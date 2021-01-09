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США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны

США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является "самым большим врагом" его страны, и что он не ожидает, что Вашингтон изменит свою политику в отношении Пхеньяна - кто бы ни был президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет  BBC.

Выступая на редком съезде своей правящей Рабочей партии, Ким Чен Ын также пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.

Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян не намерен применять свое ядерное оружие, если "враждебные силы" не планируют применить ее первыми против Северной Кореи.

По его словам, США является "самым большим препятствием для нашей революции и нашим самым большим врагом ... независимо от того, кто находится у власти, настоящий характер их политики против Северной Кореи никогда не изменится".

В его речи был изложен перечень желаемой оружия, включая баллистические ракеты большой дальности, которые могут быть запущены с суши или моря и "сверхбольшие боеголовки".

По его словам, планы по созданию атомной подводной лодки почти завершены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит

Его комментарии прозвучали на фоне подготовки к вступлению в должность новоизбранного президента США Джо Байдена.

Аналитики считают, что высказывания лидера КНДР - это попытка оказать давление на новую администрацию США.

При этом Ким Чен Ын раньше мог хвастаться теплыми отношениями с президентом США Дональдом Трампом, который завершает свой срок, даже если конкретного прогресса в переговорах по ядерной программе Северной Кореи не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Северная Корея "вероятнее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства, - доклад ООН

КНДР (1226) США (27156) ядерное оружие (1354) Ким Чен Ын (181)


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Топ комментарии
+27
Ну рило воно собі розширило непогано)
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09.01.2021 14:06 Ответить
+17
Судя по разнице уровня развития и уровня жизни между Северной Кореей ( КНДР) и Южной Кореей самый главный враг северных корейцев это коммунистический режим. Как тут не вспомнить как повезло японцам что СССР не досталась вся северная Япония под зону оккупации ( как планировалось), а то бы была какая нибудь ЯНДР сейчас... Капец одним словам. А вот корейцам с этим к сожалению не повезло.
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09.01.2021 14:13 Ответить
+12
Это семейное.
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09.01.2021 14:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну рило воно собі розширило непогано)
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09.01.2021 14:06 Ответить
Это семейное.
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09.01.2021 14:08 Ответить
Кім Чен Ин обхом'ячує не тільки усю країну, але навіть молодшу сістрьонку...

США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 8352
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09.01.2021 17:59 Ответить
Пухлик возвращается трясти ядерным арсеналом. Сейчас еще Аль-Каида, Талибан и муллы вылезут.
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09.01.2021 14:07 Ответить
Так муллы (то есть аятоллы) уже "вылезли", на днях "радостное" сообщение прошло, уран обогатили до 20%, то есть имеют уран оружейный.
Ракеты то у них уже есть, а скоро будут и ядерные боеголовки.
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09.01.2021 14:59 Ответить
У лаптєй амери теж вороги і вони на другому місці після бандерівської України.
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09.01.2021 14:10 Ответить
Давить надо не КНДР, а Рашку и Китай, чтобы им было не до Чучзэ, а без их помощи КНДР отсохнет и отвалится, как бородавка после ляптса.
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09.01.2021 14:47 Ответить
Вспомним уже классику https://www.youtube.com/watch?v=Nxn6aFylZgA&ab_channel=FirasIsmail
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09.01.2021 14:10 Ответить
этот жирный поц не понимает, что он и его корейский анклав, входят в тройку самых больших врагов человечества.
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09.01.2021 14:12 Ответить
Они ничего страшного не делали. Просто сидят себе, заставляют жрать свое население траву и Южной Кореи до сих пор приходится держать огромную армию на случай вторжения. Я иногда смотрю корейские фильмы и там постоянно тема солдат поднимается, так как служат все.
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09.01.2021 14:13 Ответить
Какие такие фильмы ты смотришь? Поделись! Там же мрак головного мозга наверное!
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09.01.2021 14:51 Ответить
Например, как там корейцы по аду путешествовали.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8:_%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
Неплохой фильм
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09.01.2021 15:03 Ответить
Кім - Чен - ин нічогісінько не вирішує , а вирішує гебістський кремль і ботоксний упирь !
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09.01.2021 14:12 Ответить
не, там больше Китай.
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09.01.2021 14:24 Ответить
КНДР - провинция Китая, "руками" КНДР Китай воевать будет, Южной Кореей прирастать и Японией.
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09.01.2021 14:44 Ответить
Более того, "рокит мэн"(С) мертв, ведь он на днях признался, что экономическая политика КНДР была провальной.
Где это видано, где это слыхано, чтобы глава тоталитарного режима признавал свои ошибки?
Покойник "рокит мэн"(С), смена состава в КНДР произошла, и для администрации США смена состава неблагоприятная, судя по этому заявлению группы северо-корейских товарищей, которые за "рокит мэном"(С) ховаются.
Так что пора ООН рис для КНДР готовить, а скоро опять ракетами бабахать начнут, и таки запуляют в цель какую-нибудь настоящую:
"В его речи был изложен перечень желаемой оружия, включая баллистические ракеты большой дальности, которые могут быть запущены с суши или моря и "сверхбольшие боеголовки".

