Россия не может выиграть 41 гонку в биатлоне подряд после усиления допинг-контроля
Сборная России по биатлону обновила рекорд по числу гонок подряд без медалей.
Об этом сообщает "Газета.Ru", передает Цензор.НЕТ.
8 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла мужская спринтерская гонка, лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место, пишет издание.
Таким образом, Россия осталась без медалей в 41-й гонке подряд.
Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.
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+33 mrSmith
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показать весь комментарий08.01.2021 18:35 Ответить Ссылка
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- Фуфлыжники, - подумал Штирлиц.
Не зря этого трепла народ назвал *****м. Какая нация? Какой победитель? На каком уровне?
Нелюди - натура у них такая.
а пошерстить насчёт мельдония,и опа нет наград
Що Альоніщє, що Скабєїщє...