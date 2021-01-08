В любой момент дело о катастрофе самолета МАУ в Иране может быть переквалифицировано, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключает возможность переквалификации дела о катастрофе самолета МАУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Прямой".

Говоря о компенсациях родственникам погибших, Данилов употребил словосочетание "террористический акт". В связи с этим ему задали вопрос о возможной переквалификации дела на эту статью.

"Я очень осторожно скажу. На сегодня есть следствие, есть определенная статья, по которой идут процессуальные процессы… Но есть понимание, что в любой момент дело может получить другую квалификацию", - подчеркнул Данилов.

Отметим, Офис генпрокурора расследует катастрофу МАУ по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.