спутник-V", напротив которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне, и сейчас это не исключение. Но здоровье украинцев не может быть поводом для таких информационных войн, которые распростаняются вокруг этой вакцины".

"Действительно, 6 января компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка. Далее они должны согласно законодательству Украины... подать еще регистрационную форму, досье, в котором должны четко показать результаты всех фаз клинических испытаний... Наконец, мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Далее по результатам поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и этой вакцины", - рассказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фармкомпания "Биолек" не подавала заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19, - ГЭЦ

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Читайте на Цензор.НЕТ: Данилов: Компания "Биолек" была связана с Богатыревой, оборудования для производства вакцины от COVID-19 там нет

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Для закупки российской вакцины нет рациональных оснований, их конкуренты предлагают более дешевые и надежные продукты, - директор "Медзакупок Украины" Жумадилов

вакцина (3815) Минздрав (4903) россия (96184) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+90
Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина - Цензор.НЕТ 7045
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08.01.2021 12:18 Ответить
+64
Тобто це спланована акція...
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08.01.2021 12:16 Ответить
+57
Це гімно будуть колоти під виглядом нормальної вакцини. І це вже заплановано.
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08.01.2021 12:20 Ответить
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скоро видно придется людям вылавливать по улицам РЫГОВ ЖОПОблоковцев и ЗЕлёных пидаров..и вкалывать им эту вакцину прямо в их поганые рускагаварящее рожы
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08.01.2021 16:47 Ответить
Всей вате срочно прямо в ОПЗДЖОпу вкалывать СПУТНИК с НОВИЧКОМ и чипом. Наширяный сепар сразу начает верещать путенпАмАги без остановки.Потом вата тлеет и сгорает.
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08.01.2021 16:55 Ответить
цікаво хто буде дивитись на "Спутник-V(новачок)"? щось мені говорить що тільки не степанов. а колоти її будуть не степанову втому числі.
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08.01.2021 17:32 Ответить
Короче йде до того шо З-лень почне вакцинувати Українців новачком V
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08.01.2021 17:43 Ответить
Ну от нехай риго анали самі і колюжться цією вакциною.Разом з цим придуркуватим міністром...
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08.01.2021 17:57 Ответить
Нагадаю, що "вакцину" нам пропонують ті самі люди, хто рік назад заперечував взагалі існування ковіду, а пів-року тому розповідав, що вакцина - то чипізація населення
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08.01.2021 18:01 Ответить
А я бы разрешил,когда никто не будет прививатся этой вакциной то компания которая закупила это дерьмо влетит на бабки.
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08.01.2021 18:40 Ответить


идеальным тут может быть ток одно------------ набрать взяток с рф. а потом отказать)))
тремя словами --- развести на бабло
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08.01.2021 19:26 Ответить
https://telegra.ph/Sposoby-gibridnoj-vojny-s-Evropoj-01-07
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08.01.2021 20:29 Ответить
Так шо там смотреть - не сертифицирована не в одной стране и лабе мира.
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08.01.2021 21:07 Ответить
Кстати, желтая мацковская пресса близкая к рублёвским кругам, писала , что донечка путлера после вакцинации попала на 2 недели в больницу из за высокой температуры, тошноты и диареи и якобы , даже после выписки из ликарни , долгое время ещё чувствовала себя паршиво. как она сейчас не знаю, уж её то наверное вылечили. такая вот она эта вакцина рашистская, которую нам путлер с медведчуком впарить пытаються....
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08.01.2021 22:38 Ответить
Кажуть що на Навальному тестували...і надали купу різних експертиз, судово- медичних, хімико-фізичних та криміналістичних , які беззаперечно доводять що вакцина вилікувала і врятувала Навального
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08.01.2021 23:37 Ответить
А як обурювалися і нападали, коли вам писалося, що колотимуть москальською і китайською.
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09.01.2021 05:56 Ответить
Вакцина это не газ и не нефть. И хотя я не доверяю всем вакцинам COVID-19, включая Спутник и др, тем не менее считаю что политика здесь неуместна.
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09.01.2021 09:28 Ответить
Вы уже привились новичком5 ?
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09.01.2021 11:11 Ответить
Понтий, если ты считаешь что при карантине неуместна политика то уколись этой рашавакциной сам молча и кайфуй себе в тряпочку.... вакцину эту можешь у спекулянтов на базаре по 5 баксов за фунфырик купить....
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09.01.2021 11:52 Ответить
Для себе вони з Ізраілю завезли,а для нас спутнік,щоб подивитись що це таке
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11.01.2021 21:13 Ответить
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