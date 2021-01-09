РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости
39 704 70

Дворец куратора покупки "вышек Бойко" Кацубы продают за 16 млн долларов. ФОТО

Трехэтажный особняк экс-нардепа от "Партии регионов", куратора покупки так называемых "вышек Бойко" Сергея Кацубы продается за 16 млн дол.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Андрей Осадчук ("Голос").

"Параллельные миры. Дворец Кацубы продают за 16 млн долларов. Здесь все прекрасно: и за что построили, и в каком стиле, и сейчас спокойно продают, и надеются, что кто-то это купит", - написал он.

Осадчук указал линк на материал "Радио свободы" от 2014 года об имении Кацубы в селе Хотяновка под Киевом.

На сайте продажи недвижимости это же имение выставлено на продажу за 16 миллионов долларов.

Дворец куратора покупки вышек Бойко Кацубы продают за 16 млн долларов 01

Дворец куратора покупки вышек Бойко Кацубы продают за 16 млн долларов 02

продажа (484) Кацуба Сергей (10) Осадчук Андрей (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
Я давно кажу, що "українська" бидлоеліта краде такими темпами, у порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною. Якщо реалізувати тільки все накрадене нерухоме майно всіх депутатів, прокурорів, суддів та інших можновладців, то можна мінімум на 5 років мати профіцитний держбюджет. А якщо іще накласти арешт на всі інші активи (грошові кошти, цінні папери, коштовності тощо), то можна буде 5 років кредитувати МВФ.
показать весь комментарий
09.01.2021 00:52 Ответить
+21
шутник !

Вовка с Ленкой недвижимость скинули и лыжи смазывают.... на Ростов или в Крым (в случае чего)
показать весь комментарий
09.01.2021 01:01 Ответить
+21
Прокуроры и строят.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сам кацуба где? Присел? Или его теща этот особняк и "купит"?
показать весь комментарий
09.01.2021 00:47 Ответить
3000 кв.м 10 комнат - это получается, в среднем одна комната 300 квадратных метра.
Я правильно понимаю?
показать весь комментарий
09.01.2021 00:48 Ответить
та нема там 3000. 800-1000 десь. з усіма дворовими будівлями
показать весь комментарий
09.01.2021 01:02 Ответить
Не надо судить только по НАЗЕМНОЙ части дома. Там 100 пудов ПОДВАЛ ( и может многоуровневый) под всей застройкой - а это еще мин. 800м2.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:08 Ответить
Подвал, это подвал, а не жилое помещение, будь там гаражи, сауны, бильярдные и комната переговоров
показать весь комментарий
09.01.2021 13:49 Ответить
В таких домах только одна ПРИХОЖАЯ с АКВАРИУМОМ ДЛЯ БЕГЕМОТА может тянуть на 300-350м2, а каминные залы на все 500м2.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:11 Ответить
в загальну квадратуру ідуть кухня, кухня для прислуги, кухня для прислуги друга та подруги, ванні кімнати для худоби, критий іподром для поні
показать весь комментарий
09.01.2021 08:55 Ответить
кажется ленка и кловка оманские без жилья все еще...?как вам такой вариант?)
показать весь комментарий
09.01.2021 00:50 Ответить
шутник !

Вовка с Ленкой недвижимость скинули и лыжи смазывают.... на Ростов или в Крым (в случае чего)
показать весь комментарий
09.01.2021 01:01 Ответить
в Украине их больше ничего не держит, кроме оставшихся 23% ЗЕбилов
показать весь комментарий
09.01.2021 01:02 Ответить
есть еще земля обетованная...там можно затеряться среди себе подобных
показать весь комментарий
09.01.2021 01:13 Ответить
Израилю не нужен этот геморрой.
Вальцман вернется, он ЗЕльцмана и из Хайфы выковыряет
только дача под Ростоффом
показать весь комментарий
09.01.2021 01:33 Ответить
Да! зеля очень много своее метлой натрусил...та и продолжает трусить периодически. Та ладно бы натрусил, так еще и делов наделал. Такого нигде не прощают
показать весь комментарий
09.01.2021 05:38 Ответить
И потому Нетаньяху назвал Зеленского "Иерусалимским Львом", который у них в легендах? Надеюсь, что это вы с сарказмом написали, потому как Вова выполняет задание евреев, о скупке ими всех земель нашего Причерноморья, для основания тут нового еврейского государства. Потому вдоль 50 км Западной границы земли продавать нельзя, но на морское побережье этого ограничения в новом законе нет.

