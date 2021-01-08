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Новости Коронавирус и карантин
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Несмотря на локдаун гипермаркет "Эпицентр" полностью открыт для покупателей. ФОТОрепортаж

В новом локдауне "Эпицентр" работает по-новому: в рядах можно выбрать любой товар (от шурупа до телевизора), а потом в специальном окне оформить все товары как онлайн-заказ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал PalovskyNews.

"Несмотря на запрет, "Эпицентр" полностью открыт для покупателей. Работники только на входе предупреждают, что товары, которые не внесены в список первой необходимости, нужно будет оформить через онлайн заказ.

В итоге все разрешенное вы можете приобрести как обычно - просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кабмин спасает людей от колготок": "слуга народа" Леонов показал, как в Украине "заработал" локдаун. ФОТОрепортаж

Несмотря на локдаун гипермаркет Эпицентр полностью открыт для покупателей 01
Несмотря на локдаун гипермаркет Эпицентр полностью открыт для покупателей 02
Несмотря на локдаун гипермаркет Эпицентр полностью открыт для покупателей 03
Несмотря на локдаун гипермаркет Эпицентр полностью открыт для покупателей 04
Фото: PalovskyNews

Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Несмотря на локдаун гипермаркет Эпицентр полностью открыт для покупателей 05

карантин (16729) Эпицентр (36) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+56
пробухують 8 тисяч, від счастя подачки!
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08.01.2021 12:47 Ответить
+54
А где же фопы? чего не бунтуют то?
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08.01.2021 12:46 Ответить
+53
Зробылы их разом (С)
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08.01.2021 12:45 Ответить
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Страница 3 из 3
Да уже закрыли Эпицентры после обеда. Только онлайн заказы.
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08.01.2021 17:40 Ответить
Епіцентр мав в дупі владу зеленкіна.
І він нічого не вдіє.
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08.01.2021 17:41 Ответить
Ну как видишь сделал уже. Эпицентры закрылись по всей стране с 14.00.
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08.01.2021 17:42 Ответить
докази давай
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08.01.2021 17:44 Ответить
В Гугле забанили что-ли?
У п'ятницю, 8 січня, в Україні з початком жорсткого карантину (https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/*******/ локдауну ) торговельна мережа гіпермаркетів "https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/epitsentr/ Епіцентр " продовжувала роботу, але потім раптово закрила магазини.
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08.01.2021 17:45 Ответить
Набираю в гуглі епіцентр - ВІДЧИНЕНО до 23.00
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA756UA756&sxsrf=ALeKk02ybUSb7eB689vo-3VbMo9RxIYLwg%3A1610121323662&ei=a4D4X9j2J-P5qwGKvKHACA&q=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_lcp=*******************************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiY2Kqs2YzuAhXj_CoKHQpeCIgQ4dUDCA0&uact=5 https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_
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08.01.2021 17:56 Ответить
Так і є.........
Попри локдаун гіпермаркет "Епіцентр" повністю відкритий для покупців - Цензор.НЕТ 2969
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08.01.2021 18:41 Ответить
Замовляєте товар через додаток, приїжджаєте і забираєте.
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08.01.2021 18:39 Ответить
нічого, завтра відкриють - потім закриють- потім знову відкриють....
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08.01.2021 22:33 Ответить
Законы соблюдают только лохи!
Такова наша действительность.
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08.01.2021 17:52 Ответить
Зачиниш ти Епіцентри і що зміниться? Меньше людей буде їздити в переповнених маршрутках чи трамваях? Весною я не працював, всіх вигнали на удальонку, а зараз ніякої удальонки, вся наша компанія працює в звичайному режимі. Так до чого тут Епіцентри?
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08.01.2021 20:53 Ответить
Я никогда не предлагал ничего закрывать или запрещать!
Цель этого локдауна - ручная регулировка чужого бизнеса. Еще небыло прецедента в истории стран, что бы это привело к росту экономики страны! Такое наблюдается перед серьезным кризисом или большим переделом собственности. В некоторых случаях это приводило к краху экономики.
Что хотят наши?*
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09.01.2021 09:02 Ответить
До чого тут наші? Це загально світове явище. У наших мізків не вистачить на таке.
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09.01.2021 21:09 Ответить
Що дозволено Юпітеру,не дозволено бику. Краще і не скажеш...
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08.01.2021 17:53 Ответить
Так що цим Герегам не зрозуміло????
Дозволено працювати тільки СУПЕРмаркетам (вони на >60% продовольчі), а ГІПЕРмаркетам (вони на >60% непродовольчі) ВИКЛЮЧНО АДРЕСНОЮ ДОСТАВКОЮ!!
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08.01.2021 17:59 Ответить
Эпицентр в Украине стоит НАД законом. Это было всегда во все времена и при ЛЮБОЙ власти. Куплено все и всех (кого надо)
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08.01.2021 18:01 Ответить
біда наша....
заздрість.
продажність.
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08.01.2021 18:40 Ответить
Гереги відкрито посилають нах Зеленського і ко, вони демонструють всю нікчемність та дурість влади.
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08.01.2021 18:44 Ответить
Овощ 2.0 3сезон 1серия Вакцинозная
Мощный план по вакцинации:
п.1.Прилетит вдруг волшебник, в голубом вертолете...
п.2.И бесплатно покажет кино...

