Эксперты ВОЗ разрешили увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer с четырех до шести недель

Совещательная группа ВОЗ по вопросам иммунизации (SAGE) заявила, что интервал между двумя прививками от коронавируса вакциной Pfizer может быть увеличен с четырех до шести недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает AP.

"Рекомендация ВОЗ на основании доступных клинических данных заключается в том, что интервал прививок (вакциной производства Pfizer/BioNTech - ред.) может быть увеличен до 42 дней", - говорится в сообщении.

В совещательной группе добавили, что рекомендации, касающиеся промежутка между первой и второй прививками, могут измениться в случае появления новых данных.

Сейчас вторую прививку от коронавируса рекомендуется делать между 21-м и 28-м днями после введения первой дозы.

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В SAGE также предупредили, что страны, которые увеличат интервал между первой и второй прививками, должны быть уверены в том, что пациенты будут обеспечены второй дозой вакцины.