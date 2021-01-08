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Киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком, не хватает средств, нужна помощь

Киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком, не хватает средств, нужна помощь

Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман (псевдо Упырь), по-прежнему нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Гофмана в фейсбуке.

Киборг пишет, что ему удалось пережить множество операций и чудом выжить. На данный момент сумма чеков превышает 400 тыс. Ниже приводим сообщение Гофмана, написанное им самим. 

Киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком, не хватает средств, нужна помощь 01

Карты для помощи Игорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приват Банк).

5168 7574 1771 1167 - для переводов из-за границы. Обе карты - на его имя.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.

ветераны (1119) помощь (7879) рак (114) онкология (148) 93 отдельная механизированная бригада (300)


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Топ комментарии
+27
+ Одужуй, Герою.
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08.01.2021 18:11 Ответить
+22
Тримайся , Герою!
Ти мусиш жити і насолоджуватися життям 🙂
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08.01.2021 18:16 Ответить
+17
Думаю, держава за яку він воював та був готовий віддати своє життя, повинна забезпечити свого захисника всим необхідним.
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08.01.2021 18:25 Ответить
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08.01.2021 18:08 Ответить
+ Одужуй, Герою.
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08.01.2021 18:11 Ответить
Тримайся , Герою!
Ти мусиш жити і насолоджуватися життям 🙂
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08.01.2021 18:16 Ответить
+
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08.01.2021 18:17 Ответить
+ не здавайся, воїне
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08.01.2021 18:21 Ответить
Думаю, держава за яку він воював та був готовий віддати своє життя, повинна забезпечити свого захисника всим необхідним.
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08.01.2021 18:25 Ответить
Знаешь в чем разница между Гофманом и тобой? Он воевал за Державу Украина,а ты здесь воюешь за олигарха Порошенко-ну так кто тут мудак?
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08.01.2021 19:16 Ответить
Говорят в Феофании хорошо лечат, и бесплатно.
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08.01.2021 18:31 Ответить
только не киборгов..
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08.01.2021 19:47 Ответить
Бажаю одужання !
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08.01.2021 18:38 Ответить
Мені шкода це казати. Але шансів у нього нема.
Мені справді шкода.
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08.01.2021 19:03 Ответить
Зря Вы так говорите .
У моей жены был рак груди 9 лет назад, и выкарабкались, пусть долго и мучительно , так я к чему это ...
Когда варишься в этом, вокруг тебя нарастают знакомые и не только с подобными проблемами, Вы не поверите какие бывают случаи, от которых сами врачи скажем культурно обалдевают .
Бывает пациент, который легко без проблем проходит химию, лучи, все хорошо и по протоколу, а потом БАЦ, и умер ....
А другой год по реанимациям, по тому что химию организм не выдерживает, вытаскивают его каждый месяц , и он выживает и живет долго и счастливо .
Нужно надеяться и бороться до конца
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09.01.2021 15:17 Ответить
+Выздоравливайте!!!
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08.01.2021 19:07 Ответить
Хай той жирний поц з 95ого кварталу продасть нову машину своєї баби і допоможе Воїну
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08.01.2021 19:21 Ответить
Не продасть. І не допоможе
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08.01.2021 19:38 Ответить
скорее он еще один купит
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09.01.2021 08:13 Ответить
Клоун потратил миллионы бюджетных гривен на лечение своего несуществующего ковида в Феофании.... В люксовых аппартаментах ,с десятками человек прислуги и охраны....Деньги выброшены на ветер... В бюджете воюющей страны должны найтись средства на лечение своих героев....Почему молчат ветеранские организации? Почему под кабмином не собираются побратимы погибающего героя? Может Зеленский искупит вину за убийство Ярослава Журавля и поможет герою, оплатив лечение и выделив самолёт для доставки его в лучшую из известных клиник ? Или он будет перевозить заотдыхавшихся туристов из Эмиратов и Куршавеля за государственный счёт?
