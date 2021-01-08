Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все виновные в крушении самолета МАУ в Иране будут привлечены к ответственности, а родственники погибших получат компенсации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.
"Мы очень хорошо помним этот день и эту ужасную трагедию. Сегодня первая горькая годовщина, годовщина того черного дня, когда был сбит украинский пассажирский самолет в небе Ирана. Трагедии такого масштаба - это всегда шрам на сердце нации", - написал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были преступно забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета: "Не знать, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество".
"Понятно, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет. Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь.
Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали.
Совсем скоро у нас появится памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане. Чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом со своими. И где можно было бы хотя бы частично избавиться от ощущения той безумной несправедливости от того, что произошло", - написал президент.
Также Зеленский отметил, что сколько бы времени и усилий не потребовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, будут получены все ответы и обязательно получены все необходимые компенсации.
"Сегодня же должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни оборвались в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, которые потеряли в тот день своих родных", - резюмировал глава государства.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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Его фотографу конечно респект - учел все грабли с фотографиями Путина и Медведева и решил, что ноги нужно обрезать. Не учел правда что кому то придет на ум их дорисовать
Він громадянин, державний діяч якої держави?
тело ще відпочіває від ...трудов праведных...
фотку приліпила (добре хоч не ту дурнувату, як минулого разу - де він сміється) і текст разом з шефіром зляпали.. і фсё !
Зачем ты летал в О6МАН ??..
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какая из шести версий - - ПРАВДИВАЯ ??!! .
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он стебется ?
Певец Африк Симон и футболист Эйсебио - двоюродные братья.
а тут как-бы случайно пролетал расиянский ФСБшный чартер..
мы все помним!.. а когда изберут нового Президента, все поступки Зеленой Сопли будут расследованы!
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Когда оно уже перестанет пытаться казаться умнее чем оно есть на самом деле? Сказал бы по простому, на криворагульском - "Я ж не лох?!"
Погань ти безсердешна , а не президент !
у ЗЕлохов - съехать с темы, гибели сержанта Журавля
стюардессы - Герои Украины, а Воин, который первым шел за телом командира - не достоен
ЗЕбил, в Украине нет и не будет самопомилования президента,
отгребешь за все !!!!!
Все это время говорим о том, что Иран это не надежный партнер, страна-недоброжелатель по отношению к Украине, страна, которая сделает все, чтобы замять эту ситуацию.
В итоге все именно так и происходит.
И спустя год, внезапно просыпается Офис Президента, торчку говорят, что надо бы сказать пару слов в день годовщины и оно что-то невнятно кукарекает. Где ты был целый год мразь? Где твоя конкретно позиция по этому вопросу и жесткие претензии к Ирану малохольное сцыкливое чмо?
Но знаю, что есть десятки тысяч пассажиров, испытавших на себе ужас украинского бесправия и беззакония со стороны авиакомпаний. НИ МАУ, ни СкайАп до сих пор не вернули десятки миллионов за НЕВЫПОЛНЕННЫЕ рейсы. Или вернули только 200-300 гриень от стоимость билетов в несколько тысяч гривень. Потому вдвойне противно видеть рожу этого "перзидента" и взяточника Криклия, покрывающих нарушение прав пассажиров и их ограбление на многие миллионы. Это государство обречено, если не будет дорожить КАЖДЫМ ГРАЖДАНИНОМ, а не лить крокодиловы слезы по невинно погибшим.
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Кем, тобой? Не смеши пустомеля.
Да и решать, будут наказаны или нет, тоже не тебе решать. Тебя к решению этого вопроса даже близко не подпустят и вообще не вспомнят.
Ты уже одного наказал весной... И всю свою воровитую шоблу тоже уже "наказал".
Президент Зеленский утверждает, что звание Героев Украины дали жертвам авиакатастрофы в Иране чтобы почтить их память. Об этом он заявил в своем Теlеgrаm-канале.
«Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали. Совсем скоро будет памятное место, куда смогут бы приходить родственники и близкие погибших.... Сколько бы времени и усилий не потребовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации» - написал Зеленский.
щас
Оно сьогодні ще пропукалося: "Літаки летять, будемо всіх "бомбити"
Або ти відмахнувся, від інформації, яку тобі доклали, стосовно небезпеки польотів над Іраном, або тебе не змогли знайти, бо ти з Карпат, на лижах, втік до Оману, зустрічатись з гонцом російського хазяїна - отримував нові інструкції...
За все доведеться відповідати, блазень тупорилий...
Влада дебілів...
Клоун прямо испереживался весь. не ест.. не пьет.. переживает.
Іран = Росія близнюки-брати!
То тут ще питання, чи не чатували на український борт в небі Ірану!
Мабуть скоріше за все був договорняк між паРашею і Аятостаном, в той час як ти Леночку за задницю лапав в Омані!
Фу як гидко все!!!
твоїми стараннями, шмаркля? думаєш,що все зробить Канада, а ти потiм примкнеш?