По его словам, планы по созданию атомной подводной лодки почти завершены."
Источник: https://censor.net/ru/n3240826"

Это угроза, между прочим, чтобы и думать забыли КНДР трогать, зато гнали рис по линии ООН.

P.S. О том, что "рокит мэн"(С) покойник, в youtube корейские блогеры писали много раз и приводили массу доказательств.
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09.01.2021 14:50 Ответить
США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны - Цензор.НЕТ 4698

...
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09.01.2021 14:12 Ответить
тупо смотрит на предмет, не понимает, что ему дали в руки?
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09.01.2021 14:17 Ответить
)) то ли дело туркменбаши. он таким с велосипеда весь коканд уложит.
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09.01.2021 14:30 Ответить
Слева - сконструированная и лично собранная Великим Руководителем Ким Чен Ыном пригородная электричка, чтобы счасливые жители процветающего Пхеньяна с комфортом ездили на дачу полоть рис.
Справа - пожертвованный Великим Руководителем Ким Чен Ыном старый поезд, на котором угнетённые южнокорейские пролетарии ездят гнуть спину на фабриках загнивающих корпораций Samsung, LG, Hyundai и Daewoo США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 6797

США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 1381
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09.01.2021 17:11 Ответить
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09.01.2021 17:15 Ответить
А ось тут дійсно - обережно, моск!
https://youtu.be/yQLOIIeORhk Вся правда об Америке глазами КНДР (перевод kamikadze_d)
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09.01.2021 17:25 Ответить
Горячий снег нормальная тема!
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09.01.2021 17:26 Ответить
"Так выглядит жизнь в современной Америке... Бедные, замёрзшие, одинокие и гомосексуалисты" США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 4282
...
"Этих птиц съедят во вторник. Птицы вкусные" - десь я це вже чув... про снігурів... Мацковські та пхеньянські пропагандони явно діляться досвідом.
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09.01.2021 17:41 Ответить
Для того что бы крутить это видео в КНДР прокатит.
Все поверят.
Там очень лояльные зрители.
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09.01.2021 18:10 Ответить
Одна північнокорейська жінка, якій пощастило втекти з комуністичного "раю", розповіла південнокорейському соціологу, чому їхня сім'я вирішила втікати на Захід: почули про те, що в США у всіх пайки величезні, навіть у немовлят там за картками 800 гр. чистого рису на день.
Сім'я з КНДР не могла навіть уявити, що десь у світі живуть без карток і пайків

Ось це і є приклад того, як калічить свідомість закрита від усього світу тоталітарна система...
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09.01.2021 18:20 Ответить
Скажу больше, в США даже порция мяса положенна!
И причем не только по государственным праздникам, а ежедневно!
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09.01.2021 19:47 Ответить
А на День Благодарения ударники производства премируются индейкой
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09.01.2021 19:59 Ответить
Ну это уже явная пропаганда!
Курица, еще ладно, можно поверить, но индейка это чересчур.
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09.01.2021 20:03 Ответить
Дык не всем же, а только ударникам капиталистического труда! Надо адски гнуть спину на заводе имени генерала Моторса или на фабрике "Яблоко", чтобы вашингтонский обком премировал индейкой!
А курицу да, полковник Сандерс выдает по таким продуктовым карточкам...

