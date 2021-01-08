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Вопрос об импичменте Дональда Трампа может быть вынесен демократами на голосование на следующей неделе, - CNN

Вопрос об импичменте Дональда Трампа может быть вынесен демократами на голосование на следующей неделе, - CNN

Члены конгресса США от Демократической партии готовятся к проведению ускоренной процедуры объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Этот вопрос может быть вынесен на голосование на следующей неделе.

Об этом передает CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже обсудила этот вопрос со своей командой, и почти все участники совещания высказались за попытку импичмента. Некоторые демократы, тем не менее, выразили несогласие с такими планами, предупредив, что часть электората в их избирательных округах может посчитать, что подобный план - чрезмерно жесткий.

Ожидается, что позже в пятницу демократы из палаты представителей проведут в полном составе обсуждение темы импичмента.

Согласно поддерживаемому Пелоси плану, в данному случае голосование по вопросу импичмента можно провести по специальной "быстрой" схеме - без проведения расследования и без обсуждения. Это мотивируется тем, что конгрессмены и так прекрасно понимают, по какой причине предлагается отстранить Трампа от власти.

CNN подчеркивает, что в сенате без поддержки существенной части республиканцев предложение об импичменте не пройдет. Пока что подавляющее большинство конгрессменов от республиканской партии выступает против импичмента Трампу.

Кроме того, лидер большинства в сенате Митч Макконнелл может отказаться рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке. В таком случае в сенате попросту не успеют организовать голосование до 20 января, когда к власти придет следующая американская администрация.

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Демократы в конгрессе призывают вице-президента США Майка Пенса, воспользовавшись одной из поправок к конституции, отстранить Трампа от власти. Такое возможно, если вице-президент и наибольшая часть высокопоставленных членов администрации США приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции. Пенс пока никак не отреагировал на подобные призывы.

Если Пенс не согласится отстранять Трампа, конгрессмены от Демократической партии грозят начать процедуру объявления импичмента.

Демократы обвиняют Трампа в том, что во время выступления перед демократами он де-факто подстрекал их к агрессивным действиям. В итоге группа сторонников президента США ранее на этой неделе прорвалась в здание конгресса, на несколько часов парализовав его работу.

импичмент (546) США (27149) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+11
И войдет рыжая крыса в историю, как дважды импичнутая за одну каденцию.
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08.01.2021 18:44 Ответить
+8
Вопрос об импичменте Дональда Трампа может быть вынесен демократами на голосование на следующей неделе, - CNN - Цензор.НЕТ 7280
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08.01.2021 18:46 Ответить
+7
А пуйло в бункере в трагической печали, спецоперация провалилась с треском, как бы ласты не склеил, дай Бог.
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08.01.2021 18:46 Ответить
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доскакался.
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08.01.2021 18:41 Ответить
Плети лапти, х@йлообращенный Донни.
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08.01.2021 18:42 Ответить
Пора к ногтю эпатажного нарцисса
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08.01.2021 18:42 Ответить
И войдет рыжая крыса в историю, как дважды импичнутая за одну каденцию.
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08.01.2021 18:44 Ответить
Вопрос об импичменте Дональда Трампа может быть вынесен демократами на голосование на следующей неделе, - CNN - Цензор.НЕТ 942
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08.01.2021 18:44 Ответить
скоро рижий даун заспіває про сорок пачок "верховини"...
і з начосом калісони...
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08.01.2021 18:45 Ответить
12 дней всего...осталось до отлета...нет! надо пенделем ускорить???? ))))
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08.01.2021 18:45 Ответить
Вопрос об импичменте Дональда Трампа может быть вынесен демократами на голосование на следующей неделе, - CNN - Цензор.НЕТ 7280
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08.01.2021 18:46 Ответить
***, воно повернулось з космосу!
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08.01.2021 20:01 Ответить
А пуйло в бункере в трагической печали, спецоперация провалилась с треском, как бы ласты не склеил, дай Бог.
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08.01.2021 18:46 Ответить
_Четыре года - четыре, Карл! - до плугов доходило что такое трумп и чьих оно будет... Невероятные тупицы. Это просто бесит!
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08.01.2021 18:47 Ответить
Ну мы собственно эти четыре года видели что власть оторвана в США от народа. События в Капитолии это доказали в который раз. Это очень плохо.
Может американцы забыли историю, но когда США решили отделиться, то их лозунгом было "налоги за представительство". А теперь представительство выглядит не ихним.
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08.01.2021 18:51 Ответить
Зато теперь имеют беспецедентную по масштабам хакерскую атаку на самые важные госструктуры и атаку на Капитолий тоже не без участия рашки.
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08.01.2021 18:52 Ответить
В США есть такая штука лоббизм. Зачем хакерские атаки, если можно просто купить политиков? Наши всякие олигархи тоже этим занимались. Янукович, Тимошенко, Ахметов, Коломойский.
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08.01.2021 18:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/477813 - "В США есть такая штука лоббизм. Зачем хакерские атаки...."

