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Новости Коронавирус и карантин
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Во время усиленного карантина кофе, сигаретами и батарейками можно торговать из киосков, - Минздрав

Во время усиленного карантина кофе, сигаретами и батарейками можно торговать из киосков, - Минздрав

Во время усиленного карантина запрещается деятельность бытовых магазинов, а из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками, пояснили в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В частности запрещается деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим", - говорится в сообщении.

В то же время продажи других групп товаров разрешаются только с осуществлением адресной доставки заказов.

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Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях, тогда как, например, в киосках прием посетителей не предвидится.

"Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - отметил Степанов.

Глава Минздрава пояснил, что такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно ниже, чем в помещении.

А отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах, по мнению министра, значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания.

Как отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, главной целью жестких карантинных ограничений является уменьшение мобильности людей и, как следствие, предотвращение инфицирования коронавирусом.

Но, по его словам, во время любых карантинных ограничений существует ряд жизненно важных товаров, которые не могут быть закуплены заранее, а следовательно, не могут быть ограничены.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т.д.", - отметил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач подчеркнул, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот магазин только за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т.д., а не за пищевыми продуктами.

"Вследствие этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины", - отметил Ляшко.

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Уточняется, что в отношении продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время карантина зимних каникул, торговля табачными изделиями отсутствует.

Напомним, с 8 по 24 января 2021 года в Украине усилен карантин.

Минздрав (4903) торговля (965) локдаун (294)


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Топ комментарии
+9
Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 438
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08.01.2021 18:35 Ответить
+7
а мылом ?
альо, дебилы, где я буду покупать МЫЛО, чтоб усиленно мыть руки ?
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08.01.2021 18:21 Ответить
+7
Як заборонені товари повязані з вірусом? Вони шо, заражені чи вірус ******* батарейки? Чи зетіпіли просто дібіли?
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08.01.2021 18:24 Ответить
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Во время карантина забороненими товарами можна торгувати - так повідомили зеленовладі дебіли.
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08.01.2021 18:20 Ответить
им бы мосхЪ курьячий для начала всунут в их типа кашерные головки ублюдки теперь я понимаю почему в Германии их на кол насаживала как шашлыки....сам бы их на шампур бы насадил начиная с Вовы ма(Осман)ланского...
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08.01.2021 19:34 Ответить
а мылом ?
альо, дебилы, где я буду покупать МЫЛО, чтоб усиленно мыть руки ?
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08.01.2021 18:21 Ответить
Во время усиленного карантина кофе, сигаретами и батарейками можно торговать из киосков, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3286
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08.01.2021 18:24 Ответить
в епіцентрі! там все можна купити)) Скоро віслюк черговий літак буде зустрічати, тільки но лижі зніме.
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08.01.2021 18:31 Ответить
Вам только разреши, потом будете требовать чтобы разрешили продавать веревки.
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08.01.2021 18:42 Ответить
Як заборонені товари повязані з вірусом? Вони шо, заражені чи вірус ******* батарейки? Чи зетіпіли просто дібіли?
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08.01.2021 18:24 Ответить
останні дослідження показали, що найбільше заражень відбувається через шкарпетки і колготи тільки в ЗЕпіцентрі можна купити стерильні речі
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08.01.2021 18:30 Ответить
Цветочный киоск менты требовали закрыть, видела сама((
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08.01.2021 18:24 Ответить
малый бизнес а сигаретные это уже большой
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08.01.2021 18:46 Ответить
а другими хозтоварами нельзя торговать из киоска????
или только в епицентре они безвредны и.... легальны????
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08.01.2021 18:25 Ответить
Молодец степанов, топчи это быдло в их же зеленую жижу.
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08.01.2021 18:27 Ответить
уже молчу про базары и ярмарки на открытом воздухе...шо там за причина их закрывать????
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08.01.2021 18:29 Ответить
Істеричкам сцуть в очі, а ті радіють, бо думають, шо рятують життя.
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08.01.2021 18:30 Ответить
Лампочки-лед , я закупил заранее , а вот батарейки -- неуспел . Теперь придётца китайца выручать . ))
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08.01.2021 18:30 Ответить
На осінь-бебі-бум
Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5990
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08.01.2021 18:33 Ответить
Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 438
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08.01.2021 18:35 Ответить
ааа ГАНДОНЫ?!!!
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08.01.2021 18:35 Ответить
сиди дома, бл..ун !
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08.01.2021 18:44 Ответить
По телевизору в Вечернем квартале.
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08.01.2021 18:46 Ответить
Какое исключительное поле деятельности: сегодня разрешают продавать спички, завтра - носки, послезавтра - туалетную бумагу. Совковым управленцам, которые погоней за дефицитом занимали население, чтобы "дурные мысли в голову не лезли", - такая лафа и не снилась! Сами никакого отношения ни к носкам, ни к лампочкам не имеют, занимаются только разрешениями торговать. Креативненько.
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08.01.2021 18:37 Ответить
зато они УСЛЫШАТ МНЕНИЕ НАРОДА !!!

