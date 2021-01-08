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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили рекордные 825,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 14,8 тыс. Общее число инфицированных - 88,6 млн.

По состоянию на утро 8 января в мире зарегистрировали 825 797 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 802 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 88 615 325 случаев инфицирования, из них 825 797 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 908 948 человек, из них 14 802 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили рекордные 825,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 14,8 тыс. Общее число инфицированных - 88,6 млн. 01

Побороли болезнь и вылечились 63,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук, назвавший COVID-19 "выдуманной болезнью": Вакцинация уже несет смерть, ее продвигают фантастические маркетологи

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили рекордные 825,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 14,8 тыс. Общее число инфицированных - 88,6 млн. 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11. 

За сутки в мире выявили рекордные 825,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 14,8 тыс. Общее число инфицированных - 88,6 млн. 03
За сутки в мире выявили рекордные 825,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 14,8 тыс. Общее число инфицированных - 88,6 млн. 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн - Цензор.НЕТ 6161
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08.01.2021 15:36 Ответить
+3
Сказочники. Готовят плебс к "вакцинациям"
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08.01.2021 14:50 Ответить
+3
Україна на 20 тому місці і ми в це віримо?

З працюючими Епіцентрами та локлауном колготок, відсутністю президента та наявністю клоуна, що розважає дітей на Новий рік,

з вакцинацією багатіїв, що робиться у підворотні та з переконанням влади, що в нас все буде добре...
Ви в це ще вірите?
Люди не вірте недоумку, бо всі разом будемо в жо.....,. думайте про своє майбутнє вже сьогодні та дійте разом!!!
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08.01.2021 15:03 Ответить
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Сказочники. Готовят плебс к "вакцинациям"
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08.01.2021 14:50 Ответить
Ну тебя не вакцинируют? Сегодня к жене приходил сдавать анализ на кови мальчик 20 лет, у него мама умерла от этой заразы. Ему объясни про всемирный заговор
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08.01.2021 15:31 Ответить
А откуда он знает что это именно "ковид-19" ? Только потому что ему так сказали ?
Люди не умирают от осложнений, типа пневмонии, после простуды ?
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08.01.2021 15:33 Ответить
Тест у мамы был положительный, у него тоже положительный.
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08.01.2021 15:35 Ответить
Гугл-переводчик вам в помощь

https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
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08.01.2021 15:38 Ответить
Здравый смысл тебе в помощь. Я доверяю мнению врачей, а не левым сайтам
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08.01.2021 15:43 Ответить
Я доверяю статистике.
У нас в Австралии "ковидные" цифры - статистическая погрешность.
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08.01.2021 15:46 Ответить
Это что получается что по их статистике больше чем каждый второй за день умер от короновируса,
В день в США в среднем умирает не больше 7300-7400 людей а тут за день от яковод 4207
ЗАБРЕХАЛИСь
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08.01.2021 16:16 Ответить
А куда им деваться ? Если бы не не спецоперация "барановирус", Трамп без проблем остался бы в Б.Д. Но, они сейчас одержали Пиррову победу, и поведут Америку светлой дорогой прямо к дефолту. Трамп будет абсолютно не при деле в грядущей катастрофе.
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08.01.2021 23:04 Ответить
А почему не приводят данные о том сколько всего умерло за день а то смотрят последствие как гинеколог через ...... щель
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08.01.2021 16:09 Ответить
так блин, от ангины больше дохнет в день походу.
заср*ли везде новости про вирус - ну я имею шанс в лотерею выиграть побольше чем заболеть и даже помереть от вируса
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08.01.2021 14:57 Ответить
Потому что в англоязычной терминологии Angina - это стенокардия.

То, что у нас неправильно называют ангиной - это острый тонзиллит.
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08.01.2021 15:02 Ответить
Надо Степашку на ВОЗ заряжать. У нас уже заболеваемость падает, надо остальной мир спасти!
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08.01.2021 14:58 Ответить
Ага. Зарядить. И каак... Как Мюнхаузена.
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08.01.2021 15:31 Ответить
Україна на 20 тому місці і ми в це віримо?

З працюючими Епіцентрами та локлауном колготок, відсутністю президента та наявністю клоуна, що розважає дітей на Новий рік,

з вакцинацією багатіїв, що робиться у підворотні та з переконанням влади, що в нас все буде добре...
Ви в це ще вірите?
Люди не вірте недоумку, бо всі разом будемо в жо.....,. думайте про своє майбутнє вже сьогодні та дійте разом!!!
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08.01.2021 15:03 Ответить
За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн - Цензор.НЕТ 6161
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08.01.2021 15:36 Ответить
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08.01.2021 15:39 Ответить
Как надоели ваши тупые коллажи с тупыми издевками. Вы по узости мышления и деградации мозга даже и не поймёте о чем я...
Увы...
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08.01.2021 21:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/459437 - специально для тебя - последнего на этом сайте Зе-боба...

Держи.

За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн - Цензор.НЕТ 7499
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08.01.2021 22:53 Ответить
ты дурачком не прикидывайся, тебе и прикидываться не надо.
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09.01.2021 07:20 Ответить
Да да, все умрём
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08.01.2021 15:33 Ответить
УЖАС БОЛЕЕТ 0.008 ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,КОШМАР
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08.01.2021 16:09 Ответить
Пандемия шо никогда не было и вот опять....
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08.01.2021 16:19 Ответить
Дай адрес, я буду высылать тебе 20 пачек презервативов в месяц что бы ты не плодить себе подобных. Бесплатно! Пересылка за мой счёт.
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08.01.2021 21:55 Ответить
если верить нашему МОЗ, мы в переди планеты всей. у людей рекорд, вспишка заболеваемости, а у нас уменьшение на половину. СТЕПАНОВУ СЛАВА!!! и моне тоже
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08.01.2021 16:19 Ответить
Цифры, конечно, страшные.... Никогда такого не было чтобы люди умирали и вот опять! Когда это кончится? Когда люди перестанут умирать?
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08.01.2021 16:20 Ответить
ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ СРАВНИТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ общей СМЕРТОСТИ ПО УКРАИНЕ ЗА НОЯБРЬ , ДЕКАБРЬ 2019 год, И также ЗА НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 2020 год. Почему не дают такую статистику?
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия тоже, похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!
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08.01.2021 17:57 Ответить
 
 