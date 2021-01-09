Проблем с курсом гривни в 2021 году у нас не будет, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания, - "слуга народа" Гетманцев
Курс доллара в Украине в 2021 году не будет совершать резких скачков, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания.
Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"Если говорить о прогнозе курса гривни на этот год, то никаких оснований говорить о головокружительных изменениях в курсе валют у нас нет. У нас достаточно нормальный платежный баланс, у нас достаточно большие золотовалютные резервы НБУ, у нас невысокая инфляция по результатам прошлого года - примерно 4%. Мы еще не имеем отчетов, но такой прогноз НБУ есть", - заявил депутат.
По его словам, "проблем с курсом гривни у нас не будет".
"Возможно, будут определенные спекулятивные колебания, но НБУ достаточно четко на них реагирует и путем валютных интервенций успокоит эти колебания", - добавил Гетманцев.
Напомним, в госбюджете Украины на 2021 год заложен прогноз среднегодового курса 29,1 грн за доллар.
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Загалом Україна має повернути до 2036 року 8,06 мільярда SDR, це близько 11,69 млрд доларів.
(и это только для понтов говорится о замене поистершихся гривен на новые....
ну да ну да...гривна-две-пять истерлись, а пятисотки печатают)))))
и больше плати приближенным.которые наличку в оборот не сбрасывают.
и оппа-инфляция в норме,курс не угрожает
А вот с курсом доллара будут проблемы
И Порошенко сволочь , и Мертветчук с Бойком твари , и Зеленский такая же **** .
Систему менять нужно , не презиков . Презики ничего не решают , система рулит .
здогадусь який
Промпроизводство падает.
Экономика убита.
ВВП в жопе.
Но проблем с курсом гривны не будет. Гривна будет отлично держаться на соплях Гетмацева
Если чиновник говорит что курс будет стабильными, значит все будет наоборот.
Все в обменники, товарищи!
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А у нас?
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Висновок: тре' купувати надійні баблозаври із вічнозеленими президентами 💵💵💵