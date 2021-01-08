Россия не может выиграть 41 гонку в биатлоне подряд после усиления допинг-контроля

Сборная России по биатлону обновила рекорд по числу гонок подряд без медалей.

Об этом сообщает "Газета.Ru", передает Цензор.НЕТ.

8 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла мужская спринтерская гонка, лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место, пишет издание.

Таким образом, Россия осталась без медалей в 41-й гонке подряд.

Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

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