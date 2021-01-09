Степанов о закупке вакцины Sinovac через "связанную с Богатыревой" фирмой: Это требование производителя

Вакцину против коронавируса от китайской компании Sinovac будут закупать через фирму "Лекхим", которую связывают с министром здравоохранения времен Януковича Раисой Богатыревой, так как это было требованием производителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Настоящему времени" нынешний глава Минздрава Максим Степанов.

Журналист попросил министра прокомментировать заявление общественной организации "Пациенты Украины" о том, что Степанов "фактически назначил" для закупки вакцины "компанию, связанную с Богатыревой".

Министр в свою очередь ответил, что это "заявления людей, которым нужны заявления ради заявлений": "Я думаю, практически все люди сейчас не только в Украине, но и во всем мире знают и понимают, что у нас любая страна осуществляет поставку тех вакцин, которые прошли соответствующие элементы по безопасности и которые могут быть поставлены, потому что сейчас в мире абсолютно колоссальный дефицит вакцин.

То, что касается предприятия "Лекхим", с которым заключен договор, и мы об этом сразу заявили, это было условие, что компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставку в Украину через это фармпредприятие, а это далеко не маленькое фармацевтическое предприятие, которое, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны, что свою поставку они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор. Дальше с другими производителями заключат договора, соответственно, о тех или иных количествах вакцин".

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"Данные организации, в принципе, весь год делают какие-то заявления, но ни одного факта никогда не подтверждалось. Но заявления были всегда такие громкие. Они живут скандалом – бывает. Каждый выбирает свой путь", - отметил Степанов.

В то же время министр отметил, что его абсолютно не смущает флер вокруг компании "Лекхим": "А что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия? Это украинское фармпредприятие, которое выпускает лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там выдумала и заявила? Я даже не понимаю, на основании чего он меня может смущать".