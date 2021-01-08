РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8604 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
19 056 263

"Слуга народа" Камельчук: Вакцинация уже несет смерть, ее продвигают фантастические маркетологи

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Политики демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без иголок или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает!" - подчеркнул нардеп.

Читайте также: Степанов - считающему коронавирус выдумкой "слуге народа" Камельчуку: Могу предложить отдежурить в реанимационном отделении COVID-больницы

По его мнению, "принудительная вакцинация" - это способ создания "дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных", а ношение масок вредит здоровью.

Также, по словам Камельчука, введенный в Украине жесткий карантин нарушает Конституцию и приведет к искам против правительства. Что касается карантина в мире, нардеп назвал его частью теста на то, как "будет реагировать общество на то, что ему навязывают".

Напомним, ранее "слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".

Слуга народа Камельчук: Вакцинация уже несет смерть, ее продвигают фантастические маркетологи 01

вакцина (3815) карантин (16729) Камельчук Юрий (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+57
Вот вам результат закрытия псих лечебниц. Раньше бы посадили в мягкую комнату, и никто бы его высеров не услышал.
показать весь комментарий
08.01.2021 14:22 Ответить
+50
Ага. А Гепа сыграл главную роль в рекламе вакцинации: взял большущий гонорар и сыграл в ящик.
показать весь комментарий
08.01.2021 14:22 Ответить
+31
что вы хотите от наркомана?

"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 5646
показать весь комментарий
08.01.2021 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
нашефсе в Буковеле ))))
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 1291

