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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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В любой момент дело о катастрофе самолета МАУ в Иране может быть переквалифицировано, - секретарь СНБО Данилов

В любой момент дело о катастрофе самолета МАУ в Иране может быть переквалифицировано, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключает возможность переквалификации дела о катастрофе самолета МАУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Прямой".

Говоря о компенсациях родственникам погибших, Данилов употребил словосочетание "террористический акт". В связи с этим ему задали вопрос о возможной переквалификации дела на эту статью.

"Я очень осторожно скажу. На сегодня есть следствие, есть определенная статья, по которой идут процессуальные процессы… Но есть понимание, что в любой момент дело может получить другую квалификацию", - подчеркнул Данилов.

Отметим, Офис генпрокурора расследует катастрофу МАУ по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

авиакатастрофа (1725) Данилов Алексей (1066) Иран (1829) СНБО (4441) МАУ (330)


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Топ комментарии
+14
Зелений недоумок 100 раз усреться аби не злякати *****, бо не дарма збили цей літак коли лайно відпочивало в Омані. Це може бути настановою ***** клоуну, що з ним може трапитись те саме, і навіть діти на Новий рік не допоможуть!!!
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08.01.2021 15:07 Ответить
+11
Літак збито в районі цивільного аеропорта. Двома ракетами. Які осторожності???
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08.01.2021 15:09 Ответить
+9
если бы не коллеги по несчастью (Канада, Швеция и Великобритании) не теребили Иран..то он плевал бы на зелю и его ко-******...(такое складывается впечатление)
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08.01.2021 15:20 Ответить
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"Літаки летять, будемо всіх "бомбити"
які страшні дяді
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08.01.2021 15:07 Ответить
Зелений недоумок 100 раз усреться аби не злякати *****, бо не дарма збили цей літак коли лайно відпочивало в Омані. Це може бути настановою ***** клоуну, що з ним може трапитись те саме, і навіть діти на Новий рік не допоможуть!!!
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08.01.2021 15:07 Ответить
спровоцировал авиопреступление зеленский буба
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08.01.2021 15:28 Ответить
Он же оценил это как неисправность самолёта.
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08.01.2021 18:35 Ответить
Літак збито в районі цивільного аеропорта. Двома ракетами. Які осторожності???
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08.01.2021 15:09 Ответить
Кабы чего не вышло!
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08.01.2021 15:20 Ответить
🤡👈
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08.01.2021 15:20 Ответить
если бы не коллеги по несчастью (Канада, Швеция и Великобритании) не теребили Иран..то он плевал бы на зелю и его ко-******...(такое складывается впечатление)
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08.01.2021 15:20 Ответить
Если бы не Канада, Швеция и Великобритания, то он бы и Героя Украины не дал бы членам экипажа. Он же с самого начала твёрдо сказал. что это неисправность самолёта.
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08.01.2021 18:36 Ответить
да-да...и не только он...по-моему и укр.дипмиссиия настаивала на технических неполадках или "человеческом" факторе....чтоб не злить местных...
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08.01.2021 18:38 Ответить
"может",Карл,"может"!!!!б,,,
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08.01.2021 15:21 Ответить
Лучше в хулиганство(мелкое).
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08.01.2021 15:24 Ответить
а ето как раз та тема, шо пока результата не будет, не открывал бы ты свой вонючий рот,

переквалификатор.....
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08.01.2021 15:32 Ответить
Странно, но все чаще вспоминается сбитый кацапский самолет в 2001 году, если память не изменяет, над Черным морем. И такая же цепочка вопросов. Кто сбил? Почему взяли ответственность на себя? Ну и добавляются другие, чисто ситуативно.
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08.01.2021 15:47 Ответить
__Слушайте Адвоката(сопытом),который расскажет разницу в ст.УК и разницу в компенсации. Всё другое- балачки.
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08.01.2021 15:51 Ответить
"Я очень осторожно скажу, подойдете ко мне когда я буду по годкам как Макарыч, и тогда все скажу как есть если буду при памяти, ну или быстрее если они нам в течении ближайших 15 лет 2 планшет передадут.
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08.01.2021 15:56 Ответить
СМИ сообщали, чтоhttps://censor.net/news/3189165/sbityyi_samolet_mau_iran_predlagaet_ukraine_podpisat_memorandum_ob_otkaze_ot_sudebnyh_iskov_i_o_vzaimoponimanii. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.- то что впихивают Украине ,дабы потом тем же макаром "рашистской человеческой ошибкой" ,отмазать сбитый малайзийский борт ,никак не примут те страны,граждане которых, были на борту сбитого украинского самолета ,особенно Канада
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08.01.2021 16:29 Ответить
моджахежам от вашей переквалификации не холодно и не жарко... пока мы видим заплывшую морду клована, довольно улыбающегося в Буковеле, ничего не изменится....
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08.01.2021 17:03 Ответить
С самого начала было понятно, что произошло и кто пулял. А через три дня стало понятно зачем. Персы попытались спетлять с надвигающихся трамповских люлей не хитрым способом. Просто пнули слабака в лице Украины с чмошной клоунской властью. Так сказать, сменить направление напряжённости и сбить накал. Им удалось, а сейчас аятоллам нужно спетлять с последствий. Чем они и занимаются.
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09.01.2021 11:42 Ответить
 
 