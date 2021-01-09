За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 344 случая, среди заболевших 14 детей и 17 медиков, - Кличко. КАРТА

В Киеве за прошедшие сутки выявили 344 больных коронавирусом, 15 человек умерли. Всего за период пандемии в столице зафиксировано 2067 летальных случаев от вируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как отметил мэр Киева, на сегодняшний день в столице уже 116 813 подтвержденных случаев заболевания.

Так, заболели: 188 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 142 мужчины в возрасте от 18 до 82 лет, 5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в сутки 448 человек. Всего коронавирус преодолели 42 784 жители столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 120, Печерском - 46 и в Днепровском районе - 36 случаев.

"Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил Кличко.