США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 1332
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09.01.2021 20:58 Ответить
кстати (вернее совсем не кстати))) Британцы сняли фильм о Днепре для канала «Дискавери».
знал? Британские тележурналисты Роб и Хизер побывали в Днепре в карантинном 2020 г.
https://youtu.be/BwFtOMTHlDw

(однобоко и места совсем уж ...вылизанные...но все же)))))
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09.01.2021 17:41 Ответить
Дякую! Приємне відчуття за рідне місто
Щодо Кореї, залізниць та вірусів - знайшов на Тишлангу ось такий фільм, рекомендую. Досить жорсткий і навіть важкуватий... на тему поведінки людей в таких ситуаціях...
https://youtu.be/I-kOOlhHLjI Поезд в Пусан (Фильм 2016) Ужасы, боевик, триллер

У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан - единственного города, отразившего атаки вируса - придется бороться за выживание. 442 километра в пути. Добро пожаловать на борт и помните - в этой гонке недостаточно выжить, чтобы остаться человеком.
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09.01.2021 17:49 Ответить
ужастик потом посмотрю - настроение не то))) (все равно спасибо!)
а про Днепр - порадовался тоже....
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09.01.2021 17:53 Ответить
І так, я там щойно випадково тицьнув у вас на "відписатися" - одразу знову клікнув "підписатися"... прохання підтвердити підписку ))
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09.01.2021 18:25 Ответить
от отошел чайку попить...)))))
уже...подтвердил )))
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09.01.2021 18:52 Ответить
Дякую ))
Іноді буває таке, що оце віконце раптом вистрибує - і тиць не туди...
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09.01.2021 18:56 Ответить
мене колись забанили...кажу - за шо? тицнув під статею про загибель наших в АТО...????
я кажу - мабудь був без свідомості, бо таке не можливо! але... так мені й треба! шо то було??
так шо...буває всяке! )))
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09.01.2021 19:03 Ответить
2 часть вышла в 2020.
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09.01.2021 18:26 Ответить
Дякую, знайшов - буду дивитись...
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09.01.2021 18:29 Ответить
Судя по разнице уровня развития и уровня жизни между Северной Кореей ( КНДР) и Южной Кореей самый главный враг северных корейцев это коммунистический режим. Как тут не вспомнить как повезло японцам что СССР не досталась вся северная Япония под зону оккупации ( как планировалось), а то бы была какая нибудь ЯНДР сейчас... Капец одним словам. А вот корейцам с этим к сожалению не повезло.
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09.01.2021 14:13 Ответить
Дуже цікава історія створення Пн. Кореї. Там і КГБ, і іхтамнєти, і китайські танки без знаків розпізнавання...
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09.01.2021 14:23 Ответить
До речі, не всі знають, що на захист Південної Кореї стали не "яструби Пентагону", а ООН... І не одні американці були у силах ООН, а 20 різних країн (в т. ч. і СОЦІАЛІСТИЧНА Югославія лікарів послала)...

І спочатку південні корейці самі відбилися... Тоді кндр покликала китайських іхтамнєтов на совєцьких танках... І тільки коли кндр взяли і сплюндрували Сеул, то Південна Корея звернулася в ООН за допомогою!
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09.01.2021 14:38 Ответить
США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 5238
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09.01.2021 15:31 Ответить
Абсолютно вірно.
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09.01.2021 20:12 Ответить
Там ще Радбез ООН не міг проголосувати за введення миротворців через вето совєтів... Але там чи совєтський посол в пробці застряв, чи його спеціально виманили кудись - і проголосували резолюцію без делегації ссср
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09.01.2021 14:54 Ответить
Так он подружился со всякими. Единственный его враг это Китай и Иран. Трамп сам так говорил. Талибан дошел до того, что назвали Трампа единственным американским другом.
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09.01.2021 14:15 Ответить
Кстати, я уж вспомнил. Талибан искренне боится, что новая власть может снова сунуться в Афганистан. Так что смотрим, наблюдаем.
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09.01.2021 14:16 Ответить
и пухлый высунулся,пока в вашингтоне неразбериха .
ща напросится на полезные санкции
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09.01.2021 14:14 Ответить
Він така сама маріонетка як і зеленський. Там ноль ініціативи, лише дії по затвержденим кураторами доріжками.
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09.01.2021 14:17 Ответить
Для чего о нем писать, он просто Ы, кому он на х........... нужен.
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09.01.2021 14:15 Ответить
сша враг, тому що в опі кіма стирчить крємльовська звізда.
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09.01.2021 14:16 Ответить
Моль зрефлексувала на вимітання Трампа і заголосила ротом Кім Чен Ина.
США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны - Цензор.НЕТ 2137 США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны - Цензор.НЕТ 2990
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09.01.2021 14:16 Ответить
"А-тя-тя-тя-тя!" (с) Пістон
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09.01.2021 18:08 Ответить
После победы Байдена вся диктаторская антидемократическая мировая мразь сильно возбудилась. И это понятно, потому что нет у них больше крыши в Белом доме - ************** агента Трампа, который едва не пошатнул мировые демократические устои и не ввергнул мир в полный хаос и торжество диктатуры стран антидемократической коалиции "оси зла", во главе с рашистким рейхом.
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09.01.2021 14:17 Ответить
поки є "підписка" у вигляді комуняцкого Китаю - КНДР буде гавкати на Гамерику. Це надовго.
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09.01.2021 14:22 Ответить
Просто подивіться на ці обличча. Це еліта! Але в комуністичному режимі цілої країни їжі вистачає лише на одну морду. Всі інші, навіть еліта - не доїдають. Це дуже яскраво видно на цьому фото.

