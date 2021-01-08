Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все виновные в крушении самолета МАУ в Иране будут привлечены к ответственности, а родственники погибших получат компенсации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.

"Мы очень хорошо помним этот день и эту ужасную трагедию. Сегодня первая горькая годовщина, годовщина того черного дня, когда был сбит украинский пассажирский самолет в небе Ирана. Трагедии такого масштаба - это всегда шрам на сердце нации", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были преступно забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета: "Не знать, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество".

"Понятно, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет. Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь.

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Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали.

Совсем скоро у нас появится памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане. Чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом со своими. И где можно было бы хотя бы частично избавиться от ощущения той безумной несправедливости от того, что произошло", - написал президент.

Также Зеленский отметил, что сколько бы времени и усилий не потребовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, будут получены все ответы и обязательно получены все необходимые компенсации.

"Сегодня же должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни оборвались в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, которые потеряли в тот день своих родных", - резюмировал глава государства.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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