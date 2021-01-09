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Глава КС Тупицкий снял в Эмиратах королевскую виллу на 950 кв. м. стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ. ФОТО

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий проводит выходные на королевской вилле в Дубае, суточная аренда которой составляет более 300 тыс. грн.

Об этом сообщает телеграм-канал "Карточный Офис", передает Цензор.НЕТ.

"Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья (Тупицкого. - Ред.) проводит выходные стоит больше 300 000 гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", - говорится в комментарии к снимкам.

Глава КС Тупицкий снял в Эмиратах королевскую виллу на 950 кв. м. стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ 01
Глава КС Тупицкий снял в Эмиратах королевскую виллу на 950 кв. м. стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ 02
Глава КС Тупицкий снял в Эмиратах королевскую виллу на 950 кв. м. стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ 03

Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ.

Читайте также: Указ Зеленского об отстранении Тупицкого ничтожный и подлежит отмене, - заявление КС

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

Глава КС Тупицкий снял в Эмиратах королевскую виллу на 950 кв. м. стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ 04

Дубай (64) отдых (390) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+87
Панам нові тарифи на ЖКГ- а "слугам"-Дубаї та Монте-Карло! Господи! Просто бере відчай!
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09.01.2021 12:46 Ответить
+61
Їб...ть.... Шкуру з нього здерти потрібно за мотивами відомої картини...
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09.01.2021 12:34 Ответить
+46
Наколядував?
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09.01.2021 12:35 Ответить
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Страница 5 из 5
"Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно".

Тупицький склав Присягу судді КС 15 травня 2013 року.
Таким чином бути Тупицькому суддею КС до 15 травня 2022 року, чи іще 1 рік 4 місяці і 5 днів
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10.01.2021 11:37 Ответить
От подивимось кого призначить суддею КС через рік і 4 місяці замість Тупицького.
- Портнова?
- Чи може Юзіка?
А може Венедіктову ... Напевно її. От буде "гарна заміна"
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10.01.2021 11:44 Ответить
Чому пожиттєво? Звідки Ви це взяли?
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-xii#:~:text=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94,%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%201481. "Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно".

У 22 році термін його повноважень спливає
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19.01.2021 10:55 Ответить
Какая разница.,,. .
Его отдых на хлеб не намажэшь. Мосейчук
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10.01.2021 08:47 Ответить
Ця вся хрень від того що ВОНИ знають - ніхто їм нічого не зробить бо немає жодного закону (тiльки на паперi), вiн (закон) ніколи не дiяв в Україні, тим більше що вони НАД законом, система правосуддя повністю корумпована і працює тільки на цю зграю що біля корита влади, та олiгархiв. Так було завжди i так буде ще багато рокiв , вірніше стільки скільки народ України буде миритися з цим і тупо мовчки оплачувати різним Тупицьким такий відпочинок, розкiшнi автiвки та iхнi *хати Тараса Шевченка* ..
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10.01.2021 08:55 Ответить
для молодых демократий это в порядке вещей...
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10.01.2021 09:31 Ответить
Из-за таких Тупицких Украина беднейшая страна Европы и одна из беднейших стран мира, население которой живет в позорной нищете и разбегается во все стороны. Страна с полностью разоренной экономикой. Страна реально потерявшая "Незалежнисть" и находящаяся под внешним управлением. Наконец страна в которой стыдно жить, несмотря на огромную к ней любовь и патриотизм большинства населения, которые несмотря ни на что продолжают жить в этой стране
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10.01.2021 09:35 Ответить
І що ти що москалику верзеш? Скабєєва тобі нашепотіла тобі про "зовнішнє управління"?
Незалежнісь тобі не подобається?
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10.01.2021 11:27 Ответить
Eutectic проснись. О внешнем управлении все говорят до высших постов Даже Крым сдали потому что по словам и о президента Турчинова ему "кураторы" запретили оказывать сопротивление "зеленым человечкам". А остальное по указке Сороса, МВФ и международных корпораций. Причем тут Скабеева?
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10.01.2021 11:45 Ответить
Москальська маячня. І що тобі Сорос поганого зробив, чи МВФ (спеціальне агентство ООН).
Скабєва до того, що ти повторюєш кремлівську пропаганду
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10.01.2021 11:56 Ответить
То, ти, москалику, іще неповносправний. Ляхів, москалів різали запорожці, а Сороса тоді не було.
Усе. ПНХ
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10.01.2021 18:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H8P5xgTp4GQ
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19.01.2021 13:57 Ответить
Кому нужен этот Конституционный суд? В США их функции выполняет Верховный суд. Чтоб больше воровали и занимались коррупцией. Позорище
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10.01.2021 09:43 Ответить
Хм. Я от думаю, що 300 тис. грн. на трьох на добу то багато для цієї категорії "людей". Та, ні.
https://prm.ua/peyzazhi-baseyn-i-povne-laksheri-za-bilsh-nizh-100-tisyach-grn-na-dobu-skilki-koshtuvav-prezidentskiy-lyuks-zelenskogo-v-omani/ От Зеленський в Оман злітав, так там вартість доби перебування була від 100 тис. - 200 тис. грн. на добу. Це на двох з дружиною.
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10.01.2021 11:19 Ответить
Интересно, что и кому этот толстожопомордый главарь банды в красных мантиях хочет доказать, наняв номер за 300 тыс в сутки? Он - просто мешок с жидким вонючим гамном, таким был и таким и останется в любом случае!
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10.01.2021 11:56 Ответить
При этом надо помнить, кто назначил этого "толстожопомордого главаря" в КС.
Такой же толстожопомордый главарь банды Янкунович.
А кто подсуетился, чтобы он стал главой КС? ОПУ ЗЄ...
Это вся одна гоп-кампания с общей ментальностью
Но иногда что-то идет не так
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10.01.2021 12:44 Ответить
Хорошо! Толстожопомордый отдыхает в суперотеле! Вовочка - тоже не в шалаше с Ленкой, а расходы - бешеные! Только, наверное есть такие деньги и люди, что даже Тупицкий с его полумиллионым доходом может все оставить и уйти на "пожитєве грошове утримання", т.е. на пенсию! За какие заслуги? Уже сделанные, или еще предстоящие?
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10.01.2021 13:51 Ответить
Не важно кто и кого назначил. Важно что у страны нет возможности контролировать ее высших чиновников и они ничего не боясь-просто творят беспредел. Почему у Тупицкого на второй день в доме не нашли килограм кокса и не отправили в тюрьму на 10 лет? Почему Тупицкому можно творить беспредел по отношению к государству Украина-а Украина не может ему ответить таким-же беспределом? Когда в Украине закончится эпоха розовых пони? Политика делается жесткими руками а не сладкими лозунгами Голобородько. Почему Российский олигарх Ходорковский за преступления и воровство 10 лет сидел под шконкой,а Украинский Коломойский за те-же преступления гуляет по улицам?
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10.01.2021 14:03 Ответить
Как раз очень важно кто кого назначил. Тот кто назначил отвечает за это.
Одна шайка-лейка.
Колома назначил Бубу, Буба назначил Тупицкого и т.д.
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11.01.2021 13:13 Ответить
Фото катающегося на лыжах президента Зеленского на фоне биг-борда «Конец эпохи бедности» и с надписью «А, как проходит локдаун у вас?» -
это лучший мэм, который приходилось сегодня увидеть на просторах интернет.


