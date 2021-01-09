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Трамп отреагировал на блокировку своего аккаунта в Twitter: "Нас замолчать не заставят!"

Трамп отреагировал на блокировку своего аккаунта в Twitter:

Отключение компанией Twitter личного аккаунта Дональда Трампа не заставит его замолчать, сообщил Белый дом, ссылаясь на заявление президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Нас замолчать не заставят!", - говорится в заявлении Трампа.

Он обвинил Twitter в том, что тот ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа свободы слова.

По словам Трампа, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.

Ранее Twitter объявил о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как счел его публикации способными спровоцировать насилие.

"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорится в сообщении компании.

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В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее ряд других американских соцсетей принял похожие решения Недовольство их владельцев вызвали недавние публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.

США (27149) Twitter (134) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+42
Такий же упоротий як і наш кловун.
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09.01.2021 08:44 Ответить
+23
Герої року: ***** обнульонний, Лука і Трампомпон.
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09.01.2021 08:45 Ответить
+21
А избиратели Трампа с рогами и наши зедебилы как две капли.
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09.01.2021 08:58 Ответить
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Та схоже що гамівну сорочку вже наділи і дозволили тільки плюватися.
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09.01.2021 19:10 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(U.S._state) Georgia , - южный штат никогда не голосовавший за демократов и тот понял - казла нужно убирать... - абздец и точка.
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09.01.2021 12:45 Ответить
в 2000 там тоже демократ выиграл
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09.01.2021 14:48 Ответить
Маша Петрова?
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09.01.2021 20:35 Ответить
У прокурора заговоригь, Донни. ДБЛ БЛД.
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09.01.2021 12:51 Ответить
https://mobile.twitter.com/rs_ssw

https://mobile.twitter.com/rs_ssw Сергій Савка https://mobile.twitter.com/rs_ssw @rs_ssw https://mobile.twitter.com/rs_ssw/status/1347845576126320640 1 ч

Вже увесь світ знає, що акаунти чинного (поки що) Президента США заблокували практично всі соцмережі (окрім кацапської тєлєги...).
Феноменальна подія? Ні! Насправді так працює демократія, просто реагує на загрози відповідним чином. Пропорційно до самої загрози! Чув, Голобородько?
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09.01.2021 13:31 Ответить
Этим всем они только усиливают Трампа и его сторонников. Ничем хорошим это не закончится. Миру писда. (с)
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09.01.2021 13:53 Ответить
Запутавшись в своих политических проблемах америка утратит влияние на другие страны. Надо объяснять что это по кайфу путину, ассаду, ирану и северокарейцам и прочим ? Помоему призрак большой задницы от этого тоже очевиден и не понимает этого только глупец?! (с)
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09.01.2021 13:55 Ответить
Дупа тока для пида рассии наступает, а так усё путем.
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09.01.2021 14:33 Ответить
Иаскалям ниста и єто гут)))
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09.01.2021 15:55 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера . Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное, птичье или рыбье: «Волков», «Лосев», «Медведев» -«Соколов», «Коршунов», «Грачёв» - «Окунев», «Щукин», «Ершов»
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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09.01.2021 18:39 Ответить
Закрой рот, дурак, ты уже все сказал...
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09.01.2021 15:19 Ответить
НАС ЭТО ЕГО ДЕТЕЙ И ЖЕНУ !?)
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09.01.2021 17:32 Ответить
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