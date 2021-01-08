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Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции
В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что на период общенационального карантина с 8 по 25 января столичное метро будет работать в обычном режиме, однако возможно введение определенных ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополтена в Facebook.
"С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдения карантинных мероприятий", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.
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+8 Виктор Стеценко #457307
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