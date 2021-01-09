Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс. ДОКУМЕНТ
Киевский апелляционный суд отменил постановление Голосеевского райсуда Киева, которым был отстранен от должности старший оперуполномоченный Службы безопасности Украины Андрей Парасочка. В конце августа 2020 ему объявили о подозрении по делу о вымогательстве и получении 100 000 долларов взятки, а позже отстранили от службы.
Об этом сообщает "Слідство Інфо", передает Цензор.НЕТ.
"П. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако отстранение его от должности отменено постановлением Киевского апелляционного суда", - говорится в ответе ОГП от 29 декабря на запрос издания.
"Парасочка, по версии следствия, разработал схему завладения средствами служащих "Банка Альянс" и привлек к ней киевского прокурора Святослава Мазурика. По мнению следствия, Мазурик совместно с Парасочкой составили неправдивые официальные документы о начале досудебного расследования и подделали доказательства обвинения в уголовном производстве в отношении служащих банка", - говорится в материале.
По информации издания, Мазурика в июне 2020 года задержали на горячем сотрудники ГБР, а сам он хвастался, что может решить практически любой вопрос в Киевском апелляционном суде. Жена прокурора Наталья Мазурик работает в этом суде главным специалистом.
Старшего оперуполномоченного Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, 26-летнего Андрея Парасочку разоблачили почти через 3 месяца после задержания Святослава Мазурика. Впоследствии его отправили под домашний арест и отстранили от должности.
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і президентами, практично за всі роки незалежності, керували ті ж покидьки, доморощені гопо-олігархи, окрім хіба що "хитрого лиса" кравчука, бо хитрожопа кучма хоча і думав що то він керує країною а не купка новонароджених скоробагатьків в ярмулках, та час розставив усе по місцях і саме скоробагатьки окріпнувши і підкупивши всіх кого треба дали кучмі під зад, і ющ свого часу поняв те ж саме проте занадто пізно. про куклу-януковоща навіть не згадую, олігарха порошенка підвела банальна жадібність, хоч кілька дуже важливих і реальних речей для країни зробив саме він, про Зеленського, як дуже швидко зясувалось, варто згадувати лишень як про Вовочку - відомого персонажа-похуіста з анекдотів, на більше на жаль не потянув. очевидно, що так буде ще довго, принаймі у найближчі 3-5 років навряд чи щось зміниться. олігархи продовжують рулити. купують, продають, зливають або ж призначають, доять країну, природні ресурси, експлуатують народонаселення так, що царське самодержавіє відпочиває, через свої ЗМІ формують і повністю контролюють свідомість лохторату.
цікаво, чи зміниться для країни щось після 20 січня......... ???????
От же ж... как напутают, хоть стой, хоть ...
Хоть одно приятное решение... буду знать, к кому обратиться... а то, ****, бакансон - ну прям кристально честный, не подъехать...
бідностігідності!
При Зе воровства и коррупции в сотни раз больше, но нет, не слышно борцов с свинарчуками
мойсейчук
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Это еще с 0мана.
Вот она достойная смена Баканову.