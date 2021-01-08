Спикер Палаты представителей США Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать "нестабильному" президенту в последние дни пребывания у власти начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал CNN.
"Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", - приводит телеканал письмо Пелоси.
Спикер Палаты представителей предупредила, что, если Трамп немедленно не покинет пост президента, Конгресс предпримет меры, чтобы попытаться отстранить его от власти.
CNN не уточняет, как Милли отреагировал на опасения Пелоси.
Призывы к отстранению Трампа от власти стали звучать среди демократов после беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов. По данным источника CNN, текущий черновик резолюции импичмента поддержал 131 член Конгресса. Среди них - глава судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер и глава комитета по регламенту Палаты представителей Джеймс Макговерн.
Сам Байден пока не поддерживает идею досрочного отстранения действующего президента от власти. Его инаугурация назначена на 20 января. Трамп не собирается в ней участвовать, однако пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти.
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Ну, з Рижим все ясно: не хоче полишати зручного крісла, тому готовий казна-що вичудити. Адекватність - то не про нього.
Але і цьотка не виглядає здоровою - погляд, як у Педобіра. Ядерний удар... треба ж! А рептилоїдів покликати на допомогу, на її переконання, Рижий ще не додумався?
Куди світ котиться...
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"Продвинутый", ЦЬОТКА права- надейся на лучшее, но готовься к худшему.
Я про те, що відносно тих, хто мають його замінити, також виникають певні сумніви. Після от таких заяв.
Стосовно зовнішності. Ми ж з Вами також не Алени Делони. І тут нічого не вдіємо. А погляд у неї направду моторошний. Чи то фото невдале. Хтозна.
Болезный, ты слышишь топот копыт? Это бегут санитары с хвостами и рогами в твою палату № 6 и несут десятиведровую клизьму для тебя. Прячься под кроватку !!!