Думайте
показать весь комментарий
09.01.2021 13:53 Ответить
О чем мне думать? О том, что зеля шлимазл поцоватый? Так мне с самого начала уже не надо было думать, я и так все понимал...но отказывался верить! Был там один "пророк" (это я для евреев), который в уши вдувал - будете все бАгаты, я османа султана за бороду возьму и скажу - оставь Иерусалим (там в обморок падали люди)! И будем мы над миром праздновать и рабов себе забирать!
Ну так чем закончилось? А тем, что он зашел он к султану, а он ему - или принимаешь мусульманство или я тебе яйца отрежу! Пришлось принять . Там всякие самоубийства и все такое....но потом выдумали новую религию для иудеев (а их было около 5-ти)! Ну то такое!

Зачем ты меня стращаешь евреями? Я хоть слово про них сказал?
показать весь комментарий
09.01.2021 14:14 Ответить
Вы читаете текст, но видимо думаете при этом о своём.
А я лишь написал о том, что Израиль Зеленского примет точно так же, как принял Дмитрия Табачника (и не его одного), который годами разваливал Украину, наше образование и чернил нашу историю. Ну при этом еще и воровал.
показать весь комментарий
09.01.2021 19:31 Ответить
Как раз и наоборот! Просто мыслить нужно критически. А иногда и читать внимательно
"Вальцман вернется, он ЗЕльцмана и из Хайфы выковыряет" (с)

