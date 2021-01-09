Самолет Boeing с десятками пассажиров на борту пропал с радаров в Индонезии. СПИСОК
В Индонезии 9 января исчез с радаров самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".
В соцсетях опубликовали вероятный список пассажиров.
По данным сервиса Flightradar, вылетевший из Джакарты (столица Индонезии) пассажирский самолет Boeing 737-500 пропал с радаров через несколько минут после взлета.
По информации портала, пунктом назначения воздушного судна, принадлежащего компании Sriwijaya Air, являлся город Понтианак. Лайнер мог потерять в высоте порядка 3 тыс. м после взлета.
В министерстве транспорта страны подчеркнули, что сведения о потере связи с самолетом являются достоверными.
"Последний контакт был в 14:40", — отметил президент государственного аэронавигационного агентства Индонезии AirNav Новие Риянто в беседе с изданием Republika.
Он также пообещал предоставить дополнительную информацию, как только она появится. Власти Индонезии инициировали поисковую операцию.
По предварительным данным, на борту находятся 56 пассажиров, в том числе 46 взрослых, 7 детей, 3 младенца. Всего 63 человека.
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Что касается поста, к сожалению чудес не бывает, но поддерживаю - дай бог...
ВВС Индонезии: на борту разбившегося самолета находились 122 человека, читать умею даже дату крушения нашел.
Та дай Бог чтоб их было меньше!!!
пока не увижу новость на на CNN или там Fox - не поверю - пока глухо....
https://edition.cnn.com/profiles/kara-fox
звyчит как полполам поломался....
19го апреля вы лягли под кацапa...