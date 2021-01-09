РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости
7 812 58

В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ

В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ

В Министерстве обороны отмечают, что "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава Вооруженных сил Украины. Этим опровергается ранее появившая в СМИ информация о том, что украинская армия потребляет картофельное пюре производства России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данное заявление обнародовано на странице Министерства обороны в Фейсбуке.

"Картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всего объявленного ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и т.д.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2021 года питание всего личного состава Вооруженных сил организовано с использованием Каталога продуктов питания, и это - основа для организации качественного питания военнослужащих.

Отмечается, что ассортимент продуктов расширен до 409 наименований, и он дает возможность поварам готовить разнообразные и вкусные блюда.

"Да, многие вопросы требуют решения. Но решение о переходе на каталог в ВСУ окончательное и бесповоротное. "Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ" - очередной случай "информационной лапши", фейк", - уточнили в Минобороны.

Читайте также: Экс-чиновнику ВСУ сообщено о подозрении в нанесении 3 млн грн убытков при строительстве казарм, - ГБР. ФОТОрепортаж

В начале января СМИ со ссылкой на слова директора ПМП "Вимал" Сергея Самоненко сообщали, что украинская армия якобы потребляет картофельное пюре производства Российской Федерации. Эту информацию в Минобороны назвали фейком и "информационной лапшой".

На опрвержение Минобороны Украинская ассоциация производителей картофеля заявила, что господин Самоненко говорил о вероятном сценарии в ближайшем будущем:

"Уважаемые наши защитники Родины! Пожалуйста, ознакомьтесь с первоисточником, откуда пошел якобы распространенный нами фейк. Выступление директора ЧМП "Вимал" Сергея Самоненко начинается с 48 минуты. Сергей Васильевич говорил о ближайшем будущем и моменте введения Вами стандартам НАТО и о вероятном сценарии развития событий. Мы подтверждаем, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обращалось к УАИК с просьбой предоставить информацию об имеющихся в Украине мощности по производству картофельного пюре. По Вашему требованию поделимся предоставленным МЭРТ данными об обанкротившихся мощностях по производству картофельных хлопьев и о проектах, которые планируется реализовать в течение следующих 3 лет в первую очередь для удовлетворения потребностей украинской армии. Нам искренне жаль, что коммуникации между ведомствами не очень хорошо отлажены". Полное заявение УАПК.

На видео от 29 декабря Самоненко, рассказывая о ситуации на рынке картофельных хлопьев, говорит следующее: "Тут ситуация еще хуже. Из трех производственных мощностей сейчас ни одна не работает. Вся продукция, 100%, импортируется из-за рубежа. У нас были мобилизационные мощности - ... спирзаовод, который должен был в военное время поставлять картофельные хлопья для ВСУ... он прекратил существование. Таким образом, возможно, Вооруженные силы Украины сейчас обеспечиваются картофельными хлопьями происхождением из Российской Федерации".

В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ 01

Минобороны (9425) ВСУ (6695)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Це як з вакциною. Слідкуйте за руками. єрмаки-грушники такі щасливі, що "українці" зробили правильний вибір в 2019 році, що годі й мріяти
показать весь комментарий
09.01.2021 01:56 Ответить
+13
А кто то думал, что реакция будет другая ?)
Не бывает дыма без огня.
показать весь комментарий
09.01.2021 02:09 Ответить
+8
сейчас Украина полностью импортирует этот продукт из Брянской области РФ, где расположены 3 крупнейших в Евразии линии по производству картофельного пюре.

В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ - Цензор.НЕТ 5990
показать весь комментарий
09.01.2021 02:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це як з вакциною. Слідкуйте за руками. єрмаки-грушники такі щасливі, що "українці" зробили правильний вибір в 2019 році, що годі й мріяти
показать весь комментарий
09.01.2021 01:56 Ответить
Коллаборанты , иуда Зельцман два года наживаются на войне ! Торговля на крови !
показать весь комментарий
09.01.2021 08:06 Ответить
А кто то думал, что реакция будет другая ?)
Не бывает дыма без огня.
показать весь комментарий
09.01.2021 02:09 Ответить
все правильно. Не из РФ, а из свинорашки
показать весь комментарий
09.01.2021 02:14 Ответить
сейчас Украина полностью импортирует этот продукт из Брянской области РФ, где расположены 3 крупнейших в Евразии линии по производству картофельного пюре.

