РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10449 посетителей онлайн
Новости
28 291 119

Пьяный мужчина расстрелял из автомата посетителей кафе на Ривненщине: есть погибший. ФОТО

Пьяный мужчина расстрелял из автомата посетителей кафе на Ривненщине: есть погибший. ФОТО

В городе Дубно Ривненской области возле развлекательного заведения 34-летний местный житель устроил стрельбу из автомата. Погиб 23-летний парень.

Об этом сообщает полиция Ривненщины, передает Цензор.НЕТ.

Так, между двумя компаниями на улице возникла потасовка. После драки злоумышленник сел в свой внедорожник. Через несколько минут вернулся и устроил стрельбу. Пуля попала в 23-летнего парня, который впоследствии скончался.

По словам местных жителей, "скорая" очень долго не приезжала на вызов. Как оказалось впоследствии, погибший - их коллега, который уже несколько лет также работал фельдшером в "карете" медицинской помощи. Парень отдыхал в развлекательном заведении накануне локдауна.

После того, как злоумышленник попал в парня, он продолжил стрелять. Отдыхающие успели убежать, поэтому никто больше не пострадал.

Смотрите также: Житель Закарпатья из-за пьяной ссоры с сожительницей убил двух ее детей. ФОТО

Затем мужчина решил сбежать на автомобиле, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в стену. Далее он покинул место преступления пешком. 

Пьяный мужчина расстрелял из автомата посетителей кафе на Ривненщине: есть погибший 01

Нацполиция (16562) стрельба (3267) убийство (6508) Ровенская область (1247)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+46
Не згоден, оце п"яне бидло б розуміло б тоді, що і його можуть пристрелити .
показать весь комментарий
08.01.2021 18:49 Ответить
+22
п'яне бидло не розуміє нічого...зовсім.
це як п'нка і авто
показать весь комментарий
08.01.2021 18:52 Ответить
+20
От як нашому народу дозволяти зброю ?
Повбиають же одне одного.
показать весь комментарий
08.01.2021 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это и случается из за того что у законопослушных граждан нет оружия.Если бы этот ублюдок знал что окружающие люди вооружены,он бы не поехал домой за оружием.
показать весь комментарий
08.01.2021 20:09 Ответить
отдыхали в развлекательном заведении накануне локдауна.Источник: https://censor.net/ru/n3240768 Действительно, если бы народу разрешили огнестрелы, то можно было со своими стволами совершенно культурно отдыхать в развлекательных заведениях. А в условиях локдауна развлекательных заведений можно самому себе и гостям спокойно доставлять развлечения навынос и на дом с применением подручных приспособлений - ножей, топоров и садовых тяпок.
показать весь комментарий
08.01.2021 20:22 Ответить
Зараз зьясується, що цей пьяний вбивця "видатний" волонтер, або "кіборг" на відпочинку та почнеться кампанія по піару та визволенню..., але інша - по дескридитації воїнів та волонтерів... Вбивця повинен сидіти за гратами не зважаючи на будь що...Щось Савченко Надія досі ходить на свободі та у Київі по рестораціях сидить з своїми родичами, фото викладає.."Героїня України"...вже забули, не кажучи про суддів...
показать весь комментарий
08.01.2021 20:51 Ответить
депутат слуги народа?)))
показать весь комментарий
08.01.2021 21:10 Ответить
вумат бухой полицейский вспомнил, как было с Сашком Билым
показать весь комментарий
08.01.2021 21:15 Ответить
москворотим скрізь ввижається нацкорпус
показать весь комментарий
09.01.2021 09:40 Ответить
Гаряча середньоазіатська кров.
показать весь комментарий
08.01.2021 21:58 Ответить
Не горячая а гнилая
показать весь комментарий
08.01.2021 22:21 Ответить
Так задержали, или нет?
показать весь комментарий
08.01.2021 22:24 Ответить
А откуда в ******** автомат)? Скорая как всегда и везде приежают только на констатацию. А было бы право на оружие у людей - пристрелили бы ушлепка к МЯУХ.
показать весь комментарий
08.01.2021 22:42 Ответить
А патамушта долбооп не простой смертный а мент , судья или прокурвор .А может быть не то и не другое , а скорее всего обычный бандит
показать весь комментарий
08.01.2021 23:00 Ответить
Вот и я про то же. А были бы у людей стволы - пуле всеравно,мусор,прокурор или бандюк.
показать весь комментарий
09.01.2021 12:46 Ответить
всё зло от водки
показать весь комментарий
08.01.2021 23:04 Ответить
А АЛЕСАНДР МУЗЫЧКО ТАКОГО НЕ ДЕЛАЛ !!! А ЕГО УБИЛИ ГОССЛУЖБЫ !!! ТАК КОГО УБИТЬ НАДО !?)
показать весь комментарий
09.01.2021 00:19 Ответить
Как и в истории с Музычко, мы не имеем всей полноты информации. То, что тут представлено - версия полиции. И НИКОГДА нет версии другой стороны.
Я думаю, у Цензора нет ресурсов выезжать и на месте выслушивать позицию другой стороны... Поэтому комментировать это не имеет смысла.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 