Трамп отреагировал на блокировку своего аккаунта в Twitter: "Нас замолчать не заставят!"
Отключение компанией Twitter личного аккаунта Дональда Трампа не заставит его замолчать, сообщил Белый дом, ссылаясь на заявление президента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Нас замолчать не заставят!", - говорится в заявлении Трампа.
Он обвинил Twitter в том, что тот ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа свободы слова.
По словам Трампа, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.
Ранее Twitter объявил о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как счел его публикации способными спровоцировать насилие.
"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорится в сообщении компании.
В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
Ранее ряд других американских соцсетей принял похожие решения Недовольство их владельцев вызвали недавние публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.
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https://mobile.twitter.com/rs_ssw Сергій Савка https://mobile.twitter.com/rs_ssw @rs_ssw https://mobile.twitter.com/rs_ssw/status/1347845576126320640 1 ч
Вже увесь світ знає, що акаунти чинного (поки що) Президента США заблокували практично всі соцмережі (окрім кацапської тєлєги...).
Феноменальна подія? Ні! Насправді так працює демократія, просто реагує на загрози відповідним чином. Пропорційно до самої загрози! Чув, Голобородько?
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.