Российские наемники от начала суток 7 раз срывали режим прекращения огня, - штаб ООС

На протяжении текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

По данным штаба, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье, возле Водяного, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов. А возле Водяного, что недалеко от Донецка, противник совершил несколько неприцельных выстрелов со стрелкового оружия.

"В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как напомнили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открыли провокационный предупредительный огонь со стрелкового оружия и гранатомета недалеко от Пивденного в направлении рабочей бригады, осуществлявшей ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, что было спланировано на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв работы были прекращены. Сторонами были повторно приняты меры по соблюдению режима тишины. В 12.00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на договоренности, около 14.00 противник снова открыл провокационный огонь со стрелкового оружия. Работы было немедленно прекращены, рабочая бригада выведена из зоны работ.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - заверили в штабе.