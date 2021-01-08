За сутки в мире выявили рекордные 825,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 14,8 тыс. Общее число инфицированных - 88,6 млн.
По состоянию на утро 8 января в мире зарегистрировали 825 797 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 802 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 88 615 325 случаев инфицирования, из них 825 797 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 908 948 человек, из них 14 802 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 63,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.
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Люди не умирают от осложнений, типа пневмонии, после простуды ?
https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
У нас в Австралии "ковидные" цифры - статистическая погрешность.
В день в США в среднем умирает не больше 7300-7400 людей а тут за день от яковод 4207
ЗАБРЕХАЛИСь
заср*ли везде новости про вирус - ну я имею шанс в лотерею выиграть побольше чем заболеть и даже помереть от вируса
То, что у нас неправильно называют ангиной - это острый тонзиллит.
З працюючими Епіцентрами та локлауном колготок, відсутністю президента та наявністю клоуна, що розважає дітей на Новий рік,
з вакцинацією багатіїв, що робиться у підворотні та з переконанням влади, що в нас все буде добре...
Ви в це ще вірите?
Люди не вірте недоумку, бо всі разом будемо в жо.....,. думайте про своє майбутнє вже сьогодні та дійте разом!!!
Увы...
Держи.
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия тоже, похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!