За сутки в мире выявили рекордные 825,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 14,8 тыс. Общее число инфицированных - 88,6 млн.

По состоянию на утро 8 января в мире зарегистрировали 825 797 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 802 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 88 615 325 случаев инфицирования, из них 825 797 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 908 948 человек, из них 14 802 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 63,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.



