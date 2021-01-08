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Один из задержанных при штурме Капитолия попросил русскоговорящего переводчика, - The Washington Post

Один из задержанных при штурме Капитолия попросил русскоговорящего переводчика, - The Washington Post

Переводчик на русский язык потребовался одному из задержанных при штурме Конгресса США.

Об этом пишет газета The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, одному из нескольких представших перед судом задержанных при штурме Капитолия потребовался русскоязычный переводчик и он заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите".

Издание не приводит другой информации о русскоязычном задержанном.

Смотрите также: "Смелее, смелее!": В сети заметили выкрики на русском языке во время штурма здания Конгресса США. ВИДЕО

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

протест (5862) россия (96192) США (27149)


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Топ комментарии
+80
Один из задержанных при штурме Капитолия попросил русскоговорящего переводчика, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7570
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08.01.2021 19:03 Ответить
+73
наверное, еще пока не допрашивали.
не удивлюсь, если запоребориков там буде не меньше половины.
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08.01.2021 19:02 Ответить
+47
Ах, как это мило.Вонючая русня в своем репертуаре. Штурмовать Капитолий у этой свинособаки хватило знания английского. А когда пришлось отвечать за свои действия - "мая твая понимай нету".
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08.01.2021 19:10 Ответить
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Хватит дурачить народные массы (с)
русские не разведчики - они тридварасы
Один із затриманих під час штурму Капітолію попросив російськомовного перекладача, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7438
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08.01.2021 22:36 Ответить
Интересно ему какие то службы яйца в мясорубку засунут для понимания английского языка?))
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08.01.2021 22:52 Ответить
почему-то я не удивлен
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09.01.2021 00:08 Ответить
Тю! Да бейте этого козломордого ногами по голове пока не заблеет по английски. А переводчика не забудьте на поминки пригласить, а то он и обидеться может.
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09.01.2021 02:50 Ответить
Нічого страшного. В федеральній в`язниці буде вдосталь часу вивчати англійську.
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09.01.2021 05:44 Ответить
краще там з нього нехай пєтушару зроблять !
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09.01.2021 14:03 Ответить
Одне іншому не заважає
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10.01.2021 00:15 Ответить
И там уже появились "ихтамнеты"! Прямо пандемия какая-то!
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09.01.2021 06:24 Ответить
Так том там выходец из Молдавии.
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09.01.2021 08:02 Ответить
S-кварк@UkroDill · 8h
З ними тепер взагалі ніхто розмовляти не буде.
Узкіє своіх нє бросают.
А кидають черех йух.
Завжди.
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09.01.2021 08:13 Ответить
без золотоглавой ни что не проходит!!!
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09.01.2021 09:18 Ответить
В штатах расеянской агентуры не счесть(но те владеют английским, ибо прошли длительную спецподготовку), не говоря уж о таких как это расеянское быдлочучело. На таких, как водится, и "опирается" агентура, продвигая идеи кремля в массы.
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09.01.2021 09:31 Ответить
Ці тварюки розповзлися по всьому світу. Їх треба знищувати як пацюків.
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09.01.2021 09:55 Ответить
Пацюк в порівнянні з кацапом тварина благородна. А кацап, де не появиться, там і всереться за свій "русский мир".
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09.01.2021 10:42 Ответить
Не слід забувати. що кацапами керує хитровироблений "обраний" мафія-народ.
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09.01.2021 12:39 Ответить
Оказались две молдаванки, мать и дочка.
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09.01.2021 11:25 Ответить
Беда Америки в том,что они пускают к себе кацапов.Это никогда хорошо не заканчивается.
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09.01.2021 11:35 Ответить
московия должна подохнуть в этом году!
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09.01.2021 11:41 Ответить
Дав би Бог !
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09.01.2021 13:58 Ответить
Штурмовавший Капитолий ватник попросил английского переводчика и флакончик стекломоя.
И огурчик.
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09.01.2021 11:51 Ответить
ихтамнета поймали
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09.01.2021 13:01 Ответить
Это местный тракторист
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09.01.2021 13:48 Ответить
І тут "заблудившийся турист" виплив
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09.01.2021 13:57 Ответить