США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны - Цензор.НЕТ 3798
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09.01.2021 14:24 Ответить
среди азиатов вообще мало толстых, у кима болезнь может какая
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09.01.2021 14:56 Ответить
Враги они и есть враги,а у нас все через опу,хотелось бы посмотреть на американцев если бы трамп построил завод в Севкорее,а его сынок бегал бы на вечеринки под названием корейские комуняки в Лондоне.
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09.01.2021 14:24 Ответить
Чи знімав пропагандитське кіно у Пхеньяні на гроші з бюджету кндр...
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09.01.2021 14:29 Ответить
Китай и Россия пообещали рсширить ядерный потенциал.
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09.01.2021 14:29 Ответить
Арменія теж думала що за нами раша, ми їх щас. А воно он як.
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09.01.2021 15:18 Ответить
И сейчас нерусское руководство России за них.
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09.01.2021 15:26 Ответить
Кацапи будуть розширювати арсенал міжконтинентальних ракет? Ок👌 От тільки при цьому НАТО буде розробляти вумні види зброї нових поколінь. І якщо дійде до воєнної операції, на зкріпоносців чекатиме неприємний пердімонокль вищого рівня. Це коли РАПТОМ вирубаються всі канали зв'язку, штаби не відповідають, нічого не працює, ніщо не може стартувати, у мікрофонах білий шум, статус пускових шахт ВЫВЕДЕНА ИЗ СТРОЯ... І що характерно, ядерних ударів при цьому майже не буде - все екологічно та з хірургічною майстерністю.
А після періоду анархії та безвладдя москалі хлібом-сіллю зустрічатимуть солдатів НАТО (бо в тих гуманітарка, ****...)
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09.01.2021 16:52 Ответить
Все вірно, але як показує практика в вигляді радянського союзу, до цього не дійде, зразу до останнього речення. Їм достатньо не дати гуманітирку зараз, в вигляді тезнологій тезніки і тд то вони зустрічатимуть і солдат нато і китаю і навіть України аби ттльки пожрати дали. Думаю раша підкормлює кндр і яо і просто жратвой, і без раші кндр не буде існувати в виглялі тоталітарної держави. Китай поки не досягнув першості в світі не дуже буде масу тянути за кндр і в'язуватися в війну проти світу. Імхо.
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09.01.2021 19:34 Ответить
До воєнної операції справа навряд чи дійде. Але якщо таки дійде, то це не буде війна за старою концепцію "повномасштабна ракетно-ядерна *******" (бо на Заході усі розуміють, що це буде армагедон, а не війна як така). Зроблять так, що усе розпочнеться і закінчиться за кілька хвилин, протягом яких московський ********* та командна система РВСН припинять фізичне існування. І навіть система "Периметр" (ака "Мертва рука") нічого не зробить - бо вона заточена на спрацьовування у випадку отримання інформації про ознаки ядерного нападу - сейсмічні удари, теплові спалахи та (головна умова) підвищення рівня радіоактивності по всій вялікоскрєпній... А тут замість ядерної - ефективна, екологічно чиста зброя нового типу.
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09.01.2021 20:42 Ответить
Так і є.
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09.01.2021 22:11 Ответить
А#уїтельний результат зовнішньополітичних дій рудого клована...
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09.01.2021 14:37 Ответить
Обзор прессы
@ruspolitika
·
8 янв.
Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, на что Байден ответил, что не собирается его навещать.
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09.01.2021 14:40 Ответить
и тут откуда не возьмись ,северо- корейский друг американского трампона ,вылез , в "рот зашибись"
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09.01.2021 14:46 Ответить
На 22 июня 1941 года США производили продуктов питания больше,чем весь остальной Мир вместе взятый...,а тушонкой Рузвельта кормили даже баранов в горных районах Памира и Тянь-Шаня...,не говоря о дохлом СССР....
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09.01.2021 14:47 Ответить
США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 3145
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09.01.2021 14:52 Ответить