В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ - Цензор.НЕТ 5990
показать весь комментарий
09.01.2021 02:16 Ответить
Если оправдываются - значить есть за что .. кАзлы *** ипаные вообще нюх потеряли !!!
показать весь комментарий
09.01.2021 02:18 Ответить
Как вариант, покупают продукт у отечественного производителя,дальше МО и знать не положено,а он у какой то кипрской фирмы, которая купила картошку в Нидерландах ввезла на тер. рассеи и переработала как давальческое сырье, может еще сложнее все и фирм там 20 штук в цепочке
показать весь комментарий
09.01.2021 03:26 Ответить
це раніше було 20 фірм у ланцюжку, а зараз вони вже не паряться, бо всі свої - хто їм заважатиме?
показать весь комментарий
09.01.2021 14:43 Ответить
Что ожидать от пацанов на передке я, да и все, знают точно. Что можно еще ожидать от жирной братвы (минобороны) не знает никто...
показать весь комментарий
09.01.2021 04:05 Ответить
"ассортимент продуктов - до 409 наименованиhttps://censor.net/ru/n3240778" - не министерство, а 5-звездочный мишилен какой то
показать весь комментарий
09.01.2021 04:08 Ответить
слабоумное министерство перемирия не может даже закупить дешевую и качественную отечественную картоху. а пюре так вобще высшие технологии, без импорта никак не достать

ну тупые.
показать весь комментарий
09.01.2021 04:10 Ответить
Если оптовая цена картошки в россиянии на треть дешевле местной, то зачем баловать местного производителя?
показать весь комментарий
09.01.2021 06:40 Ответить
не на 1/3, а в 3 раза дешевле...
показать весь комментарий
09.01.2021 08:50 Ответить
а якщо ти помажешся Новічком, то вони може ще й доплатять - то ж біжи, мажся
показать весь комментарий
09.01.2021 14:44 Ответить
За гроши жалкие родиной приторговать горазд, скотина?
показать весь комментарий
09.01.2021 18:17 Ответить
Я так понял что тут отметились експертьі в поставках, експертьі в сухпаях, армейские експертьі?
Не сотрясайте воздух, дебильі, если ни ухом, ни рьілом не знаете о чем речь
показать весь комментарий
09.01.2021 04:19 Ответить
Сышьте, кацапчеги, шото плохо вас на Цензоре давить стали. Рука бойца колоть устала?
показать весь комментарий
09.01.2021 04:21 Ответить
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев. Это к тому, можно ли верить этим зелёным крысам.
показать весь комментарий
09.01.2021 05:33 Ответить
Навіть сама думка про таку ймовірність приводить в жах ... Два три хіміка з ФСБ можуть за один день без єдиного пострілу вивести з ладу половину ВСУ ..
показать весь комментарий
09.01.2021 05:50 Ответить
Я не совсем понимаю логику мышления зелепузиков - а картошка что, была отравлена? Почему чиновников не смущает, что газ кацапский, нефтепродукты кацапские, топливо для АЭС кацапские, минеральные удобрения, электротехника тоже и даже э/энергия, а ведь это основные статьи доходов у рашки. Почему миллиарды долларов по этим статьям идут на пополнение рашкинского бюджета их не расстраивают, а тут вдруг такое беспокойство? Вряд ли картофельное пюре приносит много прибыли.