...
показать весь комментарий
08.01.2021 15:36 Ответить
Заметь, не разорвали его люди
показать весь комментарий
08.01.2021 15:40 Ответить
а зачем его рвать?
там такие же карантинщики как и он...
показать весь комментарий
08.01.2021 15:43 Ответить
ты удивлена? #уйло тоже не разрывают, он путешествует с массовкой, как и этот гаденыш
показать весь комментарий
08.01.2021 16:35 Ответить
Кого кто мог теоретически "разорвать" оттуда удалили! У Зелика кортежи и охрана такие как у сцыкунк овоща!"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 4226
показать весь комментарий
08.01.2021 17:46 Ответить
Это не факт.
А то, что его кортеж людей не давит, это факт.
показать весь комментарий
08.01.2021 18:12 Ответить
А как же любимый президент из народа, с его "...кортежи на@уй", Голобородько? Пока, слава Богу не давил, но заторы получите! Но и помним, как год назад Зеля пропиарился на смертях погибших в авиакатастрофе в Иране! Скорбеть и одновременно снимать фильм это цинизм!https://ukranews.com/news/678380-zelenskij-snimal-video-s-vozvratom-tel-pogibshih
показать весь комментарий
08.01.2021 20:05 Ответить
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 8530
показать весь комментарий
08.01.2021 20:06 Ответить
после Буковеля как всегда по новогодней традиции обнаружим его в Омане. "инвистиции" надо каждый год привлекать. да и отчитаться Патрушеву за прошедший год нужно
показать весь комментарий
08.01.2021 18:21 Ответить
И вот это вот это борется с смертоносными реформами Супрун.....
показать весь комментарий
08.01.2021 15:38 Ответить
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 4121
показать весь комментарий
08.01.2021 15:49 Ответить
З МОБІЛИ "СН"
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 681
показать весь комментарий
08.01.2021 15:54 Ответить
Діти, діти....
показать весь комментарий
08.01.2021 17:26 Ответить
Депутат этот молодец но дни его сочтены. Вон Скрябин тоже болтал больше положенного. А так все по сути верно .
показать весь комментарий
08.01.2021 16:05 Ответить
Ну, пожалуйста, покажите его психиатру. Ведь больно смотреть как человек по жизни мучается. Очевидный диагноз - типичный ЗЕдепутат.
показать весь комментарий
08.01.2021 16:17 Ответить
Звонок в Раду. Я хочу стать депутатом от "Слуги народа" Вы сумашедший? А это что обязательное условие?
показать весь комментарий
08.01.2021 16:32 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2021 16:55 Ответить
У 2010-му ходив схожий анекдот.
Мужик прийшов до мєнтовки. Просить мєнтів:
- Хлопці, ставлю могорича - дайте бамагу, що в мене є дві судимості.
Мєнт йому:
- Нащо воно тобі?
- Та потрібна рекомендація для вступу в "регіони".
показать весь комментарий
09.01.2021 00:57 Ответить
камельчук или как его там... это типичное чмошно-усредненное состояние интеллекта всех зеленых слуг. Что то комментировать? тошно...
показать весь комментарий
08.01.2021 16:32 Ответить
Да заразіть того дебілоїда, хай воно захворіє, здохне та заспокоїться.
показать весь комментарий
08.01.2021 16:36 Ответить
А от чего собсно помереть должен? Хваленый ковид лишь название, а по факту обычный грипп. Как простой смертный может проверить? Никак, верить обязан. Дурака запугать можно, а умного не получится, да только властям такие умные не нравятся.
показать весь комментарий
08.01.2021 17:11 Ответить
О, і Павла теж заразіть, для профілактики здорового глузду.
показать весь комментарий
08.01.2021 17:24 Ответить
Чоловіче! У мене половина колег перехворіла, частину з того світу витягнули в реанімації, і я буду вірити особам, які впевнені у всесвітній змові? Хочеш вмерти? Твої проблеми.
показать весь комментарий
08.01.2021 20:08 Ответить
"Куме, не тратьте сили"
Природній видбір зробить з таким людьми свою справу.
показать весь комментарий
08.01.2021 20:39 Ответить
"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 7168
показать весь комментарий
09.01.2021 15:11 Ответить
Розкажіть про то гепі.
показать весь комментарий
08.01.2021 17:44 Ответить
По ходу он с клоуном одну дурь употребляют
показать весь комментарий
08.01.2021 16:52 Ответить
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 9227
показать весь комментарий
08.01.2021 17:09 Ответить
Читаю я посты, делаю выводы что за зебила проголосовало больше чем 73%.
А ведь этот чувак прав, но вам хоть кол на голове чеши, в глаза насцать можно в уши...
Нету никакого ковида, это маркетинговая выдумка, простым смертным в тонкостях маркетинга не разобраться.
показать весь комментарий
08.01.2021 17:09 Ответить
Павлик, смени ник, не позорь светлое имя профессора!
Ты в глухом лесничестве живешь , в твоем окружении только зайцы и мыши? Из родственников -знакомык никто не скончался от КОВИДА? Или кроме компа никого нет?
показать весь комментарий
08.01.2021 17:57 Ответить
