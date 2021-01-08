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Новости Коронавирус и карантин
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Украина 19-21 января отправит в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления британского штамма COVID-19, - Ляшко

Украина 19-21 января отправит в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления британского штамма COVID-19, - Ляшко

Украина 19-21 января отправит в определенную ВОЗ лабораторию, функционирующую на базе клиники Шарите в Берлине, первые образцы, отобранные в Украине, для выявления британского штамма COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Первые образцы планируются к отправке 19 - 21 января 2021 в определенной ВОЗ лаборатории, функционирующей на базе Клиники Шарите (Берлин, Германия). Образцы будут отобраны до 14 января от больных с подозрением на коронавируную инфекцию, зарегистрированных на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни и/или с опытом путешествия в Великобританию", - сказал он.

Ляшко сообщил, что передача образцов будет производиться в связи с призывом ВОЗ ко всем странам начать исследования циркуляции нового "британского" штамма на своих территориях.

Ляшко уточнил, что отобранные образцы будут храниться при температуре минус 70°С и ниже, избегая повторного размораживания/замораживания.

В среднем в 2021 году Украина будет отправлять в определенную ВОЗ лабораторию 150-200 образцов в месяц для определения британского мутировавшего штамма коронавируса.

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7 января в мире зарегистрирован очередной суточный рекорд количества случаев коронавирусной болезни – 820 851. Среди европейских стран больше всего случаев регистрируется в Великобритании, это связывают с циркуляцией мутировавшего штамма коронавируса.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ви ідіоти, ви що робили за час першого локдауну як готувалися? Чи то може чергова маніпуляція аби цей не закінчувався?
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08.01.2021 12:29 Ответить
А Спепанов звиздел, что Украина может сама выявлять британский штамм.

Опять откровенно соврал.
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08.01.2021 12:37 Ответить
Україна 19-21 січня надішле до лабораторії ВООЗ перші зразки для виявлення британського штаму COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2823
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08.01.2021 12:40 Ответить
Ляжко вьіборьі всьо?
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08.01.2021 12:41 Ответить
50% вирусов не могут выявить . А когда то было что и все 100% . И как то живем , умраем и даже болеем без этих знаний. Ужастики ляшка уже надоели.
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08.01.2021 12:44 Ответить
Зашел в англоязычный твиттер, полно видео из пустых госпиталей - и амбулатория и стационары (Англия, Уэльс, Ирландия). Уже смеются с видео о пляшущих врачах - тоже много. Рассказывают о 30000 медиков которые ждут когда их снова позовут на работу.
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08.01.2021 12:56 Ответить
Зашел на англоязычный сайт Johns Hopkins University (JHU)
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

За 06.01.2021 в Великобритании за сутки 62556 заболевших (абсолютный рекорд за все время) за 07.01.2021 - 52787.
За в Великобритании за 07.01.2021 - 1162 умерших. Это второй по величине результат по смертности (рекорд был 1264 21.04.2020).
Так что там о медиках рассказывают?
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08.01.2021 13:57 Ответить
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
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08.01.2021 13:05 Ответить
 
 