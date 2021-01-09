Дворец куратора покупки "вышек Бойко" Кацубы продают за 16 млн долларов. ФОТО

Трехэтажный особняк экс-нардепа от "Партии регионов", куратора покупки так называемых "вышек Бойко" Сергея Кацубы продается за 16 млн дол.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Андрей Осадчук ("Голос").

"Параллельные миры. Дворец Кацубы продают за 16 млн долларов. Здесь все прекрасно: и за что построили, и в каком стиле, и сейчас спокойно продают, и надеются, что кто-то это купит", - написал он.

Осадчук указал линк на материал "Радио свободы" от 2014 года об имении Кацубы в селе Хотяновка под Киевом.

На сайте продажи недвижимости это же имение выставлено на продажу за 16 миллионов долларов.