РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости
6 485 50

Люди с COVID поздно обращаются к врачам, в больницах все больше "тяжелых" пациентов, - Степанов

Люди с COVID поздно обращаются к врачам, в больницах все больше

Украинцы меньше проходят тестирований на COVID-19 и часто обращаются к врачу уже когда им становится хуже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Настоящему времени"

"У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. Наши лабораторные центры в некоторых областях работают только на 25-30% своей мощности.

При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится более тяжелым.

Мы, конечно, просим при малейших симптомах любого респираторного заболевания сразу обращаться, чтобы человека тестировали: у нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат", - отметил он.

Читайте также: Богатые страны скупили большую часть вакцин от COVID-19, - ВОЗ

Глава МОЗ подчеркнул, что в Украине готовы 66 тысяч коек для больных с COVID-19, заполнено сегодня чуть больше 23 тысяч.

Коек с подведенным кислородом, по его словам, уже более 41 тысячи. То есть заполненность – на треть.

Но в то же самое время "увеличивается количество больных с более тяжелым течением заболевания, в том числе в реанимациях", подчеркнул Степанов.

Поэтому МОЗ просит, чтобы люди как можно раньше обращались к врачу за медицинской помощью.

Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
Что он гонит ? Людей, которые вполне себе своевременно обращаются к врачам, отшивают и заставляют лечиться дома, пока они не начнут конкретно задыхаться....
показать весь комментарий
09.01.2021 00:58 Ответить
+26
Так вы стоимость анализа сделайте равным минимальной зарплате - у вас вообще будет загруженность лабораторий 1%
показать весь комментарий
09.01.2021 00:58 Ответить
+23
Мля, когда пристрелят этого идиота?
Эта радиоточка просто ******* своими откровениями!
показать весь комментарий
09.01.2021 01:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вы стоимость анализа сделайте равным минимальной зарплате - у вас вообще будет загруженность лабораторий 1%
показать весь комментарий
09.01.2021 00:58 Ответить
Вся моя семья сдавала тесты забесплатно по направлению от семейного врача.
показать весь комментарий
09.01.2021 11:39 Ответить
Что он гонит ? Людей, которые вполне себе своевременно обращаются к врачам, отшивают и заставляют лечиться дома, пока они не начнут конкретно задыхаться....
показать весь комментарий
09.01.2021 00:58 Ответить
Президент каже, що суми в платіжках за комуналку знизилися. Що епоха бідності закінчилася. А чим Степанов гірший? Він також нелох.
показать весь комментарий
09.01.2021 06:48 Ответить
що знизилось? звичайно, сидіти на державних коштах в Кончі класно, а за маленьку квартирку при плюсовому грудні заплатить 1200 грн за опалення це звичайно "зниження". Між іншим , а чому працюючим пенсіонерам не індексують пенсії, вони змушені працювать, щоб платити за це "зниження", а при Пороху підвищували всім. АУ,73 % - відгукніться...
показать весь комментарий
09.01.2021 16:30 Ответить
Ви праві на 200%, так і є - прийдеш раніше, відшиють, нема тяжких ознак, сиди дома, а коли вже тяжко, то і смертей багато при такій малій кількості захворівших, бо вже запізно... так і лікують людей простих...
показать весь комментарий
09.01.2021 10:33 Ответить
Лiкують?
показать весь комментарий
09.01.2021 11:15 Ответить
Дебіл, мля. Самі ж в рази зменшили кількість проведених щоденних тестів, а тепер ліпить горбатого до стінки.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:00 Ответить
))) конгениально! степанов точно, который месяц даёт газу не снявшись с ручника.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:00 Ответить
А сколько времени уходит на поиски мест, где можно купить лампочку или кондомов пачку? На тестирование времени уже и не остаётся.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:01 Ответить
