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Новости Агрессия России против Украины
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Герой Украины Собко о выплатах Тарану в 750 тыс. гривен: Впервые с 2014-го зарплаты военнослужащим не повышались, а инфляция забрала 2-3 тыс. грн у каждого

Герой Украины Собко о выплатах Тарану в 750 тыс. гривен: Впервые с 2014-го зарплаты военнослужащим не повышались, а инфляция забрала 2-3 тыс. грн у каждого

Герой Украины полковник Сергей Собко прокомментировал информацию о денежном обеспечении главы Минобороны Андрея Тарана в 2020 г., получившем более 750 тыс. грн за год, отметив, что впервые с 2014 г. повышения денежного обеспечения военнослужащих вообще не было, а из-за инфляции в прошлом году каждый военнослужащий стал получать на 2,5-3 тысячи грн меньше.

Об этом Собко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается материальной помощи для решения социально-бытовых проблем, то в 2020 году в объеме месячного денежного обеспечения, ее могла получить значительно более узкая, чем раньше, категория военнослужащих. А именно, те военнослужащие, которые потеряли близкого родственника (жену, мужа, родителей, детей), тяжело болели (онкологическое заболевание, ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит В/С), а также в случае длительной реабилитации.

Ранее же, в таком объеме материальную помощь могли получить военнослужащие и в случае рождения ребенка, бракосочетания, смерти родных и близких, болезни родных и близких и других причин по решению командира части", - написал он.

Также Собко отметил, что за почти два последних года, впервые с 2014 года, вообще не было повышения денежного обеспечения военнослужащих: "На сегодня оно наименьшее среди всех стран Восточной Европы. За этот период, впервые на моей памяти, не был вообще премирован личный состав ни к 24 августа, ни до 14 октября или 6 декабря". 

"В среднем, каждый военнослужащий стал получать на 2,5-3 тысячи гривен меньше сравнивая даже с началом прошлого года, в связи с инфляцией", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Таран за 2020 год получил 753,1 тыс. грн, только матпомощь составила 75 тыс. грн

Как сообщалось ранее, министр обороны Андрей Таран за 2020 год получил более 750 тыс. грн. Таким образом его среднее месячное денежное обеспечение (с учетом карантинных ограничений) составляло около 75 000 грн.

Герой Украины Собко о выплатах Тарану в 750 тыс. гривен: Впервые с 2014-го зарплаты военнослужащим не повышались, а инфляция забрала 2-3 тыс. грн у каждого 01

Минобороны (9425) Собко Сергей (8) заработная плата (2400) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+25
Неужели прозрели? Клоуна кто выбрал? Не нравилось новое обмундирование,наконец то за 30 лет нормальное питание для всех,достойные зарплаты ,которые поднимались каждые 6 месяцев,лекарства в востановленых госпиталях,ну и пенсии которые были увеличены в 3 раза.Все было плохо! ?Да же читать противно это нытье!
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09.01.2021 09:56 Ответить
+15
Что же, в ВСУ тоже большинство проголосовало за тупого ватного клоуна Бени, а теперь пожинают плоды. И это только начало, скоро будет экономический коллапс, которым непременно воспользуется рашка и прихватит себе Украину до границ западных областей.
Жрите, вопившие "хуже не будет!"
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09.01.2021 09:51 Ответить
+15
Все предатели сейчас получают повышенные зарплаты, премии и пенсии, и /или безнаказанно воруют, чтобы укрепить их в их намерениях.
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09.01.2021 09:55 Ответить
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Напомнить за кого "сонечки" проголосовали? При Порохе им плохо жилось. Но "барыгу" скинули, олигархов прогнали, выбрали "патриота". Кушай, те.
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09.01.2021 13:06 Ответить
Ну шо Вы хотите пришла власть яныка. Все только для себя и машины и дома и выплаты доплаты и все мало мало мало.
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09.01.2021 16:28 Ответить
Может с точки зрения "подъедающегося" и "прохлаждающегося" в окопах вояки зарплата Тарана и выглядит как-то существенно, но Коболев, Витренко, этот с "Укрпочты", некоторые члены наблюдательных советов со своих зарплат и премий вполне могли бы нанять того же Тарана швейцаром или жопоподтиральщиком.
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09.01.2021 16:39 Ответить
Да он, как мо,воюющей Державы, и на эту"скромную"зарплату не наработал..
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09.01.2021 18:07 Ответить
а Бутусов все советует и советует,
а Таран все есть и есть.....
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09.01.2021 17:52 Ответить
маємо те лайно що маємо, тоб-то за що гАлАсували дебіли.
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09.01.2021 20:34 Ответить
750 тыс.в год для министра обороны-Это ху.ня.Гнида коболев в день больше получает,а судьи и прочие твари?!
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09.01.2021 22:00 Ответить
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