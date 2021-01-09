Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс. ДОКУМЕНТ

Киевский апелляционный суд отменил постановление Голосеевского райсуда Киева, которым был отстранен от должности старший оперуполномоченный Службы безопасности Украины Андрей Парасочка. В конце августа 2020 ему объявили о подозрении по делу о вымогательстве и получении 100 000 долларов взятки, а позже отстранили от службы.

Об этом сообщает "Слідство Інфо", передает Цензор.НЕТ.

"П. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако отстранение его от должности отменено постановлением Киевского апелляционного суда", - говорится в ответе ОГП от 29 декабря на запрос издания.





"Парасочка, по версии следствия, разработал схему завладения средствами служащих "Банка Альянс" и привлек к ней киевского прокурора Святослава Мазурика. По мнению следствия, Мазурик совместно с Парасочкой составили неправдивые официальные документы о начале досудебного расследования и подделали доказательства обвинения в уголовном производстве в отношении служащих банка", - говорится в материале.

По информации издания, Мазурика в июне 2020 года задержали на горячем сотрудники ГБР, а сам он хвастался, что может решить практически любой вопрос в Киевском апелляционном суде. Жена прокурора Наталья Мазурик работает в этом суде главным специалистом.

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Старшего оперуполномоченного Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, 26-летнего Андрея Парасочку разоблачили почти через 3 месяца после задержания Святослава Мазурика. Впоследствии его отправили под домашний арест и отстранили от должности.