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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции

Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что на период общенационального карантина с 8 по 25 января столичное метро будет работать в обычном режиме, однако возможно введение определенных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополтена в Facebook.

"С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдения карантинных мероприятий", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлено 438 случаев, среди заболевших 21 ребенок и 19 медиков, - Кличко. КАРТА

Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции 01

карантин (16729) Киев (25682) Метрополитен (1017) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции - Цензор.НЕТ 5531
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08.01.2021 13:49 Ответить
+6
Зебилы как они есть Правильно! Перенесем скупчення на соседние станции!
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08.01.2021 13:41 Ответить
+4
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 7893
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08.01.2021 15:26 Ответить
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Зебилы как они есть Правильно! Перенесем скупчення на соседние станции!
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08.01.2021 13:41 Ответить
Чого ж на сусідні - просто скупчення буде на вході до станції...
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08.01.2021 13:57 Ответить
якщо деякі будуть закриті (щоб не було скупчення) люди підуть на сусідні якщо буде оголошення що станція закрита більшість ломонуться на сусідні мало є хто буде чекати на відкриття але зазвичай мало часу у більшості людей знаю по досвіду звичайно залишится якась частка людей що никуду не поспішає але по суті така рокіровка окрім незручностей для людей на вірус ніяк не впливає
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08.01.2021 14:19 Ответить
Зочем? Можно потолкацца прямо в переходе перед закрытыми дверями.
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08.01.2021 14:48 Ответить
Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции - Цензор.НЕТ 5531
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08.01.2021 13:49 Ответить
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 7893
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08.01.2021 15:26 Ответить
То есть весной, когда ковида еще не было, все перекрыли. А теперь будет ходить без ограничений? Маразм зашкаливает...
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08.01.2021 13:50 Ответить
Он был. Был даже гораздо раньше
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08.01.2021 14:19 Ответить
дебилы мля!
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08.01.2021 13:53 Ответить
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 8004
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08.01.2021 13:54 Ответить
Масштабнейший в истории концерт от 95 квартала продолжается!
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08.01.2021 13:55 Ответить
какого хера ??
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08.01.2021 13:58 Ответить
Боятся Майдана.
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08.01.2021 14:01 Ответить

Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 5557Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 8474
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08.01.2021 14:07 Ответить
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 7292
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08.01.2021 13:59 Ответить
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 9777
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08.01.2021 14:01 Ответить
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 5517
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08.01.2021 14:02 Ответить
Обкурился контрабасным табаком?
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08.01.2021 14:04 Ответить
Он на кизяке сидит.
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08.01.2021 14:17 Ответить
Он писал, что на белорусском контрабасе.
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08.01.2021 14:22 Ответить
Понятно.Там коровы крутые.Картошку жрут.
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08.01.2021 14:28 Ответить
Ого. Неужели Майдан настолько реален ?

Бойтесь, зелёные гниды. Час расплаты идёт.
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08.01.2021 14:00 Ответить
Мадам, Вы сгущаете панику среди Зелемойских...
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08.01.2021 14:03 Ответить
Я не мадам, но разве они не заслужили того что их ждёт ?
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08.01.2021 14:06 Ответить
Мисс Австралия?)))
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08.01.2021 14:09 Ответить
Если ты не мадам, у тебя всё впереди.
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08.01.2021 14:09 Ответить
Какой Майдан?
Все уже умерли.
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08.01.2021 14:05 Ответить
Песня Владимира Высоцкого о Короновирусе 50 лет назад...Ютьюб
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08.01.2021 14:01 Ответить
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 8828Зеля не бойся,я с тобой...
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08.01.2021 14:05 Ответить
почему в аэропорту где много воздуха и пространства по сравнении с самолетом дают дистанцию через одного а в самолете в закрытом пространстве сидят все вместе возможно даже те люди что в зале и вы их видели ожидая самолет в том числе разные люди соседи по креслу летом сам летал в Турцию рядом сидел незнакомый мужик причем приличного веса чуть не лежал на мне(это называется дистанция 1,5 метра?) что ковид боится летать поэтому в аэропорту он опасней и его больше?Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 8772Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 9066
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08.01.2021 14:09 Ответить
Потомушта эта как если маску налеть - ф самалёте вашем ажно два фильтра рециркуляцыи стоят, а в еропорту где?
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 9064
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08.01.2021 14:54 Ответить
розумна людина дала розумну відповідь
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08.01.2021 17:07 Ответить
Посадят в каждый вагон кондукторшу ,которая будет пускать пассажиров только на сидячие места .
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08.01.2021 17:06 Ответить
Только в Украине руководство страны перед тем как отправить народ на месяц в Lockdown делает ему полный Knockdown, повышая все жизневажные тарифы, сбивает с народ ног и наблюдает за реакцией...- сдохнет или не сдохнет?! Это не глупость и не случайность! Это ли не геноцид? (с)
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08.01.2021 17:50 Ответить
 
 