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Эксперты ВОЗ разрешили увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer с четырех до шести недель

Эксперты ВОЗ разрешили увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer с четырех до шести недель

Совещательная группа ВОЗ по вопросам иммунизации (SAGE) заявила, что интервал между двумя прививками от коронавируса вакциной Pfizer может быть увеличен с четырех до шести недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает AP.

"Рекомендация ВОЗ на основании доступных клинических данных заключается в том, что интервал прививок (вакциной производства Pfizer/BioNTech - ред.) может быть увеличен до 42 дней", - говорится в сообщении.

В совещательной группе добавили, что рекомендации, касающиеся промежутка между первой и второй прививками, могут измениться в случае появления новых данных.

Сейчас вторую прививку от коронавируса рекомендуется делать между 21-м и 28-м днями после введения первой дозы.

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В SAGE также предупредили, что страны, которые увеличат интервал между первой и второй прививками, должны быть уверены в том, что пациенты будут обеспечены второй дозой вакцины.

вакцина (3815) ВОЗ (777)


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Топ комментарии
+7
Болезнь CLOUN 19 лечится исключительно повышением тарифов на все, повышением пенсионного возраста, налогов, и общим снижением уровня жизни и обнищанием населения.
Но даже при таких раскладах вылечатся не все...
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09.01.2021 00:32 Ответить
+6
Яка універсальна вакцина !!!
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09.01.2021 00:24 Ответить
+3
Та не.
У нас так вакцинировали минимум 86 человек в одном центре для людей, которьіе нуждаются в уходе, а потом 2 недели вьіяснилось, что тест у всех положительньій. Они пишут, что вообще более 100 человек заболели (пациентьі и персонал).
"Специалистьі" сказали, что одной дозьі оказалось недостаточно.
Хотя сначала орали, что прямо сразу формируются антитела и на короткий срок все действует.
А вот на длительное время - они еще не знают, надо изучить.
Зато колоть требуют.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760058/eclosion-covid-chsld-saint-antoine-******-vaccin

Еще "гадали", что, наверное, люди уже бьіли зараженьі. А почему, спрашивается, не сделать тест перед вакцинацией ?
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09.01.2021 00:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
слышали, клиенты крадуцкого?) для вас новость
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09.01.2021 00:21 Ответить
А нам шо з того? Ось як би вакцина від CLOUN-19, то да.
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09.01.2021 00:23 Ответить
Болезнь CLOUN 19 лечится исключительно повышением тарифов на все, повышением пенсионного возраста, налогов, и общим снижением уровня жизни и обнищанием населения.
Но даже при таких раскладах вылечатся не все...
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09.01.2021 00:32 Ответить
Дебілізм і ідіотізм, це невиліковні хвороби,це патологія і медицина тут безсила !!!)))
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09.01.2021 00:39 Ответить
Да действенное средство, что бы люди не доживали до опасного возраста 60+.
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09.01.2021 11:00 Ответить
Яка універсальна вакцина !!!
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09.01.2021 00:24 Ответить
Новость неактуальная, - нам бы дождаться первой дозы....
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09.01.2021 00:27 Ответить
Govoriat sto i odnoj ampuli dostatocno,vtoroj neobezatelno
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09.01.2021 00:27 Ответить
Ще невідомо які будуть наслідки від цього.
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09.01.2021 00:31 Ответить
Nejasno no nasi vraci soglaisilis pocti vse na ukol.Nasi vraci govoriat ocen xoroso ob pfizer
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09.01.2021 00:36 Ответить
Таблэтки, дурик!
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09.01.2021 00:43 Ответить
Та не.
У нас так вакцинировали минимум 86 человек в одном центре для людей, которьіе нуждаются в уходе, а потом 2 недели вьіяснилось, что тест у всех положительньій. Они пишут, что вообще более 100 человек заболели (пациентьі и персонал).
"Специалистьі" сказали, что одной дозьі оказалось недостаточно.
Хотя сначала орали, что прямо сразу формируются антитела и на короткий срок все действует.
А вот на длительное время - они еще не знают, надо изучить.
Зато колоть требуют.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760058/eclosion-covid-chsld-saint-antoine-******-vaccin

