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Проблем с курсом гривни в 2021 году у нас не будет, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания, - "слуга народа" Гетманцев

Проблем с курсом гривни в 2021 году у нас не будет, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания, -

Курс доллара в Украине в 2021 году не будет совершать резких скачков, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Если говорить о прогнозе курса гривни на этот год, то никаких оснований говорить о головокружительных изменениях в курсе валют у нас нет. У нас достаточно нормальный платежный баланс, у нас достаточно большие золотовалютные резервы НБУ, у нас невысокая инфляция по результатам прошлого года - примерно 4%. Мы еще не имеем отчетов, но такой прогноз НБУ есть", - заявил депутат.

По его словам, "проблем с курсом гривни у нас не будет".

"Возможно, будут определенные спекулятивные колебания, но НБУ достаточно четко на них реагирует и путем валютных интервенций успокоит эти колебания", - добавил Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс гривни будет стабильный, меньше обращайте внимание на обменники, - Марченко

Напомним, в госбюджете Украины на 2021 год заложен прогноз среднегодового курса 29,1 грн за доллар.

валюта (3074) гривня (1851) курс (2094) НБУ (4836) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+9
у мендель уже пару твитов в черновиках заготовлено
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09.01.2021 11:49 Ответить
+8
если так говорят слуги то однозначно будет......
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09.01.2021 11:35 Ответить
+7
с курсом гривны не будет? но гривны прибудет - станок пашет круглосуточно...
(и это только для понтов говорится о замене поистершихся гривен на новые....
ну да ну да...гривна-две-пять истерлись, а пятисотки печатают)))))
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09.01.2021 11:37 Ответить
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сервант фуфлыжника имеет право кукарекать
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09.01.2021 11:32 Ответить
у мендель уже пару твитов в черновиках заготовлено
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09.01.2021 11:49 Ответить
Это он надеется, что им транш от МВФ обломается. У них всегда надежды на лучшее, а получается как всегда.
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09.01.2021 11:34 Ответить
Верю
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09.01.2021 11:34 Ответить
Особливо про спекулятивні коливання. 😊Навіть знаю, хто ці зелені спекулянти.
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09.01.2021 11:41 Ответить
не будет гривни- не будет и проблем с её курсом, - таковы планы.
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09.01.2021 11:34 Ответить
******* золотовалютні резерви України не покривають диру в бюджеті в розмірі ₴300млрд, які треба віддати МВФ та іншим кредиторам в поточному році.
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09.01.2021 11:35 Ответить
https://lb.ua/economics/2021/01/06/474709_mvf_nazvav_sumu_borgu_yaku_ukraina_maie.html Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив графік погашення Україною боргу перед організацією на 2021-2036 роки.
Загалом Україна має повернути до 2036 року 8,06 мільярда SDR, це близько 11,69 млрд доларів.
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09.01.2021 11:47 Ответить
а тут можна розвернуто, чому ЗВР не покривають ці ₴300млрд ?
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09.01.2021 11:48 Ответить
если так говорят слуги то однозначно будет......
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09.01.2021 11:35 Ответить
Чекаємо на чергове покращення життя !!! Розвиток України ,за кремлівським сценарієм ,триває і прогресує !!!)))
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09.01.2021 11:36 Ответить
Сейчас 28.3, средний 29.1, значит будет за 30. Стабильный такой курс.
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09.01.2021 11:37 Ответить
30++++++!!!!))))
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09.01.2021 11:40 Ответить
с курсом гривны не будет? но гривны прибудет - станок пашет круглосуточно...
(и это только для понтов говорится о замене поистершихся гривен на новые....
ну да ну да...гривна-две-пять истерлись, а пятисотки печатают)))))
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09.01.2021 11:37 Ответить
Недавно банкомат выдал мне нульсовые пятисотки.*****,печатный станок работает полным ходом.
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09.01.2021 12:57 Ответить
Дивно,у народа проблеми з тарифами,а в керманичів проблем нема !!!)))
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09.01.2021 11:43 Ответить
Плесень такая наивная, думает что кто то серъезно воспринимает её бред
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09.01.2021 11:43 Ответить
Наївна не пліснява,наївний 73% -овий лохторат !!!)))
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09.01.2021 11:46 Ответить
Подожди, не спеши. Сначала надо дождаться 286 знаков мендельши в твите
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09.01.2021 11:45 Ответить
Ето тем, кто закупиться $€£ собрался
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09.01.2021 11:48 Ответить
та тут все просто-меньше плати населению,которое бежит отоварить полученное.
и больше плати приближенным.которые наличку в оборот не сбрасывают.
и оппа-инфляция в норме,курс не угрожает
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09.01.2021 11:45 Ответить
С курсом гривны не будет.
А вот с курсом доллара будут проблемы
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09.01.2021 11:47 Ответить
Я так считаю - если власть поднимает тарифы без существенного подъёма доходов населения , то это власть антинародная , грабительская и воровская , и её нужно сносить сразу же , не дожидаясь перитонита .
И Порошенко сволочь , и Мертветчук с Бойком твари , и Зеленский такая же **** .
Систему менять нужно , не презиков . Презики ничего не решают , система рулит .
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09.01.2021 11:49 Ответить
То де ці 73% -ові сметуни!!! )))
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09.01.2021 11:53 Ответить
Зетварыны уже столько напечатали гривны, что доллар должен стоить 50 грн. мин.
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09.01.2021 11:54 Ответить
Падение с 8 до 25 тоже было спекулятивным.
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09.01.2021 11:57 Ответить
ще один "фінансист" з луб'янки
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09.01.2021 12:02 Ответить
З *уянки, мудак.
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09.01.2021 12:58 Ответить
русофіли підведуть Україну під монастир
здогадусь який
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09.01.2021 12:01 Ответить
Проблем с курсом гривни в 2021 году у нас не будет/ Главное для гетманцевых кодлана Коломойского-вовремя смыться. Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин.24 октября 2019 г.
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09.01.2021 12:02 Ответить
Средний и малый бизнес убиты.
Промпроизводство падает.
Экономика убита.
ВВП в жопе.

