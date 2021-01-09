Байден назвал Трампа "позором для страны" и поддержал его решение не посещать инаугурацию
Новоизбранный президент США Джо Байден поддержал решение президента США Дональда Трампа не посещать инаугурацию Байдена, которая назначена на 20 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Хорошо, что он не приходит", - заявил Байден репортерам в штате Делавэр.
"Он превзошел мои худшие мысли о нем. Он позор для страны, он опозорил нас во всем мире. Недостойно, он не достоин занимать эту должность", - продолжил Байден.
Он также назвал Трампа одним из самых некомпетентных президентов в истории США.
В ходе избирательной кампании Трамп называл Байдена худшим кандидатом в президенты в истории США. Трамп также часто применяет к Байдену обидные прозвища, называет его "спящим Джо" и др.
В пятницу Трамп написал в Twitter: "Всем, кто спрашивал - я не приду на инаугурацию 20 января".
Вице-президент США Майк Пенс "все еще не решил, будет ли присутствовать", сообщила пресс-служба чиновника журналистам. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в окружении Пенса, указывают, что вице-президент планирует посетить церемонию.
В пятницу президент США на своей странице в Twitter поблагодарил тех, кто голосовал за него.
"75 000 000 американских патриотов, которые голосовали за меня, идеи "Америка прежде всего" и "Вернем Америке величие", будут иметь огромный голос и в далеком будущем. Их не будут презирать, или как-либо несправедливо к ним относиться!!!", - написал Трамп.
Пожалуйста, подождите...
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Відчувається присутність в Капітоліі русиншвайн 😀
И гнилые базары авторства }{уйла у ХАМа с Трампом 1:1.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159026068308953?__xts__%5B0%5D=68.ARCVyHrc0HWV6tyswqH_9YdfblTHppq4OwKGNqC5O0ISNP5oJWXBIGhIqbvPkp3oNbbtgZ8LwE7-DlXZqGy4zAGxPM4se8IksRR0qMTHC-ns6lpr4Qqy7EydJ_m8aYXukNUO74qFBiKCgXesYiINFQR9aLdg_4QyF2Wh-*************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-R 19 ч. ·
Ну і на завершення "американського Різдвяного вертепу" - відео "від виконавців", "простих американських шахтьоров і тракторістов": "Что-то пошло нє так", - скаржиться (кураторам?) "рускоговорящій патріот" (с) (ов, це ж скільки їх розповзлося по світу, що тепер і в США?))) з нашийною цепурою, цілком би вартою міністерського поста в уряді Вашингтонської Народної Республіки)), - він-то з своїми людьми все зробив по прейскуранту, "взялі Капітолій", а от Трамп - підвів, не впорався...))
Стилістично це премило, як Різдвяна казка з поконаними чортами, рекомендую. (Лінк на відео даю в коментарі, бо фізіономія "американського рускоговорящого патріота" навпростець "від Ломброзо", не хочу, щоб блимала в стрічці!))
Виглядає, що в США таки планувалась "русская зима", чи пак Crisis за Безменовим (з "громадянською війною" - https://www.youtube.com/watch?v=KLdDmeyMJls&t=2s&ab_channel=Marlsa ), за гебешним підручником, - а Трамп узяв та й "обманул, ничего не крикнул" (с). І якщо він тепер стане "сотруднічать со слєдствієм" - ой як може виявитись цікаво (для нас) - і нецікаво для кремлівських...))
Не такий уже й кепський початок року, якщо вдуматись...
https://mobile.twitter.com/sergey_prach Сергій Прач @sergey_prach
https://mobile.twitter.com/sergey_prach https://mobile.twitter.com/sergey_prach
Ух тиж іопушкі-горобушкі, Миротворець вирахував наших сепарів при штурму Капітолію
Один з них інтерівський (пика зліва) оперейтор Куніцкій
Подібні процеси рано чи пізно починають призводити до руйнування навіть найсильнішого, ************* держави. Відмова від популізму має стати добровільним вибором політичної еліти й суспільства в будь-якій цивілізованій країні - від Сполучених Штатів, які в шоку та жаху прощаються з Трампом, до України, яка поки ще не попрощалася з Володимиром Зеленським, але теж буде прощатися з ним в шоку та жаху. Альтернатива відмови від популізму - це державний крах і незліченні страждання мільйонів людей, як противників, так і прихильників цієї огидної гри. https://bykvu.com/ua/mysli/noch-populyzma-yly-ruyny-olympa-trampa/ Віталій Портников, журналіст, колумніст, спеціально для порталу "Букви"
і усьо ето на фонє діскатєкі 80-х
https://mobile.twitter.com/ukrainke1 Інна Рогоза https://mobile.twitter.com/ukrainke1 @ukrainke1
Трамп с командой наблюдает за обытиями в Капитолии.
Трамп младший говорит: «Сейчас Т-минус 3 секунды и все должно начаться".
Они знали о штурме и ждали его. Спланировали.
https://mobile.twitter.com/ukrainke1/status/1347646387907866625
Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили
его же с самого начала видно было на просвет...
если мы не умеем видеть на два шага вперед - никакие мы не шахматисты.
де головы? о чем думают?
Слава Богу, что американцы сделали правильный выбор в 2020 году и послали эту рыжую крысу на три буквы!
https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA/posts/1717065868476543?__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
ІДЕНТИГРАФ НЕ ПОМИЛЯЄТЬСЯ
Дописувач ФБ Роман Мірою звернув увагу на одне з фото під Капітолієм у США. Каже, що чуйка в нього на сепарів. Так і написав: "Сподвижники, у меня чуйка на сепаров !! Капитолий штурмовали боевики ЛДНР !!Я то думаю где я видел этого бандюка?! В донецком аэропорте!! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=*NK-R #ЗайцевРоманВолодимирович https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=*NK-R #Миротворец Дубинин Сергей Олегович, 03.05.1981 г.р., зарег. в г. Луганск, кв. Мирный, 10/99.
Видеооператор телеканала «Интер».
І таки він не помилився.
Ми порівняли фото цього тіла з фото одного крєндєля через Нейроідентиграф і виявилося, що таки так: Роман не помилився. Чуйка в нього - що треба. Можемо брати в наш колектив в якості експерта-фізіогноміста.
Тепер справа за тим, щоб тіло повністю встановити, розібратися, чи сєпарське це тіло і, якщо так, то забити до Чистилища.
В день инаугурации у него будут месячные.