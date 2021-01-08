Е#ланы. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине

Внефракционный народный депутат, бывший нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос считает, что правила усиленного карантина продиктованы желанием правительства получить взятку от крупных торговых сетей.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Е#ланЫ. Так выглядит результат, когда ты тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу в деле, которое тебе не под силу. На первый взгляд ничего сложного и ожидаемо, но ебланы’ считают, что в книгах и колготках коронавирус, поэтому 20 дней все должны побыть квартирными Робинзонами Крузо)

Если без шуток, то кварталовцы действуют по принципу "создай ограничения и к тебе придут решать проблему". Скорее всего, таким способом, власть принуждает к крупной взятке гипермаркеты типа Эпицентра и тд. В стране, где правит горнолыжный е#лан и его вице-ларёчник, страдает все.

P.S. Думаю, бизнес, который несёт убытки, таки скинется в фонд кварталовцев и изменения внесут, лок даун же интеллектуальный)", - написал он (авторская стилистика сохранена).

Читайте также: "Моновласть превращается в монопосмешище", - "слуга народа" Дубинский