показать весь комментарий
09.01.2021 05:56 Ответить
А меня смущает твой дремучий идиотизм
показать весь комментарий
09.01.2021 06:12 Ответить
В чем твое смущение, Бастя? Что не можешь понять элементарных вещей? Боишься, что будут поставлять новичок под видом картошки? Или у тебя есть сомнение, что если бы было желание, то нагадить РФ могла бы давно и возможностей больше чем надо. Вот одна из них. Тут некоторые блогеры предлагали на полном серьезе подавать отравленную воду в Крым - это тебя не смущало? А то что Днепр берет начало в РФ и что они могут ее отравить где-нибудь на границе Беларуси и Украины это их не смущало, сколько бы городов тогда пострадало? И это куда проще , чем продавать сухой картофель. Можно, конечно, маразматически подозрительно ко всему относится, но совсем не обязательно выносить это на всеобщее обозрение. Ваша проблема в том, что вы не можете разделить одно это отношение к народу от другого, это отношение к властям
показать весь комментарий
09.01.2021 07:30 Ответить
total idiot----
показать весь комментарий
09.01.2021 09:10 Ответить
Кацапчег, картинка скорее обратная, как я наблюдал.
показать весь комментарий
09.01.2021 07:50 Ответить
Опять байки от жены Армэна.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:08 Ответить
Хомяк хомячит ...
Офицер не обманет ...
показать весь комментарий
09.01.2021 06:12 Ответить
так и хочица им свои щи с брюквой к нам засунуть! Я пан - барон! мине яйко падавай! епта
показать весь комментарий
09.01.2021 06:55 Ответить
Какие щи? На весь супермаркет Ашан один сорт копченой колбасы и один сорт твердого сыра. Кацапскую картошку выкапывают прямо с землей и так и продают в супермаркете, единственная приемлемая для покупке картошка - французская, по цене устриц.
показать весь комментарий
09.01.2021 07:56 Ответить
Нет там французской. Санкции.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:24 Ответить
гы какой сказочник
показать весь комментарий
09.01.2021 08:54 Ответить
в мешках она уже очищенная идет, кто ж землю покупать будет в наше то время ...
показать весь комментарий
09.01.2021 08:55 Ответить
З кацапами кордон треба було закрити ще у 2014 році,але щось пішло не так у сивочолого,ну а зелєбоба,то зелєбоба.
показать весь комментарий
09.01.2021 07:39 Ответить
Ага, тепер розчаровані зебіли проголосують за Медведчука з Бойком, ті вже точно кордон закриють. 😂😂😂
показать весь комментарий
09.01.2021 07:54 Ответить
Не знаю як зебіли,а от ви точно проголосуєте за Мертвенчука та Бойко.Ви так їх підтримуєте та піарите обсераючи виключно Зелєбобу))
показать весь комментарий
09.01.2021 07:59 Ответить
Ви коли Пера обсерали, чомусь не думали за цей ефект. А вас попереджали!
показать весь комментарий
09.01.2021 11:00 Ответить
Тобто ми не будемо переходити на стандарти НАТО,й значити москальську картоплю буде їсти пів-України,але не армія ?
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/9/654647/ В першій половині сезону імпорт картоплі виріс у 700 разів ПОНЕДІЛОК, 9 ГРУДНЯ 2019, 14:06

