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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Канада работает над привлечением Ирана к ответственности за крушение самолета МАУ, - глава МИД Шампань

Канада работает над привлечением Ирана к ответственности за крушение самолета МАУ, - глава МИД Шампань

Канада вместе с международными партнерами настойчиво работает над привлечением к ответственности виновников сбивания самолета рейса PS752 в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"С момента сбивания самолета рейса PS752 приоритетом Канады всегда было обеспечение родственников и близких необходимой им поддержкой. Мы продолжаем работать с другими странами, которые пострадали, над привлечением Ирана к ответственности и установлением справедливости и прозрачности для жертв этой трагедии и их родственников", - сказал Шампань.

Он добавил, что правительство Канады "и в дальнейшем будет солидарным с родственниками и близкими людей, погибших в результате бессмысленной трагедии рейса PS752".

Шампань также отметил, что Канада на международном уровне продвигает ряд инициатив, призванных не допустить повторения таких трагических инцидентов в будущем. "Никто не должен переживать муки, которые выпали на долю этих семей. Именно поэтому Канада работает с международными партнерами в рамках инициативы "Безопаснее небо" над защитой гражданских авиапассажиров от опасностей полетов сквозь или рядом с зонами конфликта", - подытожил министр.

Читайте также: Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Иран (1829) Канада (2100) Шампань Франсуа-Филипп (23)


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Топ комментарии
+11
работайте, канадцы, зелени некогда мелочами заниматься, - на вас надежды больше.
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08.01.2021 20:31 Ответить
+9
Зелень нынче в Буковеле. Они устамши, они отдыхают.
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08.01.2021 20:35 Ответить
+7
какнада -работаєт, русня -стріляє, янєлох -на лижах відпочиває.
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08.01.2021 21:06 Ответить
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работайте, канадцы, зелени некогда мелочами заниматься, - на вас надежды больше.
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08.01.2021 20:31 Ответить
Зелень нынче в Буковеле. Они устамши, они отдыхают.
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08.01.2021 20:35 Ответить
а украинский украинец Мамедов утверждает, що Україна залишилась сам на сам у справі по цьому літаку і трагедії... ой брешуть канадіці, ой брешуть про себе та спільноту
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08.01.2021 21:12 Ответить
брешет гад.
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08.01.2021 21:18 Ответить
за всю спільноту казати не можу і не буду.
за себе тільки - чую, бачу, переживаю дуже.
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08.01.2021 21:27 Ответить
Зельцман зараз відосік замутить і Іран затремтить від жаху.....
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08.01.2021 21:26 Ответить
Завжди поважав канадців. Тим паче там у мене є рідня.
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08.01.2021 20:36 Ответить
Якщо за нас ніхто не "вирішуватиме" і нам ніхто не "допомагатиме" що з нами буде?
Де ж та Незалежність?!
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08.01.2021 20:37 Ответить
с етой мыслью и надо идти голосовать, а не "хоть поржем"
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08.01.2021 20:41 Ответить
Можно сказать так, за нас всэ выришуют, а насчет допомогы, можно поспорить.
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08.01.2021 20:49 Ответить
ЗеМаразь тоже вся в работе и на карантине.

Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за аварію літака МАУ, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 8154
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08.01.2021 20:39 Ответить
А почему шнобель не обрезанный??? Больно смотреть на дурака...
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08.01.2021 21:14 Ответить
Побрился бы, что ли. Оно ему как корове седло, всеравно на мужика нормального не похож. Мужчина - это внутреннее состояние.🙂
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08.01.2021 21:14 Ответить
Порношут и членограй , чтоб ты там башку себе проломил
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08.01.2021 21:28 Ответить
А це обрізане чудо говорить до кого: Но, к сожалению, сегодня Украина одна осталась расследовать эту трагедию. Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий. Источник: https://censor.net/ru/n3240773
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08.01.2021 21:00 Ответить
Наше зечмо устамши, работамши не покладая рук от зари до зари. Ныне отдыхает N-ный раз за год. Главное, не на Мальдивах раз в пятилетку, и не за личный счет. Свой жеш парень, разве жалко?
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08.01.2021 21:05 Ответить
какнада -работаєт, русня -стріляє, янєлох -на лижах відпочиває.
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08.01.2021 21:06 Ответить
аллах велик, аллах акбар
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08.01.2021 21:13 Ответить
канадцы красавцы, вот еще в хоккей играть подучатсься - цены им не будет....
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08.01.2021 22:04 Ответить
 
 