Овощ 2.0 3сезон 2серия Противозачаточная
Запретить продажу презервативов в Локдаун 8-24 января, всем, кроме Эпицентра.
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08.01.2021 19:17 Ответить
Якийсь збочений , дволикий карантин в Україні . Як і дволикий Зеленський . Велюри і Епіцентри працюють ...
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08.01.2021 19:20 Ответить
Якийсь збочений , дволикий карантин в Україні . Як і дволикий Зеленський . Велюри і Епіцентри працюють ...
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08.01.2021 19:21 Ответить
Москаль: Зеленського будуть судити, Ахметов та Тарута на гачку у Росії, переворот на Закарпатті
https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE&fbclid=IwAR3io0JXlU3jfij47Z_8rhTqN4-ZH3uV8l4WF7I5FQt2Pi5PYHtEzrK3GdY https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE
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08.01.2021 19:36 Ответить
ОХРЕНЕННАЯ ЗЕ *********! вот для чего лохадуну лохдаун.
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08.01.2021 19:53 Ответить
віталя дозволяє....
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08.01.2021 20:09 Ответить
Вот они чудеса для лох-даунов.
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08.01.2021 20:10 Ответить
Вже закрили! Який урод настукав? Саме роблю ремонт. Багато чого потрібно! Де його купити? Кому воно заважало?
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08.01.2021 20:11 Ответить
У людей зявився вільний час і дякуючи Епіцентру найбільш активні можуть зробити те на що ніколи не вистачає часу - ремонт в квартирах. І хай роблять!
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08.01.2021 20:11 Ответить
Это пи з дец!!! Одним все, другим ничего!!! Гареги с нашим презиком Зе а ху ели!! У меня сеть ресторанов легла ещё год назад. У жены турагентство выпало в осадок. Ну а Эпицентр с Гарегами и 95 квартал с ган доном Зе и Колей Оболонским с Велюром, все работают!!! Это скотство!!! Мерзость!! Это не власть! Это враги Украины! Суки думающие только о себе! Или не хватает денег детям Гареги на чартер в Париж? Ну скотство!! Президент Зе - тварь коррумпированная!! На х уй этих клоунов
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08.01.2021 20:28 Ответить
а разве вы не за них голосовали?
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08.01.2021 21:45 Ответить
Коли голосував за "прикольного жидопацанчика" мабуть планував перетворити ресторани в кабаре?
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09.01.2021 02:49 Ответить
Це "опічатка" -- правильно читати не локдаун, а ЛОХ-- ДАУН !!! От так і живемо...
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08.01.2021 21:49 Ответить
ЛОКДАУН переставляем буквы получаем КЛОУНАДА
Попри локдаун гіпермаркет "Епіцентр" повністю відкритий для покупців - Цензор.НЕТ 5146
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09.01.2021 10:01 Ответить
"культурно-исторический центр.." - прогуляйтесь...
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08.01.2021 22:43 Ответить
...а "дурачьё" вчера целый день в очередях там давилось как индусы в поездах...
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08.01.2021 22:47 Ответить
Они делают вид ,что у нас эпидемия ,а мы делаем вид ,что у нас -карантин .Всё показное никто его не собирается соблюдать этот карантин, потому что смертность в 2020 ниже чем в 2019 году -ну где тут эпидемия? А сколько с народа денег сдерут за вакцинацию ? -космические цифры .Уже готовят паспорта вакцинации ,а попробуешь пропустить укол -на фиг с пляжа или с работы.
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08.01.2021 22:58 Ответить
Заболевшие невакцинорованные, являются угрозой таким же кто не пожелал вакцинироваться. А послушным вакцинировавшимся угрозы почти нет. Поэтому принуждение к вакцинации не имеет оснований.
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09.01.2021 00:56 Ответить
Несколько дней назад я была в эпицентре. Там очень мало покупателей. Только в кассах очереди. Необходимо увеличить количество работающих касс. Пока что работают только некоторые из имеющихся. И следует заставить администрации и продуктовых супермаркетов увеличить количество работающих касс, чтобы очереди были не больше 2 человек.
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09.01.2021 00:50 Ответить
В Харькове не только Эпицентры открыты, но Ева, Простор, Алло, Люксоптика, ломбарды, это ЛОКДАУН по-украински, ну или по харьковски. В нашкй стране не работают ни законы, ни указы, и людям на все это тоже наплевать. А мы все хотим жить как нормальной цивилизованной европейской стране.
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09.01.2021 01:38 Ответить
ну якби волмарт, таргет, кмарт, всі продуктові і будівельні магазини і в америці були відкриті під час загального закриття. Що не так?
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09.01.2021 02:16 Ответить
Не смотря на то что лох даун
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09.01.2021 02:30 Ответить
Причиною подій на Майдані в 2014 стало побиття студентів. Думаю влада добре засвоїла урок. Нікого не чіпай,крикуни покричать і розійдуться..."Революція гідності"? Я теж тоді так думав. Де ж та "гідність" зараз? Куди поділась? В черговий раз обдурили,нагнули і сміючись плюють в обличчя. "Революція розуму" допомогла б. Та на це як раз його й не вистачає.
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09.01.2021 08:59 Ответить
куртки штанишки..ватни земажоры греги
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09.01.2021 09:53 Ответить
Для простых украинцев ЛОКДАУН это КЛОУН и АД. Для особ приближенных к тельцу это очередной раз поржать на концерте 95 КВАРТАЛА.
Попри локдаун гіпермаркет "Епіцентр" повністю відкритий для покупців - Цензор.НЕТ 1567
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09.01.2021 10:06 Ответить
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