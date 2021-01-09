За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Степанов сообщил, что за прошедшие сутки госпитализованы 2411 человек; летальних случаев - 80; выздоровели - 7961 человек; осуществлено тестирований за сутки - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18635, методом ИФА - 7859).
За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек; выздоровели - 786 306 человек; летальних случаев - 19 668; проведено ПЦР-тестов - 5 752 190.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
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Об этом свидетельствуют данные СНБО Украины:9 января - 26 494,
8 января - 20 192,
7 января - 24 438,
6 января - 52 968,
5 января - 39 286,
4 января - 13 128,
3 января - 14 576,
2 января - 17 930,
1 января - 20 132,
31 декабря - 38 547,
30 декабря - 52 746,
29 декабря - 43 585,
28 декабря - 25 332,
27 декабря - 24 978,
26 декабря - 31 482,
25 декабря - 58 874,
24 декабря - 66 358,
23 декабря - 61 445
ВВАЖАЮ, що Верховна Рада повинна негайно зібрати слідчу комісію і вивести на чисту воду цього негідника, який шкодить України.