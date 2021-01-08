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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны

Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все виновные в крушении самолета МАУ в Иране будут привлечены к ответственности, а родственники погибших получат компенсации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook. 

"Мы очень хорошо помним этот день и эту ужасную трагедию. Сегодня первая горькая годовщина, годовщина того черного дня, когда был сбит украинский пассажирский самолет в небе Ирана. Трагедии такого масштаба - это всегда шрам на сердце нации", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были преступно забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета: "Не знать, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество".

"Понятно, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет. Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова: Начато исследование планшета, обнаруженного на месте крушения рейса МАУ под Тегераном

Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали.

Совсем скоро у нас появится памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане. Чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом со своими. И где можно было бы хотя бы частично избавиться от ощущения той безумной несправедливости от того, что произошло", - написал президент.

Также Зеленский отметил, что сколько бы времени и усилий не потребовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, будут получены все ответы и обязательно получены все необходимые компенсации.

"Сегодня же должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни оборвались в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, которые потеряли в тот день своих родных", - резюмировал глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память жертв авиакатастрофы МАУ. ФОТОрепортаж

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Украина является жестким участником переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ: мы не позволим легко откупиться, - Кулеба

Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны 01

Зеленский Владимир (20867) Иран (1829) МАУ (330) Тегеран (17)


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Топ комментарии
+27
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 6214
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08.01.2021 13:31 Ответить
+27
Зеленський НЕ привітав українців з річницею отримання Томосу, зате привітав з ханукою.
Він громадянин, державний діяч якої держави?
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08.01.2021 13:33 Ответить
+25
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 2179
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08.01.2021 13:32 Ответить
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Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 6214
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08.01.2021 13:31 Ответить
Мабуть стоїть на табуретці.
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08.01.2021 13:32 Ответить
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08.01.2021 13:33 Ответить
маску надо на члене носить .... так короной не заболеешь ВЕРНЯК!!!
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08.01.2021 13:41 Ответить
Смех смехом, но пропорции правильные - длина ног примерно ровна половине длины всего тела.
Его фотографу конечно респект - учел все грабли с фотографиями Путина и Медведева и решил, что ноги нужно обрезать. Не учел правда что кому то придет на ум их дорисовать
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08.01.2021 13:42 Ответить
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 2179
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08.01.2021 13:32 Ответить
Вава півогірка.
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08.01.2021 13:57 Ответить
Короста заговорила о шрамах.
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08.01.2021 13:33 Ответить
Это высказался позор нации и горе нации.
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08.01.2021 13:37 Ответить
Шрам на сердце нации - сержант Журавель, умиравший 4 суток....
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08.01.2021 13:40 Ответить
Зеленський НЕ привітав українців з річницею отримання Томосу, зате привітав з ханукою.
Він громадянин, державний діяч якої держави?
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08.01.2021 13:33 Ответить
Держави 73% наріда. А може злякався із термосом переплутати, як не так вже й давно жартував в сраному кварталі.
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08.01.2021 13:36 Ответить
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 5764
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08.01.2021 13:47 Ответить
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08.01.2021 13:57 Ответить
Сам згадав, чи Мандель надоумила для підняття рейтингу?
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08.01.2021 13:34 Ответить
та мабуть сама менднль і писала ж...
тело ще відпочіває від ...трудов праведных...
фотку приліпила (добре хоч не ту дурнувату, як минулого разу - де він сміється) і текст разом з шефіром зляпали.. і фсё !
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08.01.2021 13:42 Ответить
Хотела ещё написать, что этим постом она воскресит погибших, но величайший уже уснул.
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08.01.2021 14:26 Ответить
Американец в 1988 и кацап в 1983, завалив пассажирские аэробусы даже выговора не получили.
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08.01.2021 13:35 Ответить
ну нет кацапчик - за 1983 вы расплатились...!
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08.01.2021 13:40 Ответить
Корейский Боинг сбил пилот Осипович. Какое наказание он получил?
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08.01.2021 13:49 Ответить
Во-Во - ты кацап только придуриваешься...?
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08.01.2021 14:58 Ответить
Насчёт комненсаций он в праве требовать, а вот насчёт наказания виновных... это не в его компетенции, персов амеры нагнуть не могут, а тут какой то клован грозит
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08.01.2021 13:37 Ответить
ТАК ...
Зачем ты летал в О6МАН ??..
.
какая из шести версий - - ПРАВДИВАЯ ??!! .
.
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08.01.2021 13:37 Ответить
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 8749
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08.01.2021 13:37 Ответить
Виновные обязательно будут наказаны

он стебется ?

