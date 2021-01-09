Мэр Тернополя Надал недоволен действиями полиции: Массово штрафуют бизнес, нас вынуждают закрыть город
Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что правоохранители начали массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантинных правил.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", - отметил Надал.
По информации мэра, правоохранители не будут допускать детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела.
"Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича. Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом", - подчеркнул мэр.
Кроме того, Надал сообщил, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской областной государственной администрации.
"Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января", - написал мэр.
Как сообщалось, ранее мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в городе наблюдается уменьшение роста заболеваемости COVID-19, поэтому городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января.
Позже Надал заявил, что в случае роста количества больных город "перейдет в режим жесткого карантина".
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Народ им не нужен - у них свои интересы! Шакалы
1. Що заважає ввести локдаун по закону разом з надзвичайним станом?
2. Усі країни вводили локдаун, коли в них реально зашкалювала кількість хворих, а у нас (на папері, принаймні) їх менше виявляють, ніж місяць тому. То чому локдаун вводять зараз? Вони реально з логікою не дружать? Подивіться на Британію - скільки там хворих щодня.
3. Нафіга оце заклеювати відділи в супермаркетах? Навіть весною такої дурні не було! Пояснення міністра тупе! Що, шкарпетки і презервативи більше переносять ковід, ніж хліб?))))
4.Навіть у найжорсткіший локдаун у ЄС і США НЕ ЗАКРИВАЛИ МЕТРО! А у нас закрили навесні, коли хворих було по 100 на день.
Я не проти локдауну, але законного і адекватного обстановці!
Текст песни https://teksty-pesenok.ru/rus-marseleza/ Марсельеза - Марсельеза
Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры;
Ненавистен нам царский чертог!
Мы пойдем в ряды страждущих братий,
Мы к голодному люду пойдем;
С ним пошлем мы злодеям проклятья,
На борьбу мы его позовем:
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!
Богачи, кулаки жадной сворой
Расхищают тяжелый твой труд.
Твоим потом жиреют обжоры;
Твой последний кусок они рвут.
Голодай, чтоб они пировали!
Голодай, чтоб в игре биржевой
Они совесть и честь продавали,
Чтоб ругались они над тобой!
...
И взойдет за кровавой зарею
Солнце правды и братства людей.
Купим мир мы последней борьбою:
Купим кровью мы счастье детей.
И настанет година свободы,
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда,
И сольются в едино народы
В вольном царстве святого труда...
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!
Они зарегестрованы на приватну особу. Значит вне конституции и вне закона. Только документ основаный на публичном праве от громады. У нас вся власть так зарегистрована.
Бандитское формирование значит.
Только в публичному прстори громады утворюются органы влады громады.КОНСТИТУЦИЯ
Система ламає нормального мера. Влада в Україні тотально антинародна, а чорт авакян давно має бути у пеклі.
Если мер Тернополя тупой дебил, то ежедневные штрафы по 17 тысяч гривень быстро вернут в русло законности всех бизнесменов города.
Мае, Голова громады голвна посада. А у полиции нет документа что их заснувала громада.
Они зарегестрованы на приватну особу. Значит вне конституции и вне закона
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вы тут и такое прочтёте,сюда же без справки принимают,главное побольше говнища.
Коротко про карантин
Це, звичайно, не приведе до порозуміння еліт (а на місцевому рівні це дуже важливо); але, як крайній випадок - завжди мається на увазі.
А тепер критикують. Найктивніші прихильники, до речі, затихли щось.
Кляли і поливали брудом тих, хто писав про порушення прав людей.
Почекайте ще комендантської години.