Коронавирус продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти, - исследование
Вирус SARS-CoV-2 продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщили немецкие ученые из Гамбургского университета, пишет Le Monde.
Исследователи определили, что в телах умерших пациентов более чем через 35 часов все еще наблюдалась репликация вируса SARS-CoV-2.
"Для подтверждения первоначального диагноза и количественной оценки вирусной нагрузки при поступлении тел в медицинское отделение университетской клиники были взяты мазки из носоглотки. Затем тела хранили при температуре +4 градуса… В горле пациентов, умерших от COVID-19, исследователи нашли присутствие вируса, который размножался в течение 35 часов после смерти", – рассказали ученые.
Медики отметили, что это доказывает факт, что COVID-19 сохраняет свою заражающую способность в тканях умерших в течение длительного периода времени и на неизменно высоком уровне. Они призвали соблюдать осторожность с телами умерших во избежание любого риска инфицирования.
Как сообщалось ранее, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более заразным, чем предыдущая версия вируса.
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з "топіку",я теж зрозумів,що все-таки продовжувалось розмноження...
Бо разом з британськими вченими, вони то 25 чоловік дослідять, то 75 ... І бігом верещать на весь світ про свої "результати".