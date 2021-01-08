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Новости Борьба с коронавирусом
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В ближайшую неделю будем заключать договоры на поставку вакцин с другими производителями, - глава Минздрава

В ближайшую неделю будем заключать договоры на поставку вакцин с другими производителями, - глава Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Общественного радио".

"В мире сложилась такая ситуация, что мощности производителей такие маленькие с точки зрения спроса, что заключают договора с теми, кто готов поставлять. Основным моментом с точки зрения наших переговоров - это был вопрос времени поставки вакцин, чтобы это было как можно раньше, так как у нас с Sinovac Biotech были договоренности, то мы с ними сразу заключили договор. На ближайшей неделе мы будем заключать договоры с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее министр во время брифинга сообщил, что 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V".

"Это только заявка, дальше они должны подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук, назвавший COVID-19 "выдуманной болезнью": Вакцинация уже несет смерть, ее продвигают фантастические маркетологи

По его слова, только по результатам рассмотрения документов можно говорить о качестве вакцины.

"Что касается вакцинации. Я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований. Открыто, для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки гражданам Украины", - добавил Степанов.

Напомним, 30 декабря 2020 ГП "Медзакупки Украины" заключило первый договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech, Китай.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech Украина получит ориентировочно в конце февраля. В Украине разработали дорожную карту по иммунопрофилактике, которая предусматривает пять этапов вакцинации населения от COVID-19 по два раунда каждый.

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+18
Будем,будем, будем..... У этих поцов все в будущем времени. А в настоящем только полная жопа, до которой они докерувались, дебилы.
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08.01.2021 15:40 Ответить
+14
В ближайшую неделю будем заключать договоры на поставку вакцин с другими производителями, - глава Минздрава - Цензор.НЕТ 4887
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08.01.2021 15:44 Ответить
+13
я не проти... вакцинування ватанів "супутніком-новічком циклоном Б".

Медведчук-Рабіновіч відкриє пункти вакцинування: "Кожному своє"
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08.01.2021 15:49 Ответить
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Будем,будем, будем..... У этих поцов все в будущем времени. А в настоящем только полная жопа, до которой они докерувались, дебилы.
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08.01.2021 15:40 Ответить
я не проти... вакцинування ватанів "супутніком-новічком циклоном Б".

Медведчук-Рабіновіч відкриє пункти вакцинування: "Кожному своє"
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08.01.2021 15:49 Ответить
Тебя, лапоть, уже привили бояркой ...в заднепукальную вену 🍌
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08.01.2021 16:29 Ответить
васек, ты флаг не перепутал?) аквафреш нацепи, патриет хренов)
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08.01.2021 17:01 Ответить
Головне наближених вакцінували. тепер вода з крана замість вакцини буде великий заробіток.
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08.01.2021 15:41 Ответить
Отберите у него ручку, иначе такого наподписывают, что черти в аду ужаснутся.
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08.01.2021 15:41 Ответить
Євросоюз законтрактував вакцини для всього свого населення - залишилась вакцинація!!!
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08.01.2021 15:41 Ответить
З усього цього цілком зрозуміло одне - що виробить "Біолік" те й по-справжньому наше....
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08.01.2021 15:42 Ответить
російський "Біолік" ?

