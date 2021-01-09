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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов сообщил, что за прошедшие сутки госпитализованы  2411 человек; летальних случаев - 80; выздоровели - 7961 человек; осуществлено тестирований за сутки - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18635, методом ИФА - 7859).

За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек; выздоровели - 786 306 человек; летальних случаев - 19 668; проведено ПЦР-тестов - 5 752 190.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили рекордные 825,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 14,8 тыс. Общее число инфицированных - 88,6 млн.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961 01
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961 02
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Давно нужно было запретить к продаже носки и колготки ...
Чемпионы
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09.01.2021 08:27 Ответить
+7
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961 - Цензор.НЕТ 2380
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09.01.2021 08:28 Ответить
+5
Тяжело ему там, все о народе думает
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09.01.2021 08:36 Ответить
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Давно нужно было запретить к продаже носки и колготки ...
Чемпионы
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09.01.2021 08:27 Ответить
Теперь упор нужно делать на гигиену ног.
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09.01.2021 08:51 Ответить
Ага, ни одна уважающая себя дама, не выйдет в люди в старых колготах. Следственно, до окончания карантина будет сидеть дома и не будет заражатся. Тоже касается и жендельменов, которые не пойдут старых носках и непостриженными на люди. Шах и мат порохоботы, бубочка всех обыграл.
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09.01.2021 09:33 Ответить
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961 - Цензор.НЕТ 2380
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09.01.2021 08:28 Ответить
Цибулю треба було на мотузці прив'язати. Морква для їхнього прошарку не показовий продукт
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09.01.2021 08:43 Ответить
А шо там як бубочька відпочіває на Карпатах?
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09.01.2021 08:32 Ответить
Тяжело ему там, все о народе думает
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09.01.2021 08:36 Ответить
Злые вы! Это ж бедный Голобородько слоняется по чужим углам, чтобы не платить возросшую коммуналку за свою хрущевку!
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09.01.2021 11:41 Ответить
Брехня зелена
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09.01.2021 08:40 Ответить
https://twitter.com/i/status/1345616835409031169 Вот почему рассея всеми силами проталкивает свою"вакцину"
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09.01.2021 08:41 Ответить
Зато какие хорошие дороги на кладбища
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09.01.2021 08:41 Ответить
Вкрай обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Навіщо такий ризик? Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закоеи Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
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09.01.2021 08:43 Ответить
Портянки не постирали?
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09.01.2021 09:01 Ответить
Не, носки ковидные попались. Ведь, судя по нынешним ограничениям, основными распространителями ковида являются носки, труселя, электрические лампочки, тапочки и т.п.
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09.01.2021 09:29 Ответить
Прооведи коронобесов уже не действуют вот и брешут. А что еще хуже творят ,чудеса' Все кто против ковида чудесным образом заболеаают. Секта она и в Украине секта.
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09.01.2021 09:31 Ответить
Ковид затухает. А меры усиливаются... В стране локдаун, а президент - на лыжах...
Ющенко прокатал на лыжах газовые соглашения в рашей, теперь пошел этот покататься...
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09.01.2021 08:45 Ответить
Ковид не затухает. Затухает борьба с ним. А ложь власти полыхает как никогда. Бороться с ковидом нечем, фонд раграблен.
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09.01.2021 10:45 Ответить
Когда было 16+тыс заболевших и под триста умерших - это значит карантин не нужно вводить. А когда стало по 4тыс забовевших и 90 трупов - то карантин нужен! Каких вам еще не хватает доказательств того, что страной правят долбоепы?!
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09.01.2021 09:27 Ответить
Вы меньше этим цифрам верьте - здоровее будете. Нынешняя власть только врать и обещать умеет. Добрых дел от них не ждите.
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09.01.2021 10:44 Ответить
Ух, какая чудесная статистика. Да прекратите вы это тестирование! Представляете статистику после этого? Заболевший - 1, выздоровевших - 10 000. Весь мир к нам за чудодейственным средством в очередь станет. Пфайзер со стыда ваще закроется!
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09.01.2021 10:42 Ответить
С такой статистикой ведь и в голову никому не придет спросить: А ГДЕ КОВИДНЫЙ ФОНД?
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09.01.2021 10:43 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961 - Цензор.НЕТ 9796
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09.01.2021 10:51 Ответить
В Украине продолжает снижаться суточное количество заболевших, при этом, также заметно снижение количества проведенных за один день тестов.
Об этом свидетельствуют данные СНБО Украины:9 января - 26 494,
8 января - 20 192,
7 января - 24 438,
6 января - 52 968,
5 января - 39 286,
4 января - 13 128,
3 января - 14 576,
2 января - 17 930,
1 января - 20 132,
31 декабря - 38 547,
30 декабря - 52 746,
29 декабря - 43 585,
28 декабря - 25 332,
27 декабря - 24 978,
26 декабря - 31 482,
25 декабря - 58 874,
24 декабря - 66 358,
23 декабря - 61 445
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09.01.2021 11:32 Ответить
наглая беспардонная ложь
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09.01.2021 15:09 Ответить
Ці 80 померлих - вони не через КОВІД-19 померли, а через те, що в Україні немає Міністерства Охорони Здоров'я, а є лише Міністерство Поширення Фармакологічних Препаратів. І міністр оцього МПФП - громадянин Степанов - особисто відповідальний за смерть цих людей. Я і за смерть інших 16 000 померлих через його особисту тупість.
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09.01.2021 21:16 Ответить
20 000 померлих - всі, абсолютно всі, на совісті Степанова і він повинен понести заслужене покарання. Адже всі ці померлі могли бути легко вилікувані аби була задіяна лазерна терапія, водні процедури - укутування для хворих на легені, та дихальна гімнастика з затримкою дихання. Нічого цього не зроблено!!! Тому, цей Степанов, міністр Міністерства з Поширення Фармакологічних Препаратів проводить геноцид українського народу!!!
ВВАЖАЮ, що Верховна Рада повинна негайно зібрати слідчу комісію і вивести на чисту воду цього негідника, який шкодить України.
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09.01.2021 21:43 Ответить
 
 