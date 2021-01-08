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Россия не может выиграть 41 гонку в биатлоне подряд после усиления допинг-контроля

Россия не может выиграть 41 гонку в биатлоне подряд после усиления допинг-контроля

Сборная России по биатлону обновила рекорд по числу гонок подряд без медалей.

Об этом сообщает "Газета.Ru", передает Цензор.НЕТ.

8 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла мужская спринтерская гонка, лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место, пишет издание.

Таким образом, Россия осталась без медалей в 41-й гонке подряд.

Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

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биатлон (141) россия (96192) допинг-контроль (334)


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Топ комментарии
+33
Ну никакой связи не прослеживается!
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08.01.2021 18:30 Ответить
+29
зато, яких пєтухів з гівна вони вміють ліпити
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08.01.2021 18:32 Ответить
+23
И повсюду так - только ложь, обман и подвох.
Нелюди - натура у них такая.
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08.01.2021 18:35 Ответить
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Ну никакой связи не прослеживается!
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08.01.2021 18:30 Ответить
Хер проссышь - говорят о причинах неудач кацапские тренеры.
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08.01.2021 18:53 Ответить
Рождественскую гонку выиграли
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08.01.2021 21:33 Ответить
За стекломоем?
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08.01.2021 21:45 Ответить
Или за утренним рассолом.
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08.01.2021 22:23 Ответить
Ну что вы батенька, гонка с преследованием за боярой, национальный вид спорта на раиси
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09.01.2021 06:38 Ответить
Осьо якби у кацапів забрали лижі а дали пічку, як у Ємєлі, і щуку замість рушниці, то тоді ліниві уюкацапи може б щось і виграли.
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08.01.2021 18:53 Ответить
Штирлиц посмотрел в окно. За окном шли мужики в фуфайках и несли лыжи.
- Фуфлыжники, - подумал Штирлиц.
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08.01.2021 19:04 Ответить
зато, яких пєтухів з гівна вони вміють ліпити
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08.01.2021 18:32 Ответить
Без мельдония лыжи не едут
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08.01.2021 18:32 Ответить
Русофоби лижі та набої підмінюють!
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08.01.2021 19:00 Ответить
Ну что ж, где 41, там должно быть 141.
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08.01.2021 18:33 Ответить
лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место

Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю - Цензор.НЕТ 4386
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08.01.2021 19:11 Ответить
рашистським федерастам пофіг, як вигравати, аби расісюшка була в пєрдє
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08.01.2021 18:35 Ответить
Дык, ***** же говорил на олимпиаде в Сочи - «мы нация победитель на генном уровне.»
Не зря этого трепла народ назвал *****м. Какая нация? Какой победитель? На каком уровне?
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08.01.2021 22:09 Ответить
И повсюду так - только ложь, обман и подвох.
Нелюди - натура у них такая.
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08.01.2021 18:35 Ответить
Крокодил не ловится,не растет кокос.
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08.01.2021 18:35 Ответить
Вата без стекломоя и бояры ничего не может , ни украсть - ни покараулить ...
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08.01.2021 18:36 Ответить
ясен пень закинуться не дают ляптям) шарапова сразу ушла из спорта, поняв, что без мельдония ей не жить...
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08.01.2021 18:36 Ответить
https://censor.net/ru/news/3240682/tennisistku_yastremskuyu_poyimali_na_dopinge_i_otstranili_ot_sorevnovaniyi
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08.01.2021 21:30 Ответить
Весь світ ненавидить москалів )
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08.01.2021 18:36 Ответить
Німці, он, спеціальний фонд создають, щоби обійти американські санкції з приводу СП-2, так ненавидять.
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08.01.2021 19:15 Ответить
створюють, напевно.
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08.01.2021 19:23 Ответить
Во всем виноват желтый снег, они его жрут
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08.01.2021 18:37 Ответить
Россия не может выиграть 41 гонку в биатлоне подряд после усиления допинг-контроля - Цензор.НЕТ 105
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08.01.2021 18:39 Ответить
Гонщики - мельдонщики
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08.01.2021 18:40 Ответить
так і у молодіжному хокеї уже встановлють рекорди - у 2 матчах на ЧС не змогли закинути жодної шайби )))
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08.01.2021 18:40 Ответить
Как это не смогли? После проигрыша от канадцев 5-0. Они смогли собраться и финнам уже проиграли 4-1)) А вы говорите жодної)
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08.01.2021 18:45 Ответить
ну так перед цим програли чехам в групі 2:0 і канадцям 5:0))) такого у них раніше ніколи не було))) хай звикають!
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08.01.2021 18:55 Ответить
Я фанат хоккея. До чего зрелищная игра (для меня по крайней мере). Нужно подтягивать его как-то в Украине. Вообще же мёртвый сейчас. Вон швейцарцы и немцы как прогрессируют. А американцы? Чемпионы! А где они были 20 лет назад!?
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08.01.2021 19:02 Ответить
на жаль , хокей не в пріоритеті тепер в Україні . У Канаді більше 3000 критих льодових арен , а в Україні якщо 15 набереться - буде добре. За те ми футбол краще граємо ніж Канада і США)))
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08.01.2021 19:14 Ответить
Футбол хоть жив и в общем-то здоров. Что в совковые времена(были лучше остальных республик совейских), что сейчас. Тоже самое и в боксе, кстати. В остальных спорт.дисциплинах совсем ни о чём. Даже если сравнивать с россией.
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08.01.2021 19:23 Ответить
ну чому...художня гімнастика, теніс, плавання...інколи наші вистрілюють, але це не надто популярні спортивні змагання.. ставку потрібно робити на футбол, хокей, теніс, баскетбол, бокс, біатлон... а якщо спонсорів підтянуть - в будь-якому змаганні будуть результати... було б бажання )))
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08.01.2021 19:30 Ответить
Была идея зажевать мельдоний мятным бубльгамом, чтобы не спалили - но в последнюю секунду передумали: если спалят, то еще и футбол отнимут.
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09.01.2021 09:20 Ответить
Большунова в лыжах надо бы тщательней проверить. Действительно ли такой талант? Или...
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08.01.2021 18:40 Ответить
та ну....прямо русофобия агалтелая...какая-то ))))
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08.01.2021 18:41 Ответить
Совпадение?
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08.01.2021 18:43 Ответить
Победы на олимпийских играх нужны были Путлеру для того, чтобы внушить своим монголоидным синособакам, что они высшая раса. После чего, благодаря это стадному чувству превосходства, подогретые геббельсовско-киселевско-соловьиной пропагандой свинособаки должны были рваться в бой за россию и отвоевывать просранные в 91-м зоны влияния. И если с помощью допинга и пропаганды Путлеру и удалось внушить свинособакам, что они арийцы, то вот со всем остальным у ***** не вышло. Рашисткий рейх забуксовал в Украине.
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08.01.2021 18:49 Ответить
какая была победа на олимпиаде в сочи,параша в перде
а пошерстить насчёт мельдония,и опа нет наград
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08.01.2021 18:55 Ответить
Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю - Цензор.НЕТ 1767
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08.01.2021 19:03 Ответить
Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю - Цензор.НЕТ 361
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08.01.2021 19:07 Ответить
одно лицо
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08.01.2021 22:55 Ответить
Лицо?
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09.01.2021 06:41 Ответить
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10.01.2021 12:27 Ответить
Ой, кокая прєлєсть!
Що Альоніщє, що Скабєїщє...
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09.01.2021 01:47 Ответить
Зато Расея совершила немыслимое - провела Олимпийские зимние игры в субтропиках! Ну, африканцы, или кубинцы, если захотят , могут зимние игры и в тропиках провести!
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08.01.2021 19:52 Ответить
Удивительно. С чего бы это. ...Загадка....
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08.01.2021 19:52 Ответить
...лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место,Источник: https://censor.net/ru/n3240766. По результатам этой гонки капитан сборной Украины Дмитрий ********* занял 53 место, Артем Тищенко 69, Руслан Т каченко 73 и Тарас Лесюк 86 место.
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08.01.2021 19:53 Ответить
Как это, имея винтовку с патронами, и не выиграть? Совсем стрелять разучились.
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08.01.2021 19:55 Ответить
подейкують, що мордовська збірна без допінгу не в змозі навіть лижі донести до старту
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08.01.2021 20:31 Ответить
Вот так они все раньше выигрывали. Теперь вся Параша сосет!! Я сам из спорта при ссср был. И мы тоже жрали химию. У нас была кроткая фармакология рассчитанная на год и была длинная химия расчищаемая на 4-5 лет для подготовки к олимпиаде. Но это было 30 лет назад. Но мокши остались в 20 веке с своим подонком Путиным. Теперь все видно. Не уколишся не ляжешь под капельницу - не видать тебе медалей.Вот это Рузский не победимый спорт
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08.01.2021 20:38 Ответить
Сосут не то слово. 3 человека в первой двадцатке.
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08.01.2021 21:39 Ответить
По литроболу? То брехня. Там весь пьедестал кацапами забронирован.
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08.01.2021 22:27 Ответить
no meldoniy no win
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08.01.2021 21:13 Ответить
"МЕЛЬДОНИЯ МНЕ, МЕЛЬДОНИЯ. ПОЛЦАРСТВА ЗА МЕЛЬДОНИЙ я..."🤣😭🤣😭🤣
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08.01.2021 22:54 Ответить
РОССИЯ ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ СВОЮ ПЗДЛИВУЮ ВЛАСТЬ !!! ПОРА ПОКАЗАТЬ МИРОВОЙ ПРАВДИВЫЙ ОТВЕТ !!!
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09.01.2021 00:33 Ответить
Без допинга величие развеялось!
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09.01.2021 00:57 Ответить
Вони про ******** забули .
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09.01.2021 01:45 Ответить
Тепер у кацапів буде відсоток перемог вищим лише в жіночих командах...
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09.01.2021 04:05 Ответить
А российские комментаторы соревнований говорят, что уже 69 гонок россияне не могут выиграть. Без допинга, естественно.
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09.01.2021 19:48 Ответить
С поц мены ,,,, млять!!
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13.02.2021 12:52 Ответить
 
 