який секс , друже, Ковід))), але є межа безтурботності, адже снід не лікується
показать весь комментарий
09.01.2021 07:38 Ответить
У вас неверный ассоциативный ряд. Может человек хочет сувенир в виде нынешнего президента...
показать весь комментарий
09.01.2021 11:17 Ответить
Аптеки открыты
показать весь комментарий
09.01.2021 08:13 Ответить
Odnoj emu prostoj vopros gde vakcina(ne sputnik)?
показать весь комментарий
09.01.2021 01:04 Ответить
Мля, когда пристрелят этого идиота?
Эта радиоточка просто ******* своими откровениями!
показать весь комментарий
09.01.2021 01:05 Ответить
А ты падло попытайся хотя бы дозвониться до врача!
показать весь комментарий
09.01.2021 01:12 Ответить
Ніяких додзвонитися. Тільки запис на прийом до сімейного лікаря. У Сумах в сімейних лікарів на 2-3 дні черга заповнена. А дзвінків не положено.
показать весь комментарий
09.01.2021 06:51 Ответить
Друже, то не на підтримку того виродка, але свому сімейному я вчора дотелефонував, всі рекомендації вислухав, виконую - вже легше
показать весь комментарий
09.01.2021 07:41 Ответить
Со своим семейным по вайберу общаюсь. Отвечает даже в выходные.
Не всем так взёт, конечно.
показать весь комментарий
09.01.2021 11:41 Ответить
Вот так некепливают состояния и делают бизнес на человеческих жизнях. И это относится не только к МОЗ, но и всему кабмину, Верховной Раде, судам, НКРЭКУ. Это чистый капитализм ребятки, которому несрать на человека. Эра Золотого Тельца.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:13 Ответить
Краснозадіми портянками потянуло с серпом и кувалдой! А Швеция, Канада, Финляндия и тд. - это какой капитализм ,грязный?
показать весь комментарий
09.01.2021 12:46 Ответить
да уж.. этих клоунов нам умом не понять никогда ...блдь..
показать весь комментарий
09.01.2021 01:14 Ответить
Вы 73% имеете ввиду?
показать весь комментарий
09.01.2021 10:14 Ответить
кста.. На даний момент в Европі лише 3 країни не вакцинуються: Молдова, Білорусь і Україна.
показать весь комментарий
09.01.2021 01:28 Ответить
Это теперь больные виновыта, что вы земрази стату смазываете и в тесты мутите, чтобы главная ЗеГнида спокойно видосики записывал? Теперь, когда уже скрывать не получается, все скинуть на больных.. Как там кстати 73% зебилов?
показать весь комментарий
09.01.2021 01:50 Ответить
Степанову пора звернутись до психіатра на заслужений відпочинок. А то буде пізно.
показать весь комментарий
09.01.2021 03:33 Ответить
Нет, степанова надо просто лишить его жизни.
Вполне откровенно заявляю: ето чмо должно сдохнуть
показать весь комментарий
09.01.2021 04:29 Ответить
Хороший бизнес- медецина.
Человек готов выложить любые деньги за свою жизнь. Особенно если ему внушить,шо его жизнь в опасности.
показать весь комментарий
09.01.2021 05:08 Ответить
Степанов - уе###ов
Где это можно за 15 минут тест сделать ?
Это кловану и его шмаре тесты так делают ?
показать весь комментарий
09.01.2021 06:19 Ответить
Зеленский охметовская гнида
показать весь комментарий
09.01.2021 06:21 Ответить
По конституции 96 года мы за 5 лет ( перехидни положення) должны были провести в селах, селещах, городах загальни збори , утворить громады переписав все рухоме и нерухоме майно (публична власнисть), составить реестр власникив (жителей) принять устав и обрать всю владу вполоть до прокуроров,судей,налоговой и ментов. Определить себе податки и отчислния на вверх. А главное посчитать частку каждого в публичной властности и получать из нее все социальные блага. Все это подтверждено Европейской Хартией самоуправления . Но нам ,,ЗАБЫЛИ" ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ. Вот и гавкаем то на луну то на степашку с клоуном. Бо дурни и бидни. Обсуждаем этот вопрос или дальше гавкаем?
Ст.13,14.142. для начала.
показать весь комментарий
09.01.2021 07:26 Ответить
Терять ему нечего, и он это знает.
Сержант Пиночетенко ему давно верёвку намыленную припас.

