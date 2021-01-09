Венгрия продлила локдаун до февраля. В силе остаются и комендантский час, и ограничения в работе школ и ресторанов
Оперативный штаб при правительстве Венгрии принял решение продлить локдаун до 1 февраля 2021 года. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает 444.hu.
По его словам, на сегодня в стране вакцинировано около 80 000 человек, что является недостаточным количеством. Поэтому локдаун продлен до 1 февраля. Это означает, что в силе остаются комендантский час с 20:00 до 05:00, а также ограничения в работе школ и ресторанов.
"Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания, и пока вакцины не хватает, мы поддерживаем эти ограничения и привыкаем к жизни, которой можно жить в таких условиях", - отметил Орбан.
Отметим, локдаун в Венгрии ввели с 11 ноября, после чего он был продлен в декабре.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия продолжает переговоры с Россией о закупке вакцин против COVID-19, хотя ранее отказалась от закупок. При этом в Евросоюзе недовольны, что Будапешт ведет двусторонние переговоры с Москвой.
За несколько дней до этого Орбан отмечал, что Венгрия вряд ли будет использовать российскую COVID-вакцину.
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У нас при коронавирусе нельзя носки покупать, а у них после 22:00 нельзя из квартиры выходить.
А быдло ест.
"Человек мыслящий" ищет оптимальное решение - а не засовывает голову в песок или сидит в подвале.
Не думаю я что у власти дураки (точнее - их к власти поставили не дураки) - значит у них другие цели.
- Нет, все выкупил Билл Гейтс!
Ничего не понимаю.