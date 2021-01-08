Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране
Украина осталась единственной страной, которая расследует крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявляет заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.
Об этом Мамедов заявил сегодня в ходе церемонии открытия в Киеве сквера памяти погибших в авиакатастрофе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.
"Погибло 176 человек, из них – девять членов экипажа. Они были высококвалифицированными профессионалами. И рейс этот достался им не случайно. Это одно из самых сложных направлений и аэропортов. Заверяю вас, что органы прокуратуры и правопорядка Украины продолжают делать все, чтобы установить правду и привлечь в ответственности виновных", – подчеркнул Мамедов.
По его словам, Украина хочет добиться компенсаций всем, кто пострадал в результате этой трагедии.
"Мы продолжаем консультации со странами, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Но, к сожалению, сегодня Украина одна осталась расследовать эту трагедию. Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы установить истину по этому делу. Безусловно, это не возместит вашу утрату, но мы должны сделать все, чтобы компенсировать ее как с правовой точки зрения, так и материально", – отметил Мамедов.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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- А почему же мы здесь одни? - к сожалению...
подумаеш самолет он все украинское население укокошит
самолет штатовский поэтому из их NTSB обязательно участвуют в расследовании
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Вы что ВСЕХ ПОСЛАЛИ, -
РАДИ - - - - ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО ?,,
а ко второму нас вообще не пустили на этапе расследования причины падения
Это на основании этого опыта, вы сразу после этой трагедии, обвинили во всем экипаж?
Хххххххххххххххххх
Чебурек, остальньіе страньі расследуют версию терракта и только зеленое гуано нам тут втирало, что причина техническая.
Немудрено что тьі вместе с пацанкой в одиночестве
И кого этот чурка собрался привлекать? Диспетчера Карлоса? Какого-то солдата. нажавшего кнопку? Привлекать как? В украинскую тюрьму посадить? Вот такие мудаки прожирают миллионы и миллионы народных денег занимаясь херней.
Зе з командою вирішили компенсувати втрату літака з бюджету.Але формально до закінчення розслідування не можуть зробити. А Трюдо правий, спочатку компенсації потерпілим і сума як за літак взірваний каддафі над локербі.
ОТВЕТЬ - - БЕЗ ШЕСТИ ОТМАЗОК !!,,
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ЗАЧЕМ ТЫ ЛЕТАЛ в ОМАН к ПАТРУШЕВУ , он жэ не простой отдыхающий...
ОН РАЗВЕДКА РФ ??.
И КАК ТЫ ВОЗВРАЩАЛСЯ в УКРАИНУ ...\ ??.
. ДОКУМЕНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ТЫ МРАЗЬ !!!!
Бо вкраїнці втомились від війни.
А 3э - - он что ВНЕ УКРАИНЫ ??
Результати.
Разве зепляти не заявляли, что двигателя
Негодные пиндосы подсунули ?