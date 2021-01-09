Враг за сутки девять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе и обстрелял бригаду ремонтников. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Подавляющее большинство обстрелов было осуществлено ​​вооруженными формированиями РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, на Приазовье, неподалеку от Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций из различного вооружения: минометов 120-мм калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, находящегося возле Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Пивденного. Здесь враг открыл провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв, рабочая бригада была немедленно выведена из района обстрела, работы прекращены.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами.

Также сообщается, что за минувшие сутки, 8 января, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 82 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4630 транспортных средств и 4271 человек.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины последовал 241 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 262 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" - 54 и 28 человек соответственно.