"Один из задержанных при штурме Капитолия - без имени и фамилии... без фотки его документа (хоть какого-нибудь) ...без ссылки на полицейского офицера - попросил русскоговорящего переводчика милоси просим хавать утку от - The Washington Post, Кстати, когда язык неродной , половина эмигрантов (сколько бы лет они ни жили в стране) для общенияс Законом попросят передводчика на родной язык. Ведь речь идёт о свободе и язык должен быть совершенным..Чтоб всё правильно понять...Чтоб всё точно ответить... ведь любая неточность может решить: решетка или воля. Так что всё это - фуфло от The Washington Post. К примеру . республиканская сторона в своих СМИ сообщает, что полицейские программы опознавания в толпе штурмовавших Конгресс якобы трампистов засекли хучу терову лиц, творивших погромы летом под эгидой демократов и делают вывод что этот штурм очередная демократская провокация... Правда это или нет - но Трамп сразу попросил эту толпу уйти и не оказывать сопротивления полиции (призвал к Закону) в то время, как байден - когда его приспешники громили магазины и ссали белым в лицо - стрял на коленях перед гробом уголовника и не попросил ни одного своего губернатора утихомирить штат. Так что, друзья, меньше веры -больше думаем головой. Трам покуда лействующий президент. Он может объявиь ВП..ввести войска... военно полевым судом проверить те гребаные копьютеры...нафик ему эти ряженные в Конгрессе при таких -вполне себе официальных - возможностях ?! Смешно... А вот для демократов эта инсценировочка очень полезна для разводки лохов... Так не спешите разводиться
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09.01.2021 14:49 Ответить
А демократам нафіга? Вони і так виграли вибори...
Плюс, а хіба не може бути варіанту, що кацапські провокатори були і на блм-протестах і в Конгресі? Що взагалі білі робили серед блм???
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10.01.2021 00:18 Ответить
1. Що взагалі білі робили серед блм??? - А ты в курсе, кто написал "Хижину дяди Тома" ? белые или небелые ?
2. Плюс, а хіба не може бути варіанту, що кацапські провокатори були і на блм-протестах і в Конгресі? - БЛМ-протесты валили рейтинг Трампа, Так, определись: за кого они рУлят - "кацапські провокатори" : за трампа или против ?
3.А демократам нафіга? Вони і так виграли вибори... Потому что они их не выиграли, а смухлевали ( Если б это было не так - почему они не допустли юристов Трампа - в своём присутствии - осмотерть их выборные компы: все непонятки тогда б закончились за три часа) А для жуликов - старый , избитый, но надёжный способ: когда пригорает - кричать "Держи вора", отводя внимание от своего криминала... Не важно - смахлевали ли выборы в Штатах и обсирают Трампа, или не смогди убить Стерненко и роивлекли его за это к суду,,, У всех жуликов одни и те же приёмы.
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10.01.2021 11:21 Ответить
Кацапи не за Трампа і не за Байдена, а за бардак в США... За контрольований хаос!
А щодо фальсифікацій, то у це у Трампа весь адмінресурс був, а не у Байдена! І губернатор Джорджії республіканець, то як там могли мухлювати за демократів???? Більшість у верховному суді теж мав Трамп! Якби там хоч щось було, то верховний суд сказав би своє слово!
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10.01.2021 13:05 Ответить
Вы живёте в УКраине... Вам самому не смешно раскладывать ситуацию со ссылкой на правильную, соотвествующую закону работу госинституций ?
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10.01.2021 13:09 Ответить
Увесь світ визнав перемогу Байдена і навіть авторитетні республіканці типу Буша-молодшого і Міта Ромні закликали Трампа попуститися і не оспорювати вибори! Ну і ще раз питаю: як могли демократи без адмінресурсу фальсифікувати вибори у Джорджії чи Арізоні, де губернатор і вся влада - республіканські???
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10.01.2021 13:20 Ответить
Вот хочу обсудить с Вами фразу из вашего поста "Кацапи не за Трампа і не за Байдена, а за бардак в США... За контрольований хаос!" Отлично! Тогда откуда уверенность, что они это с кем-то согласовывали, если они ни за того, ни за другого? Тут многие мусолят фейк , что "Трамп любит путина" ...Даааа !!! Офигенно он его любит. Санкции не только не отменил - добавил персональные по ближним к путину олигархам ( на языке дипломатии это называется "Убирайте путина, а то не будет вам финансового счастья") , ввёл санкции на поставку нефтеоорудования на рашские нефтерайоны... зарубил Северный поток... засставил евронатовцев вкладывать бабки и укрепил нАТО в Евроме..Ввёл в польшу соединения... Ввалил путину люлей в Сирии , а страна НАТО (которое усилил Трамп) Турция ввалила люлей и в СИрии и в Ливии... Продал Израилю две эскадрильи F 15..которые в Сирии деклассировали все системы раш ПВО, чем убили этот сектор рынка для рашки. Закрыл Иианскую ядерку...на которой рашка нехило грелась. Такая вот "любовь" . так что , если вы реально уверены, что "Кацапи не за Трампа і не за Байдена, а за бардак в США... За контрольований хаос!" - то они там ни у кого не спрашивали разрешений на свои провокации...Как не спрашивали у англичан и немцев , когда убивали-травили своих оппонентов на их территориях.... Вот так-то оно понятнее... без звона и пыли...
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11.01.2021 01:14 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ..........
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ........
......, а не РЖУБЛЕЙ !!!.


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09.01.2021 15:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/140860 1. А мне никакие аворитеты не заменяют собственного анализа. Я так же получал образование, опыт и так же не пальцем деланый, как и все эти Буши и Миты. 2. Если все были ЗА сжечь на костре Бруно - это докательство его вины или тупости этих "всех" ? В Украине вон то же "все 73%" проголосовали за кой-кого и нерадуются теперь. Вы, к примеру в курсе: почему Ганибал - после Канн - не добил Рим в самом Риме ? ПОтому что родной сенат не дал ему 30 000 солдат - кланы-соперники в СЕнате Карфагена не хотели чтоб у клана Ганнибалов поднялся рейтинг. Это ответ про Аризону Джоржию. В партии "слуг" всегда найдутся опзжисты типа дубино-бужанского. В любой партии не без пятых колонн. И я тоже повторяю вопрос: Вы живёте в УКраине... Вам самому не смешно раскладывать ситуацию со ссылкой на правильную, соотвествующую закону работу госинституций ? Коррупции пох: в какой стране действовать. А демократы - этои есть опзжп-пр Америки.
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10.01.2021 14:26 Ответить
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