це за півроку царювання слуг. І ніякий Біхус не виє,бо це ж не контрабанда,все законно.
І тепер головне питання : а неперероблену картоплю Міноборони в кого закуповує ???????
показать весь комментарий
09.01.2021 07:39 Ответить
А коли саджають картоплю?У грудні?Чи селяни знала шо виграє зелєбоба і не стали саджати картопля у 2019 році?
показать весь комментарий
09.01.2021 07:43 Ответить
Маленький штришок
28 червня 2020 :https://agropolit.com/news/17004-zelenskiy-poobitsyav-vzyati-pid-osobistiy-kontrol-rozvitok-vitchiznyanogo-kartoplyarstva Зеленський пообіцяв взяти під особистий контроль розвиток вітчизняного картоплярства
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/713348.html 29.12.2020 Картоплесховища України фактично порожні - УАВК

"У листопаді 2019 року було встановлено новий рекорд листопадового імпорту картоплі. За один місяць в країну було ввезено 46 тис. тонн картоплі.
І хоча в порівнянні з жовтнем обсяги імпорту знизилися в два рази, вони перевищували обсяги імпорту за листопад 2018 року в 15 тисяч разів.
"Ситуація залишається плачевною поки українська картопля псується в сховищах і дешевшає, російська картопля активно продається в мережах супермаркетів, на ринках, базарах і лотках...За оцінками аналітиків EastFruit, в жовтні-листопаді до половини всіх роздрібних продажів картоплі доводилося на імпортну продукцію, ввезену переважно з Російської Федерації."
ЧИЮ КАРТОПЛЮ ЇДЯТЬ УКРАЇНЦІ ?(і армія-теж)
показать весь комментарий
09.01.2021 07:48 Ответить
Треба законодавчо закріпити,щоб в Україні всі саджали картоплю,ато селяни не бажають цього робити,садять ріпак та сояшник.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:01 Ответить
Не пишіть дурню. Це складне питання,але розібратись трохи можна.https://delo.ua/business/proizvoditeli-kartofelja-na-grani-bankrotstva-ch-375540/ Импорт картофеля в Украину вырос в 4 раза: почему мы перестали выращивать "второй хлеб"
Головне: виробництво картоплі в ЄС і Митному союзі дотується,захищається,складають плани і мінімізують експортні перепони.А з нашого МінАПК,яке з'єднують-роз'єднують-нуль ефекту.
Чому в рф є заборона з 2015-го на імпорт нашої картоплі,а у відповідь,чверть спожитої українцями картоплі-з рф ?
показать весь комментарий
09.01.2021 08:44 Ответить
Звичайно, фейк!!!
Хто б сумнівався!
Тканина для наметів табірних постачається з РФії - фейк!!!
Паливо для заправки техніки постачається з РФії - також фейк!
Нехай скажуть, що 1/4 керівництва ЗСУ - етнічні рассєянці - знову фейк, - і ми точно повіримо!

А що ж нам лишається робити? 😁
показать весь комментарий
09.01.2021 08:04 Ответить
Зелебыдло , читайте «вести» , «комсомольскую брехню «
показать весь комментарий
09.01.2021 08:15 Ответить
* Чіпчи * пля !
.Той *клейстер * ..як на його казали ..ще при *софку * в деяких військових частинах вже не було .
показать весь комментарий
09.01.2021 08:30 Ответить
*Чіпси * ...
показать весь комментарий
09.01.2021 08:30 Ответить
Я понял почему мьі до сих пор не изгнали рашу с наших земель. Все, кто мог ето сделать, кто в состоянии дать пинка, окопались здесь в качестве експертов по чипсам и зраде-зрадной.
А армия, освобождение территорий... а ето все подождет...
показать весь комментарий
09.01.2021 09:27 Ответить
Я член даної асоціації (уАВК) і можу стверджувати, що в Україні картопляне пюре не виробляється. Самоненко казав правду
показать весь комментарий
09.01.2021 09:57 Ответить
Самоненко такой же дебил как и тьі.
Не входит картофельньій крахмал в рацион питания ВСУ. Ни в сухпаях, ни в стационарном питании.
Велком в армию, придурок, чтобьі убедиться
показать весь комментарий
09.01.2021 10:08 Ответить
дада, в армии картоху не едят, одни стейки и лобстеры, ну и перепела в сметане
показать весь комментарий
09.01.2021 18:20 Ответить
Еще в армию дебилов не берут и я знаю почему тьі не в ней.
Пользуясь случаем расскажи нам как из картофельного порошка лепят картофельньіе кубики в борщи и супьі.
Жду.
показать весь комментарий
09.01.2021 18:40 Ответить
Запитання від УАВК. А чому в новині немає гіперпослання на Каталог продуктів харчування, щоб можна було ознайомитися з переліком із 409 продуктів?
Ще питання, яке випливає з загловку "ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ". Невже Самоненко звинуватив Міноборони в тому, що вони займаються перевалкою і перепродажем продукції?
Запитання по ліду до новини: "В Министерстве обороны отмечают, что "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава Вооруженных сил Украины". А не личного составу? Чим годують представників НАТО в Україні? Для кого було придбано 2020 року 1300 т картопляного пюре з РФ?
показать весь комментарий
09.01.2021 11:55 Ответить
Для тебя бьіло приобретено. И все 1300 тонн тебе в голову насрали
показать весь комментарий
09.01.2021 12:43 Ответить
Цікаво, а є в України штаб партизанського руху, якщо немає, то здали території до РФ за понюшку тютюну для створення геополітичного проекту нової країни. На щастя їм добровольці завадили і всі плани пішли юзом.
показать весь комментарий
09.01.2021 12:31 Ответить
Озверин наверное в картошке нашли?
показать весь комментарий
10.01.2021 10:48 Ответить
 
 