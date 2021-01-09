Герой Украины Собко о выплатах Тарану в 750 тыс. гривен: Впервые с 2014-го зарплаты военнослужащим не повышались, а инфляция забрала 2-3 тыс. грн у каждого

Герой Украины полковник Сергей Собко прокомментировал информацию о денежном обеспечении главы Минобороны Андрея Тарана в 2020 г., получившем более 750 тыс. грн за год, отметив, что впервые с 2014 г. повышения денежного обеспечения военнослужащих вообще не было, а из-за инфляции в прошлом году каждый военнослужащий стал получать на 2,5-3 тысячи грн меньше.

Об этом Собко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается материальной помощи для решения социально-бытовых проблем, то в 2020 году в объеме месячного денежного обеспечения, ее могла получить значительно более узкая, чем раньше, категория военнослужащих. А именно, те военнослужащие, которые потеряли близкого родственника (жену, мужа, родителей, детей), тяжело болели (онкологическое заболевание, ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит В/С), а также в случае длительной реабилитации.

Ранее же, в таком объеме материальную помощь могли получить военнослужащие и в случае рождения ребенка, бракосочетания, смерти родных и близких, болезни родных и близких и других причин по решению командира части", - написал он.

Также Собко отметил, что за почти два последних года, впервые с 2014 года, вообще не было повышения денежного обеспечения военнослужащих: "На сегодня оно наименьшее среди всех стран Восточной Европы. За этот период, впервые на моей памяти, не был вообще премирован личный состав ни к 24 августа, ни до 14 октября или 6 декабря".

"В среднем, каждый военнослужащий стал получать на 2,5-3 тысячи гривен меньше сравнивая даже с началом прошлого года, в связи с инфляцией", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Таран за 2020 год получил 753,1 тыс. грн, только матпомощь составила 75 тыс. грн

Как сообщалось ранее, министр обороны Андрей Таран за 2020 год получил более 750 тыс. грн. Таким образом его среднее месячное денежное обеспечение (с учетом карантинных ограничений) составляло около 75 000 грн.