Степанов объяснил, что в Украине не локдаун, а жесткий карантин, ответил на критику о "запрещенных" товарах и подсказал, где покупать сигареты

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил во время традиционного брифинга в субботу.

"Прошли первые сутки с тех пор, как в Украине введены усиленные карантинные ограничения. Хочу отметить, что это не локдаун, как его сейчас называют, это жесткий карантин. Локдаун имеет определенные признаки - это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране. Страны Европы сейчас массово закрываются именно на локдаун и строгие ограничения, которые не позволяют даже выходить из дома без предварительной записи. Однако только в Украине карантинные ограничения воспринимаются некоторыми так называемыми экспертами, политическими деятелями, некоторыми слоями населения как некий квест под названием "обойти запрет", - отметил Степанов.

По его словам, в одной европейской стране не было "такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения установленных ограничений. И ни в одной стране так активно не шли обсуждения относительно целесообразности действий власти во время пандемии".

Он подчеркнул, что эти карантинные ограничения не были выдуманы президентом Украины, премьер-министром или министром здравоохранения, они были разработаны с учетом мнения ведущих украинских врачей-эпидемиологов и инфекционистов, а также учитывая международный опыт.

"Когда мы вводим определенные карантинные ограничения, мы учитываем законы эпидемиологии, которые, при всем желании, невозможно обойти... И именно с эпидемиологической точки зрения мы и вводим карантинные ограничения", - сказал Степанов.

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В то же время, комментируя публикации в интернете о запрете реализации определенных категорий товаров в период усиленных карантина, Степанов отметил: "Некоторые из трактовок доходили до абсурда... Нет, COVID-19 не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках сравнению с кормами для животных или семенами. Логика здесь совсем в другом, и она совершенно очевидна и, опять-таки, основывается на законах эпидемиологии".

Он добавил, что, например, из 100 посетителей супермаркета только 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит число контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.

Степанов также напомнил, что соответствующее постановление Кабинета Министров не предусматривает прекращение торговли в киосках, поскольку там не происходит прием посетителей.

"Что касается реализации сигарет - еще один вопрос, которым очень обеспокоено население. Их вы можете с легкостью купить в киосках, поскольку там прием посетителей не осуществляется. Постановление не предусматривает приостановление такой деятельности, поэтому с киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - заявил Степанов.