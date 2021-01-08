Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что на период общенационального карантина с 8 по 25 января столичное метро будет работать в обычном режиме, однако возможно введение определенных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополтена в Facebook.

"С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдения карантинных мероприятий", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлено 438 случаев, среди заболевших 21 ребенок и 19 медиков, - Кличко. КАРТА