РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8772 посетителя онлайн
Новости Взяточники
10 261 70

Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс. ДОКУМЕНТ

Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс. ДОКУМЕНТ

Киевский апелляционный суд отменил постановление Голосеевского райсуда Киева, которым был отстранен от должности старший оперуполномоченный Службы безопасности Украины Андрей Парасочка. В конце августа 2020 ему объявили о подозрении по делу о вымогательстве и получении 100 000 долларов взятки, а позже отстранили от службы.

Об этом сообщает "Слідство Інфо", передает Цензор.НЕТ.

"П. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако отстранение его от должности отменено постановлением Киевского апелляционного суда", - говорится в ответе ОГП от 29 декабря на запрос издания.

Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс 01
Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс 02

"Парасочка, по версии следствия, разработал схему завладения средствами служащих "Банка Альянс" и привлек к ней киевского прокурора Святослава Мазурика. По мнению следствия, Мазурик совместно с Парасочкой составили неправдивые официальные документы о начале досудебного расследования и подделали доказательства обвинения в уголовном производстве в отношении служащих банка", - говорится в материале.

По информации издания, Мазурика в июне 2020 года задержали на горячем сотрудники ГБР, а сам он хвастался, что может решить практически любой вопрос в Киевском апелляционном суде. Жена прокурора Наталья Мазурик работает в этом суде главным специалистом.

Смотрите также: Следователь СБУ незаконно вернул 24 килограмма конфискованного золота и серебра, - ГБР. ФОТО

Старшего оперуполномоченного Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, 26-летнего Андрея Парасочку разоблачили почти через 3 месяца после задержания Святослава Мазурика. Впоследствии его отправили под домашний арест и отстранили от должности.

