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Объявить Трампу импичмент не получится, – председатель комитета по судебной системе Сената США Грэм

Объявить Трампу импичмент не получится, – председатель комитета по судебной системе Сената США Грэм

Председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм заявил, что любая попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу обречена на провал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любая попытка объявить президенту Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов", - написал Грэм в твиттере.

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После беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов среди демократов стали звучать призывы к отстранению Трампа от власти. Эту идею поддержали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Избранный президент США Джо Байден пока не рассматривает варианты досрочного отстранения действующего президента от власти. Его инаугурация назначена на 20 января, Трамп объявил, что не собирается в ней участвовать.

импичмент (546) США (27149) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+24
импичмента не будет. но зато будет пожизненный срок чубатому за связи с кацапней.
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09.01.2021 01:33 Ответить
+17
Трамп задумал быковать как путлер, но и итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и враль. Он подал иски в 8!!!! судов включая Верховный ( кстати там у него большинство) и все иски были отклонены как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций. Трам решил идти по путлеровскому пути- ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ- но США не Раша и конституцию там каждый день не пишут под себя. Рыжее позорище.
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09.01.2021 02:41 Ответить
+9
Цікаво, а після епічного фейлу з "захватом" Капітолію Трамп вже встиг попити чайку з полонієм чи водички з "Новічком" від "дорогого друга путіна йухла"???
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09.01.2021 01:13 Ответить
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импичмента не будет. но зато будет пожизненный срок чубатому за связи с кацапней.
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09.01.2021 01:33 Ответить
лайкнул, но только не надо прическу "дохлая белка" чубом называть
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09.01.2021 02:05 Ответить
Кремлёвский след. Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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09.01.2021 09:59 Ответить
"ніпрафда! іво поцтавілі..!"
і усьо ето на фонє діскатєкі 80-х

https://mobile.twitter.com/ukrainke1 Інна Рогоза https://mobile.twitter.com/ukrainke1 @ukrainke1
Трамп с командой наблюдает за обытиями в Капитолии.
Трамп младший говорит: «Сейчас Т-минус 3 секунды и все должно начаться".
Они знали о штурме и ждали его. Спланировали.

https://mobile.twitter.com/ukrainke1/status/1347646387907866625
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09.01.2021 13:19 Ответить
Заменят главу комитета и все будет ок.
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09.01.2021 02:03 Ответить
Забрати у рижого клоуна ядерну кнопку і відправити на лижах кататись - так шкоди від усіх клоунів менше.
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09.01.2021 09:04 Ответить
Кнопкой не так просто воспользоваться, там многоуровневая защита от неадекватов.
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09.01.2021 22:33 Ответить
Походу все, кроме Трампа, стараются соблюсти приличия.

