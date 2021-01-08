Один из задержанных при штурме Капитолия попросил русскоговорящего переводчика, - The Washington Post

Переводчик на русский язык потребовался одному из задержанных при штурме Конгресса США.

Об этом пишет газета The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, одному из нескольких представших перед судом задержанных при штурме Капитолия потребовался русскоязычный переводчик и он заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите".

Издание не приводит другой информации о русскоязычном задержанном.

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В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.