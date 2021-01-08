В ближайшую неделю будем заключать договоры на поставку вакцин с другими производителями, - глава Минздрава
Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Общественного радио".
"В мире сложилась такая ситуация, что мощности производителей такие маленькие с точки зрения спроса, что заключают договора с теми, кто готов поставлять. Основным моментом с точки зрения наших переговоров - это был вопрос времени поставки вакцин, чтобы это было как можно раньше, так как у нас с Sinovac Biotech были договоренности, то мы с ними сразу заключили договор. На ближайшей неделе мы будем заключать договоры с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры", - сообщил Степанов.
Напомним, ранее министр во время брифинга сообщил, что 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V".
"Это только заявка, дальше они должны подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина", - отметил Степанов.
По его слова, только по результатам рассмотрения документов можно говорить о качестве вакцины.
"Что касается вакцинации. Я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований. Открыто, для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки гражданам Украины", - добавил Степанов.
Напомним, 30 декабря 2020 ГП "Медзакупки Украины" заключило первый договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech, Китай.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech Украина получит ориентировочно в конце февраля. В Украине разработали дорожную карту по иммунопрофилактике, которая предусматривает пять этапов вакцинации населения от COVID-19 по два раунда каждый.
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новічкомциклоном Б".
Медведчук-Рабіновіч відкриє пункти вакцинування: "Кожному своє"
дякую, їжте самі !
і не звинувачуйте мене після цього у.....
я - лише демократично цинічний лібераст
Потім можна виступити на програмі Соловйова та ****** брудом Україну, заробити тим самим грошей та відбити подорож. Ще й щось залишиться на святкування 23 лютого.
Нещодавно я вже перехворів цим вірусом. А через півроку російська вакцина вільно продаватиметься на Україні.
В усякому разі - в приватних клініках.
До речі є інформація що в тій скандальній ситуації з прививками в Кієві фігурувала саме російська вакцина.
к Вєликому Крадівництву добавится еще и "Велике Вакциництво"
страна может не потянуть двоих
Ви хоч уявляєте форумчани,що москалі там наколотили?
У соседей вакцинирование полным ходом идёт, а эти циники все ждут кто с производителей больше откатов даст!
+ежедневно информационные слюньки пускают, как они напряженнно «трудятся» на закупках вакцины!
вы знаете...даже плацебо работает, если в него верить!
ну что зеленые бараны. как вам? нормас? конченые уроды
я краще ще у протигазі поживу до осені, коли у ковід нігілістив сформується колективний імунитет
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ПАРТИЮ новичков-- УЖЭ КУПИЛИ ! ..
Еще в конце декабря !!..
Петиція тут:
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
з понеділка...з наступного тижня... це вже точно... можливо... кину курить, перестану бухать, не брехатиму, підпишемо... будемо заключати договори з іншими виробниками. Стєпанов ти себе чуєш? Вже Січень 2021го року за вікном.