Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране

Украина осталась единственной страной, которая расследует крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявляет заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Об этом Мамедов заявил сегодня в ходе церемонии открытия в Киеве сквера памяти погибших в авиакатастрофе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

"Погибло 176 человек, из них – девять членов экипажа. Они были высококвалифицированными профессионалами. И рейс этот достался им не случайно. Это одно из самых сложных направлений и аэропортов. Заверяю вас, что органы прокуратуры и правопорядка Украины продолжают делать все, чтобы установить правду и привлечь в ответственности виновных", – подчеркнул Мамедов.



По его словам, Украина хочет добиться компенсаций всем, кто пострадал в результате этой трагедии.



"Мы продолжаем консультации со странами, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Но, к сожалению, сегодня Украина одна осталась расследовать эту трагедию. Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы установить истину по этому делу. Безусловно, это не возместит вашу утрату, но мы должны сделать все, чтобы компенсировать ее как с правовой точки зрения, так и материально", – отметил Мамедов.





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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.