Канада работает над привлечением Ирана к ответственности за крушение самолета МАУ, - глава МИД Шампань

Канада вместе с международными партнерами настойчиво работает над привлечением к ответственности виновников сбивания самолета рейса PS752 в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"С момента сбивания самолета рейса PS752 приоритетом Канады всегда было обеспечение родственников и близких необходимой им поддержкой. Мы продолжаем работать с другими странами, которые пострадали, над привлечением Ирана к ответственности и установлением справедливости и прозрачности для жертв этой трагедии и их родственников", - сказал Шампань.

Он добавил, что правительство Канады "и в дальнейшем будет солидарным с родственниками и близкими людей, погибших в результате бессмысленной трагедии рейса PS752".

Шампань также отметил, что Канада на международном уровне продвигает ряд инициатив, призванных не допустить повторения таких трагических инцидентов в будущем. "Никто не должен переживать муки, которые выпали на долю этих семей. Именно поэтому Канада работает с международными партнерами в рамках инициативы "Безопаснее небо" над защитой гражданских авиапассажиров от опасностей полетов сквозь или рядом с зонами конфликта", - подытожил министр.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.