Во время усиленного карантина кофе, сигаретами и батарейками можно торговать из киосков, - Минздрав

Во время усиленного карантина запрещается деятельность бытовых магазинов, а из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками, пояснили в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В частности запрещается деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим", - говорится в сообщении.

В то же время продажи других групп товаров разрешаются только с осуществлением адресной доставки заказов.

Читайте также: Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях, тогда как, например, в киосках прием посетителей не предвидится.

"Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - отметил Степанов.

Глава Минздрава пояснил, что такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно ниже, чем в помещении.

А отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах, по мнению министра, значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания.

Как отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, главной целью жестких карантинных ограничений является уменьшение мобильности людей и, как следствие, предотвращение инфицирования коронавирусом.

Но, по его словам, во время любых карантинных ограничений существует ряд жизненно важных товаров, которые не могут быть закуплены заранее, а следовательно, не могут быть ограничены.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т.д.", - отметил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач подчеркнул, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот магазин только за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т.д., а не за пищевыми продуктами.

"Вследствие этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины", - отметил Ляшко.

Читайте также: Локдаун совпадает с завершением инкубационного периода COVID-19 у людей, заболевших на новогодние праздники, - Степанов

Уточняется, что в отношении продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время карантина зимних каникул, торговля табачными изделиями отсутствует.

Напомним, с 8 по 24 января 2021 года в Украине усилен карантин.