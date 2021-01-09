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Байден назвал Трампа "позором для страны" и поддержал его решение не посещать инаугурацию

Байден назвал Трампа

Новоизбранный президент США Джо Байден поддержал решение президента США Дональда Трампа не посещать инаугурацию Байдена, которая назначена на 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Хорошо, что он не приходит", - заявил Байден репортерам в штате Делавэр.

"Он превзошел мои худшие мысли о нем. Он позор для страны, он опозорил нас во всем мире. Недостойно, он не достоин занимать эту должность", - продолжил Байден.

Он также назвал Трампа одним из самых некомпетентных президентов в истории США.

В ходе избирательной кампании Трамп называл Байдена худшим кандидатом в президенты в истории США. Трамп также часто применяет к Байдену обидные прозвища, называет его "спящим Джо" и др.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

В пятницу Трамп написал в Twitter: "Всем, кто спрашивал - я не приду на инаугурацию 20 января".

Вице-президент США Майк Пенс "все еще не решил, будет ли присутствовать", сообщила пресс-служба чиновника журналистам. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в окружении Пенса, указывают, что вице-президент планирует посетить церемонию.

В пятницу президент США на своей странице в Twitter поблагодарил тех, кто голосовал за него.

"75 000 000 американских патриотов, которые голосовали за меня, идеи "Америка прежде всего" и "Вернем Америке величие", будут иметь огромный голос и в далеком будущем. Их не будут презирать, или как-либо несправедливо к ним относиться!!!", - написал Трамп.

Байден Джо (2795) инаугурация (467) США (27149) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+38
Трам действительно большой позор Америки...точно так же как и наш клоун для нас....им хорошо бы в будущем переписываться из тюремных камер и вспоминать кто из них больше навредил стране
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09.01.2021 09:03 Ответить
+37
То как вата в США поддерживала трампа, подтверждает тот факт, что трамп работал на кремль и кремль работал на трампа. Поэтому его и надо было сносить.
Жаль не дожил до этого дня республиканец Джон Маккейн !!
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09.01.2021 09:04 Ответить
+32
Трумп - агент кремля и должен ответить за госизмену! И его подельники.
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09.01.2021 09:00 Ответить
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ЕСЛИ ТРАМП ПОЗОР, ТО ЕГО ДРУГ ПУТИН НИЩЕБРОД И ЖЛОБ !!!))))))))
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09.01.2021 09:46 Ответить
Під час заворушень в Капітолії у спікера Палати представників США Ненсі Пелосі було вкрадений ноутбук)
Відчувається присутність в Капітоліі русиншвайн 😀
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09.01.2021 09:50 Ответить
Ольгино сегодня в ударе прям! Что, говнюки, Пригожин вас по тревоге поднял, общий сбор сыграл и в выходной раком поставил? Правильно, нехер таблом светить в общественных местах. РАБОТАТЬ, СЦУКИ! Отмывать обосравшегося по уши майора Трампова. Не знаете английского - работайте по Украине, баррраны. А украинцы вам цену знают и пошлют куда положено. Тьфу, мразь троллячья...
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09.01.2021 10:05 Ответить
По другим веткам троллей не видать. Только по обосравшемуся трампу.
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09.01.2021 10:10 Ответить
Да они могут сколько угодно вылизывать рыжего дурачка,но выборы уже прошли ,Трамп войдёт в историю как самый позорный президент США а дальше на нары или Ростов. Их гавканье уже ничего не изменит. Теперь только жопа для Московии как бы они от этого не отмахивались.
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09.01.2021 10:17 Ответить
Да троллям пофиг в принципе. Они ведь за деньги это строчат. Скажут славить Сталина, будут славить Сталина. Работа такая... говенная.
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09.01.2021 10:35 Ответить
Одна из жертв штурма Капитолия - трамподрочер, который попал своим электрическим тэйзером сам себе в (!) яйца и умер от сердечного приступа. Нет границ тупости приспешников Трампа, рыжий клоун притягивает к себе идиотов как магнит!Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 5853
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09.01.2021 10:11 Ответить
Надо у всех кретинов,которые находились на момент штурма в радиусе 1000 метров от Капитолия отобрать оружие,и впредь никогда им никакого оружия не продавать!
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09.01.2021 10:16 Ответить
Феерический ДЛББ. Просто образцовый экземпляр... Эталон, тксзть.
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09.01.2021 10:18 Ответить
Подобное к подобному...
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09.01.2021 10:36 Ответить
Пчёлы слетаются на цветы, а на говно - мухи.
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09.01.2021 11:03 Ответить
Хренові яйця виявилися. Не масажував їх як дехто в Раді.
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09.01.2021 19:28 Ответить
Увидеть Трампа на инаугурации Байдена всё равно, что увидеть ХАМа на инаугурации Пороха.
И гнилые базары авторства }{уйла у ХАМа с Трампом 1:1.
Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 221
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09.01.2021 10:14 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQqM6VCZ4fSHHLjdJhCoPahN2y5DvM2ClIs5YVHVPOX0hgV-W1YSYaQo3hMoSZVMCY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVyHrc0HWV6tyswqH_9YdfblTHppq4OwKGNqC5O0ISNP5oJWXBIGhIqbvPkp3oNbbtgZ8LwE7-DlXZqGy4zAGxPM4se8IksRR0qMTHC-ns6lpr4Qqy7EydJ_m8aYXukNUO74qFBiKCgXesYiINFQR9aLdg_4QyF2Wh-*************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159026068308953?__xts__%5B0%5D=68.ARCVyHrc0HWV6tyswqH_9YdfblTHppq4OwKGNqC5O0ISNP5oJWXBIGhIqbvPkp3oNbbtgZ8LwE7-DlXZqGy4zAGxPM4se8IksRR0qMTHC-ns6lpr4Qqy7EydJ_m8aYXukNUO74qFBiKCgXesYiINFQR9aLdg_4QyF2Wh-*************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-R 19 ч. ·

