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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране

Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране

Украина осталась единственной страной, которая расследует крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявляет заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Об этом Мамедов заявил сегодня в ходе церемонии открытия в Киеве сквера памяти погибших в авиакатастрофе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

"Погибло 176 человек, из них – девять членов экипажа. Они были высококвалифицированными профессионалами. И рейс этот достался им не случайно. Это одно из самых сложных направлений и аэропортов. Заверяю вас, что органы прокуратуры и правопорядка Украины продолжают делать все, чтобы установить правду и привлечь в ответственности виновных", – подчеркнул Мамедов.

По его словам, Украина хочет добиться компенсаций всем, кто пострадал в результате этой трагедии.

"Мы продолжаем консультации со странами, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Но, к сожалению, сегодня Украина одна осталась расследовать эту трагедию. Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы установить истину по этому делу. Безусловно, это не возместит вашу утрату, но мы должны сделать все, чтобы компенсировать ее как с правовой точки зрения, так и материально", – отметил Мамедов.

Читайте также: Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве. ФОТОрепортаж

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

ГПУ (9590) Иран (1829) МАУ (330) Мамедов Гюндуз (115)


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Топ комментарии
+25
Да неужели? А ведь говорила же вам Канада "Не лезьте сами без создания международной экспертной группы". Захотелось выпендриться? Теперь по уши в фекалиях.
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08.01.2021 19:10 Ответить
+21
зеленые лузеры, как всегда, сидят в куче говна и недоумевают:
- А почему же мы здесь одни? - к сожалению...
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08.01.2021 19:10 Ответить
+14
Они в своей голове уже победили еще весной 2020 года. Победун хренов

Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3492
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08.01.2021 19:18 Ответить
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зеленые лузеры, как всегда, сидят в куче говна и недоумевают:
- А почему же мы здесь одни? - к сожалению...
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08.01.2021 19:10 Ответить
та зеленскому пофик
подумаеш самолет он все украинское население укокошит
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09.01.2021 00:47 Ответить
Да неужели? А ведь говорила же вам Канада "Не лезьте сами без создания международной экспертной группы". Захотелось выпендриться? Теперь по уши в фекалиях.
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08.01.2021 19:10 Ответить
Узеленська шантрапа сама ж розумна, їх в Трускавці вчили. Куди тому Гарварду.
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08.01.2021 19:31 Ответить
Кремлівський сценарій розвитку України не передбачає ніяких міжнародних експертних груп !!! Можлива лише група РФ-Україна-Іран і крапка !!!)))
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08.01.2021 19:35 Ответить
Откуда такая информация? Под столом у Трюдо сидел, когда "Канада говорила"?
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08.01.2021 19:46 Ответить
"Дело чести для украинской власти довести признанную ответственность Ирана до логического завершения, установить всех виновных и причастных к преступлению, разоблачить все обстоятельства этой трагедии и добиться достойных компенсаций семьям погибших", - убежден Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3240757
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08.01.2021 20:47 Ответить
Чому Мамедов бреше, що тільки Україна розслідує? Канада розслідує і домагається покарання, а не лише компенсації. Бо Іран хоче заплатити за вбитих і по всьому.
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09.01.2021 06:16 Ответить
Канада с остальными расследуют отдельно от Украины. "Величайший" здобув.
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09.01.2021 10:42 Ответить
А вам надо все на блюдечке поднести?
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08.01.2021 19:11 Ответить
Они в своей голове уже победили еще весной 2020 года. Победун хренов

Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3492
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08.01.2021 19:18 Ответить
Ще одне чмо хоче зіштовхнути Україну з Західними союзниками (у даному випадку - з Канадою)!
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08.01.2021 19:11 Ответить
Уже.
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08.01.2021 19:39 Ответить
08.01.21 09:20 Иран будет привлечен к ответственности: Украина и еще четыре страны сделали совместное заявление в связи с крушением самолета МАУ, сбитого под Тегераном год назад.
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08.01.2021 19:12 Ответить
Ну, Иран признал, мол случайно получилось. А шо хотят доказать потерпевшие? Или так-шо хотят ,шо б сказав Иран? . Или там просто перетирают цену вопроса?
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08.01.2021 20:45 Ответить
не звезди
самолет штатовский поэтому из их NTSB обязательно участвуют в расследовании
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08.01.2021 19:13 Ответить
КАК ОДНА ???.
.
Вы что ВСЕХ ПОСЛАЛИ, -
РАДИ - - - - ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО ?,,
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08.01.2021 19:13 Ответить
какой у вас нахер "опыт" если в Украине разбилась тушка под донецком и там же сбили боинг. на этом все
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08.01.2021 19:14 Ответить
в первом мы участвовали только на этапе сбора обломков
а ко второму нас вообще не пустили на этапе расследования причины падения
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08.01.2021 19:15 Ответить
Потому, что отправляя первую группу "экспертов" бубочка наплевал на нормы и протоколы ИКАО. И подставил все заинтересованные страны. Трюдо тогда звонил и просил не лезть поперед всех. И шибко потом обиделся.
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08.01.2021 19:21 Ответить
Такой беспомощно бестолковой украинская внешняя политика еще никогда не была, как при "победуне" бубочке.
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08.01.2021 19:19 Ответить
Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 5563
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08.01.2021 19:40 Ответить
кацапи ненавидять Зеленського більше за Порошенка 😁.
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08.01.2021 19:45 Ответить
Хай ненавидят. Только от этого не оно и не они умнее не стали.
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08.01.2021 19:48 Ответить
кацапи ненавидять Зеленського більше за Порошенка 😁.---------Все за кремлівським сценарієм ,Віслючок торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!!! Зараз кремлівський агітпроп зліпить з Бубочки затятого бандерівця !!!))))
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08.01.2021 20:06 Ответить
Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий.Источник: https://censor.net/ru/n3240773