Еще "гадали", что, наверное, люди уже бьіли зараженьі. А почему, спрашивается, не сделать тест перед вакцинацией ?
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09.01.2021 00:37 Ответить
NU da togda znacit i vtoraja nuzna
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09.01.2021 00:46 Ответить
Понимаете, у них все =рекомендации= меняются чуть ли не каждодневно.
Так не бьівает. Ето самьій верньій индикатор лжи.
Да, сказали, что нужно две. ОК.
Определили сроки. Хорошо.
Теперь - бац: новьіе.
А знаете почему ?
Вот в Канаде фишку придумали: вторую дозу не держать в резерве для тех, кому укололи первую, а вьіколоть все сразу, чтобьі побольше людей охватить. А остальное потом подвезут.
И сразу написали, что не успеют ни через три, ни через четьіре недели.
Товарищи с вакцинкой впали в панику. Их сразу =заверили=: с одной дозой вьі хорошо защищеньі. И второе рандеву переносят на несколько недель ...
Вот сразу и новьіе "рекомендации" подоспели.
Явно по просьбе таких же =передовьіх= товарищей (а то у нас визг до небес, что не успеваем за Израилем).
А научньіе основания - здесь вообще ни о чем. Как и здоровье людей вообще.
Деньги и политика.
Ну и - остальньіе интересьі.
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09.01.2021 01:02 Ответить
А ви не думали що рекомендації до ванцини міняються із-за короткого часу дослідження і таким чином їх проводять. То у вас маски не захищають то вакцина не така, може досить звинувачувати весь світ у змові.
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09.01.2021 10:02 Ответить
Что клиенты не успевают заработать? Во обогатится кто то.
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09.01.2021 00:30 Ответить
а у парашников наоборот. есчо диды завещали "между первой дозой и второй - промежуток не большой" ))
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09.01.2021 00:38 Ответить
А восьма на посошок ,це вже"птичья болезнь" перепил !!!!)))
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09.01.2021 00:42 Ответить
Эксперты ВОЗ разрешили увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer с четырех до шести недель - Цензор.НЕТ 1390
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09.01.2021 00:42 Ответить
Люди получают по 2-2,5 тыс.грн. Это реальный звиздец!!!! А вы нам про американские вакцины рассказываете по 18 баксов доза в закупке.. Дайте этим людям не сдохнуть, патриоты вы *******!!!!
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09.01.2021 00:44 Ответить
это вы из лугандоской ботофермы вещаете?
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09.01.2021 00:55 Ответить
нет.. а ты откуда такие выводы делаешь!? может тебе мозги на череп жмут!?. могу помочь..
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09.01.2021 01:04 Ответить
експєрти воз, ідіть нй.
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09.01.2021 01:00 Ответить
Потом через 6 недель еще одну и еще одну и так пока кони не двинем.
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09.01.2021 01:04 Ответить
Есть такие из Торонто знакомые, кто просто уезжают из Канады. Вот одни переехали в Турцию. Стремно все...А мой отец пару месяцев назад спутником привился. Сказали, что надо вторую делать, но он вместо этого уехал в санаторий. Вот там его немного подкосило, но по приезду все прошло...антитела во всю хозяйничают...сказали что вторая не нужна. Вот так.
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09.01.2021 01:08 Ответить
А у моего соседа в декабре такой случай был - он работает на скорой помощи водилой, а у них прививка обязаловка, так его предупредили, что скоро будут прививать и пить ни-ни, а тут жена дочку родила, ну и как тут не отметить. Договорился на работе на два дня отгула и на радостях пошел в разнос, пока жена в роддоме. На третий день выходит на работу ему диспетчер беги скорее на вакцинацию или к работе не допущу, а хрен ли делать пошел, там у них отдельный кабинет, укололи спутником, говорит хорошо что у него поднялась температура до 37,5 градусов домой отпустили, а то говорит как бы он сутки с такого бодуна работал и сам не знает. А вчера ко мне зашел за дрелью, так я его спросил как у него дела,а он мне что нормалек, антител в организме хватает и второй раз колоться не надо - слава богу говорит, прокатило.
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09.01.2021 05:24 Ответить
Те, що зараз відбувається з епідемією Ковід схоже на те, що ми маємо справу з біологічною зброєю, або це дуже схоже на те, як вона діє в бойовій обстановці. До речі, така зброя якраз і застосовується по тилах противника, а не на передовій. Хтось знищує економіку світових лідерів.(с)
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09.01.2021 01:05 Ответить
Дебільні рекомендації, якщо чесно. Мені здається, що у ВООЗ почали переймати досвід наших дурників - Степанова та Ляшка.
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09.01.2021 01:18 Ответить
Навпаки - в ВОЗі першими почали, інші підхопили.
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09.01.2021 01:27 Ответить
В Англії розгортається драматична ситуація з вакцинацією. Незважаючи на масові вакцинації сотень тисяч людей на протязі місяця, пандемія мала би пітина спад, але маємо різкий приріст по всіх показниках. та появу десятків нових штамів вірусу , які невідомо звідки взялися. Але пам'ятайте вакцина тут не винувата))))! https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/uk/ Коронавірус у Великій Британії - Статистика [08.01.2021] - Графіки (minfin.com.ua)
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09.01.2021 02:45 Ответить
*****,где значок попкорн?
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09.01.2021 20:30 Ответить
 
 