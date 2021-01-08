За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлено 438 случаев, среди заболевших 21 ребенок и 19 медиков, - Кличко. КАРТА

Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 438, умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 052 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день, в Киеве уже подтверждены 116 469 случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели 238 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет, 8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболели 19 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 126 человек. Всего коронавирус преодолели 42 336 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 131, Оболонском - 73 и в Деснянском - 58 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Будьте внимательны к своему здоровью! Берегите себя и тех, кто рядом!" - сказал Кличко.



