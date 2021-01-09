Первый день "карантина зимних каникул" в Буковеле: толпы людей и очереди на подъемники. ВИДЕО

В сети показали, как проходил в Буковеле первый день "карантина зимних каникул".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с огромным количеством людей и очередью на подъемник выложил блогер Сергей Наумович.

Читайте также: Е#ланы. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине

В комментариях к ролику люди с критикой восприняли увиденное.

Смотрите также: Украинцы постят фото с Зеленским, отдыхающим в Буковеле. ФОТО