На Рождество в Украине произошло 105 пожаров, в которых погибли 5 человек. С начала года огонь унес жизни 39 человек, - ГСЧС

В течение суток 7 января произошло 105 пожаров, в которых погибли 5 человек, еще 5 получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение суток подразделениями ГСЧС осуществлено 856 выездов. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 4 человека, 51 здание и 6 единиц автотракторной техники.

Традиционно, на праздники растет количество пожаров в жилом секторе. Чаще всего эти пожары являются следствием нарушения гражданами правил пожарной безопасности и неосторожного обращением с огнем. Праздник Рождества ни стало исключением.

Так, в Рождественскую ночь в с. Хроли Харьковской области, вероятно из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, загорелся деревянный дом. В результате воздействия токсичных продуктов горения пострадал житель горящей дома, 1975 года рождения.

Утром 7 января во с. Добрин Хмельницкой области спасателями во время ликвидации пожара в частном жилом доме обнаружены тела 49-летнего мужчины и 48-летней женщины. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

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В этот же день еще один трагический случай произошел в частном жилом доме в с. Буковец на Закарпатье. Во время тушения пожара дома, в одной из комнат было обнаружено тело 40-летнего владельца.

Как отметили в ГСЧС, пожары происходили не только в жилье. 7 января спасателям пришлось тушить церковь. Пожар в культовом сооружении произошел в 9:22 в с. Копанки на Кировоградщине. Потушить огонь пожарным удалось на площади 160 м2. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

А в Ивано-Франковской области в с. Каравай пожарные оперативно ликвидировали пожар, возникший около шести вечера в гостинице на площади 10 кв м. Спасатели остановили распространение пламени по деревяным конструкциям, а администрация заведения вывела на свежий воздух 54 человека из них 5 детей, проживающих в здании. Никто не пострадал.

Всего за прошлые сутки в Украине произошло 105 пожаров, во время которых погибли 5 человек, еще 5 получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Всего за 7 дней января в пожарах погибли 39 жителей Украины, еще 32 человека пострадали.

"Таким образом, принимая во внимание неутешительную и трагическую статистику, спасатели призывают не терять бдительности во время праздничных выходных и не пренебрегать правилами пожарной безопасности!" - сказано в сообщении.