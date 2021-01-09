Самолет Boeing с десятками пассажиров на борту пропал с радаров в Индонезии. СПИСОК

В Индонезии 9 января исчез с радаров самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".

В соцсетях опубликовали вероятный список пассажиров.







По данным сервиса Flightradar, вылетевший из Джакарты (столица Индонезии) пассажирский самолет Boeing 737-500 пропал с радаров через несколько минут после взлета.

По информации портала, пунктом назначения воздушного судна, принадлежащего компании Sriwijaya Air, являлся город Понтианак. Лайнер мог потерять в высоте порядка 3 тыс. м после взлета.

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В министерстве транспорта страны подчеркнули, что сведения о потере связи с самолетом являются достоверными.

"Последний контакт был в 14:40", — отметил президент государственного аэронавигационного агентства Индонезии AirNav Новие Риянто в беседе с изданием Republika.

Он также пообещал предоставить дополнительную информацию, как только она появится. Власти Индонезии инициировали поисковую операцию.

По предварительным данным, на борту находятся 56 пассажиров, в том числе 46 взрослых, 7 детей, 3 младенца. Всего 63 человека.