взятка (6185) СБУ (20049) Апелляционный суд (413) Парасочка (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Ценный кадр, без него СБУ работать не сможет.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:04 Ответить
+15
мазурик и парасочка ) красивая пара! )
показать весь комментарий
09.01.2021 14:04 Ответить
+15
А никто и на секунду не сомневался в "честности, справедливости" судей Украины! Уроды!
показать весь комментарий
09.01.2021 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как не отпустить человека с такой фамилией..
показать весь комментарий
09.01.2021 14:04 Ответить
я поменял свое мнение..и вторая тоже шикарная))
показать весь комментарий
09.01.2021 14:05 Ответить
мазурик и парасочка ,каждая по себе вызывает улыбку , а объединившись в преступное сообщество ,они стали просто шедевральными ...
показать весь комментарий
09.01.2021 17:23 Ответить
мазурик и парасочка ) красивая пара! )
показать весь комментарий
09.01.2021 14:04 Ответить
Парасочку парасят, а мазурика мазурят...
показать весь комментарий
09.01.2021 14:25 Ответить
Только пока они мазурят и парасят народ Украины.
показать весь комментарий
09.01.2021 15:12 Ответить
Так цей же вумний нарід їх і вибирає... То нехай і мазурять... Наріду ж мабуть це подобається...
показать весь комментарий
09.01.2021 16:06 Ответить
вибирає їх не нарід і наріду то все дуже не подобається, просто нарід в цій країні ніхто і нарід "привчений", що від нього нічого не залежить. ось уже більше як два десятки років ненажерливий і нікчемний жидо-олігархічний елемент через купку керованої бидломаси тримає все в своїх руках. майже всіх силовиків, майже всіх депутатів, суддів, прокурорів.
і президентами, практично за всі роки незалежності, керували ті ж покидьки, доморощені гопо-олігархи, окрім хіба що "хитрого лиса" кравчука, бо хитрожопа кучма хоча і думав що то він керує країною а не купка новонароджених скоробагатьків в ярмулках, та час розставив усе по місцях і саме скоробагатьки окріпнувши і підкупивши всіх кого треба дали кучмі під зад, і ющ свого часу поняв те ж саме проте занадто пізно. про куклу-януковоща навіть не згадую, олігарха порошенка підвела банальна жадібність, хоч кілька дуже важливих і реальних речей для країни зробив саме він, про Зеленського, як дуже швидко зясувалось, варто згадувати лишень як про Вовочку - відомого персонажа-похуіста з анекдотів, на більше на жаль не потянув. очевидно, що так буде ще довго, принаймі у найближчі 3-5 років навряд чи щось зміниться. олігархи продовжують рулити. купують, продають, зливають або ж призначають, доять країну, природні ресурси, експлуатують народонаселення так, що царське самодержавіє відпочиває, через свої ЗМІ формують і повністю контролюють свідомість лохторату.
цікаво, чи зміниться для країни щось після 20 січня......... ???????
показать весь комментарий
09.01.2021 17:31 Ответить
Ценный кадр, без него СБУ работать не сможет.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:04 Ответить
какие ж гарные фамилии в одном месте - Парасочка и Мазурик )))
показать весь комментарий
09.01.2021 14:04 Ответить
В отделе кадров - Ваша фамилия - Пук. Как? Не Как, а Пук
показать весь комментарий
09.01.2021 14:19 Ответить
И Мазурик под стать.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:04 Ответить
и что? в чем прикол? это как про репку выросла Репка Зеля большая пребольшая..а дальше вы знаете квартал-95 дергает дергает черт Баканов дергает дергает Богдан дергал задергал Ермак дергается Татаров дергается как припадочные все дергаются и... нулевая результативность...
показать весь комментарий
09.01.2021 14:05 Ответить
янєлоха-геть.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:05 Ответить
Без взяточников наше СБУ никак. Хорошо хоть суд о державе болеет.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:06 Ответить
А никто и на секунду не сомневался в "честности, справедливости" судей Украины! Уроды!
показать весь комментарий
09.01.2021 14:07 Ответить
мазуриком помню адольфович Ющенка обзывал.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:07 Ответить
ты всё напутал. То был ***** кабаев. А юля была при нем. И она ножками под узкой юбочкой переминалась с ехидным подхихихи... а адольфовича зарыли в Харькове, и пусть сидит, где закопали.
От же ж... как напутают, хоть стой, хоть ...
показать весь комментарий
09.01.2021 14:44 Ответить
я и его имел ввиду. кабаева.
показать весь комментарий
10.01.2021 15:48 Ответить
Та ні Владіміровіч називав, той що Пу
показать весь комментарий
09.01.2021 16:06 Ответить
ЗЕнелох вєсняний саджатєель в вєчной нірванє
показать весь комментарий
09.01.2021 14:09 Ответить
Бакашке такие нужны,будут писать тосты для днюх оппожоповцев на которые он бегает.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:09 Ответить
Потужно отреформированый зе-командой портновско-рыговский суд дает четкий сигнал обществу, что презедент в этой стране - лошара
показать весь комментарий
09.01.2021 14:11 Ответить
Президенту за роль Лошары хорошо платят, так что ни такой он и Лошара.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:15 Ответить
Моя страна- банановая республика,как бы печально это не было осознавать...
показать весь комментарий
09.01.2021 14:13 Ответить
Ну если вы сбушник или судья, то эта фраза звучит логично. Или мент. Или военный. Или прокурорский. Но если рабочий, крестьянин, ФОП, самозанятый, водила, айтишник или дворник, то нужно говорить их страна. Их страна - банановая республика. И для того, чтоб это положение вещей изменить, нужно у них страну забрать для начала. У олигархов и их аристократии.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:28 Ответить
я не лох , я ...вообще примат
Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс - Цензор.НЕТ 5555
показать весь комментарий
09.01.2021 14:14 Ответить
Ну, полная дурня. Будет сидеть дома под арестом и "служить". Предложите ему еще конфетку....
показать весь комментарий
09.01.2021 14:16 Ответить
SAVE, Parasotchka!!!
показать весь комментарий
09.01.2021 14:16 Ответить
Же суи парасочка!
Хоть одно приятное решение... буду знать, к кому обратиться... а то, ****, бакансон - ну прям кристально честный, не подъехать...
показать весь комментарий
09.01.2021 14:47 Ответить
такие кадры литинанту Бакланову самому нужны, не фиг разбрасываться, бо кагала 95 на все жирные дилянки уже не хватает
показать весь комментарий
09.01.2021 14:16 Ответить