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08.01.2021 13:42 Ответить
первый хто должен наказзан - оманский осёл зеля
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08.01.2021 13:45 Ответить
Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано - Цензор.НЕТ 5018
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08.01.2021 16:43 Ответить
Первое,что пришло на ум после прочтения этой фразы Зеленского - как он сможет дать гарантию наказания иранских военных?Что у нашего гаранта за талант такой - в речи по любому поводу обязательно болтонуть такое,что ни на какую голову не налазит?Или его спитчрайтеры специально выставляют его самонадеянным напыщенным болваном.
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08.01.2021 13:52 Ответить
на такого и подлого спичрайтера не надо - дурь сама прет
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08.01.2021 14:21 Ответить
У ракетных установок были российские военные.
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08.01.2021 14:30 Ответить
А че его "выставлять", коль это уг такое и есть?
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08.01.2021 16:18 Ответить
Кстати.
Певец Африк Симон и футболист Эйсебио - двоюродные братья.
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08.01.2021 15:57 Ответить
Как накажет. чем?.Собьет самолет Иранских авиалиний..типа око за око..и мы в расчете..)))
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08.01.2021 13:38 Ответить
Напомните мне зеленский уже наказал тех кто накануне пандемии вывез из страны все маски из госрезерва?
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08.01.2021 13:38 Ответить
ровно год назад в это день, Зеленая Шмаркля имела испуганный вид и пряталась от журналистов в гостиничном номере в Омане, и лихорадочно думала как попасть в Украину..
а тут как-бы случайно пролетал расиянский ФСБшный чартер..
мы все помним!.. а когда изберут нового Президента, все поступки Зеленой Сопли будут расследованы!
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08.01.2021 13:38 Ответить
Да ещё что-то "мэкало" о технической неисправности.
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08.01.2021 14:16 Ответить
Оно до сих пор это называет крушением.
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08.01.2021 14:31 Ответить
За пять часов до крушения украинского самолета Иран обстрелял две военные базы на западе Ирака. На них размещены силы международной коалиции, их возглавляют США. Вопрос понятен?
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08.01.2021 13:38 Ответить
"Это уже аксиоматические данные."
----------
Когда оно уже перестанет пытаться казаться умнее чем оно есть на самом деле? Сказал бы по простому, на криворагульском - "Я ж не лох?!"
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08.01.2021 13:39 Ответить
и как ты их наказывать собрался клоун ??? опять в муку пукнул
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08.01.2021 13:39 Ответить
Зеля , ти нічого не пам'ятаєш і не розумієш , що відбувається в нашій краіні ! Ти нуль ...так як рівень вакцинаціі нульовий , відсутність тестувань і намальована ,, заспокійлива" статистика , а ти торочиш щось про шрами на серці після катастрофи ?
Погань ти безсердешна , а не президент !
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08.01.2021 13:39 Ответить
Ошибка пилота (природы).
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08.01.2021 14:17 Ответить
В первый день локдауна в Украине на Буковели аншлаг а вот работать бизнесу нельзя аж до дпя рождения бубочки ....

Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 6251 Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 6763Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 9745
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08.01.2021 13:40 Ответить
шрам на сердце нации это рифмастер которого ты **** держиш безвинно в тюрме
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08.01.2021 13:41 Ответить
ЗЕ, іди всраку.
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08.01.2021 13:43 Ответить
ля-ля-ля тополя...
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08.01.2021 13:44 Ответить
у приличных людей это называется "смена темы дискурса",
у ЗЕлохов - съехать с темы, гибели сержанта Журавля
стюардессы - Герои Украины, а Воин, который первым шел за телом командира - не достоен