Зеленский и компания посадили украинцев под ключ по домам, введя абсолютно абсурдный карантин, а с другой стороны Зеленский на кураже отдыхает, да еще не где-нибудь, а на самом дорогом лыжном курорте, который, наверное, по стечению обстоятельств принадлежит Игорю Коломойскому.
Если быть точным, то 90% акций «Буковели» принадлежит именно этом одиозному олигарху.

Почему никто из советников Зюзи не посоветовал главе государства быть скромнее?
Почему они до сих пор верят в то, что образ «простого парня» победит голодные бунты?
Так нагло плевать в глаза своих избирателей и ржать им в лицо - это надо уметь.
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10.01.2021 12:29 Ответить
А Лещенко слабо в Эмираты ? За деньги от Укрзалізниці? Все воры в управлении!
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10.01.2021 12:34 Ответить
Не слабо, но пока еще остерегается слететь с нагретого места.
Где же он так сладко харчеваться будет?
Хотя этот проститут найдет где харчеваться при любой власти.
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10.01.2021 12:47 Ответить
ШЕСТОЙ ОТДЫХ ЗА ГОД шестого президента страны, в перманентных кризисах…
Он же обещал заботиться о бедных
Так почему они платят еще больше, а получают еще меньше?
Нет, мы хорошо помним, что он нам «ничего не должен»,
но тогда и мы тоже ничего не должны актерам погорелого театра.
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10.01.2021 12:37 Ответить
ТВАРЮКИ
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10.01.2021 13:26 Ответить
В России Тупицкий сидел-бы в тюрьме или-бы поперхнулся Новичком. В Украине можно делать все что угодно. Именно поэтому прямые частные инвестиции США в Россию в 18 году составили 37 млрд долларов(а из остальных стран-400 млрд долларов),а в Украину США в том-же году инвестировали 500 млн(тоесть в 72 раза меньше). Благодаря Тупицким и Зеленским в Украине такой инвестиционный климат что от сюда бежит капиталл вместо того чтобы заходить в Украину и строить новые предприятия.
Пока вороватых чиновников не начнут ПРЕССОВАТЬ-кина не будет. В России посадили Министра экономики в тюрьму,самого большого олигарха посадили и отняли ранее украденные у народа активы,посадили некоторых губернаторов и высших милицейских начальников. Когда Украина будет действовать аналогично? Иначе кина не будет ,а будет дальнейшая деградация и развал страны
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10.01.2021 13:58 Ответить
Ой, только не надо про Расею. Это слишком плохой пример. И сажают там тех,кто не угоден. Может и за воровство. Но "своилюди" могут воровать спокойно.
Такую же систему строят новые власти в Украине.
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11.01.2021 13:18 Ответить
А тим часом десь далеко в Україні плаче завидющими сльозами і кусає лікті маленький Соєриг. "А що, так можна було? Зекономив на Мальдівах, а можна було шиканути в Еміратах?" Чесно накрадені гроші не пахнуть.
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20.01.2021 08:27 Ответить
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