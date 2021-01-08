Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от COVID-19 противоречат правилам ЕС, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Страны Евросоюза не могут вести сепаратные переговоры о вакцинах от коронавируса COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу.
"Никакое государство - член ЕС не может уклониться от этой юридически обязывающей базы (общих переговоров 27 стран ЕС. - Ред.). То есть никаких параллельных контактов. Это первое", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на вопрос о возможности сотрудничества России и Германии в производстве вакцины "Спутник V" и ее распространения в Евросоюзе.
"Второе. Портфель, которым мы располагаем сейчас, и я уже об этом говорила, представляет 2,3 млрд доз вакцин. Это более чем достаточно, чтобы вакцинировать все население", - отметила глава ЕК.
Кроме того, подчеркнула фон дер Ляйен, любая вакцина, поступающая на территорию ЕС, должна пройти через процедуру Европейского агентства лекарственных средств и надзор, как это происходило до сих пор.
"Должна быть ясность: мы поставляем безопасные, эффективные вакцины в достаточном количестве. В более чем достаточном. Это важно, что в более чем достаточном. И я настаиваю, что это предназначается не только для Европейского союза, это касается и наших соседей", - сказала председатель Еврокомиссии.
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А предыстория такова - Меркель пообещала хйлу рассмотреть возможность производства Спутника в Германии - https://www.cnbc.com/2021/01/07/covid-vaccine-merkel-open-to-producing-russia-sputnik-in-the-eu.html ссылка
тому пробують 'протягнути" сертифікацію в Україні
мене у цьому питанні цікавлять лише призвіща тих,хто дозволить це.ПІДІГРУЮЧИ ВОРОГУ.
Но парады совместные мутили и торговали славно!