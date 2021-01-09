За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов сообщил, что за прошедшие сутки госпитализованы 2411 человек; летальних случаев - 80; выздоровели - 7961 человек; осуществлено тестирований за сутки - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18635, методом ИФА - 7859).

За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек; выздоровели - 786 306 человек; летальних случаев - 19 668; проведено ПЦР-тестов - 5 752 190.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

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