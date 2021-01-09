США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является "самым большим врагом" его страны, и что он не ожидает, что Вашингтон изменит свою политику в отношении Пхеньяна - кто бы ни был президентом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет BBC.
Выступая на редком съезде своей правящей Рабочей партии, Ким Чен Ын также пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.
Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян не намерен применять свое ядерное оружие, если "враждебные силы" не планируют применить ее первыми против Северной Кореи.
По его словам, США является "самым большим препятствием для нашей революции и нашим самым большим врагом ... независимо от того, кто находится у власти, настоящий характер их политики против Северной Кореи никогда не изменится".
В его речи был изложен перечень желаемой оружия, включая баллистические ракеты большой дальности, которые могут быть запущены с суши или моря и "сверхбольшие боеголовки".
По его словам, планы по созданию атомной подводной лодки почти завершены.
Его комментарии прозвучали на фоне подготовки к вступлению в должность новоизбранного президента США Джо Байдена.
Аналитики считают, что высказывания лидера КНДР - это попытка оказать давление на новую администрацию США.
При этом Ким Чен Ын раньше мог хвастаться теплыми отношениями с президентом США Дональдом Трампом, который завершает свой срок, даже если конкретного прогресса в переговорах по ядерной программе Северной Кореи не было.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ракеты то у них уже есть, а скоро будут и ядерные боеголовки.
Неплохой фильм
Где это видано, где это слыхано, чтобы глава тоталитарного режима признавал свои ошибки?
Покойник "рокит мэн"(С), смена состава в КНДР произошла, и для администрации США смена состава неблагоприятная, судя по этому заявлению группы северо-корейских товарищей, которые за "рокит мэном"(С) ховаются.
Так что пора ООН рис для КНДР готовить, а скоро опять ракетами бабахать начнут, и таки запуляют в цель какую-нибудь настоящую:
"В его речи был изложен перечень желаемой оружия, включая баллистические ракеты большой дальности, которые могут быть запущены с суши или моря и "сверхбольшие боеголовки".
По его словам, планы по созданию атомной подводной лодки почти завершены."
Источник: https://censor.net/ru/n3240826"
Это угроза, между прочим, чтобы и думать забыли КНДР трогать, зато гнали рис по линии ООН.
P.S. О том, что "рокит мэн"(С) покойник, в youtube корейские блогеры писали много раз и приводили массу доказательств.
...
Справа - пожертвованный Великим Руководителем Ким Чен Ыном старый поезд, на котором угнетённые южнокорейские пролетарии ездят гнуть спину на фабриках загнивающих корпораций Samsung, LG, Hyundai и Daewoo
https://youtu.be/yQLOIIeORhk Вся правда об Америке глазами КНДР (перевод kamikadze_d)
...
"Этих птиц съедят во вторник. Птицы вкусные" - десь я це вже чув... про снігурів... Мацковські та пхеньянські пропагандони явно діляться досвідом.
Все поверят.
Там очень лояльные зрители.
Сім'я з КНДР не могла навіть уявити, що десь у світі живуть без карток і пайків
Ось це і є приклад того, як калічить свідомість закрита від усього світу тоталітарна система...
И причем не только по государственным праздникам, а ежедневно!
Курица, еще ладно, можно поверить, но индейка это чересчур.
А курицу да, полковник Сандерс выдает по таким продуктовым карточкам...
знал? Британские тележурналисты Роб и Хизер побывали в Днепре в карантинном 2020 г.
https://youtu.be/BwFtOMTHlDw
(однобоко и места совсем уж ...вылизанные...но все же)))))
Щодо Кореї, залізниць та вірусів - знайшов на Тишлангу ось такий фільм, рекомендую. Досить жорсткий і навіть важкуватий... на тему поведінки людей в таких ситуаціях...
https://youtu.be/I-kOOlhHLjI Поезд в Пусан (Фильм 2016) Ужасы, боевик, триллер
У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан - единственного города, отразившего атаки вируса - придется бороться за выживание. 442 километра в пути. Добро пожаловать на борт и помните - в этой гонке недостаточно выжить, чтобы остаться человеком.
а про Днепр - порадовался тоже....
уже...подтвердил )))
Іноді буває таке, що оце віконце раптом вистрибує - і тиць не туди...
я кажу - мабудь був без свідомості, бо таке не можливо! але... так мені й треба! шо то було??
так шо...буває всяке! )))
І спочатку південні корейці самі відбилися... Тоді кндр покликала китайських іхтамнєтов на совєцьких танках... І тільки коли кндр взяли і сплюндрували Сеул, то Південна Корея звернулася в ООН за допомогою!
ща напросится на полезные санкции
А після періоду анархії та безвладдя москалі хлібом-сіллю зустрічатимуть солдатів НАТО (бо в тих гуманітарка, ****...)
@ruspolitika
·
8 янв.
Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, на что Байден ответил, что не собирается его навещать.
Смотри эфиоп, будешь зал*паться, Китай КНДР натравит, КНДР опять бабахать ракетами начнет да таки и попадет куда-нибудь.
И как ни странно, даже с чисто гуманистической точки зрения, это будет правильно, тк во все африканские страны, в которых на данный момент идут войны, оружие попадает в основном из трех стран: рашки, китая и кндр.
"Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян не намерен применять свое ядерное оружие, если "враждебные силы" не планируют применить ее первыми против Северной Кореи" - довбойоп, зазбогойся, якщо буде треба, твій мікросовок і без ядерної зброї розкатають як мариновану собачатину, а тебе особисто підсмажать бетонобійною бімбою у будь-якому бункері.
"Ядерну зброю першими", ага. Це хто ж таку 🐷 підкладе Сеулу та усьому світові? Південнокорейський хайтек цивілізації поки що потрібен...
Зверніть увагу на equipment бійців Південної Кореї та зкріпне "обмундірованіє" комуняк.
У коментах, що характерно, кукурікають совкодрочери - "да, они в ушанках, зато у них БОЕВОЙ ДУХ!!!111!1 а такой камуфляж в корейских горах даже лучше!"
(е-е-е... ударним дронам виключно ***** на бойовий дух ватанів з калашами, а тепловізорам ще й на камуфляж *****, ліл )