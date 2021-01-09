Глава КС Тупицкий снял в Эмиратах королевскую виллу на 950 кв. м. стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ. ФОТО

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий проводит выходные на королевской вилле в Дубае, суточная аренда которой составляет более 300 тыс. грн.

Об этом сообщает телеграм-канал "Карточный Офис", передает Цензор.НЕТ.

"Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья (Тупицкого. - Ред.) проводит выходные стоит больше 300 000 гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", - говорится в комментарии к снимкам.







Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ.

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Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.