показать весь комментарий
09.01.2021 23:02 Ответить
Я давно кажу, що "українська" бидлоеліта краде такими темпами, у порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною. Якщо реалізувати тільки все накрадене нерухоме майно всіх депутатів, прокурорів, суддів та інших можновладців, то можна мінімум на 5 років мати профіцитний держбюджет. А якщо іще накласти арешт на всі інші активи (грошові кошти, цінні папери, коштовності тощо), то можна буде 5 років кредитувати МВФ.
показать весь комментарий
09.01.2021 00:52 Ответить
Очень интересная интерпретация : какой-то Кацуба - это куратор и организатор криминальных схем по вышкам, а Бойко, тогдашний министр энергетики - простая пешка-исполнитель...
показать весь комментарий
09.01.2021 00:54 Ответить
БОЙКО - это ХИТРОЖОПЫЙ ЖИД, который всегда умел прятать концы в воду. Просто, по "скромному домику" его подручного КАЦУБЫ, можно четко понять, какого РАЗМЕРА ЧЕМОДАНЫ С БАКСАМИ стоят в ЗАКРОМАХ ОПА-ЖОПАвской ТВАРИ БОЙКО.
показать весь комментарий
09.01.2021 07:58 Ответить
Собственно и упадок НПЗ начался с Бойко (сыну перекинул установку), а Беня его (НПЗ) добил!
показать весь комментарий
09.01.2021 11:14 Ответить
Дворец куратора покупки "вышек Бойко" Кацубы продают за 16 млн долларов - Цензор.НЕТ 9171
показать весь комментарий
09.01.2021 00:55 Ответить
а я б на цей будинок ловив би як на живця... Хто купить - у тюрягу на 50 років. АБО відкат в держбюджет - все бабло, що є... ВСЕ з нерухомістю включаючи яка є у родичів... У всіх повязаних з ним родичів. Залишити тільки 1 минімальну з.п. і надати квартиру площею в межах і площею відповідно до кількості проживаючих. А взагалі, якщо не доведе походження грошей - прибрати це падло з України.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:03 Ответить
а если купит иностранец?
показать весь комментарий
09.01.2021 11:09 Ответить
..али бабушка-пенсионерка от нардепа,судьи,прокурора?
показать весь комментарий
09.01.2021 14:59 Ответить
золота ціна йому 1 млн.уе
показать весь комментарий
09.01.2021 01:06 Ответить
ради интереса посмотрел на гугл карту -поискал этот маеток в хотяновке
так рядом с этим маетком стоят не такого размаха,
но тоже приличные виллы - и на противоположном берегу тоже так себе нехило.
был бы нормальный прокурор -поездил по околицам киева -работы было бы ему уйма
показать весь комментарий
09.01.2021 01:36 Ответить
Прокуроры и строят.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:57 Ответить
На рівні Бойка і вище прокурори продуктивно переслідують лише ворогів системи за наявності в неї консенсусу.
показать весь комментарий
09.01.2021 13:05 Ответить
Зачем ему ездить, он там живет.
Око государево, твою мать...
показать весь комментарий
10.01.2021 02:07 Ответить
Вышки та Бойки, а этот Кацуба так, на подхвате.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:59 Ответить
ДА ВЗОРВИТЕ ИХ !?)
показать весь комментарий
09.01.2021 02:45 Ответить
Ні, ні, ні! Це ж майбутні дитсадочки для сиріток!
показать весь комментарий
09.01.2021 05:20 Ответить
ЦАРСКИЕ СОКРОВИЩА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.01.2021 09:40 Ответить
Дворец куратора покупки "вышек Бойко" Кацубы продают за 16 млн долларов - Цензор.НЕТ 7062
показать весь комментарий
09.01.2021 05:33 Ответить
Зеленский с подругой как раз бездомные
показать весь комментарий
09.01.2021 06:23 Ответить
Для ЗЕ-Четы этот домик МАЛОВАТ, но это может быть отличный подарок для МЕНДЕЛЬ - за ее преданную профессиональную работу и отличную ИГРУ НА ФЛЕЙТЕ по вечерам.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:04 Ответить
Одновременно с обрушением России, обрушится и Украина. Разборки будут ужасными. Я бы, на месте наших "можновладцив" и олигархов, уже начинал сваливать за кордон. Сейчас украинский народ сдерживает российская угроза и вялая поддержка США. В 2021 все изменится. Тикайте, подонки, пока не поздно.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:03 Ответить
Необов'язково всіх на ростов ,можна кучму повернути на 2-3дні щоб ці бандюки скоїли самогубство (кирпа та інші ) чи потрапили в авто аварію а може й голову комусь .
показать весь комментарий
09.01.2021 09:37 Ответить
треба бти особливо "просунутим в гуглі" ,щоб виявити самогубство Кірпи...
показать весь комментарий
09.01.2021 20:55 Ответить
Дурня. Україна вже дужа мало залежить від Росії. З якого лиха " обрушиться" .З горя? - Смішно. Біжінці?- так у нас же " хунта"," фашисти"," бендерівці".отож скрепні дєдивоевали" до нас нне побіжать - стрьомно.
показать весь комментарий
09.01.2021 10:31 Ответить
На жаль, це не так
показать весь комментарий
09.01.2021 13:56 Ответить
Якось зачепить, але так щоб обрушити, навряд чи.
показать весь комментарий
09.01.2021 11:35 Ответить
...роскошь рядом с трущобами...никому и ничего этот перекос не напоминает ???...народ Украины не знает чем заплатить за коммуналку, а горстка обнаглевших ворюг при власти уже не знают как и куда вложить и упихнуть наворованное - очень похожая ситуация накануне большого шухера....
показать весь комментарий
09.01.2021 09:30 Ответить
Как далеки они от народа...
показать весь комментарий
09.01.2021 09:36 Ответить
Небуде народу будуть китайці, для цих злодіїв Україна тільки щоб грабувати .
показать весь комментарий
09.01.2021 09:39 Ответить
а нам говорят что делать
показать весь комментарий
09.01.2021 09:43 Ответить
А нанесені збитки державі по вишкам в повній мірі відшкодовані? Чи державі пох. головне бидло доїти?
показать весь комментарий
09.01.2021 09:57 Ответить
Я б відкрив там майстерню з виробництва своїх конурентних зернодробарок-млинів, коренерізок, роторних безредукторних косарок, комбайнів та іншого...
показать весь комментарий
09.01.2021 10:38 Ответить
А "пальнуть" бы по этому дворцу системой "Точка-У " !!
показать весь комментарий
09.01.2021 10:59 Ответить
А смысл? Их у нас мало осталось, фронту нужнее.
показать весь комментарий
09.01.2021 13:57 Ответить
Іде світова економічна криза, котра змінить всі звичні приоритети. І це на десятки років. Вкладати в нерухомість вже зараз безглуздо, тим паче в такий палац. Родове гніздо для себе для дітей-онуків? Не ті часи - всі хочуть жити окремо. Для понту?- років пїять і це минеться. Понти будуть посміховищем. Хіба що там здоровецький бункер, щоб пережити неминучу екологічну і геологічну світову катастрофу і прожити на пів року довше в цьому бункері , ніж "лохи",що лишились на поверхні.
показать весь комментарий
09.01.2021 11:06 Ответить
зараз неходові навіть звичайні "особнячки" на 3 поверхи ,набудовані ,наприклад у Сокільниках поза Львовом
"жирні часи"України,здається минули..разом з пройо..ним кремлівською шмарою Тимошенко Звр(32-90 млрд.доларів)на російський газ...
показать весь комментарий
09.01.2021 21:03 Ответить
Спочатку були "вишки Бойка"...Потім "вишки Кацуби"...А тепер "так названі вишки Бойка,куратором яких був Кацуба"...Отак карна справа бігає по колу,ніби і рухається,і ніби стоїть...
показать весь комментарий
09.01.2021 11:08 Ответить
....у меня тоже есть ДВОРЕЦ в 60 кв.м , спальня ,комната , кухня ,прихожая и с\у !!! прекрасней нет ничего на СВЕТЕ !!! к дворцу прилагается полисадник и огород в 3 сот . ))))
показать весь комментарий
09.01.2021 11:36 Ответить
а тут уже приходят бумаги с налоговой .кто имеет жилплощадь больше 60 кв плати налог .подать до 13 января .а как же эти организмы с налогами ?
показать весь комментарий
09.01.2021 13:20 Ответить
Да ввести налог на дома, больше 600 кв.метров, по миллиону за год и цену на газ и электроэнергию как в Великобритании, а на воду, как в Саудовской Аравии. А для домов более 1000 метров, всё это в два раза дороже, а более 2000 метров, в 10 раз дороже. И подвести под это, как заботу об энергозбережении.

