В ближайшую неделю будем заключать договоры на поставку вакцин с другими производителями, - глава Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Общественного радио".

"В мире сложилась такая ситуация, что мощности производителей такие маленькие с точки зрения спроса, что заключают договора с теми, кто готов поставлять. Основным моментом с точки зрения наших переговоров - это был вопрос времени поставки вакцин, чтобы это было как можно раньше, так как у нас с Sinovac Biotech были договоренности, то мы с ними сразу заключили договор. На ближайшей неделе мы будем заключать договоры с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее министр во время брифинга сообщил, что 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V".

"Это только заявка, дальше они должны подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина", - отметил Степанов.

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По его слова, только по результатам рассмотрения документов можно говорить о качестве вакцины.

"Что касается вакцинации. Я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований. Открыто, для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки гражданам Украины", - добавил Степанов.

Напомним, 30 декабря 2020 ГП "Медзакупки Украины" заключило первый договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech, Китай.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech Украина получит ориентировочно в конце февраля. В Украине разработали дорожную карту по иммунопрофилактике, которая предусматривает пять этапов вакцинации населения от COVID-19 по два раунда каждый.