"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показать весь комментарий
09.01.2021 08:10 Ответить
Блин, так это ты, Степашка , такой протокол лечения утвердил « дома сидите и сбивайте температуру таблетками отечественного производителя»
Вас ещё за этот протокол посадят !!!!
показать весь комментарий
09.01.2021 08:11 Ответить
Нуууу не совсем так. Подавляющее большинство случаев люди уже переболели, т.е. кашель, потеря запаха, температура, резь в глазах и т.д. В том числе врачи просто не направляют на исследование, а только по просьбе и настаиванию. Более того сами врачи...ну вот наш семейный врач уже третий месяц на больничном и з них двенедели в реанимации( ну это для своих!).Если вам нужно за рубеж на работу, то такие справки стали уже предметом торга. Правильный анализ только в частных лабораториях, например Синево, стоит 450 грн. Это на антитела.
Итог общая картина пандемии сильно искажена, реальный объем заболевших и переболевших в РАЗЫ больше. Вакцинация не панацея, ибо тем, которые переболели вакцинация временно противопоказана.
показать весь комментарий
09.01.2021 08:21 Ответить
Минздрав уменьшает статистику в 5 раз
показать весь комментарий
09.01.2021 09:07 Ответить
Саме так. Ми взагалі ніколи свого сімейного не бачили. Перший просто помер, другой у відпустці. Просто приїхала знайома лікарка з приватної клініки, визначила імовірний ковіду в легкій формі, ліки-вітаміни і все. Толку то з того, що попертися у розплідники зарази (лікарні неприватні) і заразиться. Хочете вижити- Зелю в дупу з його статистикою і надіятися тільки на себе
показать весь комментарий
09.01.2021 10:03 Ответить
https://twitter.com/i/status/1345616835409031169 Оговорка по Фрейду,или может и не оговорка
показать весь комментарий
09.01.2021 08:44 Ответить
Нет других болезней кроме ковида-19.
показать весь комментарий
09.01.2021 09:11 Ответить
От ****... Кількість тяжких зросла не через те, що люди не звертаються, а через те, що ви падли брешете. Різко зменшили кількість тестування, мотивуючи, що нема симптомів, навіть коли людина 100% контактна. А коли вже появляються ті симптоми, то часто вже запізно.
показать весь комментарий
09.01.2021 09:48 Ответить
Лживый ублюдок
показать весь комментарий
09.01.2021 10:10 Ответить
Степанов - лучший министр за последние 1,5 года! Он учит зебилов быть людьми.
показать весь комментарий
09.01.2021 10:15 Ответить
Он вообще не министр. Ему всё равно где работать, бездельник полнейший.
показать весь комментарий
09.01.2021 19:37 Ответить
"Люди поздно обращаются к врачам. Да потому,что никто не хочет с вами связываться, господа бизнесмены от медицины. Может в консерватории что-то подправить?
показать весь комментарий
09.01.2021 10:58 Ответить
Достойний брехун зекоманди.Моя теща захворіла,пішла до врача-послухав-відправив додому, через три дні стало гірше-через скандал зробили рентген(ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ,не хотіли направляти). Запалення легенів,на тест не направив,виписав ліки, Довелось дзвонити на гарячі лініїї,тільки як кіпіш підняли зробили тест-КОРНОВІРУС.Слава Богу вичухалась. Так доктор щей ображався-навіщо ви дзвонили іт.д !! 18 поліклініка на ХТЗ м.Харків
показать весь комментарий
09.01.2021 11:22 Ответить
В этом виноваты не только люди. Потому что у нас каждый поход в больницу это кара небесная. Но и сама наша "мед система" по выкачиванию как можно большего количества денег с пациентов ( у нас в этом соревнуются медицина, жкх и похоронные службы), качество мед обслуживания и его " профессионализм" и в связи с этим всем реальный страх перед обращением в больницу что тебя сначала " разденут" а потом еще и "залечат". И это факт. ( разговоры о чем то " бесплатном" в нашей стране, это только можно прочесть в конституции и услышать по телевизору.
показать весь комментарий
09.01.2021 12:22 Ответить
Ну и д-мо же ты!
показать весь комментарий
09.01.2021 15:16 Ответить
Брехло....
Как и та ***** в белом халате ворела что у меня ОРВИ..
Ага

Двусторонняя пневмония типичный ковид ПЦР плюс..капец
А
3потнрянных дня.не было температуры
.а потеря обоняния это не показатель....
Я до сих пор кашляю..слабость и на таблетках
показать весь комментарий
09.01.2021 15:50 Ответить
Люди обоащаются к врачам вовремя. А вот врачи думают ложить не ложить и почему то держат койки пустыми. Чинуш ложат сразу а простых, кто выживет тот выживет.
показать весь комментарий
09.01.2021 16:32 Ответить
Основная причина одна---участковый не приходит на вызов к такому. Не простая тема конечно эта. Точного то диагноза нет. Но опять противоречие---только врач может определить. Как быть? Скорая везёт в больницу. Там определили допустим сильную простуду. Но ковида вроде нет. Но в зоне побывал. Тупик. Срочно вакцинировать всех врачей, участковых в первую очередь. И пусть приходят по вызову как раньше. Ведь смешно стало----врач семейный, а в семью не приходит.
показать весь комментарий
09.01.2021 18:48 Ответить
Ну и брехло этот Степанов! Я в первый день обратился - не паникуйте, сбивайте температуру. Записала меня врач на анализ на ПЦР - вот уже полтора месяца никто не приехал и не позвонил. Пришлось потратить 1500 гривень на анализы мне и жене в частной лаборатории.
Верните уже Супрун!
показать весь комментарий
09.01.2021 19:35 Ответить
 
 