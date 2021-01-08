Киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком, не хватает средств, нужна помощь

Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман (псевдо Упырь), по-прежнему нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Гофмана в фейсбуке.

Киборг пишет, что ему удалось пережить множество операций и чудом выжить. На данный момент сумма чеков превышает 400 тыс. Ниже приводим сообщение Гофмана, написанное им самим.

Карты для помощи Игорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приват Банк).

5168 7574 1771 1167 - для переводов из-за границы. Обе карты - на его имя.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.