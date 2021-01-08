Пьяный мужчина расстрелял из автомата посетителей кафе на Ривненщине: есть погибший. ФОТО

В городе Дубно Ривненской области возле развлекательного заведения 34-летний местный житель устроил стрельбу из автомата. Погиб 23-летний парень.

Об этом сообщает полиция Ривненщины, передает Цензор.НЕТ.

Так, между двумя компаниями на улице возникла потасовка. После драки злоумышленник сел в свой внедорожник. Через несколько минут вернулся и устроил стрельбу. Пуля попала в 23-летнего парня, который впоследствии скончался.

По словам местных жителей, "скорая" очень долго не приезжала на вызов. Как оказалось впоследствии, погибший - их коллега, который уже несколько лет также работал фельдшером в "карете" медицинской помощи. Парень отдыхал в развлекательном заведении накануне локдауна.

После того, как злоумышленник попал в парня, он продолжил стрелять. Отдыхающие успели убежать, поэтому никто больше не пострадал.

Смотрите также: Житель Закарпатья из-за пьяной ссоры с сожительницей убил двух ее детей. ФОТО

Затем мужчина решил сбежать на автомобиле, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в стену. Далее он покинул место преступления пешком.