Один из задержанных при штурме Капитолия попросил русскоговорящего переводчика, - The Washington Post
Переводчик на русский язык потребовался одному из задержанных при штурме Конгресса США.
Об этом пишет газета The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, одному из нескольких представших перед судом задержанных при штурме Капитолия потребовался русскоязычный переводчик и он заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите".
Издание не приводит другой информации о русскоязычном задержанном.
В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.
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русские не разведчики - они тридварасы
З ними тепер взагалі ніхто розмовляти не буде.
Узкіє своіх нє бросают.
А кидають черех йух.
Завжди.
И огурчик.
Плюс, а хіба не може бути варіанту, що кацапські провокатори були і на блм-протестах і в Конгресі? Що взагалі білі робили серед блм???
2. Плюс, а хіба не може бути варіанту, що кацапські провокатори були і на блм-протестах і в Конгресі? - БЛМ-протесты валили рейтинг Трампа, Так, определись: за кого они рУлят - "кацапські провокатори" : за трампа или против ?
3.А демократам нафіга? Вони і так виграли вибори... Потому что они их не выиграли, а смухлевали ( Если б это было не так - почему они не допустли юристов Трампа - в своём присутствии - осмотерть их выборные компы: все непонятки тогда б закончились за три часа) А для жуликов - старый , избитый, но надёжный способ: когда пригорает - кричать "Держи вора", отводя внимание от своего криминала... Не важно - смахлевали ли выборы в Штатах и обсирают Трампа, или не смогди убить Стерненко и роивлекли его за это к суду,,, У всех жуликов одни и те же приёмы.
А щодо фальсифікацій, то у це у Трампа весь адмінресурс був, а не у Байдена! І губернатор Джорджії республіканець, то як там могли мухлювати за демократів???? Більшість у верховному суді теж мав Трамп! Якби там хоч щось було, то верховний суд сказав би своє слово!
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
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. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ........
......, а не РЖУБЛЕЙ !!!.
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