дякую, їжте самі !
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08.01.2021 15:44 Ответить
Кожен має право вибору....
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08.01.2021 15:46 Ответить
"Кожному своє" ?
і не звинувачуйте мене після цього у.....
я - лише демократично цинічний лібераст
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08.01.2021 15:51 Ответить
Ви можете відвідати Росію та зробити там щеплення Спутніком V.
Потім можна виступити на програмі Соловйова та ****** брудом Україну, заробити тим самим грошей та відбити подорож. Ще й щось залишиться на святкування 23 лютого.
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08.01.2021 15:53 Ответить
Для чого?
Нещодавно я вже перехворів цим вірусом. А через півроку російська вакцина вільно продаватиметься на Україні.
В усякому разі - в приватних клініках.
До речі є інформація що в тій скандальній ситуації з прививками в Кієві фігурувала саме російська вакцина.
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08.01.2021 15:59 Ответить
Верю, что переболел, осложнение на голову сразу видно
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08.01.2021 16:31 Ответить
Если бы побыстрее и побольше зебанатов понавыкололи Спутником...
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08.01.2021 16:03 Ответить
Найближчого тижня укладатимемо договори на поставку вакцин з іншими виробниками, - глава МОЗ - Цензор.НЕТ 7232
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08.01.2021 16:35 Ответить
Вакцинуйтеся ватники, будь ласка, "Спутніком!" , бо то - ВАШЕ, скрепне. Ніде у світі не зареєстроване, не пройшло випробування - на вас і випробують, Дай бог , щоб Спутніка на всіх ватніків і поціновувачів рашо-совка вистачило.
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08.01.2021 17:45 Ответить
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08.01.2021 17:50 Ответить
Когда главный принцип власти

В ближайшую неделю будем заключать договоры на поставку вакцин с другими производителями, - глава Минздрава - Цензор.НЕТ 3852
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08.01.2021 15:42 Ответить
Найближчого тижня укладатимемо договори на поставку вакцин з іншими виробниками, - глава МОЗ - Цензор.НЕТ 4043
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08.01.2021 17:24 Ответить
"Велике вакцинування"
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08.01.2021 15:42 Ответить
Найближчого тижня укладатимемо договори на поставку вакцин з іншими виробниками, - глава МОЗ - Цензор.НЕТ 3200
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08.01.2021 15:47 Ответить
альо, с кем и по какой цене ведете переговоры ?

к Вєликому Крадівництву добавится еще и "Велике Вакциництво"

страна может не потянуть двоих
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08.01.2021 15:43 Ответить
Будуть колоти москальським лайном.Незалежно,чи ви прихильник Порошенка,чи прихильник Зєлєнскава.Отримають усі на горіхи.Можете звісно щоки надувати,що цього не буде.Звісно інші вакцини також будуть,але вже і від них є смерті.

Ви хоч уявляєте форумчани,що москалі там наколотили?
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08.01.2021 15:44 Ответить
Я так розумію це зараз основне завдання Кремля - вакцинувати "Спутніком V" населення України. Гебняві агенти Ермак та Янелох мають виконати це завдання в найстисліший термін
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08.01.2021 18:03 Ответить
В ближайшую неделю будем заключать договоры на поставку вакцин с другими производителями, - глава Минздрава - Цензор.НЕТ 4887
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08.01.2021 15:44 Ответить
гівнюк і навозна ЗЕ на плечі
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08.01.2021 15:46 Ответить
"...с другими производителями..."
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08.01.2021 15:44 Ответить
Клоуны!!! Негодяи!!!
У соседей вакцинирование полным ходом идёт, а эти циники все ждут кто с производителей больше откатов даст!
+ежедневно информационные слюньки пускают, как они напряженнно «трудятся» на закупках вакцины!
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08.01.2021 15:44 Ответить
с другими?...с северными талантами (не прошедшие третий уровень фуфловакцин ) тоже???
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08.01.2021 15:45 Ответить
На сегодня уже 1,1 миллиона человек привиты. Вакцина реально работает. Привитые Врачи смело работают в красных зонах и ежедневная численность выздоравливающих стала существенно выше заболевающих. В Аргентине, Казахстане, Киргизии,(не владею сведениями насчет Белорусов) медперсонал тоже массово вакцинируется и никаких проблем с ихним здоровьем не наблюдается. Сколько можно уже этот третий уровень проходить?
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08.01.2021 20:16 Ответить
отлично!
вы знаете...даже плацебо работает, если в него верить!
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08.01.2021 20:24 Ответить
Знаю. А если миллиону человек дать выпить пол стакана чистой воды, то обязательно кто ни будь из них умрёт от отравления.
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08.01.2021 20:26 Ответить
таки пропихивают "спутник". потому как это кацапское говно никто не берет и его достаточно наклепали.
ну что зеленые бараны. как вам? нормас? конченые уроды
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08.01.2021 15:45 Ответить
Бездарный офисный планктон дорвавшийся до власти,через два-три месяца все уже окончательно переболеют и та вакцина на фиг никому будет не нужна.
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08.01.2021 15:49 Ответить
Прими "спутник" - получи скидку на поминки в велюре. Мы работаем круглый год, плевали на карантин, и у нас поминки самые веселые. "Спутник" и никакой вирус тебя уже не побеспокоит.
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08.01.2021 15:50 Ответить
Proval konkretno.Uze dva mesiaca nazad nado bylo dumat i dogovoritsia s pokubkami.Da malimi partijami idut no oni prixodit kazduju nedeliu po dva raza.Vinovat jest on konkretno,premjer,prezident i minist inostranix del oni nicego ********* stob imeli vakcinu uze teper
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08.01.2021 15:52 Ответить
тебе ссылку дать на виртуальную клаву с арабским шрифтом или сам найдёшь?
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08.01.2021 16:01 Ответить
Арабский шрифт? Лапоть, у тебя от ковида реально на моск осложнение
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08.01.2021 16:34 Ответить
Да ты уже с лаптями разговариваешь? Ты никуда не уходи, санитары уже выехали
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08.01.2021 17:00 Ответить
колитесь, колитесь, Шура, она не настоящая !

