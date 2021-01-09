В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ
В Министерстве обороны отмечают, что "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава Вооруженных сил Украины. Этим опровергается ранее появившая в СМИ информация о том, что украинская армия потребляет картофельное пюре производства России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, данное заявление обнародовано на странице Министерства обороны в Фейсбуке.
"Картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всего объявленного ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и т.д.", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 2021 года питание всего личного состава Вооруженных сил организовано с использованием Каталога продуктов питания, и это - основа для организации качественного питания военнослужащих.
Отмечается, что ассортимент продуктов расширен до 409 наименований, и он дает возможность поварам готовить разнообразные и вкусные блюда.
"Да, многие вопросы требуют решения. Но решение о переходе на каталог в ВСУ окончательное и бесповоротное. "Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ" - очередной случай "информационной лапши", фейк", - уточнили в Минобороны.
В начале января СМИ со ссылкой на слова директора ПМП "Вимал" Сергея Самоненко сообщали, что украинская армия якобы потребляет картофельное пюре производства Российской Федерации. Эту информацию в Минобороны назвали фейком и "информационной лапшой".
На опрвержение Минобороны Украинская ассоциация производителей картофеля заявила, что господин Самоненко говорил о вероятном сценарии в ближайшем будущем:
"Уважаемые наши защитники Родины! Пожалуйста, ознакомьтесь с первоисточником, откуда пошел якобы распространенный нами фейк. Выступление директора ЧМП "Вимал" Сергея Самоненко начинается с 48 минуты. Сергей Васильевич говорил о ближайшем будущем и моменте введения Вами стандартам НАТО и о вероятном сценарии развития событий. Мы подтверждаем, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обращалось к УАИК с просьбой предоставить информацию об имеющихся в Украине мощности по производству картофельного пюре. По Вашему требованию поделимся предоставленным МЭРТ данными об обанкротившихся мощностях по производству картофельных хлопьев и о проектах, которые планируется реализовать в течение следующих 3 лет в первую очередь для удовлетворения потребностей украинской армии. Нам искренне жаль, что коммуникации между ведомствами не очень хорошо отлажены". Полное заявение УАПК.
На видео от 29 декабря Самоненко, рассказывая о ситуации на рынке картофельных хлопьев, говорит следующее: "Тут ситуация еще хуже. Из трех производственных мощностей сейчас ни одна не работает. Вся продукция, 100%, импортируется из-за рубежа. У нас были мобилизационные мощности - ... спирзаовод, который должен был в военное время поставлять картофельные хлопья для ВСУ... он прекратил существование. Таким образом, возможно, Вооруженные силы Украины сейчас обеспечиваются картофельными хлопьями происхождением из Российской Федерации".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не бывает дыма без огня.
ну тупые.
Не сотрясайте воздух, дебильі, если ни ухом, ни рьілом не знаете о чем речь
Офицер не обманет ...
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/9/654647/ В першій половині сезону імпорт картоплі виріс у 700 разів ПОНЕДІЛОК, 9 ГРУДНЯ 2019, 14:06
це за півроку царювання слуг. І ніякий Біхус не виє,бо це ж не контрабанда,все законно.
І тепер головне питання : а неперероблену картоплю Міноборони в кого закуповує ???????
28 червня 2020 :https://agropolit.com/news/17004-zelenskiy-poobitsyav-vzyati-pid-osobistiy-kontrol-rozvitok-vitchiznyanogo-kartoplyarstva Зеленський пообіцяв взяти під особистий контроль розвиток вітчизняного картоплярства
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/713348.html 29.12.2020 Картоплесховища України фактично порожні - УАВК
"У листопаді 2019 року було встановлено новий рекорд листопадового імпорту картоплі. За один місяць в країну було ввезено 46 тис. тонн картоплі.
І хоча в порівнянні з жовтнем обсяги імпорту знизилися в два рази, вони перевищували обсяги імпорту за листопад 2018 року в 15 тисяч разів.
"Ситуація залишається плачевною поки українська картопля псується в сховищах і дешевшає, російська картопля активно продається в мережах супермаркетів, на ринках, базарах і лотках...За оцінками аналітиків EastFruit, в жовтні-листопаді до половини всіх роздрібних продажів картоплі доводилося на імпортну продукцію, ввезену переважно з Російської Федерації."
ЧИЮ КАРТОПЛЮ ЇДЯТЬ УКРАЇНЦІ ?(і армія-теж)
Головне: виробництво картоплі в ЄС і Митному союзі дотується,захищається,складають плани і мінімізують експортні перепони.А з нашого МінАПК,яке з'єднують-роз'єднують-нуль ефекту.
Чому в рф є заборона з 2015-го на імпорт нашої картоплі,а у відповідь,чверть спожитої українцями картоплі-з рф ?
Хто б сумнівався!
Тканина для наметів табірних постачається з РФії - фейк!!!
Паливо для заправки техніки постачається з РФії - також фейк!
Нехай скажуть, що 1/4 керівництва ЗСУ - етнічні рассєянці - знову фейк, - і ми точно повіримо!
А що ж нам лишається робити? 😁
.Той *клейстер * ..як на його казали ..ще при *софку * в деяких військових частинах вже не було .
А армия, освобождение территорий... а ето все подождет...
Не входит картофельньій крахмал в рацион питания ВСУ. Ни в сухпаях, ни в стационарном питании.
Велком в армию, придурок, чтобьі убедиться
Пользуясь случаем расскажи нам как из картофельного порошка лепят картофельньіе кубики в борщи и супьі.
Жду.
Ще питання, яке випливає з загловку "ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ". Невже Самоненко звинуватив Міноборони в тому, що вони займаються перевалкою і перепродажем продукції?
Запитання по ліду до новини: "В Министерстве обороны отмечают, что "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава Вооруженных сил Украины". А не личного составу? Чим годують представників НАТО в Україні? Для кого було придбано 2020 року 1300 т картопляного пюре з РФ?