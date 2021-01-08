"Слуга народа" Камельчук: Вакцинация уже несет смерть, ее продвигают фантастические маркетологи
Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Политики демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без иголок или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает!" - подчеркнул нардеп.
По его мнению, "принудительная вакцинация" - это способ создания "дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных", а ношение масок вредит здоровью.
Также, по словам Камельчука, введенный в Украине жесткий карантин нарушает Конституцию и приведет к искам против правительства. Что касается карантина в мире, нардеп назвал его частью теста на то, как "будет реагировать общество на то, что ему навязывают".
Напомним, ранее "слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".
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там такие же карантинщики как и он...
А то, что его кортеж людей не давит, это факт.
Мужик прийшов до мєнтовки. Просить мєнтів:
- Хлопці, ставлю могорича - дайте бамагу, що в мене є дві судимості.
Мєнт йому:
- Нащо воно тобі?
- Та потрібна рекомендація для вступу в "регіони".
Природній видбір зробить з таким людьми свою справу.
А ведь этот чувак прав, но вам хоть кол на голове чеши, в глаза насцать можно в уши...
Нету никакого ковида, это маркетинговая выдумка, простым смертным в тонкостях маркетинга не разобраться.
Ты в глухом лесничестве живешь , в твоем окружении только зайцы и мыши? Из родственников -знакомык никто не скончался от КОВИДА? Или кроме компа никого нет?
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия, тоже, похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!
Да будет вам известно, что грязная речь стоит рядом со смертью - чем больше брани вы употребляете,тем ближе к смерти ставите себя - ничего личного, так говорят Святые писания.
Гарик, делайте себе прививку от "короны" на здоровье - наша медицина пристроит вас туда же, куда и ваши матюки.
https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE&fbclid=IwAR3io0JXlU3jfij47Z_8rhTqN4-ZH3uV8l4WF7I5FQt2Pi5PYHtEzrK3GdY https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE
Ну шоб не подыгрывали мировому лохотрону.