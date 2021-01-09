Байден назвал Трампа "позором для страны" и поддержал его решение не посещать инаугурацию

Новоизбранный президент США Джо Байден поддержал решение президента США Дональда Трампа не посещать инаугурацию Байдена, которая назначена на 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Хорошо, что он не приходит", - заявил Байден репортерам в штате Делавэр.

"Он превзошел мои худшие мысли о нем. Он позор для страны, он опозорил нас во всем мире. Недостойно, он не достоин занимать эту должность", - продолжил Байден.

Он также назвал Трампа одним из самых некомпетентных президентов в истории США.

В ходе избирательной кампании Трамп называл Байдена худшим кандидатом в президенты в истории США. Трамп также часто применяет к Байдену обидные прозвища, называет его "спящим Джо" и др.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

В пятницу Трамп написал в Twitter: "Всем, кто спрашивал - я не приду на инаугурацию 20 января".

Вице-президент США Майк Пенс "все еще не решил, будет ли присутствовать", сообщила пресс-служба чиновника журналистам. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в окружении Пенса, указывают, что вице-президент планирует посетить церемонию.

В пятницу президент США на своей странице в Twitter поблагодарил тех, кто голосовал за него.

"75 000 000 американских патриотов, которые голосовали за меня, идеи "Америка прежде всего" и "Вернем Америке величие", будут иметь огромный голос и в далеком будущем. Их не будут презирать, или как-либо несправедливо к ним относиться!!!", - написал Трамп.