Спецмиссия ОБСЕ с вечера 5 по вечер 7 января зафиксировала 128 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - 5 668

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Их обнаружили за период с вечера 5 по вечер 7 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, по данным спецмиссии ОБСЕ, за период с вечера 5 по вечер 7 января в Донецкой области Миссия зафиксировала 57 нарушений режима прекращения огня (в том числе 13 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли в южной части н. п. Донецк (неподконтрольный правительству) вечером 6 января (выстрелы и очереди из стрелкового оружия), а также в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вечером 5 января. За предыдущий отчетный период зафиксировано 10 таких нарушений.

За период с вечера 5 по вечер 7 января в Луганской области Миссия зафиксировала 71 нарушение режима прекращения огня (в том числе 58 взрывов неопределенного происхождения) большинство из которых произошли в районах к юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) днем 7 января. За предыдущий отчетный период зафиксировано 208 таких нарушений.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 5 668 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 2 450 взрывов, 678 пролетевших неопределенных боеприпасов, 63 вспышки дульного пламени и 53 осветительные ракеты, а также не менее 2 424 очередей и выстрелов).