Ну і на завершення "американського Різдвяного вертепу" - відео "від виконавців", "простих американських шахтьоров і тракторістов": "Что-то пошло нє так", - скаржиться (кураторам?) "рускоговорящій патріот" (с) (ов, це ж скільки їх розповзлося по світу, що тепер і в США?))) з нашийною цепурою, цілком би вартою міністерського поста в уряді Вашингтонської Народної Республіки)), - він-то з своїми людьми все зробив по прейскуранту, "взялі Капітолій", а от Трамп - підвів, не впорався...))
Стилістично це премило, як Різдвяна казка з поконаними чортами, рекомендую. (Лінк на відео даю в коментарі, бо фізіономія "американського рускоговорящого патріота" навпростець "від Ломброзо", не хочу, щоб блимала в стрічці!))
Виглядає, що в США таки планувалась "русская зима", чи пак Crisis за Безменовим (з "громадянською війною" - https://www.youtube.com/watch?v=KLdDmeyMJls&t=2s&ab_channel=Marlsa ), за гебешним підручником, - а Трамп узяв та й "обманул, ничего не крикнул" (с). І якщо він тепер стане "сотруднічать со слєдствієм" - ой як може виявитись цікаво (для нас) - і нецікаво для кремлівських...))
Не такий уже й кепський початок року, якщо вдуматись...
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09.01.2021 13:03 Ответить
И правда, зачем этот Плохиш на празднике торжества Закона и Демократии Америки? От него можно ожидать любой глупости, а процесс инаугурации Президента ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА должен пройти безупречно. Так что, Донни, нах** с пляжа!
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09.01.2021 10:21 Ответить
ПНХ, обиженка ольгинская. Обтекай, чмо.
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09.01.2021 10:26 Ответить
Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 4022
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09.01.2021 10:44 Ответить
https://mobile.twitter.com/sergey_prach

https://mobile.twitter.com/sergey_prach Сергій Прач @sergey_prach

https://mobile.twitter.com/sergey_prach https://mobile.twitter.com/sergey_prach



Ух тиж іопушкі-горобушкі, Миротворець вирахував наших сепарів при штурму Капітолію

