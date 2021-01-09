Проблем с курсом гривни в 2021 году у нас не будет, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания, - "слуга народа" Гетманцев

Курс доллара в Украине в 2021 году не будет совершать резких скачков, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Если говорить о прогнозе курса гривни на этот год, то никаких оснований говорить о головокружительных изменениях в курсе валют у нас нет. У нас достаточно нормальный платежный баланс, у нас достаточно большие золотовалютные резервы НБУ, у нас невысокая инфляция по результатам прошлого года - примерно 4%. Мы еще не имеем отчетов, но такой прогноз НБУ есть", - заявил депутат.

По его словам, "проблем с курсом гривни у нас не будет".

"Возможно, будут определенные спекулятивные колебания, но НБУ достаточно четко на них реагирует и путем валютных интервенций успокоит эти колебания", - добавил Гетманцев.

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Напомним, в госбюджете Украины на 2021 год заложен прогноз среднегодового курса 29,1 грн за доллар.