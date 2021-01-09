Дворец куратора покупки "вышек Бойко" Кацубы продают за 16 млн долларов. ФОТО
Трехэтажный особняк экс-нардепа от "Партии регионов", куратора покупки так называемых "вышек Бойко" Сергея Кацубы продается за 16 млн дол.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Андрей Осадчук ("Голос").
"Параллельные миры. Дворец Кацубы продают за 16 млн долларов. Здесь все прекрасно: и за что построили, и в каком стиле, и сейчас спокойно продают, и надеются, что кто-то это купит", - написал он.
Осадчук указал линк на материал "Радио свободы" от 2014 года об имении Кацубы в селе Хотяновка под Киевом.
На сайте продажи недвижимости это же имение выставлено на продажу за 16 миллионов долларов.
Топ комментарии
+43 Кардан_вал
показать весь комментарий09.01.2021 00:52 Ответить Ссылка
+21 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий09.01.2021 01:01 Ответить Ссылка
+21 Storm UA
показать весь комментарий09.01.2021 01:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я правильно понимаю?
Вовка с Ленкой недвижимость скинули и лыжи смазывают.... на Ростов или в Крым (в случае чего)
Вальцман вернется, он ЗЕльцмана и из Хайфы выковыряет
только дача под Ростоффом
Думайте
Ну так чем закончилось? А тем, что он зашел он к султану, а он ему - или принимаешь мусульманство или я тебе яйца отрежу! Пришлось принять . Там всякие самоубийства и все такое....но потом выдумали новую религию для иудеев (а их было около 5-ти)! Ну то такое!
Зачем ты меня стращаешь евреями? Я хоть слово про них сказал?
А я лишь написал о том, что Израиль Зеленского примет точно так же, как принял Дмитрия Табачника (и не его одного), который годами разваливал Украину, наше образование и чернил нашу историю. Ну при этом еще и воровал.
"Вальцман вернется, он ЗЕльцмана и из Хайфы выковыряет" (с)
так рядом с этим маетком стоят не такого размаха,
но тоже приличные виллы - и на противоположном берегу тоже так себе нехило.
был бы нормальный прокурор -поездил по околицам киева -работы было бы ему уйма
Око государево, твою мать...
"жирні часи"України,здається минули..разом з пройо..ним кремлівською шмарою Тимошенко Звр(32-90 млрд.доларів)на російський газ...
Всё просто. И прекратится строительство огромных дворцов.
Я написал, что по аналогии уже имеющегося закона (кстати, владельцы дома более 300 кв. м. платят в год налог 25 000 грн), надо взяться не только за налог на богатых, но важнее, на ОЧЕНЬ богатых, таких, как Ахметов, Бахматюк, Порошенко и прочие.