Один з них інтерівський (пика зліва) оперейтор Куніцкій

Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 7483
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09.01.2021 12:50 Ответить
отетот самий

Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 9282
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09.01.2021 12:50 Ответить
Є два вільні місця,одне в дурці друге на нарах. Вони для тебе
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09.01.2021 11:16 Ответить
Ты тока не плач, казламордае...
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09.01.2021 12:26 Ответить
ето даже не позор - ето 150 кило рыжего стыдобища....
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09.01.2021 10:27 Ответить
Парам-пам-трам редкий кретин
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09.01.2021 10:29 Ответить
Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 4367
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09.01.2021 10:41 Ответить
Трамп створив для Америки жахливий прецедент і якщо його сурово не покарають, таке може повторитися ще в страшнішому. Невже Америка проковтне це?
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09.01.2021 10:52 Ответить
Америці доведеться зробити найсерйозніші висновки з того кошмару, що відбувається. Небезпечний не просто сам Дональд Трамп. Небезпечний трампізм. Небезпечна неповага до демократичних процедур. Небезпечна неповага до демократичних інституцій. Небезпечна демагогічна груба брехня, навіть якщо з її допомогою можна на певному етапі виграти вибори й залишитися в "дамках".
Подібні процеси рано чи пізно починають призводити до руйнування навіть найсильнішого, ************* держави. Відмова від популізму має стати добровільним вибором політичної еліти й суспільства в будь-якій цивілізованій країні - від Сполучених Штатів, які в шоку та жаху прощаються з Трампом, до України, яка поки ще не попрощалася з Володимиром Зеленським, але теж буде прощатися з ним в шоку та жаху. Альтернатива відмови від популізму - це державний крах і незліченні страждання мільйонів людей, як противників, так і прихильників цієї огидної гри. https://bykvu.com/ua/mysli/noch-populyzma-yly-ruyny-olympa-trampa/ Віталій Портников, журналіст, колумніст, спеціально для порталу "Букви"
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09.01.2021 11:00 Ответить
Народ, пля... Та залишимо Америку американцям! Вони самі розберуться, хто в них достойний президент! Інша справа - популізм, за який говорить Портников!... Бо він нас також стосується!
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09.01.2021 11:30 Ответить
Так, нас очікує ще більша ганьба через три роки. Янелох так само спокійно не піде.
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09.01.2021 11:47 Ответить
Ослу Оманскому очень большая проблема встретить новый 2022 год на Банковой , единственный шанс для него , если оно упадет на колени перед Байденом и пообещает сидеть тихо до выборов при сильном премьере . В противном случае его ждет или тюрьма или могила , при чем Педро надо его посадить , а окружению Осла , включая Беню и Ермака его грохнуть.
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09.01.2021 11:56 Ответить
"ніпрафда! іво поцтавілі..!"
і усьо ето на фонє діскатєкі 80-х

https://mobile.twitter.com/ukrainke1 Інна Рогоза https://mobile.twitter.com/ukrainke1 @ukrainke1
Трамп с командой наблюдает за обытиями в Капитолии.
Трамп младший говорит: «Сейчас Т-минус 3 секунды и все должно начаться".
Они знали о штурме и ждали его. Спланировали.