я краще ще у протигазі поживу до осені, коли у ковід нігілістив сформується колективний імунитет
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08.01.2021 15:55 Ответить
сижу в подвале , жду когда зэбилы от спутника или от короны передонут, запасов на ядерную войну хватит
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08.01.2021 16:22 Ответить
Брешуть i брешуть людям. Клятi "зеленi сектанти скомороха"
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08.01.2021 15:58 Ответить
Метет помелом целыми днями.
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08.01.2021 16:03 Ответить
Десь неділі три тому , або місяць , - були в Харкові с дружиною в дуже відомому медичному центрі . ( У жінки загострилися хронічні хвороби ) . Так врачі не рекомендували купувати деякі вітчизняні ліки . Казали , що кращі аналоги , -- європейські .
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08.01.2021 16:04 Ответить
Открою секрет. Они это говорят и говорили все время и везде.) То же самое рашестан, Индия, Китай.
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08.01.2021 16:52 Ответить
Степанов, вы мастера спорта по обсёру. Никто до вас еще не загонял страну в такую опу.
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08.01.2021 16:09 Ответить
Найближчого тижня укладатимемо договори на поставку вакцин з іншими виробниками, - глава МОЗ - Цензор.НЕТ 7460
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08.01.2021 16:12 Ответить
Приємно милуватись роботою професійного майстра з викладання мозаїки
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08.01.2021 18:09 Ответить
Второе. Портфель, которым мы располагаем сейчас, и я уже об этом говорила, представляет 2,3 млрд доз вакцин. Это более чем достаточно, чтобы вакцинировать все население", - отметила глава глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - наверное степанов в ЕС собирается 35 млн прикупить хорошей вакцины ,заботясь о здоровье народа Украины , и не будет покупать х/знает какие китайские помои, от которых турки отказались?
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08.01.2021 16:17 Ответить
Конституція України, Стаття 28: Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. А ******* щеплення, не ті біохемічні субстанції, які існували ще 10 років тому. Нині вакцина - це набір елементів ДНК вірусу, який примо входить в ядро клітини де створюється ДНК само людини.
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08.01.2021 16:18 Ответить
Просто с касапсскими торгашами НАШим """НОВЫМи чесными ЛИЦАМИ "" - - легче договориться об ОТКАТАХ..
.
ПАРТИЮ новичков-- УЖЭ КУПИЛИ ! ..
Еще в конце декабря !!..
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08.01.2021 16:27 Ответить
Ау Степашка, организуй зеленому клоуну и зеленой шобле удар под дых с носака))
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08.01.2021 16:49 Ответить
Степанов, вот это скорость! Все уже давно получили вакцину, а вы только начинаете переговоры? Я таких "менеджеров" выгонял десятками, которые считают, что в их проблемах виноваты другие. Вот ты говоришь: "В мире сложилась такая ситуация, что мощности производителей такие маленькие с точки зрения спроса..." Сразу становится ясно, что это слова неудачника и ленивца, который нигде себя не нашел в жизни, ну пошел во власть. Степанов, почему у остальных это получилось давно, а у тебя нет? То, что ты лепечешь, называется манипуляция, все по классике. Тип манипуляции: попытка переложить свою ответственность на обстоятельства или других людей. Учи матчасть, горе-министр. Позор Украины.
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08.01.2021 17:10 Ответить
