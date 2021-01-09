Коронавирус продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти, - исследование

Вирус SARS-CoV-2 продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщили немецкие ученые из Гамбургского университета, пишет Le Monde.

Исследователи определили, что в телах умерших пациентов более чем через 35 часов все еще наблюдалась репликация вируса SARS-CoV-2.

"Для подтверждения первоначального диагноза и количественной оценки вирусной нагрузки при поступлении тел в медицинское отделение университетской клиники были взяты мазки из носоглотки. Затем тела хранили при температуре +4 градуса… В горле пациентов, умерших от COVID-19, исследователи нашли присутствие вируса, который размножался в течение 35 часов после смерти", – рассказали ученые.

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Медики отметили, что это доказывает факт, что COVID-19 сохраняет свою заражающую способность в тканях умерших в течение длительного периода времени и на неизменно высоком уровне. Они призвали соблюдать осторожность с телами умерших во избежание любого риска инфицирования.

Как сообщалось ранее, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более заразным, чем предыдущая версия вируса.