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08.01.2021 19:42 Ответить
+
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08.01.2021 20:26 Ответить
Выздоровления! +
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08.01.2021 20:56 Ответить
Здоровя воїнові, та най швидшого одужання.
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08.01.2021 21:14 Ответить
Надо жить.+......Треба ще за Перемогу по 100гр разом випити....
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08.01.2021 22:15 Ответить
Держись Игорек.
Я твой тезка... Воевал в Афгане. У меня также была онкология в 2013... 4-я стадия но другого типа... В институте рака сказали - ВСЕ! 2.00х1.500.. Я ласты свесил. Чумной ходил. НО, я верил, что смогу выжить! Я долго и очень тяжело лечился(капали в Киеве по протоколу, а все остальное - в Израиле). Кости и у меня торчали как у тебя. Болело ВСЕ!... ВСЕ! Вены на руках и ногах были черные и твердые как трубки пластмассовые. Ночами не спал вообще. Спал когда мог по 2-3 часа. Когда я не мог поднимать руки я крестился глазами и просил Бога продлить мне жизнь для того, что бы успеть доделать то, ЧТО НЕ УСПЕЛ... Я чудом выжил и живу... многое я доделал после того, чем очень доволен. Я готов предстать перед Богом и ответь за ВСЕ! Главное ты держись... держись зубами и когтями... сжимай кулаки, даже когда ты это не можешь уже сделать физически! Жми и не подпускай к себе смерть...Верь в то, что ты выживешь и в то, что ТЕБЕ ЭТО НАДО и ОН тебе поможет! Знай, я, как и многие в Украине - РЯДОМ С ТОБОЙ ВСЕГДА! Постарайся солдат выжить... поломай эту суку..., как ломал страх.... С такими как, я считал бы за честь и был бы счастлив пойти в свой последний бой.... Я бы с тобой пошел. Держу тебя за руку Брат. Держись.
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09.01.2021 00:45 Ответить
Держись Игорек.
Я твой тезка... Воевал в Афгане. У меня также была онкология в 2013... 4-я стадия но другого типа... В институте рака сказали - ВСЕ! 2.00х1.500.. Я ласты свесил. Чумной ходил. НО, я верил, что смогу выжить! Я долго и очень тяжело лечился(капали в Киеве по протоколу, а все остальное - в Израиле). Кости и у меня торчали как у тебя. Болело ВСЕ!... ВСЕ! Вены на руках и ногах были черные и твердые как трубки пластмассовые. Ночами не спал вообще. Спал когда мог по 2-3 часа. Когда я не мог поднимать руки я крестился глазами и просил Бога продлить мне жизнь для того, что бы успеть доделать то, ЧТО НЕ УСПЕЛ... Я чудом выжил и живу... многое я доделал после того, чем очень доволен. Я готов предстать перед Богом и ответь за ВСЕ! Главное ты держись... держись зубами и когтями... сжимай кулаки, даже когда ты это не можешь уже сделать физически! Жми и не подпускай к себе смерть...Верь в то, что ты выживешь и в то, что ТЕБЕ ЭТО НАДО и ОН тебе поможет! Знай, я, как и многие в Украине - РЯДОМ С ТОБОЙ ВСЕГДА! Постарайся солдат выжить... поломай эту суку..., как ломал страх.... С такими как ты, я считал бы за честь и был бы счастлив пойти в свой последний бой.... Я бы с тобой пошел. Держу тебя за руку Брат. Держись.
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09.01.2021 00:48 Ответить
Правильно пишите і підтримуєте, просто до сліз, дасть Бог і йому сили і терпіння, щоб побороти недугу...А Вам - здоров'я, Ви справжній Воїн.
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09.01.2021 10:41 Ответить
Поддержал +800
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12.01.2021 00:12 Ответить
+200 отправил. Если 10 тысяч человек отправят по 20 грн - это уже будет 200 000 грн. А если по 50 грн - то 500 000 грн. Распространяю статью по всем знакомым, кому только можно пишу. Размещаю в группах.
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12.01.2021 07:31 Ответить
Тяжелая история,у меня бил страх болезни рак...и он бил страшнее за саму болезнь которая у меня проявлялась во симптомах.Благодарю Господа которий исцелил меня,но сначала простил мои грехи за коториє умер Исус Христос.Спасибо тебе за мужество.Рекомендую покаяться тебе,чтоби Бог мог включится за твою душу.Через Бога человек может обрести надежду,потому что в вашем случає кроме Господа и Его силе,самий мощний виход.Я слишал проповєдь християнскую,где человек бил онкохворий і Дякуючи Богу за все в житті і навіть за рак,була уздоровленна,чудним образом.Бог всі недуги вздоровляє 102 псалом,пише,может понадеяться на ето Слово Бож'є?!Молитва покаяння в грехах,которая спасла мою жизнь через Ісуса Христа,которий жив.Молитися вголос.Отець Небесний,прости всі мої гріхи,зміни мене,дай мені нове серце,Ісус христос ввійди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем,дякую Боже ,аміньНехай Бог явить милість свою в Ім'я Ісуса Христа,дякую Господи за доброту Твою,амінь
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12.01.2021 23:11 Ответить
 
 