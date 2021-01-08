За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлено 438 случаев, среди заболевших 21 ребенок и 19 медиков, - Кличко. КАРТА
Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 438, умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 052 киевлян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
По его словам, на сегодняшний день, в Киеве уже подтверждены 116 469 случаев заболевания COVID-19.
Так, заболели 238 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет, 8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболели 19 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 42 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 126 человек. Всего коронавирус преодолели 42 336 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 131, Оболонском - 73 и в Деснянском - 58 случаев.
"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Будьте внимательны к своему здоровью! Берегите себя и тех, кто рядом!" - сказал Кличко.
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И что ж там за таблетки от вируса? Враченык себе прибавку к зп сделал от фармокомпании? Витаминка С, мефенаминка, хорошее питание ну как бы все.
А я заболел немного - была температура 39,5 - 40. Не сбивалась, все виды антибиотиков не действовали. На рентгене - просто плеврит (жидкость набирается немного). Пришлось делать биопсию - брать часть плевры. Итог - туберкулез. Со старта на 5ти компонентную систему, там оху*ть можно. 9 месяцев в больнице и пришлось по 100 баксов носить, что б не в обычную больницу, а в институте держали. Все равно легкие чуток задело, плерву разрешетило. Но прошло. Девочка с которой мы курили, все ждала операцию - очередной пораженный кусок легкого отрезать (муж-нарик у нее как раз от него и помер ). Когда уже выходил из института (но там еще на 2 года на учете, как бы и лекарства дают), так когда я выходил, узнал что операция прошла не сильно удачно - она умерла.
Почувствуй разницу )))
Ну а по месяцу пневмонии, то такое. Просто тебе не повезло.
З.Ы. От тубика был не привит, родился в 7 а не в 9.
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ?
А если она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!