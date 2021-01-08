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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлено 438 случаев, среди заболевших 21 ребенок и 19 медиков, - Кличко. КАРТА

Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 438, умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 052 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день, в Киеве уже подтверждены 116 469 случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели 238 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет, 8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболели 19 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 126 человек. Всего коронавирус преодолели 42 336 жителей Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев будет соблюдать "карантин зимних каникул", правила должны быть едиными для всех, - Кличко

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 131, Оболонском - 73 и в Деснянском - 58 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Будьте внимательны к своему здоровью! Берегите себя и тех, кто рядом!" - сказал Кличко.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлено 438 случаев, среди заболевших 21 ребенок и 19 медиков, - Кличко 01
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлено 438 случаев, среди заболевших 21 ребенок и 19 медиков, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25682) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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всех «слуг» ***** и рыгоабрамовичей необходимо принудительно вакцинировать рашистской вакциной , а не той которую они бырыги на смертях украинцев завезли контрабандой для себя
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08.01.2021 13:04 Ответить
Ну 11 стариков, это обычное ОРВИ каждый год в такое время...
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08.01.2021 13:12 Ответить
Я тут месяц потерял от этого "обычного ОРВИ" и до сих пор таблетки жру на 100 гривен в день, так что...
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08.01.2021 15:05 Ответить
Я не говорил, что оно как обычное орви, я говорил что смертность сопостовима. Ну и мой дружбан переболел - сидел на изоляции и в игрули играл, еще с работы компенсацию получит. 3 дня температура была 37-38.5 (считается нормой, не сбивается) и 2 недели "запахи и вкусы отключили".
И что ж там за таблетки от вируса? Враченык себе прибавку к зп сделал от фармокомпании? Витаминка С, мефенаминка, хорошее питание ну как бы все.

А я заболел немного - была температура 39,5 - 40. Не сбивалась, все виды антибиотиков не действовали. На рентгене - просто плеврит (жидкость набирается немного). Пришлось делать биопсию - брать часть плевры. Итог - туберкулез. Со старта на 5ти компонентную систему, там оху*ть можно. 9 месяцев в больнице и пришлось по 100 баксов носить, что б не в обычную больницу, а в институте держали. Все равно легкие чуток задело, плерву разрешетило. Но прошло. Девочка с которой мы курили, все ждала операцию - очередной пораженный кусок легкого отрезать (муж-нарик у нее как раз от него и помер ). Когда уже выходил из института (но там еще на 2 года на учете, как бы и лекарства дают), так когда я выходил, узнал что операция прошла не сильно удачно - она умерла.
Почувствуй разницу )))
Ну а по месяцу пневмонии, то такое. Просто тебе не повезло.

З.Ы. От тубика был не привит, родился в 7 а не в 9.
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08.01.2021 17:56 Ответить
Обошлось кстати в 15к зелени. Ну у нас же его бесплатно лечат.
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08.01.2021 17:57 Ответить
ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ СРАВНИТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ СМЕРТОСТИ ЗА НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 2019 год, И ЗА НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 2020 год. Почему не дают такую статистику?
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ?

А если она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!
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08.01.2021 17:39 Ответить
 
 