Всё просто. И прекратится строительство огромных дворцов.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:00 Ответить
читай что написал я 60 квадратов а не 600 . ))))
показать весь комментарий
10.01.2021 10:38 Ответить
Разве я опротестовывал ваши слова?
Я написал, что по аналогии уже имеющегося закона (кстати, владельцы дома более 300 кв. м. платят в год налог 25 000 грн), надо взяться не только за налог на богатых, но важнее, на ОЧЕНЬ богатых, таких, как Ахметов, Бахматюк, Порошенко и прочие.
показать весь комментарий
10.01.2021 13:17 Ответить
особливо зацікавило -дім з каміном )))))
показать весь комментарий
09.01.2021 20:53 Ответить
А мені, особисто цікаво,може хто поясне,НАВІЩО ЦЕ ТВОРІННЯ,ЩО З НИМ РОБИТИ!!!!!!!!!!!!Ну нехай 600м і то забагато. В мене є багатенько знайомих в яких 2-о поверхові будинки,є такі,що живуть тільки на першому,є такі,що продати не можуть,а є і такі,що просто залишають бо не взмозі **прокормити**(це створіння не відносю до тих,що не зможуть прокормити). А взагалі підтримую думку про НАЛОГИ,тільки біда в тім,ЩО САМІ СОБІ НЕ ВВИДУТЬ!!!!!
показать весь комментарий
09.01.2021 21:04 Ответить
Зазеркалье а не страна. И мы её построили, или просрали, или и то и другое одновременно. Нам такое удалось. Теперь вот кв. метры считаем не в своём доме. А надо патроны считать в своей винтовке!
показать весь комментарий
09.01.2021 22:03 Ответить
 
 