Альо, на ЗЕбарже, вы еще не слышите мнение народа ?
Сказа бы я вам, но, забанят......... !!!!!!!!!!!!
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08.01.2021 18:46 Ответить
Понадобилось сегодня мне десять гаечек М6, потратил пять гривен и полтора часа под магазином. Пока дождался на улице под магазином свободного подавца, затем минут 15 ждал пока он их нашел, затем дал ему деньги, затем дождался сдачи и счастливый , но мокрый от дождя я таки приобрёл несчастные 10 гаек. Так и хочется сказать словами коня лавруши ДИБИЛЫ ПЛЯТЬ!
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08.01.2021 18:42 Ответить
надо было в Епицентр ехать, там бы ещё час их искали
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08.01.2021 18:48 Ответить
Сначала так и было, подъехал в эпицентр , а там очередь, человек 100.
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08.01.2021 19:28 Ответить
Почему наказали носки ? Просто они плохо работали с агентами НАБУ 😀😀😀
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08.01.2021 18:49 Ответить
"...сигаретами и батарейками можно торговать ... - Минздрав"

пздц, добавить нечего...
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08.01.2021 18:54 Ответить
Того, кто придумал, что колбасу и картошку продавать можно, а лампочки и носки в одном и том же супермаркете нет, срочно нужно выдвинуть на Шнобелевскую премию. А Степанова - в зоопарк, к мартышкам. Пусть они его интеллект слегка подтянут!
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08.01.2021 18:59 Ответить
Документований доказ, що зєля дебіл, і в кабмін дебілів понабирав
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08.01.2021 19:01 Ответить
- Да вы что... Они же там с голоду помрут.

- Перекиньте им котлеты через забор!
- А суп?

- А суп в речку выльем... Пусть пьют ниже по течению.
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08.01.2021 19:45 Ответить
Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7803
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08.01.2021 20:01 Ответить
Ти бач, на лижах катається, а на велосипеді ні..
А, просто він не лох якийсь.
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08.01.2021 22:52 Ответить
Степашка включи мозги и объясни:" Почему в продуктовых магазинах АТБ запрещена торговля ручками,тетрадями,одноразовой посудой? Покупатель уже в магазине!! Набрал полную корзину продуктов, а вот сопутствующую мелочь купить нельзя!Понятно, что объяснение кассира о том, что дебилы у власти, не корректное опредиление. Но ведь под прикрытием дурости одних чинуш, другие- местные идиоты накручивают свои ноу хау стараясь блеснуть супердурью.
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08.01.2021 20:37 Ответить
Степаша срочно издай приказ запрещающий ломаться обогревательным приборам, сантехнике, освещению. Понятно, что у вас в якутии унитаз заменяют обширные просторы среди ягеля, но как это не покажется для тебя диким украинцы не приучены ср.ть на улице. Или вы нас уже за людей не считаете!? Принуждая справлять нужду во время прогулок как собакам ?
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08.01.2021 20:49 Ответить
Это мозгомор нации.
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08.01.2021 22:48 Ответить
Степанов,скажи це Авакову щоб його підлеглі не виписували штрафи
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09.01.2021 09:52 Ответить
 
 