Эксперты ВОЗ разрешили увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer с четырех до шести недель
Совещательная группа ВОЗ по вопросам иммунизации (SAGE) заявила, что интервал между двумя прививками от коронавируса вакциной Pfizer может быть увеличен с четырех до шести недель.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает AP.
"Рекомендация ВОЗ на основании доступных клинических данных заключается в том, что интервал прививок (вакциной производства Pfizer/BioNTech - ред.) может быть увеличен до 42 дней", - говорится в сообщении.
В совещательной группе добавили, что рекомендации, касающиеся промежутка между первой и второй прививками, могут измениться в случае появления новых данных.
Сейчас вторую прививку от коронавируса рекомендуется делать между 21-м и 28-м днями после введения первой дозы.
В SAGE также предупредили, что страны, которые увеличат интервал между первой и второй прививками, должны быть уверены в том, что пациенты будут обеспечены второй дозой вакцины.
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Но даже при таких раскладах вылечатся не все...
У нас так вакцинировали минимум 86 человек в одном центре для людей, которьіе нуждаются в уходе, а потом 2 недели вьіяснилось, что тест у всех положительньій. Они пишут, что вообще более 100 человек заболели (пациентьі и персонал).
"Специалистьі" сказали, что одной дозьі оказалось недостаточно.
Хотя сначала орали, что прямо сразу формируются антитела и на короткий срок все действует.
А вот на длительное время - они еще не знают, надо изучить.
Зато колоть требуют.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760058/eclosion-covid-chsld-saint-antoine-******-vaccin
Еще "гадали", что, наверное, люди уже бьіли зараженьі. А почему, спрашивается, не сделать тест перед вакцинацией ?
Так не бьівает. Ето самьій верньій индикатор лжи.
Да, сказали, что нужно две. ОК.
Определили сроки. Хорошо.
Теперь - бац: новьіе.
А знаете почему ?
Вот в Канаде фишку придумали: вторую дозу не держать в резерве для тех, кому укололи первую, а вьіколоть все сразу, чтобьі побольше людей охватить. А остальное потом подвезут.
И сразу написали, что не успеют ни через три, ни через четьіре недели.
Товарищи с вакцинкой впали в панику. Их сразу =заверили=: с одной дозой вьі хорошо защищеньі. И второе рандеву переносят на несколько недель ...
Вот сразу и новьіе "рекомендации" подоспели.
Явно по просьбе таких же =передовьіх= товарищей (а то у нас визг до небес, что не успеваем за Израилем).
А научньіе основания - здесь вообще ни о чем. Как и здоровье людей вообще.
Деньги и политика.
Ну и - остальньіе интересьі.