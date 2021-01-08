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Новости Борьба с коронавирусом
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Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от COVID-19 противоречат правилам ЕС, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от COVID-19 противоречат правилам ЕС, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Страны Евросоюза не могут вести сепаратные переговоры о вакцинах от коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу.

"Никакое государство - член ЕС не может уклониться от этой юридически обязывающей базы (общих переговоров 27 стран ЕС. - Ред.). То есть никаких параллельных контактов. Это первое", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на вопрос о возможности сотрудничества России и Германии в производстве вакцины "Спутник V" и ее распространения в Евросоюзе.

"Второе. Портфель, которым мы располагаем сейчас, и я уже об этом говорила, представляет 2,3 млрд доз вакцин. Это более чем достаточно, чтобы вакцинировать все население", - отметила глава ЕК.

Кроме того, подчеркнула фон дер Ляйен, любая вакцина, поступающая на территорию ЕС, должна пройти через процедуру Европейского агентства лекарственных средств и надзор, как это происходило до сих пор.

"Должна быть ясность: мы поставляем безопасные, эффективные вакцины в достаточном количестве. В более чем достаточном. Это важно, что в более чем достаточном. И я настаиваю, что это предназначается не только для Европейского союза, это касается и наших соседей", - сказала председатель Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина

вакцина (3815) Урсула фон дер Ляйен (541) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
А хохлам-малоросам Нарик со Степашкой закупит вакцину для животных из Лаптестана! Наголосували!
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08.01.2021 14:19 Ответить
+11
Всі чомусь на Трампа наїзжають,а пропутінських підстилок в ЄС вперто не бачать
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08.01.2021 14:26 Ответить
+8
Венгрия давно закупила целых 10 доз российского Шмурдяк-V, и все никак не могут найти пятерых добровольцев, которые согласились бы уколоться...
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08.01.2021 14:35 Ответить
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А хохлам-малоросам Нарик со Степашкой закупит вакцину для животных из Лаптестана! Наголосували!
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08.01.2021 14:19 Ответить
" Глава государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов https://www.unn.com.ua/uk/news/1910730-dlya-zamovlennya-rosiyskoyi-sputnik-v-nemaye-zhodnikh-ratsionalnikh-pidstav-dp-medzakupivli заявил , что для заказа Украины российской вакцины от коронавируса "Sputnik V" нет никаких рациональных оснований."
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08.01.2021 14:44 Ответить
Ну-ка, скажи "путлер - *****!"
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08.01.2021 14:31 Ответить
Он боится новичка!
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08.01.2021 14:36 Ответить
Это ватный шлемазл под прокси. Не подавайте на бояру убогой вате)
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08.01.2021 15:17 Ответить
Будут немцы спутникV по северному потоку2 гнать с кацапии.
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08.01.2021 14:35 Ответить
Тут нет ссылок на предысторию, потому что такие новости - табу в украинской журналистике.
А предыстория такова - Меркель пообещала хйлу рассмотреть возможность производства Спутника в Германии - https://www.cnbc.com/2021/01/07/covid-vaccine-merkel-open-to-producing-russia-sputnik-in-the-eu.html ссылка
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08.01.2021 14:23 Ответить
індія,китай відмовились виробляти рашен гівно у себе(просувають для продажу свої),а в росії не вистачає потужностей навіть для себе..
тому пробують 'протягнути" сертифікацію в Україні
мене у цьому питанні цікавлять лише призвіща тих,хто дозволить це.ПІДІГРУЮЧИ ВОРОГУ.
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08.01.2021 15:46 Ответить
Але не суперечать правилам Стєпанова
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08.01.2021 14:25 Ответить
Всі чомусь на Трампа наїзжають,а пропутінських підстилок в ЄС вперто не бачать
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08.01.2021 14:26 Ответить
В сімї не без урода.
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08.01.2021 14:35 Ответить
Все их видят. Подстилки сейчас попритихли чуток, бо Байден сильно ********** прихвостней не любит. Вот даже зеля видосики пилить перестал. Притих тоже. Волнуется, переживает...
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08.01.2021 17:26 Ответить
в отпуске.опять в Омане на доклад к Патрушеву поехал.
