Объявить Трампу импичмент не получится, – председатель комитета по судебной системе Сената США Грэм
Председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм заявил, что любая попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу обречена на провал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Любая попытка объявить президенту Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов", - написал Грэм в твиттере.
После беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов среди демократов стали звучать призывы к отстранению Трампа от власти. Эту идею поддержали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Избранный президент США Джо Байден пока не рассматривает варианты досрочного отстранения действующего президента от власти. Его инаугурация назначена на 20 января, Трамп объявил, что не собирается в ней участвовать.
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Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
і усьо ето на фонє діскатєкі 80-х
https://mobile.twitter.com/ukrainke1 Інна Рогоза https://mobile.twitter.com/ukrainke1 @ukrainke1
Трамп с командой наблюдает за обытиями в Капитолии.
Трамп младший говорит: «Сейчас Т-минус 3 секунды и все должно начаться".
Они знали о штурме и ждали его. Спланировали.
https://mobile.twitter.com/ukrainke1/status/1347646387907866625
А Трамп ведет себя, как гопник на слете филателистов.