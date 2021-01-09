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Коронавирус продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти, - исследование

Коронавирус продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти, - исследование

Вирус SARS-CoV-2 продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщили немецкие ученые из Гамбургского университета, пишет Le Monde.

Исследователи определили, что в телах умерших пациентов более чем через 35 часов все еще наблюдалась репликация вируса SARS-CoV-2.

"Для подтверждения первоначального диагноза и количественной оценки вирусной нагрузки при поступлении тел в медицинское отделение университетской клиники были взяты мазки из носоглотки. Затем тела хранили при температуре +4 градуса… В горле пациентов, умерших от COVID-19, исследователи нашли присутствие вируса, который размножался в течение 35 часов после смерти", – рассказали ученые.

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Медики отметили, что это доказывает факт, что COVID-19 сохраняет свою заражающую способность в тканях умерших в течение длительного периода времени и на неизменно высоком уровне. Они призвали соблюдать осторожность с телами умерших во избежание любого риска инфицирования.

Как сообщалось ранее, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более заразным, чем предыдущая версия вируса.

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Топ комментарии
+27
а с каким упоением труп кернеса таскали!...)
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09.01.2021 12:39 Ответить
+20
и в чем новость новости???? любая бактерия вирус остается опасной в любом теле... раскопайте чумные захоронения или захоронения оспы холеры проказы и получите ответку мигом...
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09.01.2021 12:35 Ответить
+19
новость в том что нужно постоянно удерживать быдло в этом информационном поле.

И пока что это получилось только с третьей попытки после свиного и птичьего гриппа.
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09.01.2021 12:38 Ответить
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"Для підтвердження початкового діагнозу і кількісної оцінки вірусного навантаження під час надходження тіл до медичного відділення університетської клініки були взяті мазки з носоглотки. Потім тіла зберігали при температурі +4 градуси .Джерело: https://censor.net/ua/n3240817


з "топіку",я теж зрозумів,що все-таки продовжувалось розмноження...
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09.01.2021 18:50 Ответить
Не пугайся словом "титр", он не поймет о чем ты...
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09.01.2021 20:40 Ответить
О, нємєцкіє "вчониє" вже про =відкриття= не кричать ? А чому цього разу гордо не повідомили на скількох десятках людей вони провели чергове "дослідження" ?
Бо разом з британськими вченими, вони то 25 чоловік дослідять, то 75 ... І бігом верещать на весь світ про свої "результати".
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09.01.2021 23:11 Ответить
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