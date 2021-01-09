Степанов о закупке вакцины Sinovac через "связанную с Богатыревой" фирмой: Это требование производителя
Вакцину против коронавируса от китайской компании Sinovac будут закупать через фирму "Лекхим", которую связывают с министром здравоохранения времен Януковича Раисой Богатыревой, так как это было требованием производителя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Настоящему времени" нынешний глава Минздрава Максим Степанов.
Журналист попросил министра прокомментировать заявление общественной организации "Пациенты Украины" о том, что Степанов "фактически назначил" для закупки вакцины "компанию, связанную с Богатыревой".
Министр в свою очередь ответил, что это "заявления людей, которым нужны заявления ради заявлений": "Я думаю, практически все люди сейчас не только в Украине, но и во всем мире знают и понимают, что у нас любая страна осуществляет поставку тех вакцин, которые прошли соответствующие элементы по безопасности и которые могут быть поставлены, потому что сейчас в мире абсолютно колоссальный дефицит вакцин.
То, что касается предприятия "Лекхим", с которым заключен договор, и мы об этом сразу заявили, это было условие, что компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставку в Украину через это фармпредприятие, а это далеко не маленькое фармацевтическое предприятие, которое, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны, что свою поставку они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор. Дальше с другими производителями заключат договора, соответственно, о тех или иных количествах вакцин".
"Данные организации, в принципе, весь год делают какие-то заявления, но ни одного факта никогда не подтверждалось. Но заявления были всегда такие громкие. Они живут скандалом – бывает. Каждый выбирает свой путь", - отметил Степанов.
В то же время министр отметил, что его абсолютно не смущает флер вокруг компании "Лекхим": "А что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия? Это украинское фармпредприятие, которое выпускает лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там выдумала и заявила? Я даже не понимаю, на основании чего он меня может смущать".
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Трудовая деятельность "врача" Степанова:
В 1998 окончил медвуз
1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов
Великий "медик" хренов!
Окончил научный лицей имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE Галилео Галилея в Потенце, тогда же занялся политикой, возглавив региональное отделение «Молодых левых» (https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_giovanile Sinistra giovanile ), молодёжной организации партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Левые демократы », в Базиликате. Позднее окончил Международный свободный университет социальных исследований (https://it.wikipedia.org/wiki/Libera_Universit%C3%A0_Internazionale_degli_Studi_Sociali_%22Guido_Carli%22 LUISS ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Риме , впоследствии получил докторскую степень, защитив работу по истории Средиземноморской Европы. Стал лидером «Молодых левых», в 2004 году вернулся в Потенцу и был избран в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8 коммунальный совет по списку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) левых демократов . В 2009 году назначен асессором по урбанистике, но предпочёл дальнейшему продвижению по государственной службе партийную карьеру.
В 1996 году окончил https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1 Экзетер-колледж https://en.wikipedia.org/wiki/Exeter_College,_Oxford [en] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Оксфордского университета со степенью в области политики, философии и экономикиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-1 [1] , позднее окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6) Колледж Христа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кембриджского университета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-2 [2] .
С 2000 года занимался в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8 Банке Англии кредитованием жилищного строительства, в 2005 году возглавил аппарат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) теневого канцлера Казначейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6 Джорджа Осборна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-3 [3] .
В 1999 году Мэттью Хэнкок вступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Консервативную партию . 6 мая 2010 года избран в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Палату общин от избирательного округа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)&action=edit&redlink=1 Западный Суффолк https://en.wikipedia.org/wiki/West_Suffolk_(UK_Parliament_constituency) [en] . В 2012-2013 годах являлся парламентским помощником министра по делам бизнеса, инноваций и профессионального обучения, в 2013-2014 годах - младшим министром профобучения и предпринимательстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-4 [4] .
Начал свою политическую карьеру в 2006 году в Шведском социал-демократическом союзе молодёжи в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D0%BB%D0%B5%D0%BD) Вестманланде . С 2007 по 2011 гг. был членом национального исполнительного совета молодёжной лиги, а в 2011 году был избран его председателем и оставался на этом посту вплоть до своего назначения министром народного здоровья, здравоохранения и спорта.
Вот как безнаказанность повлияла, на тех кто влез во власть 7 лет назад, и сей час там всё сидит.
"Ах, Рая Рая Рая, ты как цветок из рая..."©
Затем во всеуслышание:
"Ну чё пристали? Дело-то житейское. Может же ж и мне, как бывшему, кто потом из будущих от щедрот для поддержки штанов бюджетных бабулетей отсыплет".
богатырева, фирма-прокладка, китайцы.
та да 1+1 сложить никто кроме степанова не может, все дураки.
Неужели никто не скажет ему в глаза что он последняя мразь?
А не тільки 73%!
Точно так же они продают и газ, и бензин, и золото, и электричество...
Все откаты идут нужным Рашке людям через эти фирмы-прокладки.
За эти откаты Рашка покупает с потрохами политиков стран, в которые продает ресурсы.
На довіру
Скажи, Степанов, а г*вно в унитазе смывать мижно украинцам?
Разрешаешь?
P.S. Если кто еще скажет, что запрет купить носки, мусорные пакеты и стиральный порошок с презервативами относится к "пандемии", тому можно в дур. диспансер не ходить.
Где же ваш майдан, ЗЕлохи, если вам Степанов стиральный порошок и мыло с мусорными пакетами покупать в супермаркетах запрещает?
А если он вам в унитазе смывать запретит, согласитесь, терпилы?
"Лишь бы не Порох. Хуже уже не будет"(С)