Согласен. Знакомая ситуация с ленивыми менеджерами. Но Степанова надо понять, куда бы он не пришел за вакциной, производители оживляются и сразу просят писькой на рояле сыграть. А Степанов твечает, что только президенту в Украине такие полномочия полагаются. Ну, производители расстраиваются и шлют Степанова нахер. В смысле в очередь за Буркина-Фасо и Бурунди.
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08.01.2021 17:38 Ответить
Почему мы должны его "понять"? Пусть он нас понимает, это его обязанность и ответственность. Почему спустя почти год не хватает кислорода? Тоже невозможно купить? До сих пор!!! Не хватает масок, перчаток, халатов и прочего базового снаряжения для медработников. Министра давно нужно было поменять и нанять тех, у кого не найдется отговорок, чтобы выполнить свою работу как следует, кто не станет спустя месяцы мямлить как детсадовский несмышленыш. Не нужно быть волшебником. Просто спроси, как это сделали Аргентина, Бразилия, Израиль и нек. другие страны и сделай также. Или закажи через них. Некоторые трехкратный объем себе заказали почему-то. Только это нужно было делать 9 месяцев назад. У тебя вся гос. машина в распоряжении, ресурсы, которые ты только захочешь привлечь, мы все для этого налоги платим. Почему не работал? Пока президент гонял лесников и играл в настольный теннис, то остальные "государственники" ковырялись в носу и делали "волны". А еще пеняли на папередников.
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08.01.2021 20:12 Ответить
Здрасте! А воровать? Аргентина или Бразилия не перегнали ковидные фонды через схемы распила на строительстве дорог. Степанов - махровый коррупционер. Он и поставлен был на эту должность с одной единственной целью - освоить ковидный фонд. А теперь этот слизняк лепит нам статистику полной победы над ковидом. Богатый Лондон вводит режим ЧП, весь мир делит вакцины, а мы и без вакцин, и без фонда. Скоро и медики съедут в Европу. Польша уже вводит механизм трудоустройства наших медиков без процедуры признания диплома.
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09.01.2021 09:38 Ответить
Похоже на то...
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09.01.2021 11:45 Ответить
Как этот баран красиво сказал, что у кацапов будет закупать помои: другие производители. Завезет это говно, мы вскипим, пойдем к его которке с вилами, а он такой: я же говорил, я предупреждал!
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08.01.2021 17:34 Ответить
Необхідно будь-якою ціною не допустити розповсюдження в Україні російської вакцини СпутнікВ, оскільки вона фактично є біологічною зброєю, тому що серед її розробників - Науково-дослідний ін титут #48 Міністерства оборони Рф (місто Новосибірську, Росія, також називається НДІ "Вектор").
Петиція тут:

https://petition.president.gov.ua/petition/111170
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08.01.2021 18:12 Ответить
Только эмыриканською, годика через два, раньше не продадут. Начинаю собирать бабки.
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08.01.2021 18:27 Ответить
всьо. з понеділка...з наступного тижня... це вже точно... можливо... кину курить, перестану бухать, не брехатиму, підпишемо... будемо заключати договори з іншими виробниками. Стєпанов ти себе чуєш? Вже Січень 2021го року за вікном.
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08.01.2021 21:03 Ответить
А почему бы этому Биолеку не подать заявку на изготовления Пфайфера? Или Модеры? Уж лучше, чем сПУТ(И)НиК° V.
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08.01.2021 22:00 Ответить
Уровень технологий, оборудования, квалификации персонала не позволяет. Нет соответствующей сертификации производства.
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09.01.2021 09:41 Ответить
 
 