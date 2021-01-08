Украина 19-21 января отправит в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления британского штамма COVID-19, - Ляшко

Украина 19-21 января отправит в определенную ВОЗ лабораторию, функционирующую на базе клиники Шарите в Берлине, первые образцы, отобранные в Украине, для выявления британского штамма COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Первые образцы планируются к отправке 19 - 21 января 2021 в определенной ВОЗ лаборатории, функционирующей на базе Клиники Шарите (Берлин, Германия). Образцы будут отобраны до 14 января от больных с подозрением на коронавируную инфекцию, зарегистрированных на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни и/или с опытом путешествия в Великобританию", - сказал он.

Ляшко сообщил, что передача образцов будет производиться в связи с призывом ВОЗ ко всем странам начать исследования циркуляции нового "британского" штамма на своих территориях.

Ляшко уточнил, что отобранные образцы будут храниться при температуре минус 70°С и ниже, избегая повторного размораживания/замораживания.

В среднем в 2021 году Украина будет отправлять в определенную ВОЗ лабораторию 150-200 образцов в месяц для определения британского мутировавшего штамма коронавируса.

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7 января в мире зарегистрирован очередной суточный рекорд количества случаев коронавирусной болезни – 820 851. Среди европейских стран больше всего случаев регистрируется в Великобритании, это связывают с циркуляцией мутировавшего штамма коронавируса.