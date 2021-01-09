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Новости Коронавирус и карантин
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Венгрия продлила локдаун до февраля. В силе остаются и комендантский час, и ограничения в работе школ и ресторанов

Венгрия продлила локдаун до февраля. В силе остаются и комендантский час, и ограничения в работе школ и ресторанов

Оперативный штаб при правительстве Венгрии принял решение продлить локдаун до 1 февраля 2021 года. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает 444.hu.

По его словам, на сегодня в стране вакцинировано около 80 000 человек, что является недостаточным количеством. Поэтому локдаун продлен до 1 февраля. Это означает, что в силе остаются комендантский час с 20:00 до 05:00, а также ограничения в работе школ и ресторанов.

"Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания, и пока вакцины не хватает, мы поддерживаем эти ограничения и привыкаем к жизни, которой можно жить в таких условиях", - отметил Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19: У РФ недостаточно мощностей для производства

Отметим, локдаун в Венгрии ввели с 11 ноября, после чего он был продлен в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия продолжает переговоры с Россией о закупке вакцин против COVID-19, хотя ранее отказалась от закупок. При этом в Евросоюзе недовольны, что Будапешт ведет двусторонние переговоры с Москвой.

За несколько дней до этого Орбан отмечал, что Венгрия вряд ли будет использовать российскую COVID-вакцину.

Венгрия (2002) карантин (16729) Виктор Орбан (478) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+3
ой..им так никто и не рассказал про "карантин выходного дня", "интеллектуальный карантин" и.... "карантинные каникулы"?... ну как жеж так ????
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09.01.2021 10:35 Ответить
+2
Тренируют быдло сидеть в стойле.
У нас при коронавирусе нельзя носки покупать, а у них после 22:00 нельзя из квартиры выходить.
А быдло ест.
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09.01.2021 10:27 Ответить
+2
а що так? не зайшов ******* кацапський спутнік?
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09.01.2021 10:42 Ответить
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Тренируют быдло сидеть в стойле.
У нас при коронавирусе нельзя носки покупать, а у них после 22:00 нельзя из квартиры выходить.
А быдло ест.
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09.01.2021 10:27 Ответить
Не гніви бога. Якщо вдягнути на одну ногу 2 дірявих шкарпеток, майже напевно дірка перекриється. Збирай краще бабло на китайську вакцину.
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09.01.2021 10:35 Ответить
Разумные люди штопают носки или покупают новые, а не методом тыка мостят как надеть несколько носков ...

"Человек мыслящий" ищет оптимальное решение - а не засовывает голову в песок или сидит в подвале.

Не думаю я что у власти дураки (точнее - их к власти поставили не дураки) - значит у них другие цели.
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09.01.2021 10:45 Ответить
ой..им так никто и не рассказал про "карантин выходного дня", "интеллектуальный карантин" и.... "карантинные каникулы"?... ну как жеж так ????
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09.01.2021 10:35 Ответить
У мадяр хоть вакцинируются, а в Украине вакцина доступна только друганам зеленского и мажорам. Все остальные будут сами разгребать короновирус и за свой счет
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09.01.2021 10:40 Ответить
нифига - Спутником проколют и китайским дерьмом за бешеные бабки купленным.
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09.01.2021 10:47 Ответить
а що так? не зайшов ******* кацапський спутнік?
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09.01.2021 10:42 Ответить
Венгрия продлила локдаун до февраля. В силе остаются и комендантский час, и ограничения в работе школ и ресторанов - Цензор.НЕТ 3869
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09.01.2021 10:43 Ответить
- А схемы электрогитар для чипирования антиваксеров у Вас есть?
- Нет, все выкупил Билл Гейтс!
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09.01.2021 12:08 Ответить
Это правда. с 8 вечера до 5 утра комендантский час. Я сейчас тут работаю. Одного нашего словила полиция, выписали штраф- 15000 форинтов. Второй шёл без маски(ну как обычно наши люди кладут на предписания), тормознули и выписали штраф 30000 форинтов( 100$)
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09.01.2021 11:17 Ответить
То есть, они сидят на карантине два месяца? И где результаты?
Ничего не понимаю.
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09.01.2021 11:23 Ответить
несмотря на то ,что хунгары занимают 38 место в рейтинге по распространенности ковид,у них на сегодня 340,459 заболевших(+2,716 за последние сутки),10,554 умерших(+114 за сутки),1,094 смертей на миллион населения,которого всего 9,6 млн
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09.01.2021 11:33 Ответить
Кто-то может объяснить, почему запрещено покупать колготки и носки?
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09.01.2021 11:38 Ответить
ПОРА ЗАНЯТЬСЯ ЗАЧИСТКОЙ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СЕПАРАТИСТОВ-КОНТРАБАНДИСТОВ !!!
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09.01.2021 17:31 Ответить
 
 