Канечно нужні, у 26 років розробити таку операцію. Далеко піде, може стати мінімум заступнком голови служби, а народиним депутатом так вже через три роки. У мене так було з одним лейтенантом, якого вигнали із міліції за профнепридатність. Так через п'ять років він вже був депутатом стотисячного міста від партії Регіонів.
показать весь комментарий
09.01.2021 16:12 Ответить
Это наша действительность, этак, лет семь точно, да и раньше.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:18 Ответить
Кінець епохи бідності гідності!
показать весь комментарий
09.01.2021 14:21 Ответить
Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс - Цензор.НЕТ 304
показать весь комментарий
09.01.2021 14:21 Ответить
Следующий майдан должен первым делом заняться судьями.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:27 Ответить
А почему не слишим нац корпус или для них 100 тыщ капусты это не деньги?
При Зе воровства и коррупции в сотни раз больше, но нет, не слышно борцов с свинарчуками
показать весь комментарий
09.01.2021 14:27 Ответить
На цій державі уже можна ставити великий хрест.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:28 Ответить
так говорят кацапы ..отсосут ..есть еще порох в порохивныцях ))
показать весь комментарий
10.01.2021 16:07 Ответить
нужниє, опитниє люді. зельоним ані нє памєшают
показать весь комментарий
09.01.2021 14:31 Ответить
І з інфи "https://censor.net/n3216240", і з цієї інфи я не втямлю, чому цими злочинами займається ДБР, а не НАБУ? Чому ці проблеми з арештами не розглядає антикорупційний суд?
показать весь комментарий
09.01.2021 14:31 Ответить
Кинули пацана...но потои отмазали. Теперь пацан - крепостной! Не мог он один такие схемы мутить в одиночку. Но зачем возвращать? Ну так, способный пацан...такого в "помойке" не найдешь!
показать весь комментарий
09.01.2021 14:34 Ответить
Та не пацана кинули а г@№дона. І от з таких тварюк уся наша влада і суди складаються
показать весь комментарий
09.01.2021 16:08 Ответить
Просто це буденні новини з глибинної країни.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:35 Ответить
эта Парашечка должен в зоне гнить с конфискацией а его просто отстранили а потом вернули. ***********
показать весь комментарий
09.01.2021 14:36 Ответить
Страна UA відверто і нахабно розпалює ненависть до України..https://strana.ua/news/310956-azov-s-pomoshchju-facebook-verbuet-radikalov-po-vsemu-miru-.html
показать весь комментарий
09.01.2021 14:43 Ответить
это на хлеб не намажэшь ..
мойсейчук
показать весь комментарий
09.01.2021 14:49 Ответить
ПУКин приказал 3енелейсскому - -- ПООЩРЯть антиукраинсские СМИ
.
.
.
Это еще с 0мана.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:55 Ответить
Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря - Цензор.НЕТ 5321
показать весь комментарий
09.01.2021 15:14 Ответить
СБУ, 26 лет, "старший оперуполномоченный", "контрразведывательная защита", взятка в 100к долларов, преступление в паре с прокурором и жена этого самого "прокурора" работающая в суде, 8-й год войны в стране... Сюрр какой-то, а по простонародному пис...ец
показать весь комментарий
09.01.2021 14:52 Ответить
Це теж саме що й "брильянтові прокурори". Нічого не міняється.
показать весь комментарий
09.01.2021 15:10 Ответить
Тут были претензии к нацкорпусу, типа молчат, а ло они у вас на работе, или вы им зарплату даете, а почему сами не оторвете задницу от дивана, все должны выходить на Банковую и вынести нах всю сволоту, а не ждать кого-то.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:57 Ответить
А з чим вийти? Ну давай я вийду з цвіточками, ти мене прикривати з рушницею вийдеш? Як мене ламати будуть відбивати почнеш? Чи ти є сучий провокатор?
показать весь комментарий
09.01.2021 16:13 Ответить
Какие там претензии к этим мальчикам по вызову.Просто народ удивляется,как так,два года назад были пацаны самыми завзятым борцунами с коррупцией,а теперь как испарились.
показать весь комментарий
09.01.2021 16:19 Ответить
такие люди очень нужны. их легче держать за .....йца. ими легче управлять.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:58 Ответить
По ихним меркам это "сущие копейки" Зачем человеку успешную карьеру портить. Премьер-министр же сказал профессиональных кадров не хватает
показать весь комментарий
09.01.2021 15:02 Ответить
Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря - Цензор.НЕТ 2489
показать весь комментарий
09.01.2021 15:04 Ответить
Кому-то ещё нужны дополнительные справки с печатью ( см. выше), что СБУ и судьи - это стадо бандитов, ворюг и ********** ( в плохом смысле)?
показать весь комментарий
09.01.2021 15:12 Ответить
Эти 100 тысч на хлеб не намажешь .,..,, . МОйсейчук
показать весь комментарий
09.01.2021 15:13 Ответить
Мазурик слово сдержал - порешал вопрос в аппеляционном суде. вот в чем весь прикол - в полной безнаказанности.
показать весь комментарий
09.01.2021 15:32 Ответить
Раскрутить "клиента" на $ 100 000 да еще и получить их,- это круто! Это не какая-то там тысчонка баксов. Такому "ценному сотруднику" зенелейский непременно ко дню профессионального праздника либо "Героя" даст, либо "Ярослава Мудрого"! И непременно на Доску Почета!
показать весь комментарий
09.01.2021 15:34 Ответить
в україні пройшло дві революції, але ні одна не була завершена. цікаво чи третя дійде логічного завершення?
показать весь комментарий
09.01.2021 19:04 Ответить
Ни одна революция не будет завершена пока не перевешают всех врагов. Пример - октябрьский переворот большевиков. Вот у кого надо брать пример как делать революцию.
показать весь комментарий
09.01.2021 20:06 Ответить
Не країна, а повний маразм.
показать весь комментарий
09.01.2021 19:45 Ответить
Эта гнида далеко пойдет - в 26 лет уже старший оперуполномоченный СБУ.
Вот она достойная смена Баканову.
показать весь комментарий
09.01.2021 20:03 Ответить
До чего же судьи подкупные, продажные, за бабло-мать родную посадят. Ну, а в этом случае, любого коррупционера оправдают и сделают невинным и на работу восстановят, лишь плати им побольше. Выходит - судьи это те же коррупционеры, которым место на нарах, а не на судебных тронах...
показать весь комментарий
09.01.2021 22:23 Ответить
НЕОБХОДИМО ПАРАСЮКА ПОСТАВИТЬ ГЛАВОЙ СБУ И ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
показать весь комментарий
10.01.2021 07:34 Ответить
какой гуманный суд ))
показать весь комментарий
10.01.2021 16:05 Ответить
 
 