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08.01.2021 20:10 Ответить
Та ніхто тут з кацапами не буде розробляти ту вакцину , немає про що говорити
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08.01.2021 14:26 Ответить
бгг, кто башляет тот и решает, а обчество утрется
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08.01.2021 14:26 Ответить
У тебе на росії саме так, але, на щастя, світ значно більший за срану росію.
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08.01.2021 16:40 Ответить
угу, счаззз, в цивильном мире просто прикрывают умными словесами, а так везде одно и то же
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09.01.2021 03:04 Ответить
Ніхера не те саме.
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09.01.2021 16:06 Ответить
Німці и тут подляну хочуть кинуть. Просто довбодятли якісь.
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08.01.2021 14:34 Ответить
Венгрия давно закупила целых 10 доз российского Шмурдяк-V, и все никак не могут найти пятерых добровольцев, которые согласились бы уколоться...
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08.01.2021 14:35 Ответить
Може пора німцям нагадати про спалену Україну у другу Світову? Про знищені німцями села міста людей? А то шось якось вони трохи прих**їли там з Макшаніею.
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08.01.2021 14:39 Ответить
на немцах много преступлений, но вот "знищені міста" - это скорее до "маршалов побєды". подавляющее большинство населеннх пунктов было разрушено в 1943-1944 советской артиллерией.
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08.01.2021 14:58 Ответить
Сколько украинцев убили немцы? И сколько северные « братья»? Так братья до сих пор зверствуют..
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08.01.2021 15:14 Ответить
А кто напомнит? Бубочка?!
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08.01.2021 17:21 Ответить
Помнится товарищ Гитлер с товарищем Сталиным тоже крепко дружили
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08.01.2021 14:47 Ответить
Да просто не разлей вода! Только посрались, когда добычу делить начали в Европе.
Но парады совместные мутили и торговали славно!
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08.01.2021 17:24 Ответить
пусть фашисты колятся кацапским дерьмом..., если им так хочется.
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08.01.2021 14:49 Ответить
Фашисты? В Германии?
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08.01.2021 15:16 Ответить
Жаль, что противоречат правилам ЕС, у "РФ" было еще столько идей... Одно только добавление толченого мумиё в вакцину какие перспективы могло открыть...
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08.01.2021 14:52 Ответить
Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 4181
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08.01.2021 15:07 Ответить
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08.01.2021 15:10 Ответить
Погодите, а как же Венгрия, которая затарилась спутником?
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08.01.2021 15:09 Ответить
10 штук.. ( десять) .. скорее всего Венгрии цапы их втъюрили.
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08.01.2021 15:15 Ответить
Ыы.. серьёзно десять штук? Я не знал...
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08.01.2021 15:16 Ответить
Но пока нет 5 добровольце уколоться .. ждут.
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08.01.2021 15:32 Ответить
Бгггыыыыы ))
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08.01.2021 15:48 Ответить
Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1258
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08.01.2021 15:18 Ответить
Когда я говарил германия союзник кремля и половина политиков в власте германие бывшее агенти кгб на дамной смеялис ....я это говарил когда немцы договарилис о строитерстве северного патока 2
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08.01.2021 15:25 Ответить
При чём тут" немцы агенты кремля "? Немцы - это агенты немцев! Геополитика - это не про плохих и хороших - а про национальные интересы. СП 2 выгоден немцам, - создадут у себя хаб - это элемент влияния и козырь внутри ЕС. Но это чертовски плохо для Украины, вот и всё.
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20.03.2021 15:15 Ответить
Как вам это немецкое порно?
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08.01.2021 15:50 Ответить
Символічно...

Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 9041
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08.01.2021 16:27 Ответить
нимчура снова снюхивается с кацапами,не чего их не учит история
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08.01.2021 16:39 Ответить
Любое совместное мероприятие с московией должно быть вне закона. Кроме, разумеется, утилизации ордынсой сволочи.
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08.01.2021 17:20 Ответить
 
 