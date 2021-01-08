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Спикер Палаты представителей США Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

Спикер Палаты представителей США Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать "нестабильному" президенту в последние дни пребывания у власти начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал CNN.

"Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", - приводит телеканал письмо Пелоси.

Спикер Палаты представителей предупредила, что, если Трамп немедленно не покинет пост президента, Конгресс предпримет меры, чтобы попытаться отстранить его от власти.

CNN не уточняет, как Милли отреагировал на опасения Пелоси.

Призывы к отстранению Трампа от власти стали звучать среди демократов после беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов. По данным источника CNN, текущий черновик резолюции импичмента поддержал 131 член Конгресса. Среди них - глава судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер и глава комитета по регламенту Палаты представителей Джеймс Макговерн.

Сам Байден пока не поддерживает идею досрочного отстранения действующего президента от власти. Его инаугурация назначена на 20 января. Трамп не собирается в ней участвовать, однако пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти.

Читайте также: Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

США (27149) Трамп Дональд (5672) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+34
Спикер Палаты представителей США Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар - Цензор.НЕТ 2550
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08.01.2021 23:30 Ответить
+29
Оці дві дівчина, прості помічниці в Сенаті- героїні Америки, коли аноністи ввірвалися в Сенат, вони моментально винесли і заховали оригінали документально оформлених голосів виборців,а що б було коли б їх, голоси, знайшли і знищили ?
Речниця Палати представників США Пелосі побоюється, що Трамп ініціює військові дії або ядерний удар - Цензор.НЕТ 6988
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08.01.2021 23:57 Ответить
+22
Ненси, высылай бригаду с рубашкой для Рыжего Клоуна !!!
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08.01.2021 23:26 Ответить
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Та что же это таке, Бошировы и Петровы, что отлично знают английский, уже закончились?
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09.01.2021 00:35 Ответить
Лишились тільки ті, що труси випрати вміють...
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09.01.2021 05:49 Ответить
О, касаби з групи паддєржки рудого зашквареного дурня тут, як тут. Голосніше всіх вєщають ****** вухатв.
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09.01.2021 00:30 Ответить
Пелоси уважуха и респект !!
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09.01.2021 00:30 Ответить
....с момента президентства Томаса Джефферсона, который лично брал у него интервью для его первого поручения, и даже будучи немощным (он больше не мог ездить на лошади), он знал измену с первого взгляда. С военной отправкой он разместил солдат вокруг Капитолия и не оставил сомнений в том, что он сделает с любым жестоким злоумышленником, который попытается войти в здание, чтобы испортить избирательный подсчет.В 1861 году, как и в 2021 году, были важны сами документы. В среду во время беспорядков сообразительные сотрудники схватили ящики с избирательными удостоверениями. В 1861 году ящики также были сохранены, несмотря на то, что они были доверены человеку, который, скорее всего, выиграет от их уничтожения.
Скотт красочно предупредил, что любой такой злоумышленник будет «пристегнут к дулу двенадцатифунтовой пушки и выстрелен в окно Капитолия». Он добавил: «Я бы засыпал холмы Арлингтона фрагментами его тела»....
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09.01.2021 01:16 Ответить
посколькку она спикер и на своей шкуре испытала этот ужас - планировался захват конгрессменов- она полностью осознает что такое трамп и его гопники!
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10.01.2021 00:26 Ответить
посколькку она спикер и на своей шкуре испытала этот ужас - планировался захват конгрессменов- она полностью осознает что такое трамп и его гопники!
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10.01.2021 00:31 Ответить
А еще и вилкой кого-нибудь может ткнуть
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09.01.2021 00:33 Ответить
Какая то ***** в лаптях пургу несёт. Мышь потыканая. Кто бы про тебя знал если бы не Трамр.
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09.01.2021 00:39 Ответить
пора спитати про діагноз Трампа у Семена Фішелевича.
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09.01.2021 00:47 Ответить
Додік геть здурів разом зі своїми неадекватними прихильниками. Після погрому Капітолія цих падлюк треба допитати з пристрастю та забанити в усіх соціальних мережах, як і їхнього вошдя - недоумка.
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09.01.2021 01:03 Ответить
Нестабильному президенту? Может, вернее, ********* дружку валодьи?
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09.01.2021 06:06 Ответить
Обоє - рябоє
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09.01.2021 10:49 Ответить
Хоче Бог покарати - відбирає розум.
Ну, з Рижим все ясно: не хоче полишати зручного крісла, тому готовий казна-що вичудити. Адекватність - то не про нього.
Але і цьотка не виглядає здоровою - погляд, як у Педобіра. Ядерний удар... треба ж! А рептилоїдів покликати на допомогу, на її переконання, Рижий ще не додумався?
Куди світ котиться...
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09.01.2021 01:29 Ответить
. Ядерний удар... треба ж!

