Люди с COVID поздно обращаются к врачам, в больницах все больше "тяжелых" пациентов, - Степанов
Украинцы меньше проходят тестирований на COVID-19 и часто обращаются к врачу уже когда им становится хуже.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Настоящему времени"
"У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. Наши лабораторные центры в некоторых областях работают только на 25-30% своей мощности.
При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится более тяжелым.
Мы, конечно, просим при малейших симптомах любого респираторного заболевания сразу обращаться, чтобы человека тестировали: у нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат", - отметил он.
Глава МОЗ подчеркнул, что в Украине готовы 66 тысяч коек для больных с COVID-19, заполнено сегодня чуть больше 23 тысяч.
Коек с подведенным кислородом, по его словам, уже более 41 тысячи. То есть заполненность – на треть.
Но в то же самое время "увеличивается количество больных с более тяжелым течением заболевания, в том числе в реанимациях", подчеркнул Степанов.
Поэтому МОЗ просит, чтобы люди как можно раньше обращались к врачу за медицинской помощью.
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Эта радиоточка просто ******* своими откровениями!
Не всем так взёт, конечно.
Вполне откровенно заявляю: ето чмо должно сдохнуть
Человек готов выложить любые деньги за свою жизнь. Особенно если ему внушить,шо его жизнь в опасности.
Где это можно за 15 минут тест сделать ?
Это кловану и его шмаре тесты так делают ?
Ст.13,14.142. для начала.
Сержант Пиночетенко ему давно верёвку намыленную припас.
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
Вас ещё за этот протокол посадят !!!!
Итог общая картина пандемии сильно искажена, реальный объем заболевших и переболевших в РАЗЫ больше. Вакцинация не панацея, ибо тем, которые переболели вакцинация временно противопоказана.
Как и та ***** в белом халате ворела что у меня ОРВИ..
Ага
Двусторонняя пневмония типичный ковид ПЦР плюс..капец
А
3потнрянных дня.не было температуры
.а потеря обоняния это не показатель....
Я до сих пор кашляю..слабость и на таблетках
Верните уже Супрун!