ЗЕбил, в Украине нет и не будет самопомилования президента,
отгребешь за все !!!!!
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08.01.2021 13:47 Ответить
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 1628
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08.01.2021 13:48 Ответить
Смотрите, ровно год прошел, как Офис Президента и торчок Зеленский умышленно самоустранились от этой темы, скинув ее на МИД (Енину и Мамедову). Ровно год как мы здесь на Цензоре пишем об этом.
Все это время говорим о том, что Иран это не надежный партнер, страна-недоброжелатель по отношению к Украине, страна, которая сделает все, чтобы замять эту ситуацию.
В итоге все именно так и происходит.
И спустя год, внезапно просыпается Офис Президента, торчку говорят, что надо бы сказать пару слов в день годовщины и оно что-то невнятно кукарекает. Где ты был целый год мразь? Где твоя конкретно позиция по этому вопросу и жесткие претензии к Ирану малохольное сцыкливое чмо?
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08.01.2021 13:50 Ответить
Позиция есть - коленопреклонная, но хотя бы какая-то позиция.
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08.01.2021 14:20 Ответить
Мы помним, осел оманский, как ты через Буковель на ближний Восток чухнул с кацапами Украину сдавать... Срока давности у таких преступлений не бывает, - это верно...
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08.01.2021 13:51 Ответить
Шрам на теле Украины - это твое президенство зеШмаркля.
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08.01.2021 13:53 Ответить
катастрофа самолета м а у ,проиошла по твоей вине зе ,когда ти делал свои черние дела в омане ,самолет специально сбили ,что б показать тебе ,на что твои друзья способни ,если ти не будеш виполнять ихнюю волю, так что негавкай ,ти виноват в смерти безвинних,светлая им память,,,
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08.01.2021 13:55 Ответить
"Осел оманский", как и разведки многих стран стран знают истинную причину происшедшего. Правда может оказаться настолько страшной, что...
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08.01.2021 13:58 Ответить
Бесконечно жаль погибших, знаю (не хочу писать "знал") лично одну бортпроводницу с этого борта и ее семью. Вечная память.
Но знаю, что есть десятки тысяч пассажиров, испытавших на себе ужас украинского бесправия и беззакония со стороны авиакомпаний. НИ МАУ, ни СкайАп до сих пор не вернули десятки миллионов за НЕВЫПОЛНЕННЫЕ рейсы. Или вернули только 200-300 гриень от стоимость билетов в несколько тысяч гривень. Потому вдвойне противно видеть рожу этого "перзидента" и взяточника Криклия, покрывающих нарушение прав пассажиров и их ограбление на многие миллионы. Это государство обречено, если не будет дорожить КАЖДЫМ ГРАЖДАНИНОМ, а не лить крокодиловы слезы по невинно погибшим.
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08.01.2021 13:56 Ответить
Виновные наложили в штаны и трясутся от страха
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08.01.2021 13:59 Ответить
Щоб до тебе кожну ніч приходив Журавель і ти жахався від цього.
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08.01.2021 13:59 Ответить
і шоб у останню хвилину... відчував ту спрагу, біль, палюче сонце і надію (нездійснену) на порятунок...
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08.01.2021 14:07 Ответить
шрам с самого омана не заживает
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08.01.2021 14:04 Ответить
Зелепукин уже достал дно. Люди уже даже не смеются, просто брезгуют от одного воспоминания о нем...Чмо.
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08.01.2021 14:04 Ответить
Виновные обязательно будут наказаны