===
"Продвинутый", ЦЬОТКА права- надейся на лучшее, но готовься к худшему.
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09.01.2021 07:42 Ответить
А то путицин нападе? К худшему цьотка уже готова мозги свои отдельно от тела похоронила.
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09.01.2021 09:43 Ответить
Дай Боже, щоб так було.
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09.01.2021 11:42 Ответить
Лучше перебдеть, чем потом отскребывать остатки умных комментаторов от стен. А Пелоси - молодец. И нечего хихикать от её внешности - ей уже за 80. Каким красавцем ты будешь в эти годы?
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09.01.2021 10:25 Ответить
Та ну, яке там хіхікання. Ситуація ж бо паскудна - псих вчепився дупою в крісло і добровільно на дємбєль не збирається.
Я про те, що відносно тих, хто мають його замінити, також виникають певні сумніви. Після от таких заяв.
Стосовно зовнішності. Ми ж з Вами також не Алени Делони. І тут нічого не вдіємо. А погляд у неї направду моторошний. Чи то фото невдале. Хтозна.
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09.01.2021 11:39 Ответить
тримп - клован, але НЕ божевільний!
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09.01.2021 02:12 Ответить
А косоглазая Пелоси-рептилоид какая то @банутая.
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09.01.2021 04:26 Ответить
Ты на ***** своего посмотри, какое оно **@нутое
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09.01.2021 06:07 Ответить
эй там, за поребриком,на мамашку свою посмотри, хорек **************!
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09.01.2021 10:30 Ответить
А хіба не буває божевільних клованів?
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09.01.2021 11:53 Ответить
по Буковелю пущай *банет. 50 кт будет вполне достаточно
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09.01.2021 02:16 Ответить
Ядерний удар , А шо так нєльзя? Не можна на найвищі посади допускати профанів без захисту влади від олігофренфів. Це закінчується, або війною, або пандемією!
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09.01.2021 06:31 Ответить
А было бы прикольно, чтобы по москве, тегерану и пекину шандарахнул
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09.01.2021 06:32 Ответить
Всім корисним ідіотам і тим, хто на зарплаті у фонду "відродження": в Америці щойно завершилася соціалістична революція глобалістів за допомогою небачених в історії фальсифікацій виборів, жорсткої цензури всіх консервативних користувачів у соцмережах, і нестримного обпльовування цінностей цивілізації, збудованої білою людиною. Тепер світом від імені глобалістів керуватимуть біоробот байден (його швидко відправлять в утіль) і колишня проститутка гаріс. Заваруху в Капітолії вже збираються використати для закручування гайок всередині США. Вчора цукерберги наїхали на незалежну платформу Parler: https://www.youtube.com/watch?v=y8wMRBoQH88 Правильно казав Трамп: They aren't after me, They're after you. I'm only in the way. Радійте, ідіоти. Невдовзі все це може прийти сюди. Уже приходить - через неіснуючу пандемію нас обмежують в правах і свободах.
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09.01.2021 07:12 Ответить
Да, да, а еще в омерике за Байдена проголосовали и рептилоиды.

Болезный, ты слышишь топот копыт? Это бегут санитары с хвостами и рогами в твою палату № 6 и несут десятиведровую клизьму для тебя. Прячься под кроватку !!!
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09.01.2021 08:20 Ответить
Шо ти можеш, чєловєк правільной національності, запропонувати у відповідь, окрім дурнуватої хуцпи?
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09.01.2021 08:52 Ответить
Так ти ж, дупоголове й жереш ту хуцпу!
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09.01.2021 10:34 Ответить
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09.01.2021 14:45 Ответить
Нажимать на кнопочки (клавиши) - прямо таки любимая забава деток по разуму. Пелоси права: кнопочки лучше отобрать.
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09.01.2021 07:39 Ответить
пелося - майбутній компаньйон чжоу байдена у ВІП-лікарні для дементивних альцгеймерів.
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09.01.2021 08:54 Ответить
Ага, поруч з твоiм лiжком, лайножере!
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09.01.2021 10:35 Ответить
старушке 80, старость не радость.
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09.01.2021 08:00 Ответить
Дайте Трампу шмальнути ядерною ракетою по рашці
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09.01.2021 08:09 Ответить
Ну если по мацкве, то лично я только ЗА !!!
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09.01.2021 08:15 Ответить
Всіляка глобалістська мерзота шифрується під патріотів.
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09.01.2021 08:55 Ответить
Ти, дупоголове, скiльки кiзяку з ранку викурило?
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09.01.2021 10:37 Ответить
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09.01.2021 14:46 Ответить
выборы - история как два древних деда не поделили Трон.
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09.01.2021 09:20 Ответить
А что, этот американский клоун вполне способен на это
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09.01.2021 10:04 Ответить
От этого самовлюбленного дебила все можно ожидать. Мировозрение Адольфа (Гитлера) - если гибну я, пусть гибнет весь мир. То же самое может сделать и российский недоросток.
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09.01.2021 10:37 Ответить
У кремлевского чинарика больше возможностей и неадеквата это сделать, чем у трампампама!
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09.01.2021 10:40 Ответить
Звідки взявся такий "світогляд" А.Гітлера? З яких закутків хворого мізку?
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09.01.2021 18:49 Ответить
Старуха Шапокляк, и ума столько же
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09.01.2021 14:17 Ответить
"Не дати зініціювати" військові дії чи ядерний удар може і удастся. Але як мав би відреагувати чинний на цей час президент США, коли такі дії саме в цей час спровокує хтось проти Америки? Наприклад, за "накруткою" з Москви чи Пекіна - Іран чи Півн. Корея?
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09.01.2021 18:55 Ответить
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