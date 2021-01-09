Глава КС Тупицкий снял в Эмиратах королевскую виллу на 950 кв. м. стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ. ФОТО
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий проводит выходные на королевской вилле в Дубае, суточная аренда которой составляет более 300 тыс. грн.
Об этом сообщает телеграм-канал "Карточный Офис", передает Цензор.НЕТ.
"Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья (Тупицкого. - Ред.) проводит выходные стоит больше 300 000 гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", - говорится в комментарии к снимкам.
Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
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Тупицький склав Присягу судді КС 15 травня 2013 року.
Таким чином бути Тупицькому суддею КС до 15 травня 2022 року, чи іще 1 рік 4 місяці і 5 днів
- Портнова?
- Чи може Юзіка?
А може Венедіктову ... Напевно її. От буде "гарна заміна"
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-xii#:~:text=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94,%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%201481. "Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно".
У 22 році термін його повноважень спливає
Его отдых на хлеб не намажэшь. Мосейчук
Незалежнісь тобі не подобається?
Скабєва до того, що ти повторюєш кремлівську пропаганду
Усе. ПНХ
https://prm.ua/peyzazhi-baseyn-i-povne-laksheri-za-bilsh-nizh-100-tisyach-grn-na-dobu-skilki-koshtuvav-prezidentskiy-lyuks-zelenskogo-v-omani/ От Зеленський в Оман злітав, так там вартість доби перебування була від 100 тис. - 200 тис. грн. на добу. Це на двох з дружиною.
Такой же толстожопомордый главарь банды Янкунович.
А кто подсуетился, чтобы он стал главой КС? ОПУ ЗЄ...
Это вся одна гоп-кампания с общей ментальностью
Но иногда что-то идет не так
Одна шайка-лейка.
Колома назначил Бубу, Буба назначил Тупицкого и т.д.
это лучший мэм, который приходилось сегодня увидеть на просторах интернет.
Зеленский и компания посадили украинцев под ключ по домам, введя абсолютно абсурдный карантин, а с другой стороны Зеленский на кураже отдыхает, да еще не где-нибудь, а на самом дорогом лыжном курорте, который, наверное, по стечению обстоятельств принадлежит Игорю Коломойскому.
Если быть точным, то 90% акций «Буковели» принадлежит именно этом одиозному олигарху.
Почему никто из советников Зюзи не посоветовал главе государства быть скромнее?
Почему они до сих пор верят в то, что образ «простого парня» победит голодные бунты?
Так нагло плевать в глаза своих избирателей и ржать им в лицо - это надо уметь.
Где же он так сладко харчеваться будет?
Хотя этот проститут найдет где харчеваться при любой власти.
Он же обещал заботиться о бедных
Так почему они платят еще больше, а получают еще меньше?
Нет, мы хорошо помним, что он нам «ничего не должен»,
но тогда и мы тоже ничего не должны актерам погорелого театра.
Пока вороватых чиновников не начнут ПРЕССОВАТЬ-кина не будет. В России посадили Министра экономики в тюрьму,самого большого олигарха посадили и отняли ранее украденные у народа активы,посадили некоторых губернаторов и высших милицейских начальников. Когда Украина будет действовать аналогично? Иначе кина не будет ,а будет дальнейшая деградация и развал страны
Такую же систему строят новые власти в Украине.