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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы в Иране: Власть должна установить виновных и добиться справедливости

Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы в Иране: Власть должна установить виновных и добиться справедливости

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы самолета МАУ, произошедшей год назад в небе над Тегераном.

На своей странице в Facebook Порошенко написал, что украинская власть должна довести расследование до логического завершения, установить виновников трагедии и добиться справедливой компенсации для семей погибших украинцев.

"Год назад в авиакатастрофе самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины под Тегераном погибли 176 человек. Среди них были и наши сограждане - девять членов экипажа и двое пассажиров", - пишет Порошенко.

"Сегодня уже понятно, что самолет был сбит иранской военной системой ПВО. Преступный выстрел, который стоил жизни стольких невинных. Ужасная трагедия, боль от которой чувствуем и по сей день", - отмечает пятый президент.

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"Дело чести для украинской власти довести признанную ответственность Ирана до логического завершения, установить всех виновных и причастных к преступлению, разоблачить все обстоятельства этой трагедии и добиться достойных компенсаций семьям погибших", - убежден Порошенко.

"Вечная память жертвам рейса PS752 и Божьей поддержки их родным и близким. Мы помним", - написал Порошенко.

память (1498) Порошенко Петр (19618)


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Топ комментарии
+30
Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы в Иране: Власть должна установить виновных и добиться справедливости - Цензор.НЕТ 6370
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08.01.2021 16:39 Ответить
+30
Зараз зеботи злетяться - гавкати почнуть...
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08.01.2021 16:41 Ответить
+25
Почтил? На пляже?
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08.01.2021 16:38 Ответить
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рабов "батрачит"??? Ты ничего не путаешь, убогий? В "Рошене" отличные зарплаты БЕЛЫЕ, полный соцпакет и отличные условия труда, не то что у тебя в лугандонии)))
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09.01.2021 02:03 Ответить
Ти зебіл краще покажи пару фоточек де твоє зелене падло серед людей як і Порошенко. Він ж "народний" , чи не так?
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09.01.2021 11:41 Ответить
На жаль наступає час правління пів живого президента і його кліки ЛГВТ,та мудрий український нарід радіє за це та всіляко підтримує в своїх коментах,а також піарщика потроха якого раніш звав баригою а зараз все забули і волають-,,тільки потрох Вальман наша надія!,,
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08.01.2021 20:16 Ответить
Розшифруй своє блювотиння, чудо забухане..
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08.01.2021 20:18 Ответить
Порох досі грається в "президента".
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08.01.2021 23:55 Ответить
Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані: Влада має встановити винних і домогтися справедливості - Цензор.НЕТ 7
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09.01.2021 00:47 Ответить
Слова хорошие. Красивые. Правильные. Только фото тут "немного" не то.
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09.01.2021 02:26 Ответить
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