-------------------------------------------------------------------
Кем, тобой? Не смеши пустомеля.
Да и решать, будут наказаны или нет, тоже не тебе решать. Тебя к решению этого вопроса даже близко не подпустят и вообще не вспомнят.
Ты уже одного наказал весной... И всю свою воровитую шоблу тоже уже "наказал".
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08.01.2021 14:05 Ответить
год ответственный за формирование внешней политики государства молчал... сейчас промычал... заблеял... мид Украины в заднице без передницы... чем эти "дети родителей" во главе с мыныстром занимались? проводили видео конференции? ну а что еще остается, если они не были озадачены главой государства, а у самих хватает ума только на мелкие внутренние интрижки... пусть тогда папик расскажет как сынуле должность купил...
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08.01.2021 14:05 Ответить
///
Президент Зеленский утверждает, что звание Героев Украины дали жертвам авиакатастрофы в Иране чтобы почтить их память. Об этом он заявил в своем Теlеgrаm-канале.
«Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали. Совсем скоро будет памятное место, куда смогут бы приходить родственники и близкие погибших.... Сколько бы времени и усилий не потребовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации» - написал Зеленский.
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08.01.2021 14:06 Ответить
за что дали героев пилоты смогли ценой жизни посадить борт -нет Так что то бене на мацу
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08.01.2021 14:10 Ответить
"пошраманый" - а шо, нормальная погремуха...
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08.01.2021 14:08 Ответить
оно скорбит Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано - Цензор.НЕТ 2925
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08.01.2021 14:13 Ответить
Передайте пацану в красной куртке, что у него на левом плече сидит большая ЗЕленая муха.
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08.01.2021 14:18 Ответить
та сам пацан схоже гівно ще те, якщо із ЗЕльоною навозною мухою фоткається
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08.01.2021 14:27 Ответить
Такие мухи называются навозными.
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08.01.2021 14:30 Ответить
Такая?
Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано - Цензор.НЕТ 2153
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08.01.2021 16:23 Ответить
характерный такой клюв у пошраманого...
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08.01.2021 14:36 Ответить
Противно, когда неискренная фальшивая тварь нагло сует свой уродливый нос в царство морали и уважения к погибшим...
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08.01.2021 14:10 Ответить
Не то слово противно, Это отвратительно, безпринципно и цинично.
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08.01.2021 14:27 Ответить
Опять пустые слова пустого человека. Комик лишь играет свою роль, не больше и не меньше.
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08.01.2021 14:15 Ответить
вот за что пилотам героя давать не пойму хоть убейте- или это такой лызь бабушке бене чей зад уже натягивает на весы Фемида США
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08.01.2021 14:17 Ответить
..там не только пилотам... Там и стюардессам все дали. Могли бы уже и двум женщинам пассажирам украинкам дать в придачу. Ордена могли бы всем остальным пассажирам...т.к звание Герой Украины иностранцам нельзя давать... Хотя уверен..что зелёная задрота о этом и не знает... А вот экипаж Ил-76 сбитый под Луганском ...им достаточно и орденов и просто знаков...((( Воины...погибшие при защите страны... это не экипаж рейсового коммерческого самолёта.!!! ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!!!((((
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08.01.2021 17:14 Ответить
О каком крушении говорит этот выродок ? Российские вояки два раза стреляли ракетой по украинскому самолёту.
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08.01.2021 14:22 Ответить
не розияне а иранцы хотя аятолы и русня братья по разуму
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08.01.2021 14:26 Ответить
Ждем карательного видосика-гундосика для иранских военных.
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08.01.2021 14:29 Ответить
"Виновные обязательно будут наказаны"
щас

Оно сьогодні ще пропукалося: "Літаки летять, будемо всіх "бомбити"
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08.01.2021 14:31 Ответить
Ага) Тут ментов , которые живут в Этой стране , наказать не могут 7 лет! А наказать Иран? Аваков если без трусов в шкуру барана завернется и поедет в Иран наказывать, только из самолета пусть выходит раком -жопой вперед , и сразу начнет наказывать, глотая.
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08.01.2021 14:45 Ответить
А якщо винуватий ти???
Або ти відмахнувся, від інформації, яку тобі доклали, стосовно небезпеки польотів над Іраном, або тебе не змогли знайти, бо ти з Карпат, на лижах, втік до Оману, зустрічатись з гонцом російського хазяїна - отримував нові інструкції...
За все доведеться відповідати, блазень тупорилий...
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08.01.2021 14:50 Ответить
дурочка, а яка безвідповідальна блдь-уклоністка буде покарана за смерть Ярослава Журавля?
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08.01.2021 14:52 Ответить
***** зелений, за що їм героїв України???
Влада дебілів...
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08.01.2021 14:52 Ответить
"Мы очень хорошо помним этот день и эту ужасную трагедию.

Клоун прямо испереживался весь. не ест.. не пьет.. переживает.
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08.01.2021 16:17 Ответить
Шрам на теле какой нации ? Клоун ..Надо говорить - На теле народа Украины.
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08.01.2021 16:26 Ответить
Карають переможених! А тобі до того щоб перемогти Іран як до Альфи Центавра!
Іран = Росія близнюки-брати!
То тут ще питання, чи не чатували на український борт в небі Ірану!
Мабуть скоріше за все був договорняк між паРашею і Аятостаном, в той час як ти Леночку за задницю лапав в Омані!
Фу як гидко все!!!
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08.01.2021 16:44 Ответить
Винних обов'язково буде покарано...

твоїми стараннями, шмаркля? думаєш,що все зробить Канада, а ти потiм примкнеш?
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08.01.2021 21:23 Ответить
что, пошлешь коробочку конфет рошен виновникам что бы обосрались?
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08.01.2021 21:58 Ответить
 
 