В отличии от тебя, это не ник,а имя и фамилия. Мне скрывать нечего, у меня много родных и друзей в "зоне риска" и сам болел как обычно люди болеют и все болели, и ничего. Больше вреда сознанию когда веришь в эту х*ню на ушах которую нам каждый день пихают. Ты либо сознательный человек по собственным соображениям, либо ты продукт обработки ТВ. удачи.
показать весь комментарий
08.01.2021 18:54 Ответить
ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ СРАВНИТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ общей СМЕРТОСТИ ПО УКРАИНЕ ЗА НОЯБРЬ , ДЕКАБРЬ 2019 год, И также ЗА НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 2020 год. Почему не дают такую статистику?
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия, тоже, похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!
показать весь комментарий
08.01.2021 17:59 Ответить
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 787
показать весь комментарий
08.01.2021 17:59 Ответить
Точно, а ещё можно превратиться в обезьяну! 😁
показать весь комментарий
08.01.2021 18:08 Ответить
Интересно, все те, кто здесь поливают грязью этого депутата реально готовы ввести себе в организм биологически-активное вещество, не прошедшее полноценных клинических испытаний от фирмы, которая прославилась подкупом врачей в Америке? А затем стать пожизненными инвалидами из-за развившихся после вакцинации ауто-иммунных болезней а-ля бронхиальная астма, ревматоидный артрит, язвенный колит, болезни крови и проч.?
показать весь комментарий
08.01.2021 19:09 Ответить
Еще один ватный длбб,свидетель секты чипизации,пздрвл!
показать весь комментарий
08.01.2021 19:33 Ответить
Уважаемый https://censor.net/ru/user/408418
Да будет вам известно, что грязная речь стоит рядом со смертью - чем больше брани вы употребляете,тем ближе к смерти ставите себя - ничего личного, так говорят Святые писания.
Гарик, делайте себе прививку от "короны" на здоровье - наша медицина пристроит вас туда же, куда и ваши матюки.
показать весь комментарий
08.01.2021 22:38 Ответить
Неуважаемый, мордвин-чебураха ,я могу тебя пристроить в реанимацию, полежишь рядом с ковидными больными ,подышишь у них одной маской, повентилируешься на ИВЛ и уверяю тебя, сразу же изменится благодушное отношение к этой болезни
показать весь комментарий
10.01.2021 11:38 Ответить
Нет, конечно же. 95% из этих ушлёпков - дежурные конченые троли на зарплате
показать весь комментарий
08.01.2021 19:36 Ответить
Так вот эта малограмотная тварь расклеивала бигборды *вакцинация- чипизация*?
показать весь комментарий
08.01.2021 19:31 Ответить
"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 5834
показать весь комментарий
09.01.2021 15:04 Ответить
Москаль: Зеленського будуть судити, Ахметов та Тарута на гачку у Росії, переворот на Закарпатті
https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE&fbclid=IwAR3io0JXlU3jfij47Z_8rhTqN4-ZH3uV8l4WF7I5FQt2Pi5PYHtEzrK3GdY https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE
показать весь комментарий
08.01.2021 19:34 Ответить
В божевільню його і це негайно. Він несе суспільну небезпеку державі та громадянам.
показать весь комментарий
08.01.2021 19:59 Ответить
У божевільню його і це негайно. Він несе суспільну небезпеку державі та громадянам.
показать весь комментарий
08.01.2021 20:01 Ответить
А может таких как вы туда отправить.
Ну шоб не подыгрывали мировому лохотрону.
показать весь комментарий
08.01.2021 20:08 Ответить
Це той Тесля, який явно не Тесла?"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 7191я, який
показать весь комментарий
09.01.2021 15:02 Ответить
Про прогулянку сходами... https://youtu.be/EZUDt6Db-1Y
показать весь комментарий
08.01.2021 20:05 Ответить
Не просто дегенерат, а опасный дегенерат, которого было бы неплохо изолировать от общества. Понабирали по объявлением, б... )
показать весь комментарий
08.01.2021 20:28 Ответить
Большие бабки - мы вошли в стадию "Большого шухера". Скоро акулы фармацевтического бизнеса вцепятся в горлянки друг друга и тогда посмотрим
показать весь комментарий
09.01.2021 09:37 Ответить
90 лет назад была Большая экономическая депрессия, сегодня Большая короновирусная депрессия. Результат будет тот же! Т е ничего хорошего, только плохое. Демократия заканчивается и цивилизация плавно переходит к системе "фашистско-авторитарных режимов с "человеческим лицом!"
показать весь комментарий
09.01.2021 09:49 Ответить
Отмечу что термин с подмоченной репутацией "фашизм" употребляться не будет, его заменят каким то новым более благозвучным звукосочетанием. Но суть останется прежней. А корона это всего лишь пробный тест насколько цивилизация созрела к такому переходу
показать весь комментарий
09.01.2021 09:53 Ответить
Камельчук непідкорений - наступний презедент? "Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 7976"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 3453
показать весь комментарий
09.01.2021 14:58 Ответить
"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 2214
показать весь комментарий
09.01.2021 15:22 Ответить
Страница 3 из 3
 
 