Но проблем с курсом гривны не будет. Гривна будет отлично держаться на соплях Гетмацева
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09.01.2021 12:04 Ответить
Та що ж ви, суки, творите - сказав народ і скупив усі макарони (майже за Жванецьким)
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09.01.2021 12:04 Ответить
Закупаем баксы, панове.
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09.01.2021 12:04 Ответить
Значит будет так как говорил Жванецкий.
Если чиновник говорит что курс будет стабильными, значит все будет наоборот.
Все в обменники, товарищи!
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09.01.2021 12:09 Ответить
Проблем с курсом гривни в 2021 году у нас не будет

-------------------------------------------------------------------------------------
А у нас?
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09.01.2021 12:09 Ответить
ваше мнение очень ценно для нас
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09.01.2021 12:27 Ответить
Проблім з курсом гривні не буде, казали вони. Можливі лише спекуляції, казали вони.
...
Висновок: тре' купувати надійні баблозаври із вічнозеленими президентами 💵💵💵
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09.01.2021 12:35 Ответить
Этого мудака слушать, себя не уважать. Зеленая слизь уже и тарифы снизила, клоун нам как обещал, аж слюна летела, зарплаты как в Европе сделали, теперь курсом убаюкивают. Еще год - два с такими как Гетманцев, и Гондурас покажется раем.
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09.01.2021 12:46 Ответить
А чому ти хвилюєшся? У тебе там єври.
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09.01.2021 12:55 Ответить
А у нас.
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09.01.2021 13:00 Ответить
Хитрожопый путинец - у экономиста не должно быть в лексиконе таких выражений как "небольшие колебания" и "головокружительные изменения",говори, крыса, языком цифр - такой то коридор от и до и не больше,и дальше - я,как автор всех экономических законов,даю гарантию,если курс превысит такой то уровень, обещаю прыгнуть под поезд,без всяких оправданий.
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09.01.2021 13:03 Ответить
А у нас?
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09.01.2021 15:16 Ответить
Чесно-чесно. А якщо будуть - компенсуєш? Гетманцев - це той звіздобол, який під іздешом що треба боротися з тіньовою економікою, мріє оподаткувати все житло громадян і змусити всіх громадян звітуватися.
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09.01.2021 15:55 Ответить
Дивився я цю передачу. На запитання: "Чому не виконані обіцянки про зниження тарифів для людей?", воно цинічно і відверто РЖАЛО. Нахабна пика...
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09.01.2021 17:37 Ответить
 
 