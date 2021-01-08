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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники от начала суток 7 раз срывали режим прекращения огня, - штаб ООС

Российские наемники от начала суток 7 раз срывали режим прекращения огня, - штаб ООС

На протяжении текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

По данным штаба, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье, возле Водяного, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов. А возле Водяного, что недалеко от Донецка, противник совершил несколько неприцельных выстрелов со стрелкового оружия.

"В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как напомнили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открыли провокационный предупредительный огонь со стрелкового оружия и гранатомета недалеко от Пивденного в направлении рабочей бригады, осуществлявшей ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, что было спланировано на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв работы были прекращены. Сторонами были повторно приняты меры по соблюдению режима тишины. В 12.00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на договоренности, около 14.00 противник снова открыл провокационный огонь со стрелкового оружия. Работы было немедленно прекращены, рабочая бригада выведена из зоны работ.

Читайте также: Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - заверили в штабе.

обстрел (27874) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
при Порохе, помнится, территории освобождали. При клоуне их отдают. Это ваша "адекватна відповідь"?
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08.01.2021 20:21 Ответить
+8
не стреляйте, зеленый козлик(или козел) отдыхает и он не видит ваших глаз.
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08.01.2021 20:16 Ответить
+6
Мертвое море знаете? - Порох убил
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08.01.2021 20:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не стреляйте, зеленый козлик(или козел) отдыхает и он не видит ваших глаз.
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08.01.2021 20:16 Ответить
при Порохе, помнится, территории освобождали. При клоуне их отдают. Это ваша "адекватна відповідь"?
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08.01.2021 20:21 Ответить
оцінку відповіді , як адекватної дав штаб ООС , якому не довіряти я не бачу підстав .
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08.01.2021 20:25 Ответить
Напрасно. Основания есть.
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08.01.2021 20:26 Ответить
А я небачу підстав довіряти цим пропогандонам з прес-служби !!))
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08.01.2021 20:28 Ответить
Довіряти їм не можна! Але я не вірю що їм не насипали поки не утухли!
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08.01.2021 20:34 Ответить
Адекватна ,це коли на 120 калібр відповідают 120-им!! Я не певен,що нашим, ці штабні курви дозволяи гатити 120-им !!!))
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08.01.2021 20:38 Ответить
Адекватный ответ (приведу в пример Израиль), это когда на обстрел 2-3 колхозными ракетами, отвечают авиаударом, сбрасывая с 2-3 Ф-16 по 5-6 тонн бомб (с каждого).
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08.01.2021 20:42 Ответить
Цілком згоден,тим більш на власній землі ,якимось зайдам !!)))
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08.01.2021 20:49 Ответить
Подивись лінію розмежування, потім звідки вони наступають а потім будеш філософствувати
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08.01.2021 22:46 Ответить
Насипають
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08.01.2021 22:47 Ответить
120 прицільна дальність 5 км. Якщо ти за 3 км від центра Ясинуватої, Горлівки околиць то куди насипати??? По мирняку так званому?
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08.01.2021 22:51 Ответить
Що ,Костя, самоліквідуєшься ??Схвалюю,з тобою ще не все втрачено !!!)))
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08.01.2021 20:35 Ответить
Може в тебе щось з очима? чи з головою?
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08.01.2021 20:45 Ответить
Найадекватніша буде коли зелена пліснява передаси владу в Україні зажопінцям !!!))))
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08.01.2021 20:25 Ответить
Вы и сюда Пороха приплели. Просто любопытства для...Есть что-то, к чему Порох непричастен?
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08.01.2021 20:33 Ответить
Мертвое море знаете? - Порох убил
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08.01.2021 20:44 Ответить
Думаю, что не только это. Большой взрыв не обошелся без Порошенко. Его рук дело.
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08.01.2021 20:50 Ответить
Салам алейкум ,Мурзо!! Віка та здоров"я ,тобі і твоїй родині!! -------Ну ось такий він Порох,невгамовний ,скрізь встигає нагадити !!)))
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08.01.2021 20:51 Ответить
Ва-Алейкум Салям, Дмитро. Навзаем. Пэдра - ужас, летящий на крыльях ночи. Буууу
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08.01.2021 20:53 Ответить
Це сценарій кремлівський і Віслючок,лялька кремлівського балагана, втілює його в життя !!!)))
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08.01.2021 20:33 Ответить
Часи Оману даремно не пройшли ...
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08.01.2021 21:30 Ответить
7 разів зривали-зривали але так і не змогли зірвати... Режим припинення продовжує діяти!!!
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08.01.2021 20:19 Ответить
хатят лі рускіє вайни...
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08.01.2021 20:20 Ответить
тиша - ознака згоди , чув цю "пісню" .
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08.01.2021 20:22 Ответить
Історія Росіі,це море крові поневоленних народів !!)))
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08.01.2021 20:29 Ответить
В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ(с)
-----------------
Ну хоть в этом молодцы.....надеюсь, что хлопцы хорошо проутюжили орков.......
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08.01.2021 20:21 Ответить
Зе-главком ответил тройным ударом (7х3) - 21 раз спустился с горки.....
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08.01.2021 20:26 Ответить
У Зели мир. Он в Буковеле развлекается вторую неделю.
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08.01.2021 20:26 Ответить
І що цікаво ,там реально ніхто не стріляє,навіть не пріцільно !!!)))
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08.01.2021 20:30 Ответить
"В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - подчеркивается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3240776Через несколько дней, начнут появляться сообщения о "небоевых" потерях?
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08.01.2021 20:27 Ответить
Звучит как:
"Руский бандит семь раз лишил девственности жертву"...
Может ХВАТИТ тут втирать про "перемирие"?!!!
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08.01.2021 20:27 Ответить
зато хитрый еврей катается на лыжах в карпатах ему насрать как там
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08.01.2021 20:43 Ответить
Нам же Зеля давно объяснил.
Порох во всем виноват.
И Партия войны.
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08.01.2021 20:57 Ответить
вот это цирк... на протяжении 1942 вермахт 1 240 000 000 раз нарушил перемирие но советские войска не поддавались на провокации
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08.01.2021 21:02 Ответить
"срывали режим прекращения огня" нікого не мине відповідальність, навіть не сумнівайтесь, це розтріл українських солдат а не "сривалі рєжім прєкращєнія огня". Курви кляті
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08.01.2021 21:37 Ответить
Байден прийде порядок наведе!
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08.01.2021 21:53 Ответить
С нового года новые методички? Раньше было "провокационный обстрел", после Нового - "срывали режим прекращения огня"
============
Там что, соревнуются в кретинизме?
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08.01.2021 22:04 Ответить
 
 