Ну что, эфиоп ВОЗовский, ty по прежнему хочешь поехать в Yхань за доказательствами, что ковид - вирус лабараторный, чтобы китайские товарищи на деньги раскошелились, убытк ваши экономические компенсировать?
Смотри эфиоп, будешь зал*паться, Китай КНДР натравит, КНДР опять бабахать ракетами начнет да таки и попадет куда-нибудь.
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09.01.2021 14:57 Ответить
Странно, Донни даже еще не ушел, а уже все супер террарюги начинают Америке угрожать.
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09.01.2021 15:22 Ответить
При демократах знову будуть бомби підривати.При Трампі раз підірвав і туди було відправлено три авіаносці,що завжди означало війну.Ще щоб при демократах,не відновилися бойові дії на Сході України.Маю на увазі повномасштабні,як на початку вторгнення москалів.
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09.01.2021 15:23 Ответить
Понятно. что самый большой друг корейского вождя-панды - Рахапомойка..
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09.01.2021 15:29 Ответить
говорящий пончик
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09.01.2021 15:34 Ответить
Это он от голода опух!
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09.01.2021 16:46 Ответить
Экономическая блокада должна подействовать.
И как ни странно, даже с чисто гуманистической точки зрения, это будет правильно, тк во все африканские страны, в которых на данный момент идут войны, оружие попадает в основном из трех стран: рашки, китая и кндр.
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09.01.2021 15:42 Ответить
-Ин не може пережити, що ***** переплюнув його в токсичності
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09.01.2021 16:02 Ответить
чего собачка растявкалась? ********** кусают?
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09.01.2021 16:13 Ответить
О-по-по, Хом'як заверещав.
"Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян не намерен применять свое ядерное оружие, если "враждебные силы" не планируют применить ее первыми против Северной Кореи" - довбойоп, зазбогойся, якщо буде треба, твій мікросовок і без ядерної зброї розкатають як мариновану собачатину, а тебе особисто підсмажать бетонобійною бімбою у будь-якому бункері.
"Ядерну зброю першими", ага. Це хто ж таку 🐷 підкладе Сеулу та усьому світові? Південнокорейський хайтек цивілізації поки що потрібен...
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09.01.2021 16:39 Ответить
Шо, опять! Рис закончился!?
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09.01.2021 16:44 Ответить
Очередная,,победа,, трампа в очередной раз нассала ему на голову.
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09.01.2021 16:53 Ответить
ХЙНЯ В 5 РАЗ МЕНЬШЕ УКРАИНЫ !) ЗАДАВЯТ КАК КАЗЯВКУ !)
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09.01.2021 17:15 Ответить
ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖАТЬ ПРОПУТИНСКИХ !!!
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09.01.2021 17:16 Ответить
https://youtu.be/wVtYwDPrtLM Встреча офицеров КНДР и Южной Кореи в демилитаризованной зоне

Зверніть увагу на equipment бійців Південної Кореї та зкріпне "обмундірованіє" комуняк.
У коментах, що характерно, кукурікають совкодрочери - "да, они в ушанках, зато у них БОЕВОЙ ДУХ!!!111!1 а такой камуфляж в корейских горах даже лучше!"
(е-е-е... ударним дронам виключно ***** на бойовий дух ватанів з калашами, а тепловізорам ще й на камуфляж *****, ліл )
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09.01.2021 17:23 Ответить
Та ясно что главный враг. Харчи видно кончились что тремпель 3 года назад через подставные фирмы выдал пуздру. чтоб не молол бред всю каденцию. А тут на тебе. А дедушка Байден врядли на туфту клюнет. Траву жрать прийдётся.
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09.01.2021 19:12 Ответить
Меня бы больше беспокоило, если бы он сказал, что США друг.
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09.01.2021 19:34 Ответить
В принципе 70 миллионов необразованных дебилов миру,увы не нужны,пару атомных бомб на них было бы гуманнее.ну или пусть резервация продолжает свое существование.ну там риса иногда подкидывать...но утилизировать все равно прийдется они даже китайцам не нужны.
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09.01.2021 19:49 Ответить
 
 