Некоторые сотрудники спецслужб свино-собак, обвиняемые в причастности к киберпреступлениям, кампаниям по дезинформации и т.п.:
Питання про імпічмент Дональда Трампа може бути винесено демократами на голосування наступного тижня, - CNN - Цензор.НЕТ 4829
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08.01.2021 20:11 Ответить
_Планы были весьма серьёзные, со взрывами в Конгрессе, введением трумпом ВП и диктатурой - либо расколом США. Уроды из спецслужб что отвечают за нацбезопасность мышей не ловят!
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08.01.2021 18:57 Ответить
Поведите нормальное расследование, вернее пусть этим занимается после 20 числа ФБР. А у Трампа к тому же вдогонку полно всего по налогам и прочему, за что он годами будет отбрехиваться. Спокойная жизнь ему уже не грозит. Цирк только устроите сейчас, без результата.
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08.01.2021 18:51 Ответить
Ему это нравится. Он любит быть в центре внимания.
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08.01.2021 18:51 Ответить
Не хотел цивилизованно уйти. Ну что же, ссаными тряпками на мороз, раз так хочет остаться в истории.
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08.01.2021 18:52 Ответить
"..он агетировал демократов..."
Так шо, демократы Капитолий штурмовали?
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08.01.2021 21:03 Ответить
Все казлы, а я Д*Артаньян. Шоубиз, сэр. В смысле, политика.
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08.01.2021 21:13 Ответить
Трампон может войти в историю как дважды герой советского союза, которому импичмент объявили.
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08.01.2021 18:54 Ответить
Какой смысл в этом импичменте, он и так уже на выходе
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08.01.2021 18:56 Ответить
видимо американцы не хотят этого клоуна видеть и дня на посту президента и импичмент заберет у него всякие преференции, как у бывшего презедента
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08.01.2021 20:44 Ответить
осталось только найти две трети голосов
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08.01.2021 18:56 Ответить
Расскажите что плохого он сделал для Украины
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08.01.2021 18:58 Ответить
А нас волнует то, что он сделал плохого для Америки, для мирового имиджа Америки. А вам это пофиг? Вы из тех, чья "хата скраю"?
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08.01.2021 19:15 Ответить
А как вы относитесь к Ассанжу, Сноудену? К тому что развездка Америки следила за Меркель? Это всё скандалы времен Обамы. Когда пишут об имидже Америки, который пострадал во время Трампа я каждый раз вспоминаю эти скандалы.
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08.01.2021 21:36 Ответить
Вот я вообще ничего не могу вспомнить подобного во времена Трампа. Чтобы какие-то были скандалы или имидж угрожал. Всё что мы видели это как демы четыре года пытались импичмитнуть Трампа и писали о нем всякое. Как вы думаете это влияло на имидж Америки?
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08.01.2021 21:39 Ответить
Кому вы тут все это рассказываете, смотрю я на 99% здешних комментаторов, которые просто обожают байдена, не зная за что и люто ненавидят Трампа, так же не зная за что, и вижу, что без мозгов, оказывается, можно жить и даже по клавишам стучать. Ой как же сильно они разочаруется, но от отсутствия мозгов, а соответственно и причинно-следственнвх связей тоже так и не поймут почему же всё так и произошло.
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08.01.2021 23:30 Ответить
Они не следят за американской политикой и просто цитируют новости. Я тоже не слежу, но у меня есть память и я помню какие-то события. Вот не мешало бы и остальным вспомнить что происходило при Обаме или при Буше. .
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09.01.2021 00:11 Ответить
Это левацкая ведьма сошла с ума
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08.01.2021 19:36 Ответить
Тю. Ему осталось десять дней в Б.Д.
Чего они так обо$рались ?
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08.01.2021 23:18 Ответить
У пелоськи вроде пропал ноутбук во время "штурма" Капитолия, так она и разобралась об импичменте во всё горло.
Ещё большой вопрос - почему некоторые новости о "штурме" появились за 5 часов до "штурма" Хотя, я ничего странного в этом не вижу.
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08.01.2021 23:34 Ответить
Поскольку в Штатах правит Конституция, штурм Капитолия - абсолютно бессмысленная с практической точки зрения затея. Единственное вразумительное объяснение: попытка дискредитации Трампа соросовской "антифой".
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08.01.2021 23:37 Ответить
 
 