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Новости Коронавирус и карантин
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Е#ланы. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине

Е#ланы. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине

Внефракционный народный депутат, бывший нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос считает, что правила усиленного карантина продиктованы желанием правительства получить взятку от крупных торговых сетей.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Е#ланЫ. Так выглядит результат, когда ты тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу в деле, которое тебе не под силу. На первый взгляд ничего сложного и ожидаемо, но ебланы’ считают, что в книгах и колготках коронавирус, поэтому 20 дней все должны побыть квартирными Робинзонами Крузо)

Если без шуток, то кварталовцы действуют по принципу "создай ограничения и к тебе придут решать проблему". Скорее всего, таким способом, власть принуждает к крупной взятке гипермаркеты типа Эпицентра и тд. В стране, где правит горнолыжный е#лан и его вице-ларёчник, страдает все.

P.S. Думаю, бизнес, который несёт убытки, таки скинется в фонд кварталовцев и изменения внесут, лок даун же интеллектуальный)", - написал он (авторская стилистика сохранена).

Е#ланы. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине 01

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карантин (16729) Лерос Гео (378) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+40
https://ibigdan.livejournal.com/26112247.html Сим уведомляю, что сеть, которая расставит в своих магазинах возле опечатанных полок ростовые фигуры найвеличнішого Фуфлыжника, получит максимальный пиар от меня, от армии веселящихся "порохоботов", да вообще от всех - потому что этот избирательный кловндаун задолбал, не успев начаться.

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/15496001/15496001_original.jpg Е#аны. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине - Цензор.НЕТ 9911
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08.01.2021 22:47 Ответить
+38
Е#аны. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине - Цензор.НЕТ 6681
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08.01.2021 22:55 Ответить
+35
Ну что ж, все открыто и прозрачно. Теперь вопрос: что с этими е#ланами делать?
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08.01.2021 22:46 Ответить
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09.01.2021 00:32 Ответить
Таня занадто в точку рубає навідмах з фактами й абсолютно безгдоганними журналістськими викладенням - це не Лєрос випадковий вдруг , це давно й достовірно! Саме тому САМЕ НА НЕЇ дали команду ФАС!
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09.01.2021 00:37 Ответить
К работающему Эпицентру добавились "почтовые операторы" Золотой век и Укрзолото. Быдлячая зевласть.
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09.01.2021 08:43 Ответить
Горнолыжный еплан - этапяць!!!
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09.01.2021 00:44 Ответить
Дивлячись на результат останніх виборів, презервативи не те шо не слід забороняти, їх потрібно роздавати - БЕЗКОШТОВНО ! (с)
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09.01.2021 01:46 Ответить
Принудительно на голову надевать 73%, шоб их было видно всегда и издалека.
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09.01.2021 02:23 Ответить
Инвестиционные няни на новый манер? А то пацаны без денег сидят!
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09.01.2021 05:47 Ответить
"горнолыжный е#лан" - хорошо сказано.
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09.01.2021 06:08 Ответить
"Слуги народу" Гео Лерос вважає, що правила посиленого карантину продиктовані бажанням уряду отримати хабар від великих торгових мереж. Хто заніс хабар в ОПУ може торгувати, всім іншім стоп-сигнал
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09.01.2021 06:35 Ответить
Зеленский охметовская гнида
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09.01.2021 06:35 Ответить
Уже не каломойская?
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09.01.2021 12:11 Ответить
шо ни тема то всё больше и больше не голосовало за зебила ..
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09.01.2021 08:39 Ответить
А я пам'ятаю ще ті, не давні, часи коли Лерос драв жопу за Зеленського, мовляв він, зелень, чесний і хоче все змінити, але поряд не порядні чинуші заважають. А зараз "У країні, де править гірськолижний є#лан..." Джерело: https://censor.net/ua/n3240783
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09.01.2021 08:46 Ответить
логіка проглядається:- і "таможня дає добро" і "епицентр" на ходу.
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09.01.2021 09:08 Ответить
Наверное что бы не закрыть Буковель. им бесплатные путевки дали.на зимние каникулы.пока в Украине локдаун.
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09.01.2021 09:47 Ответить
"горнолыжный е#лан" - Казалось бы, всего два слова, но какая точная характеристика того, что 73 процентные идиоты избрали на нашу голову.
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09.01.2021 10:02 Ответить
Є#лани. Таким буде результат, коли тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу, - Лерос про посилений карантин - Цензор.НЕТ 593
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09.01.2021 10:43 Ответить
Ничего нового Таня не открыла, это было понятно ещё месяц назад.
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09.01.2021 19:52 Ответить
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