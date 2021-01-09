В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ

В Министерстве обороны отмечают, что "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава Вооруженных сил Украины. Этим опровергается ранее появившая в СМИ информация о том, что украинская армия потребляет картофельное пюре производства России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данное заявление обнародовано на странице Министерства обороны в Фейсбуке.

"Картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всего объявленного ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и т.д.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2021 года питание всего личного состава Вооруженных сил организовано с использованием Каталога продуктов питания, и это - основа для организации качественного питания военнослужащих.

Отмечается, что ассортимент продуктов расширен до 409 наименований, и он дает возможность поварам готовить разнообразные и вкусные блюда.

"Да, многие вопросы требуют решения. Но решение о переходе на каталог в ВСУ окончательное и бесповоротное. "Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ" - очередной случай "информационной лапши", фейк", - уточнили в Минобороны.

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В начале января СМИ со ссылкой на слова директора ПМП "Вимал" Сергея Самоненко сообщали, что украинская армия якобы потребляет картофельное пюре производства Российской Федерации. Эту информацию в Минобороны назвали фейком и "информационной лапшой".

На опрвержение Минобороны Украинская ассоциация производителей картофеля заявила, что господин Самоненко говорил о вероятном сценарии в ближайшем будущем:

"Уважаемые наши защитники Родины! Пожалуйста, ознакомьтесь с первоисточником, откуда пошел якобы распространенный нами фейк. Выступление директора ЧМП "Вимал" Сергея Самоненко начинается с 48 минуты. Сергей Васильевич говорил о ближайшем будущем и моменте введения Вами стандартам НАТО и о вероятном сценарии развития событий. Мы подтверждаем, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обращалось к УАИК с просьбой предоставить информацию об имеющихся в Украине мощности по производству картофельного пюре. По Вашему требованию поделимся предоставленным МЭРТ данными об обанкротившихся мощностях по производству картофельных хлопьев и о проектах, которые планируется реализовать в течение следующих 3 лет в первую очередь для удовлетворения потребностей украинской армии. Нам искренне жаль, что коммуникации между ведомствами не очень хорошо отлажены". Полное заявение УАПК.



На видео от 29 декабря Самоненко, рассказывая о ситуации на рынке картофельных хлопьев, говорит следующее: "Тут ситуация еще хуже. Из трех производственных мощностей сейчас ни одна не работает. Вся продукция, 100%, импортируется из-за рубежа. У нас были мобилизационные мощности - ... спирзаовод, который должен был в военное время поставлять картофельные хлопья для ВСУ... он прекратил существование. Таким образом, возможно, Вооруженные силы Украины сейчас обеспечиваются картофельными хлопьями происхождением из Российской Федерации".