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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 344 случая, среди заболевших 14 детей и 17 медиков, - Кличко. КАРТА

В Киеве за прошедшие сутки выявили 344 больных коронавирусом, 15 человек умерли. Всего за период пандемии в столице зафиксировано 2067 летальных случаев от вируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как отметил мэр Киева, на сегодняшний день в столице уже 116 813 подтвержденных случаев заболевания.

Так, заболели: 188 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 142 мужчины в возрасте от 18 до 82 лет, 5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в сутки 448 человек. Всего коронавирус преодолели 42 784 жители столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 120, Печерском - 46 и в Днепровском районе - 36 случаев.

"Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил Кличко.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 344 случая, среди заболевших 14 детей и 17 медиков, - Кличко 01
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 344 случая, среди заболевших 14 детей и 17 медиков, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25683) Кличко Виталий (4652) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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09.01.2021 10:52 Ответить
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 344 случая, среди заболевших 14 детей и 17 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 2301
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09.01.2021 10:52 Ответить
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 344 случая, среди заболевших 14 детей и 17 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 4433
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09.01.2021 11:05 Ответить
З початку вакцинації кожен померлий на совісті зе-команди.
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09.01.2021 10:54 Ответить
смысл в этой карте? а мы за это гавно платим...
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09.01.2021 11:43 Ответить
 
 