https://mobile.twitter.com/ukrainke1/status/1347646387907866625
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09.01.2021 13:13 Ответить
Перший пішов! На черзі "прощання слов*янки" для України, Білорусі і Росії, час історії невблаганний.
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09.01.2021 19:17 Ответить
Сами "выборы" были позорным фарсом, не только Трамп! Да и выбор между маразматиком и позером - это вообще не выбор!
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09.01.2021 11:02 Ответить
Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после инаугурации Джо Байдена, заявили в республиканской партии.
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09.01.2021 11:03 Ответить
https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA/posts/1717065868476543 В ВАШИНГТОНІ ПРИ ШТУРМІ БУДИНКУ КАПІТОЛІЯ США ІДЕНТИФІКУВАЛИ БОЙОВИКА ЛДНР
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09.01.2021 11:05 Ответить
и не одного
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09.01.2021 11:11 Ответить
Видно переплутав Лондон з Вашінгтоном. Треба ще в Рейк*явіку їх "потрусити"
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09.01.2021 19:19 Ответить
https://ria.ru/20210109/ssha-1592382922.html

Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили
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09.01.2021 11:10 Ответить
рыжего тобика в твиттере на постоянке деактивировали за "подстрекательсво к насилию" ....
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09.01.2021 11:11 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/9/7279375/ Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп
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09.01.2021 11:13 Ответить
никогда не думал, шо буду плевать в президента Америки, а оно она как...
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09.01.2021 11:14 Ответить
Я цю руду потвору зневажала ще задовго до його президентства. А коли дізналась про його любофь до кремлівського карлика, а його доньки Іванки до дружин рсєйських олігархів, то одразу зрозуміла, на кого він буде працювати.
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09.01.2021 11:44 Ответить
в 16м час долбаный в очереди отстоял, шо бы голоснуть против етого казла....
его же с самого начала видно было на просвет...
если мы не умеем видеть на два шага вперед - никакие мы не шахматисты.
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09.01.2021 11:48 Ответить
именно такой же херней сейчас занимается Украина...
де головы? о чем думают?
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09.01.2021 12:04 Ответить
не видят дальше своего носа, не то что на два шага вперед
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09.01.2021 17:29 Ответить
Ці голови не думають, в них тільки їдять.
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09.01.2021 19:36 Ответить
хорошо чмырят рыжего и забанили в твиттере и каждая собака поливает заслужил что сказать
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09.01.2021 11:14 Ответить
Урод, который всё лето каламутил несколько штатов раздраем и беспределом, который стоял на коленях перед громилой и наркоманом и поставил на колени Закон (полицию) , козёл который ни разу не оратился к своим сторонникам с призывом прекратить погромы и разграбления частных бизнесов... котрый "выиграл" выборы через семь часов после закрытия участков... который зас**л показать компьютеры учёта голосов - называет Трампа "позором" .... это просто такое слово , за которое тут сразу бан - кто этот бидон.... примерно такое ****** *****, НО это вовсе не то слово, что подумали модераторы
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09.01.2021 11:15 Ответить
вот тебе тряпочка
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09.01.2021 11:19 Ответить
Дайте пациенту селедки.
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09.01.2021 16:09 Ответить
вас бы тоже не мешало на деактив, но ето на усмотрение администрации сайта...
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09.01.2021 11:21 Ответить
это как раз слова путчиста и мятежника в США, пишет такой же кондом...
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09.01.2021 17:32 Ответить
ето вы меня обидеть хотели? - так от для вас новость естъ, как и для всех бысто перелогигнувшся ерманцев - мне похер ваше мнение.
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09.01.2021 17:38 Ответить
нет, это я про того, кого ты откомментировал
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09.01.2021 17:45 Ответить
про Макара сутра
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09.01.2021 17:49 Ответить
человек виляющий флагом представляет ноль интереса...
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09.01.2021 17:41 Ответить
я под румынским флагом тут постоянно
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09.01.2021 17:46 Ответить
А давайте будем проще ! Пригласите меня на чай с полонием.
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10.01.2021 17:05 Ответить
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-poll/majority-of-americans-want-trump-removed-immediately-after-u-s-capitol-violence-reuters-ipsos-poll-idUSKBN29D2VG Majority of Americans want Trump removed immediately after U.S. Capitol violence - Reuter
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09.01.2021 11:26 Ответить
bring the gun!
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09.01.2021 11:28 Ответить
если ето не призыв к насилию, то тогда шо же?
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09.01.2021 11:37 Ответить
Методички меняйте, кремлеботины)
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09.01.2021 11:31 Ответить
Народ, пля... Та залишимо Америку американцям! Вони самі розберуться, хто в них достойний президент! Інша справа - популізм (вище), за який говорить Портников!... Бо він нас також стосується!
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09.01.2021 11:31 Ответить
Я об этом постоянно говорила, что трампон это ПОЗОРИЩЕ США!
Слава Богу, что американцы сделали правильный выбор в 2020 году и послали эту рыжую крысу на три буквы!
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09.01.2021 11:33 Ответить
заставить республиканцев голосовать за Байдена? - ето каким же гавнюком надо быть?
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09.01.2021 11:40 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/9/7279379/ COVID не передается через носки: Степанов пояснил логику запретов
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09.01.2021 11:47 Ответить
Через соски.
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09.01.2021 11:51 Ответить
https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA/?__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Zaitsev Roman V.

