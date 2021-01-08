"Слуга народа" Камельчук: Вакцинация уже несет смерть, ее продвигают фантастические маркетологи

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Политики демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без иголок или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает!" - подчеркнул нардеп.

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По его мнению, "принудительная вакцинация" - это способ создания "дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных", а ношение масок вредит здоровью.

Также, по словам Камельчука, введенный в Украине жесткий карантин нарушает Конституцию и приведет к искам против правительства. Что касается карантина в мире, нардеп назвал его частью теста на то, как "будет реагировать общество на то, что ему навязывают".

Напомним, ранее "слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".