Это на основании этого опыта, вы сразу после этой трагедии, обвинили во всем экипаж?
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08.01.2021 19:19 Ответить
Украина осталась единственной страной, которая расследует крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявляет заместитель генпрокурора Украины Гюндуз МамедовИсточник: https://censor.net/ru/n3240773
Хххххххххххххххххх
Чебурек, остальньіе страньі расследуют версию терракта и только зеленое гуано нам тут втирало, что причина техническая.
Немудрено что тьі вместе с пацанкой в одиночестве
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08.01.2021 19:19 Ответить
Ну, екіпаж вже зробили Героями України,цікаво що героїчного вони вчинили ???)))
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08.01.2021 20:03 Ответить
А ти що не в курсах,то гугл тобі на допомогу !!!)))
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08.01.2021 20:10 Ответить
Извиняюсь, таки да. https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/30/7278545/
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08.01.2021 20:46 Ответить
Нажаль росия и теперь осталась оккупантом в крыму . ))
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08.01.2021 19:19 Ответить
А чем твоя зебоба целый год занималась?тьфу,даже обещанные, им лично, компенсации зекретин людям так и не выплатил...
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08.01.2021 19:20 Ответить
наверное это потому, что другие страны уже все давно расследовали и поняли.
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08.01.2021 19:28 Ответить
Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 1072
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08.01.2021 19:28 Ответить
Тамагочи хренов. Устало оно, перетрудилось на коксовой ниве.
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08.01.2021 19:41 Ответить
Судя по камере на шлёме, видосики будут...
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08.01.2021 19:51 Ответить
Счасс ужэ птенцы ТАБАЧНИКА в МИНИСТЕРСТВЕ -- -- ДАЙТЕ ЗЕНЕЛЕЙССКОМУ ЕЩЕ 1000 дней
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08.01.2021 19:34 Ответить
Не понимаю нахуа вообще украинская авиакомпания летала в ту жопу планеты. Летали бы в приличные страны, где гражданские самолеты не сбивают, а если и сбивают, то не морозятся.
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08.01.2021 19:35 Ответить
Гюндуз Мамедов -" привлечь в ответственности виновных"
И кого этот чурка собрался привлекать? Диспетчера Карлоса? Какого-то солдата. нажавшего кнопку? Привлекать как? В украинскую тюрьму посадить? Вот такие мудаки прожирают миллионы и миллионы народных денег занимаясь херней.
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08.01.2021 19:38 Ответить
вони думали, що раз авіакомпанія Ігоря Валерійовича, то і компенсацію за літак він отримає першим. Але літак в оренді і виплати за нього отримає страхова компания. Тому такий був жор.
Зе з командою вирішили компенсувати втрату літака з бюджету.Але формально до закінчення розслідування не можуть зробити. А Трюдо правий, спочатку компенсації потерпілим і сума як за літак взірваний каддафі над локербі.
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09.01.2021 01:03 Ответить
ЗЕНЕЛЕЙССКИЙ!!..
ОТВЕТЬ - - БЕЗ ШЕСТИ ОТМАЗОК !!,,
,
ЗАЧЕМ ТЫ ЛЕТАЛ в ОМАН к ПАТРУШЕВУ , он жэ не простой отдыхающий...
ОН РАЗВЕДКА РФ ??.
И КАК ТЫ ВОЗВРАЩАЛСЯ в УКРАИНУ ...\ ??.


. ДОКУМЕНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ТЫ МРАЗЬ !!!!
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08.01.2021 19:39 Ответить
Бо наш президент проводить таку політику
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08.01.2021 19:45 Ответить
Лялька не здатна на самостійні дії ,вона лише роззявляє рота, за волею кремлівского ляльковода та за кремлівським сценарієм !!))
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08.01.2021 20:00 Ответить
Ми ще і проти рашки одні зостанемось.
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08.01.2021 19:45 Ответить
Швидше не проти Рашки ,а в Рашці опинемось !!! Головне "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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08.01.2021 19:56 Ответить
Ага...Будемо споглядати задоволену ряху Зеленського на відпочинку.
Бо вкраїнці втомились від війни.
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08.01.2021 20:26 Ответить
Это как ОДНА ??..
А 3э - - он что ВНЕ УКРАИНЫ ??
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08.01.2021 19:46 Ответить
Один з перших "здобутків" ВАЗеленського, вщент знищена зовнішня політика України.
Результати.
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08.01.2021 19:50 Ответить
" Украина осталась одна"потому,что "зе слуги" ,по указанию своего рашистского хазяина, Украину оставили одну
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08.01.2021 19:56 Ответить
Розвиток України за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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08.01.2021 20:01 Ответить
які все ж таки зебариги молодці: ніхто так не вміє об'єднати світ задля українських інтересів!
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08.01.2021 20:03 Ответить
Значит Украина добилась чего хотела.Ведь самолет чтото вез про что никто не должен был знать.Ведь при загрузке самолета пасажирами на половину самолет задержали на 45 минут из за перегруза,но перегруза чем?Да и иранцам нафиг был нужен пасажирский самолет и скандал на весь мир если бы того нестоило?
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08.01.2021 20:04 Ответить
Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 1719
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08.01.2021 20:28 Ответить
Сквер памяти погибших в авиакатастрофе. Как-то даже звучит по дебильному.
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08.01.2021 20:54 Ответить
ЗАКРЫВАЙТЕ ПОСОЛЬСТВА В ИРАНЕ И ИРАНА В УКРАИНЕ !!!
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09.01.2021 00:15 Ответить
Похоже свининой прокурор обкушались
Разве зепляти не заявляли, что двигателя
Негодные пиндосы подсунули ?
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09.01.2021 06:39 Ответить
 
 