https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA/posts/1717065868476543?__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

ІДЕНТИГРАФ НЕ ПОМИЛЯЄТЬСЯ

Дописувач ФБ Роман Мірою звернув увагу на одне з фото під Капітолієм у США. Каже, що чуйка в нього на сепарів. Так і написав: "Сподвижники, у меня чуйка на сепаров !! Капитолий штурмовали боевики ЛДНР !!Я то думаю где я видел этого бандюка?! В донецком аэропорте!! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=*NK-R #ЗайцевРоманВолодимирович https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=*NK-R #Миротворец Дубинин Сергей Олегович, 03.05.1981 г.р., зарег. в г. Луганск, кв. Мирный, 10/99.
Видеооператор телеканала «Интер».
І таки він не помилився.
Ми порівняли фото цього тіла з фото одного крєндєля через Нейроідентиграф і виявилося, що таки так: Роман не помилився. Чуйка в нього - що треба. Можемо брати в наш колектив в якості експерта-фізіогноміста.
Тепер справа за тим, щоб тіло повністю встановити, розібратися, чи сєпарське це тіло і, якщо так, то забити до Чистилища.
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09.01.2021 11:51 Ответить
Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 4323
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09.01.2021 11:51 Ответить
Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 173
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09.01.2021 11:52 Ответить
оперейтор "Інтєра" Куніцкій вєздє успєл: по погромам спєциалізіруєцца
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09.01.2021 13:15 Ответить
Обличчя (харя) просить цеглини.
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09.01.2021 19:22 Ответить
Позором он был до выборов. После выборов он преступник. Хотя скорее всего преступником он был изначально, даже до своего президентства, просто до этого это были чисто экономические и финансовые преступления, а после это уже было с привкусом гос измены..
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09.01.2021 12:03 Ответить
Не буду отвечать каждому в отдельности, кто мне ответил : *** всем !
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09.01.2021 12:05 Ответить
Шо, сабббака кацапская, абыдна, да, ...андон ???
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09.01.2021 12:33 Ответить
Регулярно поддерживаю Трампа. Ну как "регуляроно" - практически ежедневно!
Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію - Цензор.НЕТ 433
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09.01.2021 12:39 Ответить
Не понял,це шо , перелогинившийся Пяасков?
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09.01.2021 12:46 Ответить
Трамп ведёт себя как баба.
В день инаугурации у него будут месячные.
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09.01.2021 12:46 Ответить
хуже того, малокультурная черноротая базарная бабка, торговка семечек на стакан - спичкой отмеряет, бо спичкомер.
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09.01.2021 12:49 Ответить
Кто бы так про земудака сказал на всю планету)))
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09.01.2021 12:51 Ответить
трамп, это зе-цирк по американски.
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09.01.2021 13:05 Ответить
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