А Трамп ведет себя, как гопник на слете филателистов.
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09.01.2021 02:28 Ответить
Трамп задумал быковать как путлер, но и итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и враль. Он подал иски в 8!!!! судов включая Верховный ( кстати там у него большинство) и все иски были отклонены как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций. Трам решил идти по путлеровскому пути- ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ- но США не Раша и конституцию там каждый день не пишут под себя. Рыжее позорище.
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09.01.2021 02:41 Ответить
Бесплатный ваучер на гольф поля трампошки, Линдси Грэму придется упорно отрабатывать
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09.01.2021 04:12 Ответить
Грэм - мерзавец и подельник виновного в госизмене и покушении на конституционный строй.
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09.01.2021 04:19 Ответить
Постановочная срань по взаимной договоренности кукловодов. Глубинное государство не допустит чтобы кто-то из фунтов зашкалил надолго в своей популярности. Обосрать нужно всех. Потому и результаты почти всегда нос к носу. Это только у на с однотуровые и цирковые побеждают с космическим отрывом от конкурента. А если еще узаконить голосование по почте - почта роиси точно победит в один тур
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09.01.2021 05:49 Ответить
Устои в США меняются и кардинально! Белое меньшинство сдает свои позиции и в скором времени сдаст их окончательно. Кто бы поверил в середине прошлого века, что белый полицейский будет стоять на коленях перед негром? Им даже запрещали учиться вместе с белыми. А еще это хотели перенести на весь остальной мир - помню в формуле один хотели, чтобы пилоты встали на одно колено, так встали далеко не все - с чего это вдруг, мы неграм ничего плохого не делали. Думаю, что США ждут глубокие преобразования или еще чего похуже.
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09.01.2021 06:06 Ответить
Что хотел сказать,кацапчик?
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09.01.2021 07:08 Ответить
шо-шо... Парад суверенитетов грядет в мордоре и скоро хутину кранты(все меньше его выпускают в люди) ... Скоро кокцапы заслушаются Лебединым озером.
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09.01.2021 08:25 Ответить
А-а... Он меломан...
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09.01.2021 10:39 Ответить
дядя Лапоть ты фашист ?
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09.01.2021 07:56 Ответить
Бг-ггг... до каких думок доводит великодержавный раисшовинизм... Да здравствует парад суверенитетов в нарабсее и торжество паритета во взаимоотношениях... МОРДОРУ КАПУТ!!! не получилось при амерклоуне, получится при Байдене. АМИНЬ !!!
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09.01.2021 08:22 Ответить
Линдси Грэм -бывший очень хороший друг трампа. После штурма Капитолия,он быстро "покритиковал" рыжего,и убежал из друзей,но видать ихняя дружба не прошла даром.
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09.01.2021 07:07 Ответить
Штаны отстирал - и снова в позе лакея: "чего изволите?"
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09.01.2021 22:36 Ответить
Уже арестован тот кретин,который закинул ноги на стол Н. Пелоси. Ему предъявили обвинения по четырем статьям! Думаю,что получит хороший срок.
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09.01.2021 07:20 Ответить
В Алькатрасе ему будут часто закидывать ноги на стол.
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09.01.2021 22:38 Ответить
Не нужен импичмент....За эти последние 10 дней Трамп или погибнет от "новичка", или наруководит на смертную казнь....Думаю,Иванка уже примеряет траурные туалеты и разучивает похоронную речь....На всякий случай...
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09.01.2021 07:45 Ответить
Маня на развод подала и отсудит у него пол царства
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09.01.2021 07:46 Ответить
А трампу, если выживет и поселится за решёткой, много и не надо....Только на гондоны и подарки своим сексуальным чернокожим сокамерникам....
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09.01.2021 08:21 Ответить
Там от царства, если не уже, то вскоре останется пепелище.
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09.01.2021 22:41 Ответить
Маланья - это лубянский сексот.
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09.01.2021 22:40 Ответить
еще как получится ,у Демократов перевес в Конгрессе и Сенате
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09.01.2021 07:45 Ответить
Там, здається, простої більшості не достатньо
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09.01.2021 09:18 Ответить
https://korrespondent.net/world/4314291-Twitter-navsehda-zablokyroval-*******-trampa Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
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09.01.2021 07:53 Ответить
Лапти тут подымают тему фашизма , выделяя белых
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09.01.2021 07:59 Ответить
не-а... ПРОСКРОМНИЧАЮТ, бо С. Бандера закадычных коммунофашистов отстреливал.
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09.01.2021 08:27 Ответить
Единственная цель этого импичмента за неделю до передачи власти, это устранить возможность Трампу баллотироваться в 2024м году.
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09.01.2021 08:08 Ответить
_Плюс лишение звания президента. И поспособствует уголовному преследованию мерзавца за госизмену!
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09.01.2021 08:15 Ответить
Безкарність породжує нові злочини (доказано українською судовою системою).
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09.01.2021 08:26 Ответить
НЕ понял в чем заключается "опасный прецедент"? Что каждый идиот, даже если он президент страны, должен отвечать перед законом за свои дела и слова?
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09.01.2021 12:46 Ответить
Рудий Пес...ти вже купив квиток до ROSTOVA.
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09.01.2021 15:01 Ответить
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